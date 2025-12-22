Германия повдигна обвинения срещу бивш служител на сирийското разузнаване

Германската прокуратура повдигна обвинения срещу бивш предполагаем член на сирийското разузнаване за престъпления срещу човечеството, включително изтезания и убийства на десетки задържани в затвор в Дамаск по времето на управлението на Башар Асад, предаде агенция „Ройтерс“, предава News.bg.

Обвиняемият е задържан през май и, в съответствие с германските правила за защита на личните данни, е назован само като Фахад А. Според разследващите той е работил като надзирател в затвор в сирийската столица в периода от края на април 2011 г. до средата на април 2012 г.

По данни на прокуратурата Фахад А. е участвал в повече от 100 разпита, по време на които задържаните са били подлагани на сериозно физическо насилие, включително електрошокове и побои с кабели.

Обвинението посочва още, че по нареждане на своите началници той е малтретирал затворници и през нощта, като ги е окачвал от тавана, заливал ги е със студена вода или ги е принуждавал да стоят в изключително неудобни позиции. Вследствие на подобно отношение и тежките условия в затвора най-малко 70 души са загинали.

Германските власти прилагат принципа на универсалната юрисдикция, който позволява разследване и съдебно преследване на престъпления срещу човечеството, независимо къде по света са извършени.

Именно на тази правна основа през последните години в Германия, където живеят около един милион сирийски граждани, бяха арестувани няколко лица, заподозрени в извършване на военни престъпления по време на конфликта в Сирия.