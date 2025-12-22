Новини
Свят »
Германия »
Германия повдигна обвинения срещу бивш служител на сирийското разузнаване

Германия повдигна обвинения срещу бивш служител на сирийското разузнаване

22 Декември, 2025 15:10 319 0

  • германия-
  • обвинения-
  • сирия-
  • разузнаване

Заподозреният е обвинен в престъпления срещу човечеството заради изтезания и смъртта на десетки затворници в Дамаск

Германия повдигна обвинения срещу бивш служител на сирийското разузнаване - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германската прокуратура повдигна обвинения срещу бивш предполагаем член на сирийското разузнаване за престъпления срещу човечеството, включително изтезания и убийства на десетки задържани в затвор в Дамаск по времето на управлението на Башар Асад, предаде агенция „Ройтерс“, предава News.bg.

Обвиняемият е задържан през май и, в съответствие с германските правила за защита на личните данни, е назован само като Фахад А. Според разследващите той е работил като надзирател в затвор в сирийската столица в периода от края на април 2011 г. до средата на април 2012 г.

По данни на прокуратурата Фахад А. е участвал в повече от 100 разпита, по време на които задържаните са били подлагани на сериозно физическо насилие, включително електрошокове и побои с кабели.

Обвинението посочва още, че по нареждане на своите началници той е малтретирал затворници и през нощта, като ги е окачвал от тавана, заливал ги е със студена вода или ги е принуждавал да стоят в изключително неудобни позиции. Вследствие на подобно отношение и тежките условия в затвора най-малко 70 души са загинали.

Германските власти прилагат принципа на универсалната юрисдикция, който позволява разследване и съдебно преследване на престъпления срещу човечеството, независимо къде по света са извършени.

Именно на тази правна основа през последните години в Германия, където живеят около един милион сирийски граждани, бяха арестувани няколко лица, заподозрени в извършване на военни престъпления по време на конфликта в Сирия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания