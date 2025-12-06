Новини
Вашингтон готви продажба на ракети „въздух-въздух“ AIM-120C-8 на Дания за $730 милиона

6 Декември, 2025 04:32, обновена 6 Декември, 2025 04:39 582 1

Сделката би била в съответствие с външната политика на САЩ и целите за национална сигурност чрез укрепване на сигурността на съюзник от НАТО, се казва в обосновката

Вашингтон готви продажба на ракети „въздух-въздух“ AIM-120C-8 на Дания за $730 милиона - 1
Снимка: YouTube
Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на ракети „въздух-въздух“ със среден обсег AIM-120C-8 на Дания за 730 милиона долара.

Това беше обявено от Агенцията за сътрудничество в областта на външната сигурност на Пентагона, която отговаря за продажбата на военно оборудване и оръжия в чужбина по междуправителствени договори.

Според изявлението, датските власти предварително са поискали от Съединените щати да закупят 200 от тези ракети, както и свързано с тях оборудване.

В документа се подчертава, че „предложената продажба би била в съответствие с външната политика на САЩ и целите за национална сигурност чрез укрепване на сигурността на съюзник от НАТО“.

Американската страна смята, че продажбата на ракетите на Дания ще подобри оперативната съвместимост на нейните сили с ВВС на САЩ и тези на други държави-членки на НАТО. Очаква се RTX Corporation да бъде главният изпълнител.

Администрацията на САЩ вече е уведомила Конгреса за решението си да одобри потенциалната продажба на тези ракети. Законодателният орган има 30 дни, за да прегледа потенциалната сделка и да обмисли дали да я блокира.

По-рано Агенцията за сътрудничество в областта на сигурността към Пентагона съобщи, че Държавният департамент е одобрил потенциалната продажба на системата за управление на бойни действия за противовъздушна и противоракетна отбрана (IBCS) и свързаната с нея логистична поддръжка на Дания за 3 милиарда долара.


