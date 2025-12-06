В Ирландия разследват появата на дронове по маршрута на Зеленски към Дъблин ВИДЕО

Ирландската полиция започна разследване на засичането на неидентифицирани безпилотни летателни апарати, забелязани в зоната, забранена за полети, по време на посещението на Володимир Зеленски в Дъблин, съобщи The Irish Times.

Според вестника, специалното детективско звено на ирландската полиция, което е натоварено със задачата да разследва инциденти, представляващи заплаха за националната сигурност и борбата с тероризма, разследва всички обстоятелства около инцидента. Въоръжените сили и „международните партньори по сигурността“ съдействат на правоохранителните органи. Вестникът уточнява, че това са разузнавателните агенции на Обединеното кралство и Европейския съюз.

Източници на The Irish Times съобщиха, че самият Зеленски и хората на борда на самолета му са били в безопасност. Телевизия RTE съобщава, че безпилотните летателни апарати са забелязани на 10 км от брега на републиката, източно от Хоут, предградие на Дъблин.