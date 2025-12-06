Новини
В Ирландия разследват появата на дронове по маршрута на Зеленски към Дъблин ВИДЕО

6 Декември, 2025 04:41, обновена 6 Декември, 2025 04:46 649 3

Безпилотните летателни апарати са забелязани на 10 км от брега на републиката, източно от Хоут, предградие на столицата

В Ирландия разследват появата на дронове по маршрута на Зеленски към Дъблин ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ирландската полиция започна разследване на засичането на неидентифицирани безпилотни летателни апарати, забелязани в зоната, забранена за полети, по време на посещението на Володимир Зеленски в Дъблин, съобщи The Irish Times.

Според вестника, специалното детективско звено на ирландската полиция, което е натоварено със задачата да разследва инциденти, представляващи заплаха за националната сигурност и борбата с тероризма, разследва всички обстоятелства около инцидента. Въоръжените сили и „международните партньори по сигурността“ съдействат на правоохранителните органи. Вестникът уточнява, че това са разузнавателните агенции на Обединеното кралство и Европейския съюз.

Източници на The Irish Times съобщиха, че самият Зеленски и хората на борда на самолета му са били в безопасност. Телевизия RTE съобщава, че безпилотните летателни апарати са забелязани на 10 км от брега на републиката, източно от Хоут, предградие на Дъблин.


Ирландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Важното е

    4 0 Отговор
    Че дроновете не са пострадали. Вероятно Зеленски гр ги е забелязал.

    05:15 06.12.2025

  • 2 Чии

    5 0 Отговор
    го търси Зеления престъпник по Дъблин ?

    Коментиран от #3

    05:27 06.12.2025

  • 3 Що за въпрос?

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чии":

    Парички, както всеки истински демократ. А защо го аплодират ирландските депутати? За 10% от помощта за украинския беден народец.

    06:03 06.12.2025

Новини по държави:
