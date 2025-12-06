Новини
Свят »
Кола уби 10 души, като се вряза в тълпа на Коледен базар в Гваделупа (ВИДЕО)

Кола уби 10 души, като се вряза в тълпа на Коледен базар в Гваделупа (ВИДЕО)

6 Декември, 2025 16:21 1 083 18

  • гваделупа-
  • коледен базар-
  • тълпа-
  • врязване-
  • убити-
  • ранени

Близо 20 души ранени при врязване на кола в Гваделупа

Кола уби 10 души, като се вряза в тълпа на Коледен базар в Гваделупа (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пиян шофьор се вряза в тълпа на коледно събитие в Гваделупа (отвъдморска територия на Франция в Атлантическия океан), убивайки 10 души и ранявайки 19 души, съобщи Agence France-Presse.

Според агенцията трима души, включително 10-годишно момче, са в критично състояние след сблъсъка. Шофьорът, който е бил в нетрезво състояние от алкохол и наркотици, е задържан.

Инцидентът е станал на 5 декември в 19:45 ч. местно време на централния площад на Сент Ан.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 3 Отговор
    Мирната религия?🦧🕌🖕🕌🦧

    16:22 06.12.2025

  • 2 Крайно време е да се забранят

    8 1 Отговор
    тези безотчетни събирачки на пари. Злоупотребяват с хората и надуват цените х 100

    Коментиран от #6

    16:23 06.12.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    9 0 Отговор
    открихме сезонът на хирурзите и архитекти камикадзета ;)

    16:27 06.12.2025

  • 4 Исторически парк

    10 1 Отговор
    пияният шифьор се казвал мохамат и обичал да гледа клипчета на ИДИЛ

    16:28 06.12.2025

  • 5 юрист

    9 0 Отговор
    ако не е изпаднал а амок ще е пиян

    16:28 06.12.2025

  • 6 икономист

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Крайно време е да се забранят":

    ми да не беше теглил бързи кредити бе кой те кара насила

    16:29 06.12.2025

  • 7 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Остана пак някой арабин или руснак да е бил ,и да е терористичен акт ,нека воя започне в Германия джендърската им полиция така правят не могат да озаптят пияни жени ,застрелват ги и после ги обявяват за терористи

    16:31 06.12.2025

  • 8 000

    2 3 Отговор
    Предполагам християнско поредното убииство от добър мюсюлманин.

    Коментиран от #9

    16:34 06.12.2025

  • 9 Горе пише ПИЯН

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "000":

    Мюсюлманите не употребяват алкохол. Аз също съм срещу ислямизирането на Европа, но нека да бъдем коректни.

    16:38 06.12.2025

  • 10 Механик

    4 1 Отговор
    Олеее, какъв ужасТ! В съседна Гваделупа се е разиграла ужасТна трагедия!
    Да се обяви веднага 3-дневен траур в БГ!
    п.п.
    Абе, нищо не пишете за успехите на Зеленски?!
    Или поне напишете колко българи живеят в Одесса, че забравих вече.

    16:39 06.12.2025

  • 11 Някой побърканяк от

    2 0 Отговор
    Френският легион ще е най вероятно

    16:41 06.12.2025

  • 12 КОЛОНИЯ Е ...ЩО НЕ ПИШЕТЕ

    4 0 Отговор
    ИСТИНАТА. КВА ЗАДМОРСКА ТЕРИТОРИЯ!?!?

    16:42 06.12.2025

  • 13 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор
    Саботаж бякой иска да цепи острова от Франция май. Бамирисва на Щази или китайците.

    16:42 06.12.2025

  • 14 Опааа

    3 1 Отговор
    Миленооооо! Мисиркоооо! Автомобилът /не кола/ НЕ Е убил никого! Шофьорът е убил!

    16:43 06.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И свобода за

    1 0 Отговор
    Гваделупа !

    16:49 06.12.2025

  • 17 Опааа

    2 0 Отговор
    “…който е бил в нетрезво състояние от алкохол и наркотици…” Мисиркооооо Миленоооо!

    16:57 06.12.2025

  • 18 Атина Палада

    0 0 Отговор
    (.....)"Отвъдморска територия на Франция в Атлантическия океан"(......) :)))))

    17:10 06.12.2025