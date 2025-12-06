Кола уби 10 души, като се вряза в тълпа на Коледен базар в Гваделупа (ВИДЕО)

Пиян шофьор се вряза в тълпа на коледно събитие в Гваделупа (отвъдморска територия на Франция в Атлантическия океан), убивайки 10 души и ранявайки 19 души, съобщи Agence France-Presse.
Според агенцията трима души, включително 10-годишно момче, са в критично състояние след сблъсъка. Шофьорът, който е бил в нетрезво състояние от алкохол и наркотици, е задържан.
Инцидентът е станал на 5 декември в 19:45 ч. местно време на централния площад на Сент Ан.
1 Mими Кучева🐕🦺
16:22 06.12.2025
2 Крайно време е да се забранят
Коментиран от #6
16:23 06.12.2025
3 Ивелин Михайлов
16:27 06.12.2025
4 Исторически парк
16:28 06.12.2025
5 юрист
16:28 06.12.2025
6 икономист
До коментар #2 от "Крайно време е да се забранят":ми да не беше теглил бързи кредити бе кой те кара насила
16:29 06.12.2025
7 Kaлпазанин
16:31 06.12.2025
8 000
Коментиран от #9
16:34 06.12.2025
9 Горе пише ПИЯН
До коментар #8 от "000":Мюсюлманите не употребяват алкохол. Аз също съм срещу ислямизирането на Европа, но нека да бъдем коректни.
16:38 06.12.2025
10 Механик
Да се обяви веднага 3-дневен траур в БГ!
п.п.
Абе, нищо не пишете за успехите на Зеленски?!
Или поне напишете колко българи живеят в Одесса, че забравих вече.
16:39 06.12.2025
11 Някой побърканяк от
16:41 06.12.2025
12 КОЛОНИЯ Е ...ЩО НЕ ПИШЕТЕ
16:42 06.12.2025
13 Хеми значи бензин
16:42 06.12.2025
14 Опааа
16:43 06.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И свобода за
16:49 06.12.2025
17 Опааа
16:57 06.12.2025
18 Атина Палада
17:10 06.12.2025