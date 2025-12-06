Кола уби 10 души, като се вряза в тълпа на Коледен базар в Гваделупа (ВИДЕО)

Пиян шофьор се вряза в тълпа на коледно събитие в Гваделупа (отвъдморска територия на Франция в Атлантическия океан), убивайки 10 души и ранявайки 19 души, съобщи Agence France-Presse.

Според агенцията трима души, включително 10-годишно момче, са в критично състояние след сблъсъка. Шофьорът, който е бил в нетрезво състояние от алкохол и наркотици, е задържан.

Инцидентът е станал на 5 декември в 19:45 ч. местно време на централния площад на Сент Ан.