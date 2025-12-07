Новини
Глобената от Брюксел социална мрежа X изтри рекламния акаунт на Европейската комисия

7 Декември, 2025 04:53, обновена 7 Декември, 2025 05:00

Изглежда вярват, че правилата не трябва да се прилагат за тях, заяви Никита Бир, ръководител на продуктовия отдел в компанията

Глобената от Брюксел социална мрежа X изтри рекламния акаунт на Европейската комисия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администраторите на социалната мрежа X, която бе глобена със 120 милиона евро за нарушаване на цифровите правила на ЕС, изтри рекламния акаунт на Европейската комисия.

Новината съобщи Никита Бир, ръководител на продуктовия отдел в X.

Той твърди, че „спящ рекламен акаунт“ на Европейската комисия е бил използван за публикуване на информация относно решението за глобяване на социалната мрежа, а прикаченият към него линк е бил прикрит като видеоклип, за да „подведе потребителите и изкуствено да увеличи обхвата“.

Бир нарече тази ситуация иронична. „Изглежда вярвате, че правилата не трябва да се прилагат за вашия акаунт. Вашият рекламен акаунт е изтрит“, написа той в X.

Както говорителят на ЕК Томас Рение заяви по-рано на брифинг в Брюксел, X „е нарушила стандартите за прозрачност“. Това, каза той, включва платената синя отметка за верифициран потребител на платформата, която е „подвеждаща за потребителите, защото може да бъде закупена от всеки“, и X „не извършва достатъчно проверки“. Рение също така твърди, че рекламната политика на X е подвеждаща за потребителите и че социалната мрежа „не предоставя цифрови данни на европейски разследващи“, нещо, което ЕК изисква от всички цифрови компании съгласно Закона за цифровите услуги на ЕС.


