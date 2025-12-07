Нетаняху: Анексирането на Западния бряг остава в сферата на дискусията

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че политическото анексиране на Западния бряг продължава да бъде предмет на обсъждане, като се очаква текущото статукво да остане в сила за обозримо бъдеще, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той направи това изявление по време на съвместна пресконференция с гостуващия германски канцлер Фридрих Мерц, който пристигна в Израел вчера вечерта и вече проведе среща с израелския президент Ихцак Херцог.

Нетаняху обяви, че по-късно през месеца ще се срещне и с президента на САЩ Доналд Тръмп. Израелският премиер уточни, че втората фаза от плана на Тръмп за Газа е близо до прилагане, а преговорите за следващия етап продължават.

По време на срещата с Тръмп ще бъдат обсъдени възможностите за мир и прекратяване на управлението на „Хамас“ в Газа. „Ще имаме много важен разговор в края на месеца как да постигнем целите на втората фаза от плана“, заяви Нетаняху. Той добави, че първата фаза от плана е почти приключила.

От влизането в сила на прекратяването на огъня в анклава на 10 октомври насилието не е спряло напълно, но е намаляло. В рамките на споразумението „Хамас“ е върнал 20 живи заложници и телата на 27 други в замяна на около 2000 палестински затворници, като едно тяло остава в Газа.