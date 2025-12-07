Новини
Свят »
Израел »
Нетаняху: Анексирането на Западния бряг остава в сферата на дискусията

Нетаняху: Анексирането на Западния бряг остава в сферата на дискусията

7 Декември, 2025 16:47 577 14

  • бенямин нетаняху-
  • западен бряг-
  • дискусия-
  • анексиране-
  • израел

Израелският премиер се готви за разговор с Доналд Тръмп за мирните перспективи и управлението на „Хамас“ в анклава.

Нетаняху: Анексирането на Западния бряг остава в сферата на дискусията - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че политическото анексиране на Западния бряг продължава да бъде предмет на обсъждане, като се очаква текущото статукво да остане в сила за обозримо бъдеще, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той направи това изявление по време на съвместна пресконференция с гостуващия германски канцлер Фридрих Мерц, който пристигна в Израел вчера вечерта и вече проведе среща с израелския президент Ихцак Херцог.

Нетаняху обяви, че по-късно през месеца ще се срещне и с президента на САЩ Доналд Тръмп. Израелският премиер уточни, че втората фаза от плана на Тръмп за Газа е близо до прилагане, а преговорите за следващия етап продължават.

По време на срещата с Тръмп ще бъдат обсъдени възможностите за мир и прекратяване на управлението на „Хамас“ в Газа. „Ще имаме много важен разговор в края на месеца как да постигнем целите на втората фаза от плана“, заяви Нетаняху. Той добави, че първата фаза от плана е почти приключила.

От влизането в сила на прекратяването на огъня в анклава на 10 октомври насилието не е спряло напълно, но е намаляло. В рамките на споразумението „Хамас“ е върнал 20 живи заложници и телата на 27 други в замяна на около 2000 палестински затворници, като едно тяло остава в Газа.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гост

    6 2 Отговор
    ЗАПАДНИЯ БРЯГ на река Йордан е автономна територия заселена с палестинци и се намира в източната част на Израел. И понеже на Израел му трябва жизнено пространство /лебенс баум/ на Изток то буквално засажда преселници в кибуци и изтласква туземците както в Дивия Запад. НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО!

    16:57 07.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пита се в задачата обаче

    5 1 Отговор
    Ако примерно това парче земя Гааза има „стойност на активите“ от 320 милиарда долара и икономическата полза от прогонването на всеки палестинец от земята му е на стойност 23 000 долара на човек КОЛКО СТРУВА БЪЛГАРИЯ ? На колко е оценена "стойността на активите" и на каква стойност са напечатаните "български евра" ? За колко я продадоха родните ни атлантически ционистки предатели ?

    17:04 07.12.2025

  • 6 "Ние сме гнусни ционисти"

    3 1 Отговор
    предаде Ройтерс, цитирана от БТА Нали така? Че да е ясно за хората !

    17:07 07.12.2025

  • 7 купър

    4 3 Отговор
    Още малко 2-3 години Израел да анексира както си иска земи и територии но както пише в Теврата един ден ще дойде един лъв от север(Турция)и държавата проляла кръвта на хиледи невинни майки,деца ще престане да съществува а Йерусалим ще се управлява от християни и мюсюлмани и т.н...

    Коментиран от #10

    17:09 07.12.2025

  • 8 Ретро спомен

    5 1 Отговор
    Едните натикаха индианците в резервати, другите натикват палестинците в палатки...да живее демонстрацията

    17:11 07.12.2025

  • 9 И Анексирането на цяла Украйна

    1 0 Отговор
    остава в сферата на дискусията

    17:12 07.12.2025

  • 10 Компасът

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "купър":

    Да не говориш за Русия?...тя е малко по-на север 🤔🤣

    17:13 07.12.2025

  • 11 Терату 222

    4 1 Отговор
    Края на режима на Нетханяту наближава и той го знае много добре и се готви да бяга в САЩ отдавна.Но след 4 години демократите след като се върнат в Белият дом и САЩ няма да са сигурна дестинация за бебе убиеца Нетеняху...?!

    17:14 07.12.2025

  • 12 Лицемерни 60клуци

    4 1 Отговор
    Тоя ги зачиства по домовете книга и нито пуделите от ЕС, нито ония кърлежи от ООН реагират на това, иначе Путин го изкараха,че яде украински деца

    17:19 07.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да сега Тръмп

    0 1 Отговор
    Пак ще подкрепи Нетаняху.

    И Родните ПУТЛЕРАСИ

    Пак ще завият в обратна посока .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    17:22 07.12.2025