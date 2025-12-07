Новини
Пентагонът пренасочва фокуса към Западното полукълбо и реализъм в политиката

7 Декември, 2025 17:57 561 16

  • пийт хегсет-
  • пентагона-
  • сащ

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет очерта приоритетите на САЩ и призова съюзниците да поемат повече отговорност

Пентагонът пренасочва фокуса към Западното полукълбо и реализъм в политиката - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви нов фокус върху Западното полукълбо по време на изказване пред Форума за национална отбрана „Рейгън“ в Калифорния, съобщи „Политико“, предава БТА.

Той призова съюзниците на САЩ да се справят със собствените си предизвикателства и предложи по-примирителен подход към китайските въоръжени сили. Изказването му очерта политика, която признава зони на влияние на големите сили - Китай в Тихоокеанския регион и САЩ в Западното полукълбо и Европа, като Русия беше спомената само бегло.

Речта на Хегсет беше съпътствана от публикуването на новата Национална стратегия за сигурност на САЩ, която очертава глобалните приоритети на Пентагона.

Министърът критикува външната политика на САЩ след Студената война и поименно посочи бивши президенти и генерали, обявявайки края на епохата на „утопичен идеализъм“.

„Край с утопичния идеализъм. Влизаме с твърд реализъм“, заяви Хегсет. Той подчерта, че САЩ няма да бъдат разсейвани от изграждане на демокрация, интервенционизъм, неопределени войни, смяна на режими, климатични промени или морализаторски подходи. „Вместо това ще поставим на първо място практическите и конкретни интереси на нашата страна“, допълни той.

Хегсет отхвърли и намесата на САЩ във вътрешните работи на други страни. По думите му администрацията на Тръмп „правилно приоритизира нашата родина и полукълбо“. Той подчерта, че заплахите остават и в други региони, но съюзниците трябва да поемат реална отговорност.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    5 1 Отговор
    Крайно време е америте да си се приберат по близо до обора и да не се мешат навсякъде!

    18:00 07.12.2025

  • 2 след като унишожиха

    6 1 Отговор
    ирак, югославия, либия, украйна..... нас също...

    Коментиран от #5

    18:01 07.12.2025

  • 3 Курд Околянов

    6 0 Отговор
    Все по-зле за Европата.

    18:01 07.12.2025

  • 4 Укрофилите в дълбок

    5 0 Отговор
    траур, ахахаха

    18:03 07.12.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "след като унишожиха":

    Да, наистина, но да видим сега дали действително ще се оттеглят и няма да са на всяка манджа мерудия!

    18:03 07.12.2025

  • 6 Зеле и Урсула в шок

    4 0 Отговор
    „Край с утопичния идеализъм. Влизаме с твърд реализъм“

    18:04 07.12.2025

  • 7 Да си кажем истината

    3 0 Отговор
    Останаха само Русия и Китай, които САЩ не са избом6или

    18:05 07.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    4 0 Отговор
    Не харесаха тази новина

    18:06 07.12.2025

  • 10 Курд Околянов

    3 1 Отговор
    Даааааа... Урсула и Кая ще тръгнат на война със САЩ.

    18:07 07.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Плaмен

    1 3 Отговор
    Копейките повярваха на поредните празни приказки . :)

    18:08 07.12.2025

  • 13 Плaмен

    1 1 Отговор
    П.С.
    Вие вярвате ли , че краварите ще се откажат от Европа , Африка и Арабия ?! :)

    18:10 07.12.2025

  • 14 Руски колхозник

    3 0 Отговор
    Както казах и преди...ако Тръмп се изтърве в интервю,че изоставя европейските държави да се оправят с Украйна сами,(или че напускат НАТО)след седмица,всички ще са при Путин, хванати за палците на краката

    18:10 07.12.2025

  • 15 Проктър и Гембъл

    1 0 Отговор
    Ей ся забогатяхме от памперси🤣

    18:13 07.12.2025

  • 16 Винченцо Андолини

    0 0 Отговор
    Да не забравят и да си преместят 800те военни бази от навсякъде по света у тях си.
    Анадънму?
    Че ще има шах с пешката, за начало.

    18:13 07.12.2025