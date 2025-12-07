Пентагонът пренасочва фокуса към Западното полукълбо и реализъм в политиката

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви нов фокус върху Западното полукълбо по време на изказване пред Форума за национална отбрана „Рейгън“ в Калифорния, съобщи „Политико“, предава БТА.
Той призова съюзниците на САЩ да се справят със собствените си предизвикателства и предложи по-примирителен подход към китайските въоръжени сили. Изказването му очерта политика, която признава зони на влияние на големите сили - Китай в Тихоокеанския регион и САЩ в Западното полукълбо и Европа, като Русия беше спомената само бегло.
Речта на Хегсет беше съпътствана от публикуването на новата Национална стратегия за сигурност на САЩ, която очертава глобалните приоритети на Пентагона.
Министърът критикува външната политика на САЩ след Студената война и поименно посочи бивши президенти и генерали, обявявайки края на епохата на „утопичен идеализъм“.
„Край с утопичния идеализъм. Влизаме с твърд реализъм“, заяви Хегсет. Той подчерта, че САЩ няма да бъдат разсейвани от изграждане на демокрация, интервенционизъм, неопределени войни, смяна на режими, климатични промени или морализаторски подходи. „Вместо това ще поставим на първо място практическите и конкретни интереси на нашата страна“, допълни той.
Хегсет отхвърли и намесата на САЩ във вътрешните работи на други страни. По думите му администрацията на Тръмп „правилно приоритизира нашата родина и полукълбо“. Той подчерта, че заплахите остават и в други региони, но съюзниците трябва да поемат реална отговорност.
