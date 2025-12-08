Новини
Украйна: Руските сили атакуват три погранични региона
Украйна: Руските сили атакуват три погранични региона

8 Декември, 2025 13:18

В Харковска област, особено в направлението на Вовчанск, руските сили са активни с пехотни групи

Украйна: Руските сили атакуват три погранични региона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили продължават ежедневно да обстрелват три погранични региона в Украйна и да се опитват да напредват с пехотни групи, но не могат да пробият отбранителните линии на украинската гранична охрана, заяви говорителят на службата Андрий Демченко, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

„Обстановката по границата с Русия не се е променила значително. По границите на Черниговска, Сумска и Харковска област врагът продължава ежедневно да обстрелва“, заяви Демченко.

По думите му в Харковска област, особено в направлението на Вовчанск, руските сили са активни с пехотни групи.

„Врагът прилага същите тактики в Сумска област – на малка част от фронта в селищата Хотин и Юнакивка“, добави той.

Демченко обаче подчерта, че украинските сили уверено удържат отбранителната линия.

„Врагът не може да постигне какъвто и да било значителен успех или напредък по-дълбоко в нашата територия, особено през отбранителните линии, удържани от подразделенията на Държавната гранична служба“, заяви Демченко.


Украйна
  • 1 Папата

    37 2 Отговор
    Бялото знаме!

    13:19 08.12.2025

  • 2 Те не се опитват

    38 3 Отговор
    Те напредват

    Коментиран от #20, #31

    13:20 08.12.2025

  • 3 Хаййайа

    36 2 Отговор
    Да бе аз забравих, те украинците 4 години удържат територията без загуби на хора и загуби на градове

    13:20 08.12.2025

  • 4 Браво

    35 2 Отговор
    Смачкайте бандеровските фашисти !

    13:21 08.12.2025

  • 5 Русия

    33 0 Отговор
    Бий фашиста до спукване,само това го лекува.

    13:22 08.12.2025

  • 6 Българин

    31 1 Отговор
    Браво на Руснаците.Слава на Путин.

    13:23 08.12.2025

  • 7 СтаМат МаГа

    24 0 Отговор
    Ууудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    13:24 08.12.2025

  • 8 Гари Каспаров:

    2 20 Отговор
    Европейската импотентност и американската корупция - двете неща, които са в основата на успеха на Путин
    Путин днес постига успехи заради две неща - заради европейската импотентност и американска корупция, категоричен е руският опозиционер. "Екипът на Тръмп на практика продава Украйна на масата за преговори, докато Европа гледа настрани."

    Коментиран от #10, #17, #47

    13:24 08.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 стоян георгиев

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гари Каспаров:":

    Ами пука ми на дебеуиа ..3 ,па даже и там не ми пука за Украйна .

    13:26 08.12.2025

  • 11 Мдаа!

    20 0 Отговор
    НАТО загуби войната, САЩ се предадоха!

    13:26 08.12.2025

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    18 0 Отговор
    Лондон не може да потвърди :
    """ В процеса на отстъплението от Покровск, войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са се опитали да избягат през канализационните колектори, което е довело до масова гибел. ( сред К@ЙН@Т@)"""

    13:27 08.12.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    17 1 Отговор
    Лондон не може да потвърди :
    """ В процеса на отстъплението от Покровск, войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са се опитали да избягат през канализационните колектори, което е довело до масова гибел.
    ( сред Л@ЙН@Т@)"""

    Коментиран от #24, #26, #38

    13:28 08.12.2025

  • 14 Атина Палада

    2 22 Отговор
    от векове историята е показала,че от руснака войник не става

    Коментиран от #16, #18, #27

    13:28 08.12.2025

  • 15 ООрана държава

    16 0 Отговор
    Ми зелю да грабва писалката и да тича към вашингтон дс подписва, стига е врякал всеки ден че го обстрелват

    13:29 08.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    21 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гари Каспаров:":

    "Да би мирно седяло, не би чудо видяло!"❗
    Кой ги караше да ГОРЯТ ЖИВИ ХОРА ,
    а сега ги заряза‼️

    Коментиран от #28

    13:30 08.12.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    15 14 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Те и Напол.еон, и Хит.лер така приказваха🤔

    Коментиран от #23

    13:32 08.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 мдаааа

    1 15 Отговор

    До коментар #2 от "Те не се опитват":

    Напредват , доста ...смешниците .. нема и 20% , за Три Дня .🤫

    Коментиран от #25

    13:33 08.12.2025

  • 21 Баце ЕООД

    15 0 Отговор
    Не пробива, ама напредва.
    Ти да видиш..

    13:33 08.12.2025

  • 22 Шопо

    3 12 Отговор
    С помощ от ЕС и България Зеленски може да победи русия.

    13:33 08.12.2025

  • 23 Атина Палада

    12 15 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Русия никога не е печелила война сама !!!

    Коментиран от #29, #32

    13:34 08.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Степан

    16 0 Отговор

    До коментар #20 от "мдаааа":

    Да се готви Одеса, скоро ще е наред.

    13:34 08.12.2025

  • 26 хихихихи

    14 1 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Първо са се оак ,ли, после малко са се удавили!

    13:35 08.12.2025

  • 27 И ти не ставаш мангоооо

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    от кв Надежда Сливен. Проучен си.

    13:35 08.12.2025

  • 28 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    3 12 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    А Они там были или никогде не были?!🤫

    Коментиран от #35

    13:35 08.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Механик

    17 4 Отговор
    "Демченко обаче подчерта, че украинските сили уверено удържат отбранителната линия."
    Тоя така каза преди месец и за Покровск.

    13:39 08.12.2025

  • 31 Хахахаха

    9 12 Отговор

    До коментар #2 от "Те не се опитват":

    Така е, рашите напредват. За 4 години стигнаха от Киев до Донецк!

    13:40 08.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Чичак

    0 10 Отговор
    пънат се ралата, ама не могат

    13:42 08.12.2025

  • 34 Пост 549

    16 13 Отговор
    Огън и руски трупове е граничната бразда от към русия,мъртво руско погранично заграждение

    13:43 08.12.2025

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 10 Отговор

    До коментар #28 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    Кухалейко, Какво е това "НИКОГДЕ" бе❓, че гугльо ме пита❗

    Коментиран от #40, #41

    13:43 08.12.2025

  • 36 Баце ЕООД

    5 4 Отговор
    Я тука кво пише...

    13:45 08.12.2025

  • 37 Давайте братушки

    13 15 Отговор
    Отървете ни от тези украински нацисти, че ще ни разорят ! (Не е фейк ! Истина е ... 1,28 милиарда евро "финансови гаранции" трябало да осигури България! Оставка веднага на цялото продажно правителство! Веднага .... За сега медиите и политиците мълчат но ще им се наложи да го обявят. 2,5 милиарда лева ни загробиха само за ден атлантическите боооклуци ! )

    Коментиран от #42, #46

    13:48 08.12.2025

  • 38 Окупаторите мощно се предават

    8 8 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Навсякъде по фронтовата линия. Тази снимка е от Покровск.

    Коментиран от #43

    13:48 08.12.2025

  • 39 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 9 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?


    Благодаря за отговора!

    13:48 08.12.2025

  • 40 Копейкотрошач

    0 10 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ако те докопам? Колко си даваш?

    Коментиран от #44

    13:51 08.12.2025

  • 41 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 6 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Никогде го написах , че да ти обърна внимание , що украЙнци никога не критикуваш ... МиГОНАКАР@ШОГ@ЗА СИ .. СИ СИ СИ ТАЙВАН - НАШ МЯШ

    13:53 08.12.2025

  • 42 Напират мощно за концертите

    5 7 Отговор

    До коментар #37 от "Давайте братушки":

    на Кобзон, "братушките". Денонощно са там.

    13:55 08.12.2025

  • 43 Точно тази снимка

    9 7 Отговор

    До коментар #38 от "Окупаторите мощно се предават":

    Е доказан ФЕЙК пич!

    13:55 08.12.2025

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 1 Отговор

    До коментар #40 от "Копейкотрошач":

    "Ако.! - бил отговорът." ❗
    Ако! е и моят отговор‼️

    13:55 08.12.2025

  • 45 Смешко

    1 0 Отговор
    Сещам се за крайцера, като прочета, че рашистите "освобождават и напредват" 😁

    14:00 08.12.2025

  • 46 Макрона

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Давайте братушки":

    Отказал обаче.. Той какво е отказал, като няма пари там никакви..

    14:00 08.12.2025

  • 47 Гари Каспаров е време

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гари Каспаров:":

    да спре наркотиците и да потърси специализирано лечение!!!

    14:03 08.12.2025

