Украйна: Руските сили атакуват три погранични региона

Руските сили продължават ежедневно да обстрелват три погранични региона в Украйна и да се опитват да напредват с пехотни групи, но не могат да пробият отбранителните линии на украинската гранична охрана, заяви говорителят на службата Андрий Демченко, цитиран от Укринформ, предаде БТА.
„Обстановката по границата с Русия не се е променила значително. По границите на Черниговска, Сумска и Харковска област врагът продължава ежедневно да обстрелва“, заяви Демченко.
По думите му в Харковска област, особено в направлението на Вовчанск, руските сили са активни с пехотни групи.
„Врагът прилага същите тактики в Сумска област – на малка част от фронта в селищата Хотин и Юнакивка“, добави той.
Демченко обаче подчерта, че украинските сили уверено удържат отбранителната линия.
„Врагът не може да постигне какъвто и да било значителен успех или напредък по-дълбоко в нашата територия, особено през отбранителните линии, удържани от подразделенията на Държавната гранична служба“, заяви Демченко.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Папата
13:19 08.12.2025
2 Те не се опитват
Коментиран от #20, #31
13:20 08.12.2025
3 Хаййайа
13:20 08.12.2025
4 Браво
13:21 08.12.2025
5 Русия
13:22 08.12.2025
6 Българин
13:23 08.12.2025
7 СтаМат МаГа
13:24 08.12.2025
8 Гари Каспаров:
Путин днес постига успехи заради две неща - заради европейската импотентност и американска корупция, категоричен е руският опозиционер. "Екипът на Тръмп на практика продава Украйна на масата за преговори, докато Европа гледа настрани."
Коментиран от #10, #17, #47
13:24 08.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 стоян георгиев
До коментар #8 от "Гари Каспаров:":Ами пука ми на дебеуиа ..3 ,па даже и там не ми пука за Украйна .
13:26 08.12.2025
11 Мдаа!
13:26 08.12.2025
12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
""" В процеса на отстъплението от Покровск, войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са се опитали да избягат през канализационните колектори, което е довело до масова гибел. ( сред К@ЙН@Т@)"""
13:27 08.12.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
""" В процеса на отстъплението от Покровск, войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са се опитали да избягат през канализационните колектори, което е довело до масова гибел.
( сред Л@ЙН@Т@)"""
Коментиран от #24, #26, #38
13:28 08.12.2025
14 Атина Палада
Коментиран от #16, #18, #27
13:28 08.12.2025
15 ООрана държава
13:29 08.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #8 от "Гари Каспаров:":"Да би мирно седяло, не би чудо видяло!"❗
Кой ги караше да ГОРЯТ ЖИВИ ХОРА ,
а сега ги заряза‼️
Коментиран от #28
13:30 08.12.2025
18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #14 от "Атина Палада":Те и Напол.еон, и Хит.лер така приказваха🤔
Коментиран от #23
13:32 08.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 мдаааа
До коментар #2 от "Те не се опитват":Напредват , доста ...смешниците .. нема и 20% , за Три Дня .🤫
Коментиран от #25
13:33 08.12.2025
21 Баце ЕООД
Ти да видиш..
13:33 08.12.2025
22 Шопо
13:33 08.12.2025
23 Атина Палада
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Русия никога не е печелила война сама !!!
Коментиран от #29, #32
13:34 08.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Степан
До коментар #20 от "мдаааа":Да се готви Одеса, скоро ще е наред.
13:34 08.12.2025
26 хихихихи
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Първо са се оак ,ли, после малко са се удавили!
13:35 08.12.2025
27 И ти не ставаш мангоооо
До коментар #14 от "Атина Палада":от кв Надежда Сливен. Проучен си.
13:35 08.12.2025
28 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":А Они там были или никогде не были?!🤫
Коментиран от #35
13:35 08.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Механик
Тоя така каза преди месец и за Покровск.
13:39 08.12.2025
31 Хахахаха
До коментар #2 от "Те не се опитват":Така е, рашите напредват. За 4 години стигнаха от Киев до Донецк!
13:40 08.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Чичак
13:42 08.12.2025
34 Пост 549
13:43 08.12.2025
35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #28 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":Кухалейко, Какво е това "НИКОГДЕ" бе❓, че гугльо ме пита❗
Коментиран от #40, #41
13:43 08.12.2025
36 Баце ЕООД
13:45 08.12.2025
37 Давайте братушки
Коментиран от #42, #46
13:48 08.12.2025
38 Окупаторите мощно се предават
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Навсякъде по фронтовата линия. Тази снимка е от Покровск.
Коментиран от #43
13:48 08.12.2025
39 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за отговора!
13:48 08.12.2025
40 Копейкотрошач
До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ако те докопам? Колко си даваш?
Коментиран от #44
13:51 08.12.2025
41 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Никогде го написах , че да ти обърна внимание , що украЙнци никога не критикуваш ... МиГОНАКАР@ШОГ@ЗА СИ .. СИ СИ СИ ТАЙВАН - НАШ МЯШ
13:53 08.12.2025
42 Напират мощно за концертите
До коментар #37 от "Давайте братушки":на Кобзон, "братушките". Денонощно са там.
13:55 08.12.2025
43 Точно тази снимка
До коментар #38 от "Окупаторите мощно се предават":Е доказан ФЕЙК пич!
13:55 08.12.2025
44 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #40 от "Копейкотрошач":"Ако.! - бил отговорът." ❗
Ако! е и моят отговор‼️
13:55 08.12.2025
45 Смешко
14:00 08.12.2025
46 Макрона
До коментар #37 от "Давайте братушки":Отказал обаче.. Той какво е отказал, като няма пари там никакви..
14:00 08.12.2025
47 Гари Каспаров е време
До коментар #8 от "Гари Каспаров:":да спре наркотиците и да потърси специализирано лечение!!!
14:03 08.12.2025