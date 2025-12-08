Украйна: Руските сили атакуват три погранични региона

Руските сили продължават ежедневно да обстрелват три погранични региона в Украйна и да се опитват да напредват с пехотни групи, но не могат да пробият отбранителните линии на украинската гранична охрана, заяви говорителят на службата Андрий Демченко, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

„Обстановката по границата с Русия не се е променила значително. По границите на Черниговска, Сумска и Харковска област врагът продължава ежедневно да обстрелва“, заяви Демченко.

По думите му в Харковска област, особено в направлението на Вовчанск, руските сили са активни с пехотни групи.

„Врагът прилага същите тактики в Сумска област – на малка част от фронта в селищата Хотин и Юнакивка“, добави той.

Демченко обаче подчерта, че украинските сили уверено удържат отбранителната линия.

„Врагът не може да постигне какъвто и да било значителен успех или напредък по-дълбоко в нашата територия, особено през отбранителните линии, удържани от подразделенията на Държавната гранична служба“, заяви Демченко.