"САЩ вече не са на страната на европейците"
  Тема: Украйна

"САЩ вече не са на страната на европейците"

8 Декември, 2025 14:45

  • украйна-
  • германия-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • норберт рьотген

Редица германски политици реагираха с тревога на новата стратегия за сигурност на САЩ. Те я оценяват като ясен знак за отвръщане от Европа.

"САЩ вече не са на страната на европейците" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В петък САЩ публикуваха новата си стратегия за сигурност, в която отправят упреци към Европа, но едновременно с това почти не споменават Русия, която продължава да води агресивна война срещу европейска държава. Първоначално реакциите в Европа бяха по-скоро сдържани. Междувременно обаче все повече политици изразяват ясно своето мнение.

Норберт Рьотген от Християндемократическия съюз на Германия (ХДС) заяви, че новото външнополитическо позициониране на САЩ е „втори повратен момент“.

Още новини от Украйна

Първият беше обявен през 2022 г. от предишния федерален канцлер Олаф Шолц след нападението на Русия над Украйна, когато той обяви началото на превъоръжаване на Бундесвера. АРД цитира интервю на Рьотген за издателската група „Редакционна мрежа Германия“, в които политикът заявява, че „за първи път от края на Втората световна война САЩ вече не са на страната на европейците. САЩ не са вече и на страната на Украйна, срещу която се води брутална война на унищожение“.

САЩ искат да "помогнат на Европа да се коригира"

Националната стратегия за сигурност е документ, който се публикува периодично от правителството на САЩ. Той очертава визията на президента за външната политика и служи като ръководство за правителствените решения. В новата си стратегия за сигурност САЩ критикуват някаква предполагаема загуба на демокрация и свобода на словото в Европа и призовават за корекция на курса. Освен това в нея се посочва, че САЩ искат „да се помогне на Европа да коригира настоящия си курс“.

Рьотген коментира още, че САЩ определят като външнополитическа цел и намесата си във вътрешните работи на европейските държави. „Целта е да се повлияе на вътрешното ни състояние в съответствие с настоящите идеологически насоки на движението MAGA и за тази цел да се сътрудничи с вътрешните врагове на либералната демокрация в Европа – в Германия това е партията „Алтернатива за Германия“ (АзГ).“

"Най-доволен е Кремъл"

Лидерката на Зелените Франциска Брантнер смята, че новата американска стратегия означава преди всичко едно: че Европа няма никакво време за губене и трябва да инвестира в собствения си суверенитет. Експертът на ХДС по въпросите на отбраната Родерих Кизеветер казва пред издателска група „Функе“, че под ръководството на президента Доналд Тръмп САЩ вече не са партньор по ценности, а страна, която безмилостно преследва собствените си икономически интереси.

Бившият министър-председател на Латвия Кришанис Каринш заяви за агенция „Ройтерс“, че най-доволна от американския документ за сигурност е Русия. Той припомня, че Москва от години се опитва да разбие трансатлантическия съюз: „И сега изглежда, че най-големият фактор, който нарушава този съюз, са самите САЩ, което е жалко“.

А руското ръководство действително похвали американския документ. Промените в американската стратегия са „в голяма степен в съответствие“ с вижданията на Русия, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по държавната руска телевизия „Россия“. Въпреки че американското правителство определя края на войната в Украйна като свой основен интерес, в документа няма почти никакви критични думи за Русия, отбелязва АРД.

Германският външен министър Вадефул: "Нямаме нужда от съвети"

Редица сегашни държавни и правителствени ръководители в Европа се въздържаха от оценки през уикенда. Много от тях не искат да гневят американския президент Доналд Тръмп и да провокират реакции, които биха могли да навредят на Европа в областта на икономиката или сигурността. Неколкократно беше посочено, че Европа е силно зависима от САЩ.

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул заяви в петък, че новата стратегия на Съединените щати ще бъде обстойно анализирана по всички точки. Що се отнася до обвинението за някаква уж липса на свобода на мненията в Германия, Вадефул заяви, „че няма защо някой да ни дава съвети по този въпрос, тъй като това се урежда от нашата конституционна уредба“.

В Германия съществуват не само държавните власти на изпълнителната, законодателната и съдебната власт, но и истински свободни медии, посочва още АРД.

Автор: Никол Марквалд ARD


Германия

Оценка 3.6 от 20 гласа.


