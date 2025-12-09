Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща: Суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан, а сигурността ѝ - гарантирана

Суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан, а сигурността ѝ - гарантирана в дългосрочен аспект при всякакво мирно споразумение с Русия, заявиха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитирани от Ройтерс.

Двамата лидери на Европейския съюз отправиха еднакво послание в социалните мрежи след среща в Брюксел с украинския президент Володимир Зеленски и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

"Суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан. Сигурността на Украйна трябва да бъде гарантирана в дългосрочен аспект като първа линия на отбрана на нашия Съюз", гласят публикациите им.

Русия временно спря работата на три летища в Северен Кавказ от съображения за сигурност, съобщи днес руската авиационна агенция "Росавиация", цитирана от Ройтерс.

Временните ограничения са наложени на летищата във Владикавказ, Грозни и Магас, които са столици съответно на републиките Северна Осетия, Чечения и Ингушетия.

В севернокавказките републики Дагестан и Кабардино-Балкария е обявена въздушна тревога за атаки с дронове.

Местните жители са предупредени да се укрият в помещения без прозорци и да чакат отмяна на въздушната тревога. Местните власти предупреждават, че са възможни прекъсвания на интернета, посочва ТАСС.