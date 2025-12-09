Тръмп: Европа се движи в много лоша посока, трябва да бъде внимателна

Американският президент Доналд Тръмп нарече днес наложената от Европейския съюз на социалната мрежа "Екс" на Илон Мъск глоба "неприятна" и добави, че не разбира как подобна мярка може да бъде оправдана, предаде Ройтерс.

Компанията "Екс" на Мъск беше глобена със 120 млн. евро (140 млн. долара) от европейските технологични регулатори миналата седмица за нарушаване на правилата за онлайн съдържание, припомня Ройтерс.

"Европа се движи в много лоша посока", каза Тръмп пред журналисти на събитие в Белия дом и допълни, че очаква да получи пълен доклад за случая по-късно днес.

"Не зная как могат да го правят", каза Тръмп. По думите му, Илон Мъск не му се е обаждал и не е искал помощ от него по случая.

"Европа трябва да бъде много внимателна", предупреди Тръмп.

Той каза също, че ще наложи тежки мита на изкуствените торове от Канада, ако това се наложи.

"Много от тях идват от Канада и ние ще им наложим тежки мита, ако се наложи, защото това е начинът, по който искаме да стимулираме нашите производители", заяви Тръмп по отношение на вноса на изкуствени торове от Канада.

Тръмп заплаши и да наложи допълнителни 5-процентни мита на Мексико, което обвини, че нарушава договор за споделяне на вода със САЩ.

"Ако Мексико не отговори на нашите искания, това ще е много несправедливо спрямо нашите фермери, които заслужават тази толкова нужна вода", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес пакет от субсидии за 12 милиарда долара за подпомагане на земеделските производители, предаде ДПА.

В изявление в Белия дом президентът заяви, че земеделските производители са гласували за него и са гръбнакът на страната. "12 милиарда долара са много пари", подчерта той и добави, че допълнителната помощ ще вдъхне увереност на фермерите. По думите на Тръмп, парите идват от приходите от митата, посочва Асошиейтед прес.

Министърката на земеделието на САЩ Брук Ролинс обяви, че парите ще бъдат изплатени на фермерите до края на февруари. Министърката спомена, че 11 милиарда долара ще бъдат отпуснати на фермери, които отглеждат царевица, соя, пшеница, ориз и памук. Останалият 1 милиард долара ще бъде запазен за други категории фермери.

Белият дом описа пакета като помощ за фермерите, които са пострадали от високите разходи и подкрепата на предишната администрация на Джо Байдън за програми за разнообразие, равенство и включване.

Според американското правителство ситуацията в търговията с Пекин се е подобрила. Китай се е ангажирал да закупи милиони тонове соя от САЩ, обяви в края на октомври американският министър на финансите Скот Бесънт. През следващите три години Китай ще купува по 25 милиона тона американска соя годишно, каза той.

Алина Хаба, бивша адвокатка на президента на САЩ Доналд Тръмп, която той по-късно назначи за главен федерален прокурор на Ню Джърси, заяви, че се оттегля от поста си, след като федерален апелативен съд постанови, че назначаването ѝ е незаконно и я отстрани от надзора на дела, предаде Ройтерс.

Хаба каза в изявление в "Екс", че оставката ѝ от поста главен прокурор на Ню Джърси е "с цел да защити стабилността и почтеността на прокурска служба", около която се разрази полемика заради споровете за назначаването ѝ.

"Не бъркайте обаче съобразяването с решенията на съда с капитулация“, заяви Хаба в публикацията.

Тя каза, че ще поеме нова длъжност като старши съветник на генералния прокурор на САЩ Пам Бонди, като ще се фокусира върху прокурорите в цялата страна.

Министерството на правосъдието на САЩ предложи кандидатурите на трима юристи за поста на ръководител на прокурорската служба в Ню Джърси.