Германия засилва ангажимента си на Източния фланг с визитата на Писториус в Румъния

Германия засилва ангажимента си на Източния фланг с визитата на Писториус в Румъния

9 Декември, 2025 07:45

Сигурността в Черноморския регион и сътрудничеството в рамките на НАТО ще бъдат във фокуса на срещите

Германия засилва ангажимента си на Източния фланг с визитата на Писториус в Румъния - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус пристига днес на официално посещение в Румъния, съобщиха от правителствената пресслужба в информация, предава БТА.

През втората половина на деня Писториус ще проведе среща с румънския премиер Илие Боложан в 57-а авиобаза „Михаил Когълничану“ близо до Констанца. Базата е определяна като една от ключовите стратегически точки за съюзническата отбранителна позиция на Източния фланг на НАТО.

Сред основните теми на разговорите ще бъдат състоянието на сигурността в региона, двустранното сътрудничество в сферата на отбраната, както и съвместният принос на двете страни към мисиите на Алианса.

В срещата ще участват още временно изпълняващият длъжността министър на отбраната на Румъния Раду Мируца и държавният секретар по отбранителна политика, планиране и международни отношения в Министерството на националната отбрана Сорин Дан Молдован.


Румъния
  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    20 2 Отговор
    ТУРСКИ кораб. ударен от УКРАИНСКИ дрон бедства в БЪЛГАРСКИ води , тоА отива в .... Румъния да обсъждали Черно море 🤔❗

    07:49 09.12.2025

  • 2 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    23 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:50 09.12.2025

  • 3 1001

    25 2 Отговор
    Тия са за психиатър. Тежко болни са.

    07:52 09.12.2025

  • 4 пожелавам им

    20 2 Отговор
    цялата дойчистан да стане ГДР

    Коментиран от #15

    07:52 09.12.2025

  • 5 Да отива направо

    21 2 Отговор
    Да отива направо на фронта. Първа линия ! Да даде пример пръдлйото !!!

    07:53 09.12.2025

  • 6 Тръмп и Ванс няма да мирясат,

    21 2 Отговор
    докато не ги сменят всичките тия европсихопати и Европа се нормализира! С национални традиции, свобода на словото и свободни избори!

    Вижте интервюто на Гленн Дисън с Алекс Крейнър! С документи и факти премълчавани от медиите

    Коментиран от #9, #16

    08:02 09.12.2025

  • 7 Хи хи хи

    12 1 Отговор
    Браво на боретоПиШториус
    Щурм унд Дранг !!!
    От север 4хилядна бригада в Литва, сега от изток Румъния и с новото вундеряафе, дронове на рояци де, германистан става унбезигбар, непобедимдим де.........
    После що имало руски танкове на пидеастал до райхтага
    Ама Да му пожелаем зигхайл.......

    08:10 09.12.2025

  • 8 Фен

    14 1 Отговор
    Екстра сме си със сигурността. Англичаните въоръжават украинците, те удрят цивилен танкер във водите на турците, турците ни го довличат посред нощ, и ние сега се чудим какво да го правим, и дали, ако изохкаме, няма да е прекалено силно. Та тоя Писториус, от какво ще ни пази незнам.

    08:11 09.12.2025

  • 9 Те също засилват ангажимента си

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тръмп и Ванс няма да мирясат,":

    обявен от Ванс в Мюнхен.
    И този път, не само един ще е разплакан! А някои дори и pissториус.

    "Германия засилва ангажимента си на Източния фланг с визитата на Писториус в Румъния"

    08:13 09.12.2025

  • 10 Знаещ

    15 1 Отговор
    И какво ще дадем 1,2 милярда на украйна, а не можем да построим децка болница! Егати европейския съюз. А забравих тия пари ще бъдат откраднати!

    Коментиран от #11

    08:16 09.12.2025

  • 11 Знаещ

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Знаещ":

    Бързах защото гнева ми е голям и направих правописна грешка!

    08:17 09.12.2025

  • 12 Русия

    6 1 Отговор
    Фашистиус,пожелавам ти проклетият ден в който си се родил за подарък да получиш Сармат !!!!!!

    08:21 09.12.2025

  • 13 Иван

    2 0 Отговор
    Един човек не може да засили фланга.
    Трябват поне една дивизия (10К-15К)!

    08:22 09.12.2025

  • 14 Гориил

    8 1 Отговор
    На 31 август 1944 г. Червената армия триумфално влиза в Букурещ, първата европейска столица, която посреща победителите.

    08:23 09.12.2025

  • 15 Мечтай си.....

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "пожелавам им":

    Когато любимата ти Просия стане пак сесесере!!!!

    08:35 09.12.2025

  • 16 Орк

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тръмп и Ванс няма да мирясат,":

    на европа все някой и е виновен, а между другото имено тя е источник на 2 те световни войни и самата философия на фашизма. европа няма база на която може да построи своята нова доктрина, освен война. Препълнена с мигранти, забравила и предала христианската религия тя е гласувала за своето бъдещето , а то е ислам.

    08:36 09.12.2025

  • 17 уточнение

    2 0 Отговор
    Тази новина следва да се чете: Германският министър на отбраната пристига в Румъния, за да я подготви за ролята на нова Украйна. Това е. Всякакви приказки за засилване на източния фланг, за възпиране, за укрепване на сътрудничеството и т.н. за фразеологичен параван, зад който крият политиката по превръщането на Румъния, Молдова и България в новата Украйна. Същите фрази дума по дума бяха ползвани преди десет години за същата Украйна, която сега е ликвидирана като военен потенциал и някой трябва да я замести.

    08:49 09.12.2025

Новини по държави:
