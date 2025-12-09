"Германия засилва ангажимента си на Източния фланг с визитата на Писториус в Румъния"

Германският министър на отбраната Борис Писториус пристига днес на официално посещение в Румъния, съобщиха от правителствената пресслужба в информация, предава БТА.

През втората половина на деня Писториус ще проведе среща с румънския премиер Илие Боложан в 57-а авиобаза „Михаил Когълничану“ близо до Констанца. Базата е определяна като една от ключовите стратегически точки за съюзническата отбранителна позиция на Източния фланг на НАТО.

Сред основните теми на разговорите ще бъдат състоянието на сигурността в региона, двустранното сътрудничество в сферата на отбраната, както и съвместният принос на двете страни към мисиите на Алианса.

В срещата ще участват още временно изпълняващият длъжността министър на отбраната на Румъния Раду Мируца и държавният секретар по отбранителна политика, планиране и международни отношения в Министерството на националната отбрана Сорин Дан Молдован.