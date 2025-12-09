Германският министър на отбраната Борис Писториус пристига днес на официално посещение в Румъния, съобщиха от правителствената пресслужба в информация, предава БТА.
През втората половина на деня Писториус ще проведе среща с румънския премиер Илие Боложан в 57-а авиобаза „Михаил Когълничану“ близо до Констанца. Базата е определяна като една от ключовите стратегически точки за съюзническата отбранителна позиция на Източния фланг на НАТО.
Сред основните теми на разговорите ще бъдат състоянието на сигурността в региона, двустранното сътрудничество в сферата на отбраната, както и съвместният принос на двете страни към мисиите на Алианса.
В срещата ще участват още временно изпълняващият длъжността министър на отбраната на Румъния Раду Мируца и държавният секретар по отбранителна политика, планиране и международни отношения в Министерството на националната отбрана Сорин Дан Молдован.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
07:49 09.12.2025
2 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:50 09.12.2025
3 1001
07:52 09.12.2025
4 пожелавам им
Коментиран от #15
07:52 09.12.2025
5 Да отива направо
07:53 09.12.2025
6 Тръмп и Ванс няма да мирясат,
Вижте интервюто на Гленн Дисън с Алекс Крейнър! С документи и факти премълчавани от медиите
Коментиран от #9, #16
08:02 09.12.2025
7 Хи хи хи
Щурм унд Дранг !!!
От север 4хилядна бригада в Литва, сега от изток Румъния и с новото вундеряафе, дронове на рояци де, германистан става унбезигбар, непобедимдим де.........
После що имало руски танкове на пидеастал до райхтага
Ама Да му пожелаем зигхайл.......
08:10 09.12.2025
8 Фен
08:11 09.12.2025
9 Те също засилват ангажимента си
До коментар #6 от "Тръмп и Ванс няма да мирясат,":обявен от Ванс в Мюнхен.
И този път, не само един ще е разплакан! А някои дори и pissториус.
"Германия засилва ангажимента си на Източния фланг с визитата на Писториус в Румъния"
08:13 09.12.2025
10 Знаещ
Коментиран от #11
08:16 09.12.2025
11 Знаещ
До коментар #10 от "Знаещ":Бързах защото гнева ми е голям и направих правописна грешка!
08:17 09.12.2025
12 Русия
08:21 09.12.2025
13 Иван
Трябват поне една дивизия (10К-15К)!
08:22 09.12.2025
14 Гориил
08:23 09.12.2025
15 Мечтай си.....
До коментар #4 от "пожелавам им":Когато любимата ти Просия стане пак сесесере!!!!
08:35 09.12.2025
16 Орк
До коментар #6 от "Тръмп и Ванс няма да мирясат,":на европа все някой и е виновен, а между другото имено тя е источник на 2 те световни войни и самата философия на фашизма. европа няма база на която може да построи своята нова доктрина, освен война. Препълнена с мигранти, забравила и предала христианската религия тя е гласувала за своето бъдещето , а то е ислам.
08:36 09.12.2025
17 уточнение
08:49 09.12.2025