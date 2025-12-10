Британски войник, убит в Украйна, докато наблюдавал тестове на оръжия на украинските въоръжени сили, стана първият член на редовните сили на Обединеното кралство, загубил живота си по време на конфликта, съобщи The Times, позовавайки се на източник в британското Министерство на отбраната.

Източникът уточни, че вражеският огън не е причината за смъртта. „Източник в министерството заяви, че смъртта е настъпила, защото нещо се е „объркало“ по време на тестването на оборудване. Той добави, че винаги има риск, когато се използват боеприпаси или се случват експлозии“, се казва в статията.

Още новини от Украйна

Публикацията не предоставя допълнителни подробности, включително мястото на инцидента, името на починалия или рода въоръжени сили, към който е принадлежал.

По-рано Министерството на отбраната на Обединеното кралство съобщи, че смъртта е настъпила „по време на трагичен инцидент“, докато е наблюдавал как украинските сили тестват ново защитно оръжие „далеч от фронтовата линия“. Премиерът Киър Стармър, членове на правителството и лидери на основните политически партии изразиха съболезнования за смъртта на войника.

Според The ​​Daily Telegraph, най-малко 40 британски наемници са били убити в Украйна от началото на конфликта през 2022 г. Не е дадена официална информация за броя на редовните британски войски, разположени в страната.

По-рано руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин заяви пред кореспондент на ТАСС, че Обединеното кралство е може би по-дълбоко ангажирано в конфликта в Украйна от която и да е друга държава членка на НАТО. Той посочи, че присъствието на специални части, инструктори и военни специалисти, участващи в изстрелванията на ракети с голям обсег Storm Shadow в Украйна, е официално потвърдено.