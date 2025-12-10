Мъск: Първият човек в ЕС трябва да се избира чрез пряко гласуване, това сега не е демокрация

Илон Мъск смята, че Европейската комисия трябва да бъде разпусната и заменена от изборен орган.

„Европейската комисия трябва да бъде разпусната в полза на изборен орган, а ръководителят на ЕС трябва да бъде избиран чрез пряко гласуване.

Сегашната система се управлява от бюрокрация, а не от демокрация“, пише той в X.

По-рано милиардерът поиска закриването на Европейския съюз, ядосан от наложената глоба от 120 милиона долара на социалната мрежа Х.