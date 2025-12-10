Мъск: Първият човек в ЕС трябва да се избира чрез пряко гласуване, това сега не е демокрация

Илон Мъск смята, че Европейската комисия трябва да бъде разпусната и заменена от изборен орган.
„Европейската комисия трябва да бъде разпусната в полза на изборен орган, а ръководителят на ЕС трябва да бъде избиран чрез пряко гласуване.
Сегашната система се управлява от бюрокрация, а не от демокрация“, пише той в X.
По-рано милиардерът поиска закриването на Европейския съюз, ядосан от наложената глоба от 120 милиона долара на социалната мрежа Х.
1 Добро утро!
Коментиран от #3, #4
04:37 10.12.2025
2 Абе въобще не
04:43 10.12.2025
3 О, ще видиш
До коментар #1 от "Добро утро!":Как САЩ ще размаже урсулята за тази им наглост. Да глобят Мъск, тези си стреляха в коляното. Тръмп ще ги смачка окончателно...
04:46 10.12.2025
4 Георги
До коментар #1 от "Добро утро!":наистина ли смяташ, че човек с $487,900,000,000 е усетил глоба от $120,000,000,която дори не е лично за него, а за една от компаниите му? Та това са 0.0002% от богатството му.
04:49 10.12.2025
5 Историк
04:51 10.12.2025