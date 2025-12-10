Новини
Свят »
САЩ »
Мъск: Първият човек в ЕС трябва да се избира чрез пряко гласуване, това сега не е демокрация

10 Декември, 2025 04:25, обновена 10 Декември, 2025 04:30 542 5

  • илон мъск-
  • европейски съюз-
  • бюрокрация

Европейската комисия трябва да бъде разпусната и заменена от изборен орган, заяви милиардерът

Мъск: Първият човек в ЕС трябва да се избира чрез пряко гласуване, това сега не е демокрация - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илон Мъск смята, че Европейската комисия трябва да бъде разпусната и заменена от изборен орган.

„Европейската комисия трябва да бъде разпусната в полза на изборен орган, а ръководителят на ЕС трябва да бъде избиран чрез пряко гласуване.

Сегашната система се управлява от бюрокрация, а не от демокрация“, пише той в X.

По-рано милиардерът поиска закриването на Европейския съюз, ядосан от наложената глоба от 120 милиона долара на социалната мрежа Х.


САЩ
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Добро утро!

    12 6 Отговор
    ТояКатил го заболя от глобата и взе да ръси мозък...

    Коментиран от #3, #4

    04:37 10.12.2025

  • 2 Абе въобще не

    6 7 Отговор
    Искам никакво ЕС повече. И това се провали, както и комунизма... А толкова беше хубаво и приятно да вярваме 90-те години в демокрацията им... Сору. Тя се оказа много по-зле и от соца на бай Тошо...По-корумпирана, по-несправевлива, по-убийствена, по-лъжлива и по-глупава... Искаме си нашата, независима България с лева... Наша си храна, наша индустрия, наши училища и наша телевизия... Сега тези НЕ са наши.... Ядем пластмаса и гледаме дебилна пропаганда... управляват ни НЕбълтари

    04:43 10.12.2025

  • 3 О, ще видиш

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    Как САЩ ще размаже урсулята за тази им наглост. Да глобят Мъск, тези си стреляха в коляното. Тръмп ще ги смачка окончателно...

    04:46 10.12.2025

  • 4 Георги

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    наистина ли смяташ, че човек с $487,900,000,000 е усетил глоба от $120,000,000,която дори не е лично за него, а за една от компаниите му? Та това са 0.0002% от богатството му.

    04:49 10.12.2025

  • 5 Историк

    6 5 Отговор
    Този човек се самозабрави. Като е най-богатия на планетата да си гледа своята работа. Проблемът е,че се появи на политическия хоризонт след като мошеника тръмп го използва за далаверите си за съсипването на държавата САЩ. Това са хора без никакъв морал, този е станал най-богатия човек в света благодарение на системата на образованието, което е получил в САЩ и на работата,в която са му дали възможност да се развие и той по нареждане на негодника тръмп съсипа много експресно. Освен това си въобразява, че може да се разпорежда и в Европа и света и да плаща на радикални неонацистки движения да съсипват държавите . Няма да стане.

    04:51 10.12.2025