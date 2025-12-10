Новини
Протестите на гръцките фермери продължават заради забавени субсидии

10 Декември, 2025 09:56, обновена 10 Декември, 2025 09:57 620 5

Блокади на пътища и пристанища се подновяват, докато правителството призовава за диалог

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Протестите на гръцките фермери срещу забавените субсидии продължават и днес, като се очакват блокади в цялата страна. Производителите планират да затворят и товарния терминал в пристанището на Волос, съобщава вестник „Катимерини“, предава News.bg.

Блокадите продължават и на ключови участъци от основните магистрали, включително маршрута Атина–Солун, както и на граничните пунктове с България и Република Северна Македония.

Национална среща на протестиращите е насрочена за събота, 13 декември, в Никея, където фермерите ще обсъдят следващите си стъпки. Целта е да се формулира общ пакет от искания и да се назначат представители, които да ръководят движението.

Върховният съд на Гърция разпореди незабавно наказателно преследване на фермери и животновъди, които блокират пътища, пристанища и летища. Заповедта е насочена към участници в протести, които възпрепятстват движението по национални или регионални пътища или нарушават критична инфраструктура. Това следва поредица инциденти на Крит, включително окупации на летища в Ираклион и Хания и блокади по националните магистрали.

Забавянето на субсидиите е резултат от разследвания на корупционен скандал. Някои фермери, за които се твърди, че са получавали помощи чрез държавни служители, са фалшифицирали собственост върху земя, за да се сдобият с плащания. Проверките и одитите забавиха последващите разплащания.

Под натиск от скандала правителството обяви готовност за диалог и призова фермерите да прекратят блокадите, за да се търси решение на спора.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    9 0 Отговор
    Така се протестира ефективно - като блокираш входовете за приход на основно перо в хазната. В случаят с гърците - туризмът -> границите.
    А не като нас - сбирка на площада, все едно е рок фест.
    Можем само да почерпим идеи и да се учим от тях.

    10:20 10.12.2025

  • 2 Харизанов от напоителни

    5 0 Отговор
    Това е протест с постоянство! Не като нашите излезнаха два пъти повикаха и помислиха е и уплашихме ги ! Сега да чакаме да видим кога ще подадат оставка, а в същото време те им се присмиват, даже им организират контра манифестации!

    10:34 10.12.2025

  • 3 Разлика

    6 0 Отговор
    А нашите фермери се фукат с новите си коли на спата.

    10:44 10.12.2025

  • 4 Интересно

    2 0 Отговор
    А у нас, повечето ни протести дори остават незабелязани.

    10:51 10.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

