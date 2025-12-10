Протестите на гръцките фермери продължават заради забавени субсидии

Протестите на гръцките фермери срещу забавените субсидии продължават и днес, като се очакват блокади в цялата страна. Производителите планират да затворят и товарния терминал в пристанището на Волос, съобщава вестник „Катимерини“, предава News.bg.

Блокадите продължават и на ключови участъци от основните магистрали, включително маршрута Атина–Солун, както и на граничните пунктове с България и Република Северна Македония.

Национална среща на протестиращите е насрочена за събота, 13 декември, в Никея, където фермерите ще обсъдят следващите си стъпки. Целта е да се формулира общ пакет от искания и да се назначат представители, които да ръководят движението.

Върховният съд на Гърция разпореди незабавно наказателно преследване на фермери и животновъди, които блокират пътища, пристанища и летища. Заповедта е насочена към участници в протести, които възпрепятстват движението по национални или регионални пътища или нарушават критична инфраструктура. Това следва поредица инциденти на Крит, включително окупации на летища в Ираклион и Хания и блокади по националните магистрали.

Забавянето на субсидиите е резултат от разследвания на корупционен скандал. Някои фермери, за които се твърди, че са получавали помощи чрез държавни служители, са фалшифицирали собственост върху земя, за да се сдобият с плащания. Проверките и одитите забавиха последващите разплащания.

Под натиск от скандала правителството обяви готовност за диалог и призова фермерите да прекратят блокадите, за да се търси решение на спора.