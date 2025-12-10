Нефтопреработвателният завод в Сизран спря работа след удар с украински дрон

Нефтопреработвателният завод в Сизран е преустановил производството си, след като на 5 декември бе повреден при атака с украински безпилотен апарат, съобщава агенция Ройтерс, цитирайки два източника от сектора, предава News.bg.

По данни на източниците, дроновете са поразили инсталацията за първична преработка на нефт CDU-6, ключово съоръжение в производствения процес. Това е втора атака срещу същата инсталация за няколко месеца – през август заводът също бе повреден от дрон, като ремонтът тогава продължи две седмици. Един от събеседниците на агенцията прогнозира, че възстановяването този път може да отнеме около месец.

Компанията „Роснефт“, която притежава завода, не е отговорила на запитването на Ройтерс за коментар.

Президентът на Украйна заяви вчера, че страната е готова отново да сключи енергийно примирие с Русия, при условие че Москва също се съгласи. В последно време енергийни обекти и в двете държави все по-често стават цели на удари с дронове.

Припомняме, че подобно енергийно примирие бе договорено през лятото под егидата на Доналд Тръмп като временна мярка за „размразяване“ на преговорите. Целта бе да се спре взаимното нанасяне на удари по енергийната инфраструктура, за да не се срине напълно електроснабдяването в Украйна и да не се разклати руският износ на горива, което влияе на световните пазари.

Тогава Украйна се ангажира да ограничи ударите по руски рафинерии, терминали и петролни бази, а Москва се задължи да спре масираните ракетни атаки по украински електроцентрали, подстанции и ключови енергийни обекти. Двете страни запазиха „право на ответен удар“ при грубо нарушение, като официално се говореше за „стратегическо въздържане от удари по енергийната система“.

Примирието имаше частичен ефект - масираните руски удари по украинската електроинфраструктура почти спряха, а украинските атаки по големи руски рафинерии бяха прекратени. Въпреки това още след следващия месец ударите бяха възобновени.