Нефтопреработвателният завод в Сизран спря работа след удар с украински дрон

Нефтопреработвателният завод в Сизран е преустановил производството си, след като на 5 декември бе повреден при атака с украински безпилотен апарат, съобщава агенция Ройтерс, цитирайки два източника от сектора, предава News.bg.
По данни на източниците, дроновете са поразили инсталацията за първична преработка на нефт CDU-6, ключово съоръжение в производствения процес. Това е втора атака срещу същата инсталация за няколко месеца – през август заводът също бе повреден от дрон, като ремонтът тогава продължи две седмици. Един от събеседниците на агенцията прогнозира, че възстановяването този път може да отнеме около месец.
Компанията „Роснефт“, която притежава завода, не е отговорила на запитването на Ройтерс за коментар.
Президентът на Украйна заяви вчера, че страната е готова отново да сключи енергийно примирие с Русия, при условие че Москва също се съгласи. В последно време енергийни обекти и в двете държави все по-често стават цели на удари с дронове.
Припомняме, че подобно енергийно примирие бе договорено през лятото под егидата на Доналд Тръмп като временна мярка за „размразяване“ на преговорите. Целта бе да се спре взаимното нанасяне на удари по енергийната инфраструктура, за да не се срине напълно електроснабдяването в Украйна и да не се разклати руският износ на горива, което влияе на световните пазари.
Тогава Украйна се ангажира да ограничи ударите по руски рафинерии, терминали и петролни бази, а Москва се задължи да спре масираните ракетни атаки по украински електроцентрали, подстанции и ключови енергийни обекти. Двете страни запазиха „право на ответен удар“ при грубо нарушение, като официално се говореше за „стратегическо въздържане от удари по енергийната система“.
Примирието имаше частичен ефект - масираните руски удари по украинската електроинфраструктура почти спряха, а украинските атаки по големи руски рафинерии бяха прекратени. Въпреки това още след следващия месец ударите бяха възобновени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Значи правилно е
Коментиран от #14
11:28 10.12.2025
3 ЕССССР
Коментиран от #6, #17
11:30 10.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хахахаха
Коментиран от #7
11:33 10.12.2025
6 Шопо
До коментар #3 от "ЕССССР":Войната е бизнес, печеливш бизнес.
Коментиран от #8
11:35 10.12.2025
7 Мдаа де
До коментар #5 от "Хахахаха":Рашите го свалили на главите на бандерите
11:35 10.12.2025
8 ЕССССР
До коментар #6 от "Шопо":Да голям бизнес, ще хвърлим над милярд евра навятъра
Коментиран от #18
11:38 10.12.2025
9 Мъск
11:39 10.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Великата матушка
11:56 10.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ДългоИме
12:04 10.12.2025
14 Селянин
До коментар #2 от "Значи правилно е":Си ти и такъв ще си останеш! Украйна е велика!
Коментиран от #15
12:06 10.12.2025
15 Велика
До коментар #14 от "Селянин":корупционна помийна яма......
без отточен канал
12:18 10.12.2025
16 Отговара е във въпроса
12:19 10.12.2025
17 стоян
До коментар #3 от "ЕССССР":До 3 ком - браво за добрата новина - значи пари за Украйна ще има до фалирането и разпадането на федерацията от мюслюмански републики и москвабад - хубавото е че и путинофилите ще плащат чрез данък ддс
Коментиран от #19
12:24 10.12.2025
18 Хахахаха
До коментар #8 от "ЕССССР":Заминавай за раша, няма да хвърляш нищо!
Коментиран от #20
12:24 10.12.2025
19 ЕССССР
До коментар #17 от "стоян":Ха ха, споко тая страна за която говориш няма да загуби. Но явно на теб ти става хубаво като ти крадът от парите. Сигурно и се възбуждаш ?
12:34 10.12.2025
20 ЕССССР
До коментар #18 от "Хахахаха":Заминавам
12:34 10.12.2025
21 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Ако не се отървем скоро от фон дер Лайен, нищо няма да остане от нашия велик континент (може би само Унгария), заяви той.
12:41 10.12.2025