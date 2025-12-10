Новини
Нефтопреработвателният завод в Сизран спря работа след удар с украински дрон

10 Декември, 2025 11:08, обновена 10 Декември, 2025 11:12

Атаката е втора за няколко месеца; Украйна готова за ново енергийно примирие с Русия

Нефтопреработвателният завод в Сизран е преустановил производството си, след като на 5 декември бе повреден при атака с украински безпилотен апарат, съобщава агенция Ройтерс, цитирайки два източника от сектора, предава News.bg.

По данни на източниците, дроновете са поразили инсталацията за първична преработка на нефт CDU-6, ключово съоръжение в производствения процес. Това е втора атака срещу същата инсталация за няколко месеца – през август заводът също бе повреден от дрон, като ремонтът тогава продължи две седмици. Един от събеседниците на агенцията прогнозира, че възстановяването този път може да отнеме около месец.

Компанията „Роснефт“, която притежава завода, не е отговорила на запитването на Ройтерс за коментар.

Президентът на Украйна заяви вчера, че страната е готова отново да сключи енергийно примирие с Русия, при условие че Москва също се съгласи. В последно време енергийни обекти и в двете държави все по-често стават цели на удари с дронове.

Припомняме, че подобно енергийно примирие бе договорено през лятото под егидата на Доналд Тръмп като временна мярка за „размразяване“ на преговорите. Целта бе да се спре взаимното нанасяне на удари по енергийната инфраструктура, за да не се срине напълно електроснабдяването в Украйна и да не се разклати руският износ на горива, което влияе на световните пазари.

Тогава Украйна се ангажира да ограничи ударите по руски рафинерии, терминали и петролни бази, а Москва се задължи да спре масираните ракетни атаки по украински електроцентрали, подстанции и ключови енергийни обекти. Двете страни запазиха „право на ответен удар“ при грубо нарушение, като официално се говореше за „стратегическо въздържане от удари по енергийната система“.

Примирието имаше частичен ефект - масираните руски удари по украинската електроинфраструктура почти спряха, а украинските атаки по големи руски рафинерии бяха прекратени. Въпреки това още след следващия месец ударите бяха възобновени.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Значи правилно е

    23 8 Отговор
    половин Украйна да няма ток, че и вода.

    Коментиран от #14

    11:28 10.12.2025

  • 3 ЕССССР

    13 6 Отговор
    плащай плащай

    Коментиран от #6, #17

    11:30 10.12.2025

  • 5 Хахахаха

    11 15 Отговор
    Мдааа. А уж всичко беше свалено от рашите?

    Коментиран от #7

    11:33 10.12.2025

  • 6 Шопо

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "ЕССССР":

    Войната е бизнес, печеливш бизнес.

    Коментиран от #8

    11:35 10.12.2025

  • 7 Мдаа де

    13 8 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Рашите го свалили на главите на бандерите

    11:35 10.12.2025

  • 8 ЕССССР

    13 6 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Да голям бизнес, ще хвърлим над милярд евра навятъра

    Коментиран от #18

    11:38 10.12.2025

  • 9 Мъск

    11 8 Отговор
    Европа не е демокрация ,а диктатура на прости ,елементарни и необразовани лорупционери като в българия.схемите им са нагли и прозрачни трябва да разрушим този кенеф

    11:39 10.12.2025

  • 11 Великата матушка

    5 12 Отговор
    дори с помощта на САЩ, Китай и Индия, не може да се справи с Украйна!

    11:56 10.12.2025

  • 13 ДългоИме

    12 2 Отговор
    Боже, докъде я докарахме - само някой да "пръд-не" У(к)срайната и нашите джурналя "разнасят" миризмата в медйното ни "пространство"!

    12:04 10.12.2025

  • 14 Селянин

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Значи правилно е":

    Си ти и такъв ще си останеш! Украйна е велика!

    Коментиран от #15

    12:06 10.12.2025

  • 15 Велика

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Селянин":

    корупционна помийна яма......

    без отточен канал

    12:18 10.12.2025

  • 16 Отговара е във въпроса

    1 0 Отговор
    Прецизни и точни удари, диверсии по цивилни обекти дълбоко зад линията на съприкосновение, терор и убийства на важни държавни и военни фигури, широка дипломация в подкрепа на "демократичните" способи за защита, въвличане на всички околни страни в конфликта. Кои две държави в момента прилагат тази стратегия??? И двете държави се ръководят от фигури от един етнос и с подкрепата на световната демократична общност. Ако напиша кои са ще ме изтрият!

    12:19 10.12.2025

  • 17 стоян

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "ЕССССР":

    До 3 ком - браво за добрата новина - значи пари за Украйна ще има до фалирането и разпадането на федерацията от мюслюмански републики и москвабад - хубавото е че и путинофилите ще плащат чрез данък ддс

    Коментиран от #19

    12:24 10.12.2025

  • 18 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "ЕССССР":

    Заминавай за раша, няма да хвърляш нищо!

    Коментиран от #20

    12:24 10.12.2025

  • 19 ЕССССР

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "стоян":

    Ха ха, споко тая страна за която говориш няма да загуби. Но явно на теб ти става хубаво като ти крадът от парите. Сигурно и се възбуждаш ?

    12:34 10.12.2025

  • 20 ЕССССР

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Заминавам

    12:34 10.12.2025

  • 21 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    1 0 Отговор
    Професор Малинен от Университета в Хелзинки:
    Ако не се отървем скоро от фон дер Лайен, нищо няма да остане от нашия велик континент (може би само Унгария), заяви той.

    12:41 10.12.2025

Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания