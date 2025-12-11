Русия е била подложена на масирана украинска въздушна атака

Русия обяви днес, че през изминалата нощ Украйна е извършила масирана въздушна атака срещу нейната територия, като са свалени най-малко 287 дрона над редица руски области, включително и над столицата Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Министерството на отбраната на Русия обяви, че най-малко 40 безпилотни летателни апарата са били ликвидирани над Московска област, която - заедно със самата столица - е с население над 22 милиона души.

Още новини от Украйна

Размерът на щетите ще се оценява тепърва, но полетите до всички главни московски летища са били отклонявани, пояснява Ройтерс.

На всички летища в руската столица бяха въведени ограничения за кацане и излитане на самолети. В резултат е нарушен графикът на редица авиокомпании. Тревога за безпилотни летателни апарати е обявена на още редица места в Руската федерация, включително в кавказките републики Чечения, Северна Осетия и Дагестан.

Украински морски дронове поразиха вчера танкер, използван за търговия с руски петрол, докато плаваше в изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море към руското пристанище Новоросийск, припомня световната агенция.

Атаката е третата подобна в рамките на две седмици срещу кораб от така наречения "сенчест флот" на Русия, който според Киев помага на Москва да изнася значителни количества петрол за финансиране на войната в Украйна, заобикаляйки западните санкции.



Танкерът "Дашан" е плавал с максимална скорост с изключени транспондери, когато мощни експлозии разтърсили кърмата му, нанасяйки тежки повреди на плавателния съд, каза служител от Службата за сигурност на Украйна (ССУ). Служителят не спомена дали при атаката е имало жертви и ранени. Ударът срещу танкера "Дашан", който е под санкциите на Европейския съюз и Великобритания и плава без държава на регистрация, бе потвърден от три агенции за морска сигурност, посочва Ройтерс.