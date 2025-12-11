Русия е била подложена на масирана украинска въздушна атака

Русия обяви днес, че през изминалата нощ Украйна е извършила масирана въздушна атака срещу нейната територия, като са свалени най-малко 287 дрона над редица руски области, включително и над столицата Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Министерството на отбраната на Русия обяви, че най-малко 40 безпилотни летателни апарата са били ликвидирани над Московска област, която - заедно със самата столица - е с население над 22 милиона души.
Размерът на щетите ще се оценява тепърва, но полетите до всички главни московски летища са били отклонявани, пояснява Ройтерс.
На всички летища в руската столица бяха въведени ограничения за кацане и излитане на самолети. В резултат е нарушен графикът на редица авиокомпании. Тревога за безпилотни летателни апарати е обявена на още редица места в Руската федерация, включително в кавказките републики Чечения, Северна Осетия и Дагестан.
Украински морски дронове поразиха вчера танкер, използван за търговия с руски петрол, докато плаваше в изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море към руското пристанище Новоросийск, припомня световната агенция.
Атаката е третата подобна в рамките на две седмици срещу кораб от така наречения "сенчест флот" на Русия, който според Киев помага на Москва да изнася значителни количества петрол за финансиране на войната в Украйна, заобикаляйки западните санкции.
Танкерът "Дашан" е плавал с максимална скорост с изключени транспондери, когато мощни експлозии разтърсили кърмата му, нанасяйки тежки повреди на плавателния съд, каза служител от Службата за сигурност на Украйна (ССУ). Служителят не спомена дали при атаката е имало жертви и ранени. Ударът срещу танкера "Дашан", който е под санкциите на Европейския съюз и Великобритания и плава без държава на регистрация, бе потвърден от три агенции за морска сигурност, посочва Ройтерс.
1 1488
Путин ще я изтребе до крак, тая cган мрьсна.
🇺🇦🇪🇺🔥💀
Коментиран от #14, #17, #24, #26, #35, #41
09:32 11.12.2025
2 1488
👍
09:33 11.12.2025
3 фактически
По време на изслушване в Сената Нюланд беше попитана дали Украйна притежава химически или биологични оръжия.
Украйна разполага с биологични изследователски съоръжения. Притесняваме се, че руските сили може да се опитат да ги завземат, затова работим с украинците, за да предотвратим попадането на тези изследователски материали в ръцете на руски сили, отговори тогава Нюланд.
Международното право забранява разработването, производството и складирането на биологични оръжия. Америка и Украйна очевидно са нарушили и трите разпоредби. Струва си да се отбележи също, че все още не е създаден механизъм за контрол на подобни разработки. Нещо повече, Съединените щати и Великобритания саботират приемането на необходимите разпоредби и създаването на контролен механизъм.
Коментиран от #7, #27, #43
09:34 11.12.2025
4 Пич
"Още новини от Украйна"..... ???!!!
Коментиран от #48
09:35 11.12.2025
5 Защо имено Путин и Тръмп говорят
Коментиран от #9, #31
09:35 11.12.2025
6 Мерд
Коментиран от #16, #28, #47
09:37 11.12.2025
7 хех
До коментар #3 от "фактически":Кое е новината? Всяка държава, включително България разполага с биологични и химически оръжия. Дори и тези, които не искат да имат, пак имат. : ))) Много от тях се продават свободно и по магазините. Гаранция, че и у вас имаш.
Коментиран от #12
09:40 11.12.2025
8 е има си щети
09:47 11.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
Коментиран от #29
09:49 11.12.2025
11 стоян
09:49 11.12.2025
12 Механик
До коментар #7 от "хех":Я кажи какви химически оръжия се продават по магазините? За биологиески изобщо няма да говорим.
Изобщо, правиш ли разлика между оръжие и развалена консерва?
Коментиран от #30
09:51 11.12.2025
13 стоян
Коментиран от #59
09:51 11.12.2025
14 Дон Корлеоне
До коментар #1 от "1488":Ботоксовия педофил с токчетата Путин е, вече бита карта
09:53 11.12.2025
15 Факти
Коментиран от #19, #22
09:53 11.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Путерастите
До коментар #1 от "1488":Мрат като Плъхове в Украйна.
Никаква жал за Блатния Башибозук.
10:02 11.12.2025
18 Хе!
Коментиран от #33
10:03 11.12.2025
19 Хаха
До коментар #15 от "Факти":Сериозно ли!?
Щото от снощи и Северск изгуби "стратегическо значение", всушанките и чуждите наемници "настъпват", ама към полската граница да заемат "по-изгодни" позиции, поне 10 млн. укрита се изнесоха на запад и в Русия, при размяна на убити съотношението е 30:1, а кладбищата в Украйна се разрастват с веещи се жълтосини знамена, всеки ден излизат видеокадри с" демократично" тъпкани по жипките клетници, направо от улиците, молове, апартаменти и т.н., декомунизацията също се движи по план - масово електроцентрали, подстанции, пристанища, заводи, гари, летища, все строени по времето на СССР дават фира...
Въобще "перемогата" е близо!
Коментиран от #44, #55
10:06 11.12.2025
20 Ха ХаХа
10:06 11.12.2025
21 Наркоса
10:07 11.12.2025
22 Резултатът от горящи
До коментар #15 от "Факти":рафинерии и удари по танкери с петрол водят до екологична катастрофа.Интересно защо т.н. Зелени мълчат…
10:13 11.12.2025
23 Евреина Кобзон
Място за всички Кабзончици има.
10:14 11.12.2025
24 Путин
До коментар #1 от "1488":Не мога ве, Сорос ми нареди да станем "многоходови"
10:14 11.12.2025
25 Време е
10:15 11.12.2025
26 Много омраза бе,ботттче
До коментар #1 от "1488":Путин малко ли ти плаща, че така си настръхнал?
10:16 11.12.2025
27 де факто
До коментар #3 от "фактически":тази опорка си е дълбок фейк и вече яко се изтърка.
10:17 11.12.2025
28 Колко
До коментар #6 от "Мерд":да са цивилни?!?! Виж тези със зърно, атакурани от рушнята си бяха определено цивилни.
10:18 11.12.2025
29 И това
До коментар #10 от "Механик":ще стане.
10:19 11.12.2025
30 Какво му обясняваш?!
До коментар #12 от "Механик":Не си губи времето с хора,на които акъла им е колкото едно аспиринче...!
10:20 11.12.2025
31 Мишел
До коментар #5 от "Защо имено Путин и Тръмп говорят":Фантазираш. В Русия руснаците са над 80.8%, останалите над 40 народности са 9%, мюсюлманите са под 9%. В България мюсюлманите са над 12%.
10:20 11.12.2025
32 Сега очаквайте!
10:21 11.12.2025
33 Ха!
До коментар #18 от "Хе!":Че той защо да я пази - там гонеха и убиваха служителите му, горяха и разрушаваха църкви и манастири. Защо да защитава подобна пасмина? Трябва да е ултрачовеколюбив. Ма то там и човеци няма......
10:22 11.12.2025
34 Ами така е...!
Е нужно да си подържат и малкото останал боен дух,с разни терористични ,,Пиар-акцийки",извън територията на фронта...!
Коментиран от #42, #46
10:25 11.12.2025
35 Ало 1488
До коментар #1 от "1488":1488:
Укро-фашистската брюкселска измeт е навсякъде.
Путин ще я изтребе до крак, тая cган мрьсна.
-;-
Първо освободете Покровск и тогава отивайте да чистите путлеризъма!
Коментиран от #40
10:31 11.12.2025
36 Браво Украйна!
10:35 11.12.2025
37 Хмхмхмхмхм
Коментиран от #49
10:36 11.12.2025
38 не може да бъде
10:37 11.12.2025
39 Хахахаха
Коментиран от #45
10:41 11.12.2025
40 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО
До коментар #35 от "Ало 1488":При Покровск масов погром за путинистите
10:43 11.12.2025
41 Евроатлантик
До коментар #1 от "1488":Да не получиш инфаркт?
10:43 11.12.2025
42 Я пъ тоа
До коментар #34 от "Ами така е...!":Фронта отдавна се премести и в Русия.....ама кой да си признае.
10:44 11.12.2025
43 Сульо
До коментар #3 от "фактически":НЕ ЛЪЖИ!! ДАЙ НЕЩО ПО НОВО
10:45 11.12.2025
44 Стига бе
До коментар #19 от "Хаха":Няма град загубил стратегическо значение.....става въпрос за масово избиване на путинисти...гледай в Покровск кво става...
10:47 11.12.2025
45 Даа бе
До коментар #39 от "Хахахаха":Само вчера близо 1500 орки са при Кобзон
10:47 11.12.2025
46 Какъв всеки ден
До коментар #34 от "Ами така е...!":ти е в кратуната? Бахмут с голям зор го завзеха за повече от 1 година и то благодарение на Пригожин. Вече втора година се мъчат с Часов Яр на 10км. от Бахмут. Авдеевка колко години я превземаха на 8км. от Донецк. Същото беше и със Соледар, Северодонецк и Лисичанск. Сега са на 20км напреднали от тях. Покровск също го обсаждат от 1 година на 40км. от Донецк. Ако беше Сталин щеше да има масови чистки сред висшите офицери като през 1938г. СВО стана по дълга от ВОВ.
10:48 11.12.2025
47 оня
До коментар #6 от "Мерд":докато преброяваш дните на украйна,просия няма да я има!
10:50 11.12.2025
48 А бе
До коментар #4 от "Пич":Имат ластици дори за кюлотите на баба ти.
10:50 11.12.2025
49 За 11 години
До коментар #37 от "Хмхмхмхмхм":са завзели 20% от територията ѝ и пълзят по-бавно и от охлюви. За 3г. и 9м. от Донецк до Покровск на 40км. 40000м/1385дни е равно на 29 метра на ден. Според ИИ охлювът изминава 12м. за 1час или 12по24 - 288м.за 1 ден. Десет пъти по-бавно от охлюва. Костенурките са истински бегачи - изминават между 200м. и 500м. за час по земята за различните видове и големини.
10:51 11.12.2025
50 Путин в тих ужас
10:52 11.12.2025
51 Истина
За ЧЕТИРИ ГОДИНИ Путин стигна от Донецк до...Покровск.
Коментиран от #60
10:53 11.12.2025
52 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
10:54 11.12.2025
53 асдф
Коментиран от #56
10:55 11.12.2025
54 При Купянск......
10:55 11.12.2025
55 Баце
До коментар #19 от "Хаха":Ще те коригирам съвсем леко.
След края на преговорите в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 11060÷182 в полза на Русия. Коефициент 61÷1. Изводите всеки да си прави сам.
И сега много ми се ще да видя смислен коментар от някое розАво пони.
Коментиран от #57
10:56 11.12.2025
56 Я пъ тоа
До коментар #53 от "асдф":Важно е ВСУ да избива путинисти.....за Одеса, Путин може само да мечтае.
10:56 11.12.2025
57 Така де
До коментар #55 от "Баце":Избитите руснаци ги копат в МАСОВИ ГРОБОВЕ....толкова са много. Иначе питай синчето на Соловьов за ...розовите понита.
10:58 11.12.2025
58 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
10:59 11.12.2025
59 Лука
До коментар #13 от "стоян":Абеее б@к......лук неграмотен 5000 киловолта са пет милиона волта, стандартното напрежения В руската електропреносна мрежа е до 500 kV не бъркай килоеолти И киловати
11:03 11.12.2025
60 Хитлер стигна за 4 месеца
До коментар #51 от "Истина":до Москва, а Наполеон за 3 месеца от Полша с коне и каруци.
11:04 11.12.2025