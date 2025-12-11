Новини
Русия е била подложена на масирана украинска въздушна атака
Русия е била подложена на масирана украинска въздушна атака

11 Декември, 2025

На всички летища в руската столица бяха въведени ограничения за кацане и излитане на самолети

Русия е била подложена на масирана украинска въздушна атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Русия обяви днес, че през изминалата нощ Украйна е извършила масирана въздушна атака срещу нейната територия, като са свалени най-малко 287 дрона над редица руски области, включително и над столицата Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Министерството на отбраната на Русия обяви, че най-малко 40 безпилотни летателни апарата са били ликвидирани над Московска област, която - заедно със самата столица - е с население над 22 милиона души.

Размерът на щетите ще се оценява тепърва, но полетите до всички главни московски летища са били отклонявани, пояснява Ройтерс.

На всички летища в руската столица бяха въведени ограничения за кацане и излитане на самолети. В резултат е нарушен графикът на редица авиокомпании. Тревога за безпилотни летателни апарати е обявена на още редица места в Руската федерация, включително в кавказките републики Чечения, Северна Осетия и Дагестан.

Украински морски дронове поразиха вчера танкер, използван за търговия с руски петрол, докато плаваше в изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море към руското пристанище Новоросийск, припомня световната агенция.

Атаката е третата подобна в рамките на две седмици срещу кораб от така наречения "сенчест флот" на Русия, който според Киев помага на Москва да изнася значителни количества петрол за финансиране на войната в Украйна, заобикаляйки западните санкции.

Танкерът "Дашан" е плавал с максимална скорост с изключени транспондери, когато мощни експлозии разтърсили кърмата му, нанасяйки тежки повреди на плавателния съд, каза служител от Службата за сигурност на Украйна (ССУ). Служителят не спомена дали при атаката е имало жертви и ранени. Ударът срещу танкера "Дашан", който е под санкциите на Европейския съюз и Великобритания и плава без държава на регистрация, бе потвърден от три агенции за морска сигурност, посочва Ройтерс.


Русия
  • 1 1488

    39 55 Отговор
    Укро-фашистската брюкселска измeт е навсякъде.
    Путин ще я изтребе до крак, тая cган мрьсна.
    🇺🇦🇪🇺🔥💀

    Коментиран от #14, #17, #24, #26, #35, #41

    09:32 11.12.2025

  • 2 1488

    12 6 Отговор
    радвам се че заплатите ми вършат работа
    👍

    09:33 11.12.2025

  • 3 фактически

    31 13 Отговор
    Нови разкрития за биолабораториите на САЩ в Украйна - обектът в Херсон, белгийска компания, смъртоносни експеритменти и бионацизъм....

    По време на изслушване в Сената Нюланд беше попитана дали Украйна притежава химически или биологични оръжия.

    Украйна разполага с биологични изследователски съоръжения. Притесняваме се, че руските сили може да се опитат да ги завземат, затова работим с украинците, за да предотвратим попадането на тези изследователски материали в ръцете на руски сили, отговори тогава Нюланд.

    Международното право забранява разработването, производството и складирането на биологични оръжия. Америка и Украйна очевидно са нарушили и трите разпоредби. Струва си да се отбележи също, че все още не е създаден механизъм за контрол на подобни разработки. Нещо повече, Съединените щати и Великобритания саботират приемането на необходимите разпоредби и създаването на контролен механизъм.

    Коментиран от #7, #27, #43

    09:34 11.12.2025

  • 4 Пич

    24 12 Отговор
    Ужассс....!!! Сигурно въздушната атака е била от прашкарски батальон , замервал руснаците с камъни !!! Но ме съмнява че в Украйна са останали дори ластици за прашки !!!

    "Още новини от Украйна"..... ???!!!

    Коментиран от #48

    09:35 11.12.2025

  • 5 Защо имено Путин и Тръмп говорят

    13 21 Отговор
    за опасността от цивилизационна криза в Европа! Русия има 140 млн. население, от което 40 % са мюсюлмани и други неруски народности. Според демографските прогнози до 2045 г. САЩ ще се превърнат в страната с „мнозинство от цветнокожи хора“. При сегашните темпове Обединеното кралство или Германия са на десетилетия от достигането на подобен етап. За да предпази Европа от „цивилизационна забрава“, администрацията на Тръмп предлага съпротива срещу настоящия курс на Европа. Това всъщност означава подкрепа за националистически, антиимигрантски партии – германската „Алтернатива за Германия“, френското „Национално обединение“ и британската „Реформаторска партия“. Смехурковци са тези двамата, да видим докога ще ги изтърпи светът!

    Коментиран от #9, #31

    09:35 11.12.2025

  • 6 Мерд

    26 12 Отговор
    Украинските терористи атакуват цивилни кораби.Днити им са преброени.Ни стотинка за златни тоалетни.

    Коментиран от #16, #28, #47

    09:37 11.12.2025

  • 7 хех

    10 14 Отговор

    До коментар #3 от "фактически":

    Кое е новината? Всяка държава, включително България разполага с биологични и химически оръжия. Дори и тези, които не искат да имат, пак имат. : ))) Много от тях се продават свободно и по магазините. Гаранция, че и у вас имаш.

    Коментиран от #12

    09:40 11.12.2025

  • 8 е има си щети

    1 1 Отговор
    нормално е двете да се бият . а и това са измислили . дронове ракети . поразяват каквото има . опасни са . но мир няма да има .

    09:47 11.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    14 7 Отговор
    Е и кво от това? Да не би да са си върнали Крим??

    Коментиран от #29

    09:49 11.12.2025

  • 11 стоян

    8 22 Отговор
    Много хубави новини - значи и в москвабад са виели сирени и колко ли руски складове и рафинери с горива и електрически подстанции са свалили украинските дронове - Зеленски обеща че за нова година москвабад ще е без ток

    09:49 11.12.2025

  • 12 Механик

    11 5 Отговор

    До коментар #7 от "хех":

    Я кажи какви химически оръжия се продават по магазините? За биологиески изобщо няма да говорим.
    Изобщо, правиш ли разлика между оръжие и развалена консерва?

    Коментиран от #30

    09:51 11.12.2025

  • 13 стоян

    12 21 Отговор
    Другаре знаете ли че един 5000 киловолтов трансформатор се изработва за най кратко една година - рузнаците скоро свършват наличните в склада и тогава ще е шоуто

    Коментиран от #59

    09:51 11.12.2025

  • 14 Дон Корлеоне

    10 19 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ботоксовия педофил с токчетата Путин е, вече бита карта

    09:53 11.12.2025

  • 15 Факти

    12 22 Отговор
    Рафинериите горят. Танкерите горят. Летищата затворени. Стотици хиляди руснаци са мъртви. Още толкова осакатени. Милиони избягаха в чужбина и то най-свестните. Украйна е по-милитаризирана отвсякога. НАТО се разшири и удвои границата си с Русия. Войната върви по план.

    Коментиран от #19, #22

    09:53 11.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путерастите

    9 14 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Мрат като Плъхове в Украйна.

    Никаква жал за Блатния Башибозук.

    10:02 11.12.2025

  • 18 Хе!

    7 5 Отговор
    Очевидно е нещо известно от години - Русия е подложена на пълномащабна агресия и все още оцелява, благодарение на присъщия си инат и огромна територия! Докога Бог ще я пази не знам!?

    Коментиран от #33

    10:03 11.12.2025

  • 19 Хаха

    18 28 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Сериозно ли!?
    Щото от снощи и Северск изгуби "стратегическо значение", всушанките и чуждите наемници "настъпват", ама към полската граница да заемат "по-изгодни" позиции, поне 10 млн. укрита се изнесоха на запад и в Русия, при размяна на убити съотношението е 30:1, а кладбищата в Украйна се разрастват с веещи се жълтосини знамена, всеки ден излизат видеокадри с" демократично" тъпкани по жипките клетници, направо от улиците, молове, апартаменти и т.н., декомунизацията също се движи по план - масово електроцентрали, подстанции, пристанища, заводи, гари, летища, все строени по времето на СССР дават фира...
    Въобще "перемогата" е близо!

    Коментиран от #44, #55

    10:06 11.12.2025

  • 20 Ха ХаХа

    6 2 Отговор
    Край бавдилите превзеха Москва

    10:06 11.12.2025

  • 21 Наркоса

    9 4 Отговор
    Зеления диктатор сега пали църкви. Злобата му е вече демонизирана.

    10:07 11.12.2025

  • 22 Резултатът от горящи

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    рафинерии и удари по танкери с петрол водят до екологична катастрофа.Интересно защо т.н. Зелени мълчат…

    10:13 11.12.2025

  • 23 Евреина Кобзон

    6 8 Отговор
    Никой не е казал .че Концертът трябва спира .

    Място за всички Кабзончици има.

    10:14 11.12.2025

  • 24 Путин

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Не мога ве, Сорос ми нареди да станем "многоходови"

    10:14 11.12.2025

  • 25 Време е

    4 10 Отговор
    московията да страда заради пусин. Време е московията да се прибере в границите си от 2000 година и да спре да тероризира съседите си. Може някой ден тази територия и да стане годна за живот, знае ли човек.....

    10:15 11.12.2025

  • 26 Много омраза бе,ботттче

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Путин малко ли ти плаща, че така си настръхнал?

    10:16 11.12.2025

  • 27 де факто

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "фактически":

    тази опорка си е дълбок фейк и вече яко се изтърка.

    10:17 11.12.2025

  • 28 Колко

    1 9 Отговор

    До коментар #6 от "Мерд":

    да са цивилни?!?! Виж тези със зърно, атакурани от рушнята си бяха определено цивилни.

    10:18 11.12.2025

  • 29 И това

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    ще стане.

    10:19 11.12.2025

  • 30 Какво му обясняваш?!

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Не си губи времето с хора,на които акъла им е колкото едно аспиринче...!

    10:20 11.12.2025

  • 31 Мишел

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Защо имено Путин и Тръмп говорят":

    Фантазираш. В Русия руснаците са над 80.8%, останалите над 40 народности са 9%, мюсюлманите са под 9%. В България мюсюлманите са над 12%.

    10:20 11.12.2025

  • 32 Сега очаквайте!

    9 3 Отговор
    Руски контраудар по Киев и Зелката има пак да хленчи и плаче на рамото на Урсула,Калас и Макрон...😨😓😟🙄😮‍💨🫢!

    10:21 11.12.2025

  • 33 Ха!

    0 7 Отговор

    До коментар #18 от "Хе!":

    Че той защо да я пази - там гонеха и убиваха служителите му, горяха и разрушаваха църкви и манастири. Защо да защитава подобна пасмина? Трябва да е ултрачовеколюбив. Ма то там и човеци няма......

    10:22 11.12.2025

  • 34 Ами така е...!

    8 9 Отговор
    След като Укрите на фронта да гола вода и губят всеки ден селища и градове,с...,,изгубени стратегически значения"...!
    Е нужно да си подържат и малкото останал боен дух,с разни терористични ,,Пиар-акцийки",извън територията на фронта...!

    Коментиран от #42, #46

    10:25 11.12.2025

  • 35 Ало 1488

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    1488:
    Укро-фашистската брюкселска измeт е навсякъде.
    Путин ще я изтребе до крак, тая cган мрьсна.
    -;-
    Първо освободете Покровск и тогава отивайте да чистите путлеризъма!

    Коментиран от #40

    10:31 11.12.2025

  • 36 Браво Украйна!

    6 0 Отговор
    Москва трябва да е основна цел.

    10:35 11.12.2025

  • 37 Хмхмхмхмхм

    7 1 Отговор
    Ма много сте скромни, ве, фактииии- МОСКВА е под масирана атака от украинците- нещо, немислимо до днес- 11.12.2025г. , а не просто и само московска област. Що криете факти, а името на уж новинарския ви сайт е именно, факти, не е ясно.... Наки уж руските неофашисти сщяха да пускат ядрен армагедон в Украйна, щото видите ли, Украйна им се опъва и те НЕ МОГАТ да я победят военно въпреки хвалбите им пред целия свят., а... Нали уж ЕВРОПА/ЕС умиргали, нямали сме военни и икономически сили за нищо,М Особено да победим /непобедимата/ уж руска неофашистка и агресорска армия, пък сега и днес- такава новина- ха ха ха ха.;0

    Коментиран от #49

    10:36 11.12.2025

  • 38 не може да бъде

    0 1 Отговор
    Това е война -става все по-сериозно както във всяка война .Сега очаквайте руски отговор с около 800 дрона и стотина ракети!?

    10:37 11.12.2025

  • 39 Хахахаха

    3 2 Отговор
    Това според копейките е неизбежния победител! Нищо че е една от най-бомбените държави в света, според копейките била победила!

    Коментиран от #45

    10:41 11.12.2025

  • 40 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ало 1488":

    При Покровск масов погром за путинистите

    10:43 11.12.2025

  • 41 Евроатлантик

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Да не получиш инфаркт?

    10:43 11.12.2025

  • 42 Я пъ тоа

    8 2 Отговор

    До коментар #34 от "Ами така е...!":

    Фронта отдавна се премести и в Русия.....ама кой да си признае.

    10:44 11.12.2025

  • 43 Сульо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "фактически":

    НЕ ЛЪЖИ!! ДАЙ НЕЩО ПО НОВО

    10:45 11.12.2025

  • 44 Стига бе

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Хаха":

    Няма град загубил стратегическо значение.....става въпрос за масово избиване на путинисти...гледай в Покровск кво става...

    10:47 11.12.2025

  • 45 Даа бе

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Хахахаха":

    Само вчера близо 1500 орки са при Кобзон

    10:47 11.12.2025

  • 46 Какъв всеки ден

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ами така е...!":

    ти е в кратуната? Бахмут с голям зор го завзеха за повече от 1 година и то благодарение на Пригожин. Вече втора година се мъчат с Часов Яр на 10км. от Бахмут. Авдеевка колко години я превземаха на 8км. от Донецк. Същото беше и със Соледар, Северодонецк и Лисичанск. Сега са на 20км напреднали от тях. Покровск също го обсаждат от 1 година на 40км. от Донецк. Ако беше Сталин щеше да има масови чистки сред висшите офицери като през 1938г. СВО стана по дълга от ВОВ.

    10:48 11.12.2025

  • 47 оня

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мерд":

    докато преброяваш дните на украйна,просия няма да я има!

    10:50 11.12.2025

  • 48 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Имат ластици дори за кюлотите на баба ти.

    10:50 11.12.2025

  • 49 За 11 години

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Хмхмхмхмхм":

    са завзели 20% от територията ѝ и пълзят по-бавно и от охлюви. За 3г. и 9м. от Донецк до Покровск на 40км. 40000м/1385дни е равно на 29 метра на ден. Според ИИ охлювът изминава 12м. за 1час или 12по24 - 288м.за 1 ден. Десет пъти по-бавно от охлюва. Костенурките са истински бегачи - изминават между 200м. и 500м. за час по земята за различните видове и големини.

    10:51 11.12.2025

  • 50 Путин в тих ужас

    1 1 Отговор
    Дронове и натовски ракети удрят Москва....Путин са кахъри като стара баба

    10:52 11.12.2025

  • 51 Истина

    0 1 Отговор
    За три години Хитлер стигна от Берлин до Москва....
    За ЧЕТИРИ ГОДИНИ Путин стигна от Донецк до...Покровск.

    Коментиран от #60

    10:53 11.12.2025

  • 52 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    0 1 Отговор
    При Покровск.....за кой ли път

    10:54 11.12.2025

  • 53 асдф

    0 0 Отговор
    Да продължава Украйна по този начин под вещото ръководство на тъй наречената Великобритания и ще загуби Одеса и Николаев ....

    Коментиран от #56

    10:55 11.12.2025

  • 54 При Купянск......

    0 0 Отговор
    Обкръжените рашисти масово са предават....Герасимов си трае, шубе го е да докладва.

    10:55 11.12.2025

  • 55 Баце

    0 7 Отговор

    До коментар #19 от "Хаха":

    Ще те коригирам съвсем леко.
    След края на преговорите в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 11060÷182 в полза на Русия. Коефициент 61÷1. Изводите всеки да си прави сам.
    И сега много ми се ще да видя смислен коментар от някое розАво пони.

    Коментиран от #57

    10:56 11.12.2025

  • 56 Я пъ тоа

    5 0 Отговор

    До коментар #53 от "асдф":

    Важно е ВСУ да избива путинисти.....за Одеса, Путин може само да мечтае.

    10:56 11.12.2025

  • 57 Така де

    5 0 Отговор

    До коментар #55 от "Баце":

    Избитите руснаци ги копат в МАСОВИ ГРОБОВЕ....толкова са много. Иначе питай синчето на Соловьов за ...розовите понита.

    10:58 11.12.2025

  • 58 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    4 0 Отговор
    При Покровск и Купянск.....и Господ не знае колко за избитите путинисти там

    10:59 11.12.2025

  • 59 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "стоян":

    Абеее б@к......лук неграмотен 5000 киловолта са пет милиона волта, стандартното напрежения В руската електропреносна мрежа е до 500 kV не бъркай килоеолти И киловати

    11:03 11.12.2025

  • 60 Хитлер стигна за 4 месеца

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Истина":

    до Москва, а Наполеон за 3 месеца от Полша с коне и каруци.

    11:04 11.12.2025

