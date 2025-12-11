САЩ задържаха петролен танкер край Венецуела ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че въоръжените сили на страната му са задържали край Венецуела петролен танкер, предадe Ройтерс.
Агенцията отбелязва, че в резултат петролът е поскъпнал, а напрежението между Вашингтон и Каракас, което вече е високо, рязко се е изострило.
"Току-що задържахме край бреговете на Венецуела танкер - голям танкер, много голям, всъщност най-големия досега" каза вчера Тръмп. Американският президент, който оказва натиск върху венецуелския си колега Николас Мадуро да се оттегли, добави многозначително, че очаква "да се случат и други неща".
Попитан какво ще се случи с петрола на борда на задържания танкер, Тръмп отговори: "Ще го запазим, предполагам."
Венецуелското правителство осъди задържането на кораба като "безсрамна кражба".
Според телевизия Си Би Ес е бил задържан танкерът "Скипър", на който САЩ наложиха през 2022 г. санкции заради предполагаеми връзки с Иран и подкрепяното от него ливанско движение "Хизбула". Администрацията на Тръмп обмисля още подобни акции, написа в "Екс" репортер на американската медия, цитиран от Ройтерс.
- Прибираме го. Хо-хо-хо и бутилка ром (не циганин)! Ние сме най демократичните пирати в света!
