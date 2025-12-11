Новини
Свят »
САЩ »
САЩ задържаха петролен танкер край Венецуела ВИДЕО

САЩ задържаха петролен танкер край Венецуела ВИДЕО

11 Декември, 2025 04:36, обновена 11 Декември, 2025 03:44 557 6

  • сащ-
  • танкер-
  • петрол-
  • венецуела

В резултат на акцията петролът поскъпна

САЩ задържаха петролен танкер край Венецуела ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че въоръжените сили на страната му са задържали край Венецуела петролен танкер, предадe Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че в резултат петролът е поскъпнал, а напрежението между Вашингтон и Каракас, което вече е високо, рязко се е изострило.

"Току-що задържахме край бреговете на Венецуела танкер - голям танкер, много голям, всъщност най-големия досега" каза вчера Тръмп. Американският президент, който оказва натиск върху венецуелския си колега Николас Мадуро да се оттегли, добави многозначително, че очаква "да се случат и други неща".

Попитан какво ще се случи с петрола на борда на задържания танкер, Тръмп отговори: "Ще го запазим, предполагам."

Венецуелското правителство осъди задържането на кораба като "безсрамна кражба".

Според телевизия Си Би Ес е бил задържан танкерът "Скипър", на който САЩ наложиха през 2022 г. санкции заради предполагаеми връзки с Иран и подкрепяното от него ливанско движение "Хизбула". Администрацията на Тръмп обмисля още подобни акции, написа в "Екс" репортер на американската медия, цитиран от Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едноок пират с дървен крак

    5 0 Отговор
    - И какво ще правим с петрола сега?

    - Прибираме го. Хо-хо-хо и бутилка ром (не циганин)! Ние сме най демократичните пирати в света!

    03:50 11.12.2025

  • 2 нннн

    5 0 Отговор
    Американците спазиха ли традицията да избият екипажа ,,по подозрение"?

    03:50 11.12.2025

  • 3 побърканяк

    2 0 Отговор
    Хехе нали рижия се бореше с наркотрафика от кога петрола е наркотик.

    04:02 11.12.2025

  • 4 гумата

    0 2 Отговор
    Венесуелците щом дават петрол на Иран, които си има предостатъчно, значи нещо друго превозват.

    04:20 11.12.2025

  • 5 Сита копейка

    2 0 Отговор
    Това си е чисто пиратството, ние сега сме със САЩ, така че няма как да ги критикуваме. Те грабят Венецуела, ние грабим Украйна, и сме квит.

    04:22 11.12.2025

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Мадурът е венесуелски Зеленски.

    04:39 11.12.2025