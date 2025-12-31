Новини
Гръцките фермери се смилиха и вдигнаха блокадите по българската граница за Нова година

31 Декември, 2025 08:40, обновена 31 Декември, 2025 07:57 399 5

Предвидено е тя да се върне отново на 2 януари по обяд на пункта "Илинден", очаква се "Промахон" да е отпушен поне до същия ден

Протестиращите фермери в Гърция започнаха да облекчават и на много места да вдигат пътните блокади в навечерието на Нова година, за да улеснят празничното пътуване, предаде NOVA.

Представители на протестиращите от цялата страна ще се съберат западно от Солун в неделя по обяд, за да решат как ще продължат действията си заради забавени субсидии от Европейския съюз.

Въпреки смекчаването на мерките на редица места, фермерите, граничният пункт "Евзони" към Северна Македония остана блокиран и в двете посоки от 18:00 до 22:00 ч. на 30 декември. Имаше изключения само за спешни случаи – линейки и семейства с малки деца.

На пункта "Ексохи"- ГКПП "Илинден" към България блокадата за камиони остана в сила до 17:00 ч. на 30 декември. Предвидено е тя да се върне отново на 2 януари по обяд. Леките автомобили преминаваха по кратък обходен маршрут. На този фон пунктът "Промахон" - "Кулата" към България е напълно отворен и се очаква да остане така поне до 2 януари. Дотогава фермери в Халкидонa и по магистралата Солун – Атина също са прекратили блокадите.

Правителственият говорител Павлос Маринакис предупреди, че при ескалация могат да бъдат наложени санкции на онези, които отказват диалог. Министърът на гражданската защита Михалис Хрисохоидис защити полицейските отклонения на трафика около някои блокади, подчертавайки, че приоритет е безопасното придвижване на гражданите и опазването на човешкия живот.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Като хапнат и пийнат пак ще се върнат.

    07:57 31.12.2025

  • 2 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Селяци, да ходят да си затварят кирливата столица, пред министерства, парламент, президентство.... Защо пречат на трафика по границите

    07:59 31.12.2025

  • 3 Мата Космата

    1 0 Отговор
    Ще отворят и още как - има резервации! Гошко иска празнува, Йорго иска яде!

    08:05 31.12.2025

  • 4 То пък

    0 0 Отговор
    в тази умряла държава какво да правиш? Даже пакитата и африканосите се изнесоха, след като разбраха, че Гърция и България нямат граничен контрол. Мизерия и спящи наркомани насред Акрополи, непосредствено срещу масите с туристи. Англосите се чудят какъв е този катун и защо полицията, която им продава наркотиците, не са ги измели от центъра, а са трън в очите на туристите! Такова нещо няма и в Ел Ей. Ша са хванете за главите! 🤦

    08:08 31.12.2025

  • 5 МОЛЯ ВИ НЕДЕЙТЕ

    0 0 Отговор
    Стойте по границите до 15 май.

    08:12 31.12.2025

