Ръководството на палестинското движение Хамас е убедено, че американската администрация би могла да одобри запазването на оръжия от радикалите в ивицата Газа и да убеди Израел в това.

„Палестинският народ не е съгласен с разоръжаването на Хамас и нашите съюзници могат да формулират решение, което би позволило на движението да запази оръжията си и което би било одобрено от американската администрация. Ако тази цел бъде постигната, САЩ биха могли да наложат това условие и на израелската страна“, заяви лидерът на организацията в чужбина, Халед Машал.

Текстът на изявлението му беше публикуван в Telegram канала на Хамас. Той обясни, че според него бойците може „да не използват или показват оръжията си“, но те им трябват, за да предотвратят рязка ескалация от страна на Израел. „Разоръжаването на палестинците ще доведе до тяхната смърт“, смята членът на политбюро на Хамас.

Той подчерта, че ръководството на движението смята идеята за влизане на миротворци в Газа за неприемлива, те трябва да останат изключително на границата на анклава. Машал е уверен, че ако мироопазващ контингент влезе в ивицата Газа, той „веднага ще се превърне в окупационна сила, неразлична от израелската“.

На 26 ноември Sky News Arabia съобщи, че медиатори на среща в Кайро са обсъдили възможността за временно задържане на леките оръжия на поддръжниците на Хамас „за определен период“. Предложението предвижда членове на Хамас „след това да предадат леките си оръжия на международните сили за сигурност“, които според плана, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп, трябва да бъдат разположени в палестинския анклав.

Основните пречки за прилагането на втората фаза на споразумението за Газа, според египетския телевизионен канал Al-Qahira al-Ikhbariya, са разоръжаването на паравоенните формирования на Хамас и разполагането на международни сили в анклава. Представители на радикалното движение отказват да предадат личните си оръжия на която и да е от страните, позовавайки се на необходимостта от самозащита за техните поддръжници. Що се отнася до разполагането на международни сили в Газа, които според плана на Тръмп биха се състояли предимно от контингенти от ислямски страни, тези страни са изключително неохотни да приемат подобна инициатива. Според техните представители, те все още имат затруднения да разберат как военни от ислямски, включително арабски страни, биха се противопоставили на арабите палестинци, които подкрепят Ислямското движение за съпротива, както е известно Хамас.

На 9 октомври Израел и Хамас, с посредничеството на Египет, Катар, Съединените щати и Турция, се споразумяха да приложат първата фаза от мирния план, представен от Тръмп. Прекратяването на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври.