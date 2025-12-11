Новини
Разкрито мащабно присвояване на средства от военен договор в Украйна
  Тема: Украйна

11 Декември, 2025 15:56, обновена 11 Декември, 2025 15:58 1 578 26

Антикорупционните служби повдигат обвинения за злоупотреби за над 100 млн. гривни в първите месеци на войната

Разкрито мащабно присвояване на средства от военен договор в Украйна - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските антикорупционни служби съобщиха в четвъртък, че са установили мащабно присвояване на средства от военен договор, извършено през 2022 г., в началните етапи на руската инвазия, предава BBC, цитирана от News.bg.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) обяви, че заедно със Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са повдигнати официални обвинения срещу двама бивши ръководители на държавно предприятие и директора на частна компания.

Разследването установява, че през април 2022 г. Министерството на отбраната е сключило спешен договор с държавното предприятие за доставка на динамична броня за танкове. Ръководните служители на предприятието, действайки в тайно споразумение с управителя на частния партньор, закупили оборудването на почти тройно завишена цена. По този начин те са присвоили 102 милиона гривни - над 2,4 милиона долара по днешния курс.

Във формалното си съобщение НАБУ не разкрива конкретни имена или фирми, но посочените линкове към съдебни дела насочват към това, че един от заподозрените е член на ръководството на Павлоградския химически завод.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    31 0 Отговор
    Не думай, тирове през Турция с долари дет го хващаха тук таме изнесоха подкрепата от САЩ в джоба на Селенски и компания към Израел.

    15:58 11.12.2025

  • 2 1488

    32 4 Отговор
    Укро-фашистската брюкселска измeт е навсякъде.
    Путин ще я изтребе до крак, тая cган мрьсна.
    🇺🇦🇪🇺🔥💀

    15:59 11.12.2025

  • 3 гръмовержецът

    30 3 Отговор
    Нали ви казах - от укрите освен бандюхи , друго нищо не става !

    15:59 11.12.2025

  • 4 Капка в морето е това

    34 0 Отговор
    Такова крадене като в Украйна и ЕК света не беше виждал. Тепърва ще гръмне скандала как от парите за така нареченото "хуманитарно разминиране на земеделски земи" едва 11% (!) от преведената уж от ЕК сума е стигнала реално до Украйна. Всички други пари от ЕС са изчезнали безследно ! 89% от тях... А и тези 11% стигнали до Украйна реално са били усвоени от 3-ма близки до Зеленски ... Става дума за над милиард евро пичове за 2 години. Един куп хора около Урсулата и ЕК са замесени...

    16:00 11.12.2025

  • 5 ООрана държава

    23 0 Отговор
    Ааа урсулке гледай къде ни даваш париците

    16:00 11.12.2025

  • 6 Пич

    21 1 Отговор
    Я марш!!! Добрите украинци таквиз неща не могат да правят !!! Това е все едно някой да накисне Гущерова че го лапа! Няма такива работи !!!

    16:01 11.12.2025

  • 7 Ауу,срам,какъв срам!

    22 1 Отговор
    Кой допусна тази новина да се публикува 🤣🤣🤣

    16:02 11.12.2025

  • 8 Руски колхозник

    18 1 Отговор
    А,добър ден!

    16:03 11.12.2025

  • 9 Няма начин

    17 1 Отговор
    И нашите мамути да не са замесени.
    Тагарев къде се скри, тоя педал!

    Коментиран от #15

    16:05 11.12.2025

  • 10 дядото

    17 1 Отговор
    а ние,българите,като последните глупаци даваме ли-даваме и ще продължим да даваме

    16:05 11.12.2025

  • 11 Театър "Сълза и смях 🎭"

    16 0 Отговор
    Украински антикорупционни служби🤔😂🤣

    16:05 11.12.2025

  • 12 Биологов

    12 0 Отговор
    Такова животно...нЕма!

    16:07 11.12.2025

  • 13 ти да видиш

    14 1 Отговор
    Всички се отчитат на зеленияпор! Милиони загубиха живота си заради негова долна ачност!

    16:07 11.12.2025

  • 14 динамична броня за танкове

    12 0 Отговор
    (предприятието действайки в тайно споразумение с управителя на частния партньор) .... има и замесени българи впрочем и съм много наясно със случая. Тази броня е от синтерован боркарбид като турция е монополист на бор в Европа а може би и в света. И НЕ е почти тройно завишена цена а е 30 пъти завишена цена... тук се говори само за една от доставките а те са поне 7

    16:07 11.12.2025

  • 15 Всички

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Няма начин":

    които се мъкнеха час по час в Киев и се прегръщаха и целуваха със Наркомана за замесени и да му обещавали отНАШИТЕ пари.

    16:07 11.12.2025

  • 16 Хохо Бохо

    8 1 Отговор
    Путин е виновен. Той кара салобандерите да крадат, ако не е той те никога не биха откраднали.

    16:09 11.12.2025

  • 17 2,4 милиона долара ама друг път

    9 0 Отговор
    Само българските посредници са взели поне два пъти по толкова

    16:09 11.12.2025

  • 18 Къци Вапцаров

    8 1 Отговор
    Факти разказват вицове, по-тъпи от моите.🤣🤣🤣

    16:10 11.12.2025

  • 19 Сандо

    6 0 Отговор
    В Украйна,както и в Българя,където копнеш веднага ще изровиш престъпление.

    16:14 11.12.2025

  • 20 000

    5 0 Отговор
    Северск е освободен, пътят към Славянск и Краматорск е отворен.

    16:14 11.12.2025

  • 21 даваме

    5 0 Отговор
    тука сме свикнали да ни клатят. Сега Урсула поиска 1.1 МИЛИАРДА ЕВРО и познайте СЛУЖЕБНОТО правителство дали няма да и го даде.

    16:15 11.12.2025

  • 22 Борисов

    3 0 Отговор
    Какво ще кажеш за украинската посланничка?
    С мъжът й ли сдушихте?

    16:15 11.12.2025

  • 23 смях в залата

    2 0 Отговор
    това е капка в морето спрямо реалните кражби на бандеровците!!!

    16:19 11.12.2025

  • 24 Мишел

    1 0 Отговор
    Преди два дни САЩ обявиха, че са подали сигнал към НАБУ Украйна, че следствие корупция 100 000 000 $ от помощите на САЩ за Украйна са присвоени от Ермак и Зеленски. Това съобщение се появи вчера в западни медии.

    16:21 11.12.2025

  • 25 тикван чекмеджаров

    2 0 Отговор
    при нас няма Разкрито мащабно присвояване
    защото от греб сме честни и почтени
    щом 600 000 заблудени миряни ни избраха

    16:21 11.12.2025

  • 26 Механик

    0 0 Отговор
    Американците с а решили тия да ги дъндят до последно и нямаа да има грешка. Като не слушат бившите си ментори е така.
    Зели и компания така и не разбраха, че САЩ изгубиха и тая СИ война и сега се измъкват по терлички както обикновено. Пък Зели и компания правят проблем на изнизването по терлички. САЩ такива неща не прощават.

    16:22 11.12.2025

