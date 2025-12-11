Разкрито мащабно присвояване на средства от военен договор в Украйна

Украинските антикорупционни служби съобщиха в четвъртък, че са установили мащабно присвояване на средства от военен договор, извършено през 2022 г., в началните етапи на руската инвазия, предава BBC, цитирана от News.bg.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) обяви, че заедно със Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са повдигнати официални обвинения срещу двама бивши ръководители на държавно предприятие и директора на частна компания.

Разследването установява, че през април 2022 г. Министерството на отбраната е сключило спешен договор с държавното предприятие за доставка на динамична броня за танкове. Ръководните служители на предприятието, действайки в тайно споразумение с управителя на частния партньор, закупили оборудването на почти тройно завишена цена. По този начин те са присвоили 102 милиона гривни - над 2,4 милиона долара по днешния курс.

Във формалното си съобщение НАБУ не разкрива конкретни имена или фирми, но посочените линкове към съдебни дела насочват към това, че един от заподозрените е член на ръководството на Павлоградския химически завод.