Разкрито мащабно присвояване на средства от военен договор в Украйна

Украинските антикорупционни служби съобщиха в четвъртък, че са установили мащабно присвояване на средства от военен договор, извършено през 2022 г., в началните етапи на руската инвазия, предава BBC, цитирана от News.bg.
Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) обяви, че заедно със Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са повдигнати официални обвинения срещу двама бивши ръководители на държавно предприятие и директора на частна компания.
Разследването установява, че през април 2022 г. Министерството на отбраната е сключило спешен договор с държавното предприятие за доставка на динамична броня за танкове. Ръководните служители на предприятието, действайки в тайно споразумение с управителя на частния партньор, закупили оборудването на почти тройно завишена цена. По този начин те са присвоили 102 милиона гривни - над 2,4 милиона долара по днешния курс.
Във формалното си съобщение НАБУ не разкрива конкретни имена или фирми, но посочените линкове към съдебни дела насочват към това, че един от заподозрените е член на ръководството на Павлоградския химически завод.
1 Кирил
15:58 11.12.2025
2 1488
Путин ще я изтребе до крак, тая cган мрьсна.
🇺🇦🇪🇺🔥💀
15:59 11.12.2025
3 гръмовержецът
15:59 11.12.2025
4 Капка в морето е това
16:00 11.12.2025
5 ООрана държава
16:00 11.12.2025
6 Пич
16:01 11.12.2025
7 Ауу,срам,какъв срам!
16:02 11.12.2025
8 Руски колхозник
16:03 11.12.2025
9 Няма начин
Тагарев къде се скри, тоя педал!
Коментиран от #15
16:05 11.12.2025
10 дядото
16:05 11.12.2025
11 Театър "Сълза и смях 🎭"
16:05 11.12.2025
12 Биологов
16:07 11.12.2025
13 ти да видиш
16:07 11.12.2025
14 динамична броня за танкове
16:07 11.12.2025
15 Всички
До коментар #9 от "Няма начин":които се мъкнеха час по час в Киев и се прегръщаха и целуваха със Наркомана за замесени и да му обещавали отНАШИТЕ пари.
16:07 11.12.2025
16 Хохо Бохо
16:09 11.12.2025
17 2,4 милиона долара ама друг път
16:09 11.12.2025
18 Къци Вапцаров
16:10 11.12.2025
19 Сандо
16:14 11.12.2025
20 000
16:14 11.12.2025
21 даваме
16:15 11.12.2025
22 Борисов
С мъжът й ли сдушихте?
16:15 11.12.2025
23 смях в залата
16:19 11.12.2025
24 Мишел
16:21 11.12.2025
25 тикван чекмеджаров
защото от греб сме честни и почтени
щом 600 000 заблудени миряни ни избраха
16:21 11.12.2025
26 Механик
Зели и компания така и не разбраха, че САЩ изгубиха и тая СИ война и сега се измъкват по терлички както обикновено. Пък Зели и компания правят проблем на изнизването по терлички. САЩ такива неща не прощават.
16:22 11.12.2025