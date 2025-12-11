Генералният секретар на НАТО призова за спешно укрепване на отбраната срещу заплахата от Русия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова всички съюзници да увеличат усилията си в областта на отбраната, за да не допуснат Русия да започне война с „мащаба на онези, които преживяха нашите предци“, съобщава Ройтерс, предава БТА.
В реч в Берлин Рюте отбеляза, че много от страните членки на алианса все още не осъзнават колко непосредствена е заплахата от Русия в Европа. Според него съюзниците трябва да бъдат готови бързо да увеличат своите разходи за отбрана и производствени мощности.
„Ние сме следващата мишена на Русия. Боя се, че прекалено много от съюзниците изпитват тихо самодоволство. Прекалено много не осъзнават спешността на ситуацията и смятат, че времето е на наша страна. Не е. Сега е моментът за действие“, заяви генералният секретар.
Рюте подчерта, че конфликтът вече „чука на вратата ни“ и че Русия е върнала войната в Европа. Той предупреди, че в рамките на следващите пет години Русия може да бъде готова да използва военна сила срещу НАТО, което налага спешни мерки за укрепване на отбраната.
1 ДрайвингПлежър
Даже черна Африка ще изпревари Европа с нейните простотии. Грингото беше прав - НАТО трябва да бъде разпуснато, то е отживелица от миналото!
Коментиран от #43, #85
17:57 11.12.2025
2 Шопо
САЩ имат намерение да излизат от НАТО ако това стане с ЕС е свършено.
Коментиран от #31, #47
17:58 11.12.2025
3 1488
Путин ще я изтребе до крак, тая cган мрьсна.
🇺🇦🇪🇺🔥💀
Коментиран от #22
17:58 11.12.2025
4 тоз смешко
пак изръси някоя глупост
17:59 11.12.2025
5 Бялджип
Коментиран от #10
17:59 11.12.2025
6 Как все са мишена на Русия
18:00 11.12.2025
7 Хайдее
18:00 11.12.2025
8 Бендида
Коментиран от #12
18:02 11.12.2025
9 Не знам..
Коментиран от #45
18:02 11.12.2025
10 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Бялджип":Глада не прощава на никого, а той вече е в Европа - икономиката е на минус и западняците го усещат и по празния си стомах. За сега малцина, но още доста ще огладнеят и тогава ще поумнеят!
П.С. Бялджип от Вести?
Коментиран от #29
18:02 11.12.2025
11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Русия вече няма пари!
Русия вече няма оръжие!
И хоп ужас Русия ще нападне НАТО ‼️
18:04 11.12.2025
12 ДрайвингПлежър
До коментар #8 от "Бендида":Обясни ми за къв бяс ти е да трошиш пари за тенеке? Добавената сойност на военния комплекс е нула - даже отрицателна стойност!
Не големината на бомбата, а силата на икономиката решават войната! А икономика издържана от заеми има силата на астматик
Коментиран от #18, #28
18:05 11.12.2025
13 си дзън
европейски производители на оръжия.
Защо сега се вее знамето на Украйна в центъра на Покровск не знам.
18:05 11.12.2025
14 Гошо
18:05 11.12.2025
15 Европейци
18:05 11.12.2025
16 Чакай малко, бре.
18:06 11.12.2025
17 Левски
18:07 11.12.2025
18 Бендида
До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":Сам си си отговорил. ,,Не големината на бомбата, а силата на икономиката решават войната."
Вътрешен оборот,така и така ще трошат пари, поне да са в европейската икономика.
Коментиран от #26
18:08 11.12.2025
19 Не,че нещо, ама...
18:09 11.12.2025
20 Гетлост
18:13 11.12.2025
21 Ццц
18:15 11.12.2025
22 Хахахаха
До коментар #3 от "1488":Ама бягайте от България бе русо нацисти! Каква работа имате в България и ЕС, не мога да разбера? Бягайте, имате държава която ви чака! Имате президент който ви чака! Какво правите тук?
Коментиран от #71
18:15 11.12.2025
23 4353
18:16 11.12.2025
24 Тоа па
В сащ един републиканец предложи сащ да излязат от натото...
Коментиран от #30
18:16 11.12.2025
25 666
18:17 11.12.2025
26 ДрайвингПлежър
До коментар #18 от "Бендида":Не баш - като ще трошат пари защо да е за военна техника, а не за нещо полезно.
Военните продукти са нееластични - демек не може да продаваш безкрайно - насища се пазара и до там.
Що не се харчат пари да се произвеждат храни или услуги, които всеки по света ползва?
Света е тръгнал напред след като англетата измислиха парните станове.
Преди това Холандците господстваха като предлагаха подправки - ама подправките също са нееластична стока. Не може да употребяваш неопределено количоество - ако потребяваш кило черен пипер на година трудно ще вдигнеш на две
Тогава дойде индустриалната революци и англетата започнаха да предлагат текстилните продукти - те са еластични - ако имаш 1 чифт гащи може да идеш да си купиш втори за празник, да си купиш 3ти за лятото, да вземеш и 4ти за Сватбата и т.н. измислиха консуматорството а то движи икономиката - вярно че сме в положение на свръх консуматорство вече но консумирането е важно
А ме съмнява урсулите да ми позволят да ида да си купя един от техните танкове, за които ще ми потрошат парите ;) Има голяма вероятност и да го ползвам :D
Значи ще произвеждаме неща, които носят никаква ползва - е мерси! Не ме устройва дори да ги правим в Европа
... да не говорим, че ние и не можем! Европа даже и желязо няма достатъчно!
Коментиран от #38, #42
18:18 11.12.2025
27 Ами
А новите управляващи най-вероятно ще имат политика,
която ще е доста различна от настоящата.
18:18 11.12.2025
28 Хахахаха
До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":Ама чакай бе копей, нали до ония ден обяснявахте, колко хубаво било по комунизма и колко много танкове и самолети сме имали тогава? Е тогава не ни ли струваха пари? Ама сега, като ви казват че трябва, аааааа не, стрували пари. Ами нали искате армия? Нали преди било хубаво, защото сме имали армия, а сега сме нямали? А като ви казват, че трябва армия-ами за какво ни е!
Коментиран от #107
18:18 11.12.2025
29 Бялджип
До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":Да, но във "Вести" обаче имаше повече възможности и според мен по-интелигентни коментиращи. Тук е скука, така мисля.. Жалко, че се наведоха пред главатарите в държавата и закриха коментарната си страничка.
Коментиран от #46
18:19 11.12.2025
30 Хахахаха
До коментар #24 от "Тоа па":И САЩ като излязат от НАТО, какво? Това означава, че Европа трябва да се въоръжи и защитава сама, отбраната трябва да се засили и увеличи!
18:19 11.12.2025
31 Ха ха ха ха
До коментар #2 от "Шопо":Няма никакво значение дали САЩ ще излизат от НАТО,Русия върви уверено към края си.
Коментиран от #39
18:19 11.12.2025
32 Митко
18:20 11.12.2025
33 Спешно излизане на България
Коментиран от #52
18:20 11.12.2025
34 БОЛШЕВИК
Важното е, да се държат Западналите в страх и да може да ни доят и ограбват по-лесно и удобно!
Коментиран от #40
18:20 11.12.2025
35 СПЕШНО
ТРЯВА ДА ПИТАМЕ КОЛКО ЩЕ ИСКА ПУТИН ДА ГО МЕЛНЕ БРЮКСЕЛА С ЕДИН ОРЕШНИК
МОЖЕ И ДА СМЕ НА ДАЛАВЕРА
18:21 11.12.2025
36 А кой е тоя
Коментиран от #72
18:21 11.12.2025
37 Оставка
18:23 11.12.2025
38 Хахахаха
До коментар #26 от "ДрайвингПлежър":Ама иди го обясни това на путлера бе копей? Защо 40 процента от неговия бюджет отива за армия, а не да оправи външните тоалетни на хората? Аз много отдавна ви писах, че ние също няма да спечелим от тази война в Украйна, защото сега всички ще инвестират за въоръжаване. Парите няма да отиват за просперитет и добър живот, а за въоръжаване. До това води руската агресия. Ама вие нали и се радвате, какво сега ревете? След като раша се въоръжава, Европа също трябва да се въоръжава, кое не ви е ясно?
Коментиран от #44, #50
18:23 11.12.2025
39 ТОЧНО ТАКА Е
До коментар #31 от "Ха ха ха ха":ЗЕЛЕНЧУКА ТРЕБЕ ДА Е ШЕФ НА НАТО
18:23 11.12.2025
41 И какво се очаква от нас?
18:24 11.12.2025
42 си дзън
До коментар #26 от "ДрайвингПлежър":За да ползваш еластичните продукти трябва нееластичен удар между очите на русията.
При руски ботуш ползвателите рязко ще намалеят.
18:24 11.12.2025
43 А бе
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Ти си много по зле от Европа,отживелица от настоящето.
18:25 11.12.2025
44 ГЛЕЙ СИГА
До коментар #38 от "Хахахаха":НЕ ИМ ТРЯБВАТ НА РУСНАЦИТЕ ТОАЛЕТНИ
КАТ ТА ПРЕВЗЕМАТ ША ТИ СЕ......РАТ В УСТАТА
Коментиран от #51
18:25 11.12.2025
45 БОЛШЕВИК
До коментар #9 от "Не знам..":Русия няма да загуби, напротив, ще ги издънка яко. Истината е, че Русия няма да ги напада и да воюва с тях, само ако те я нападнат тогава вече е свършено с НАТО.
18:25 11.12.2025
46 ДрайвингПлежър
До коментар #29 от "Бялджип":BMDr - радвам се да видя някой от старата банда.
Коментиран от #69
18:25 11.12.2025
47 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Шопо":НАТО може да съществува и без САЩ, но ако и Турция излезе от НАТО тогава става лошо.
18:25 11.12.2025
48 Фори
Коментиран от #86
18:26 11.12.2025
49 Каунь
18:27 11.12.2025
50 ДрайвингПлежър
До коментар #38 от "Хахахаха":Ма тебе кво те брига за кво си троши парите Путин? Ти що го правиш?
Ако комшията ти вземе заем да си купи 20 годишен германски премиум за 3 хилки - ти същото ли правиш?! После циврите ли си заедно?!
Коментиран от #57
18:27 11.12.2025
52 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #33 от "Спешно излизане на България":С лозунги не става пръдляк,трябват солидни аргументи каквито вие нямате.Дигайте си лозунгите в оремаг.
Коментиран от #58
18:28 11.12.2025
53 Най добрата отбрана е
Бисмарк предупреждава не дразнене мечката... „Знам 100 начина да изкарам Руската мечка от бърлогата й, но нито един да я върна обратно“
18:28 11.12.2025
54 Вън българия
18:28 11.12.2025
55 Стои си плъха във дупката
18:28 11.12.2025
58 АРГУМЕНТИ ПРЕД КРЕТ...ЕН
До коментар #52 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":ТИ ШЕГУВАШ ЛИ СЕ
САМО СОПА В ТИКВАТА
18:31 11.12.2025
59 Главния натовски гей
18:31 11.12.2025
60 Ален Делон, Йохан Кройф
Проблемът е когато глупаците се вземат за професионалисти. Ма много голям проблем !
Коментиран от #62
18:31 11.12.2025
61 Експерт
18:33 11.12.2025
62 Експерт
До коментар #60 от "Ален Делон, Йохан Кройф":Тези глупаци ни ги насадиха хитрите янки. С тяхна помощ и под смешното им ръководство, ЕС е пред разпад, а САЩ се уреждат на нови пазари.
Коментиран от #64
18:34 11.12.2025
63 Трябва ни мистър който в прав текст
18:34 11.12.2025
64 Ален Кройф
До коментар #62 от "Експерт":Согласен !
18:35 11.12.2025
65 Ами
Коментиран от #70
18:36 11.12.2025
66 нАТО
18:37 11.12.2025
67 Аман от гнусни
18:37 11.12.2025
68 ЦИРК
Ето и малко статистика да се види колко нагъл е този човек: Рюте е министър претседател на Холандия в периода 2010 - 2024.
Разходван % от БВП на Холандия за отбрана по години: 2010 - 1.29% , 2011 - 1.29% , 2012 - 1.24% , 2013 - 1.17% , 2014 - 1.16% , 2015 - 1.13% , 2016 - 1.16% , 2017 - 1.16% , 2018 - 1.22% , 2019 - 1.32% , 2020 - 1.44% , 2021 - 1.4% , 2022 - 1.35% , 2023 - 1.53% , 2024 - 2%.
Средно около 1.4% за периода в който Рюте е бил начело на Холандия. Къде е спал че не е подготвил страната си за нещата които сега дъвче ? Сами си направете сметка що за стока е този и колко интелект има.
Коментиран от #75
18:38 11.12.2025
69 Бялджип
До коментар #46 от "ДрайвингПлежър":Поздрави !😊 👍
18:38 11.12.2025
70 Хахахаха
До коментар #65 от "Ами":Ами защото на рашата всички са и врагове явно! Та все се налага да напада някого! Кажи копей, кога рашата е спряла война при управлението на путлера? От 2014 година води война в Украйна. Преди това беше в Чечня и Грузия! Войни, войни, войни, обаче на незнам, кой ли пък ще напада! Наивници.
Коментиран от #84
18:39 11.12.2025
71 АМИ РАБОТИМ ТУКА
До коментар #22 от "Хахахаха":В САНПЕДСТАНЦИЯ
ОТДЕЛ ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ГНИДИ
МОЛЯ ГРАЖДАНИТЕ АКО ЗНАЯТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ТОЯ ДА СА ОБАДЯТ
УТИЛИЗАЦИЯТА Е БЕЗПЛАТНА
18:39 11.12.2025
72 Май да
До коментар #36 от "А кой е тоя":...от Своге
18:40 11.12.2025
73 ПЛАШИПУТКОВЕЦА ПАК ЦЪФНА!
НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ С/У ТЕЯ ИЗРОДИ ГРАБИТЕЛИ!!
ФЕБЕРЕ РАЗКРИВА ЧУТОВИЩНА УКРОКОРУПЦИЯ , СКОРО ЩЕ РАЗКРИЕ И УРСУЛОКОРУПЦИЯТА !! ЩЕ СМЕ ПОТРЕСЕНИ ОТ МАЩАБИТЕ НА КОРУПЦИЯ НЕ САМО В УКРАЙНА НО И В ЕС!!
Коментиран от #79
18:40 11.12.2025
75 Хахахаха
До коментар #68 от "ЦИРК":Ами не се е готвил за война, нали? Ама според копейките, всички се били готвели за война срещу раша! Кога НАТО е заплашило раша, та путлера само плаши про сти те рушляци с НАТО?
Коментиран от #88
18:41 11.12.2025
76 Владимир Путин офишъл
18:42 11.12.2025
77 ДрайвингПлежър
До коментар #57 от "Хахахаха":Нещо ти е много изкълчено в главата! Какво сега - ще направиш по-големи бомби от Руснаците ли? ОК и после? После те ще те надскочат с още по-голяма и ти ще ревеш пак :Ма те имат по-голяма и са заплаха. И до кога така?!
Филма с надпреварата в превъоръжаването го гледахме, знаем как завърши! Ама искаш ли да ханем бас, че тоя път ние сме от страна на булката?!
Предния път неизчерпаемите ресурси на Африка бяха наши, а Азия не съществуваше на картата!
Днес нещата са други - Африка се еманципира и системно гони европейците. Суровни почти нямаме или са прекалено скъпи! А Азия вече буквално диктува международния ред и буквално държи всички вериги за доставки.
Та помисли си пак преди да се репчиш!
Едни по-умни от вас (вас събирателно за еврофашисти) бяха казали :Ако не можеш да го биеш - присъедини се към него... ще го учите по трудния начин ама не виждам аз що да плащам за вашта глупост?!
Коментиран от #81, #97
18:42 11.12.2025
78 Ленин
Див страх тресе най-силният военен съюз!
18:42 11.12.2025
79 Хахахаха
До коментар #73 от "ПЛАШИПУТКОВЕЦА ПАК ЦЪФНА!":Ама бегай у раша, да не плащаш нищо бе копей!
18:43 11.12.2025
80 Марк Рюте въобще не ни е важен !
Коментиран от #82
18:43 11.12.2025
81 Хахахаха
До коментар #77 от "ДрайвингПлежър":Ами от войни, никой не печели, ама като искаш мир, трябва да се готвиш за война! Европа война не е започвала! Путлера нападна Украйна! Това са фактите! Путлера отключи войната в Европа!
Коментиран от #93
18:44 11.12.2025
82 Хахахаха
До коментар #80 от "Марк Рюте въобще не ни е важен !":НАТО има обща отбрана с Украйна! ОК? Като не искаш да работиш с Украйна, можеш да напуснеш за раша! Какво правите в Европа, ЕС и НАТО? Какво? Вие не подкрепяте и не работите за тези съюзи! Напуснете държавата! Вие не се ли чувствате предатели?
Коментиран от #87, #98, #101
18:46 11.12.2025
83 КАТО ШАНСА НА УКРАЙНА ЛИ
До коментар #57 от "Хахахаха":АМА ТО ГОЛЕМ ШАНС
КАКТО КАЗАХ КАТ ТА ПРЕВЗЕМАТ РУСНАЦИТЕ ША ТИ СЕ.....РАТ В УСТА...ТА
ДАН КАЖЕШ ЧЕ НЕ СИ ПРЕДУПРЕДЕН
18:46 11.12.2025
84 Каунь
До коментар #70 от "Хахахаха":Вече никой няма да ги напада,Рашата ама Путин като им приказваше, те му се смееха....Е тез същите сега реват
18:47 11.12.2025
85 Европеец
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Прочетох само заглавието и мога да кажа с пълно право поговорката:"" луд умора няма"".....
18:48 11.12.2025
86 Сульо
До коментар #48 от "Фори":Блатните не могат четвърта година да се справят с украинците,щели Европа да бият,Научната фантастика вече не е полезна,копейзаж.
Коментиран от #94
18:49 11.12.2025
87 КАЗАХ ТИ БЕ
До коментар #82 от "Хахахаха":ДЕБ. ИЛ
РАБОТИМ В ХЕИ
ОТДЕЛ ВРЕДИТЕЛИ
ГНИДИ ПЛЪХОВЕ ПЛУЖЕЦИ
ЗНАЧИ ПЪРВО ВИ НАМИРАМЕ И СИ ВЪРШИМ РАБОТАТА ПОСЛЕ ША ХОДИМ НА ПОЧИВКА В КРИМ
18:49 11.12.2025
88 ЦИРК
До коментар #75 от "Хахахаха":Не мога да ви разбера тезите на вас. Какво всъщност се опитвате да изкажете ?
Този ви разправя да си вдигнете данъците за да му пълните гушата и да пращат пари на доказани корупционери като Зеленски и компания, а вие го защитавате ли кво ли ? Ако не дай си боже има война между Русия и НАТО, то тя няма да има нищо общо с тази между Украйна и Русия (като начин на водене на бойните действия). Всички глупости с които ви плашат са само и единственно нагло, и безочливо да крадат от ЕС данъкоплатеца. Дори не си правят труда нещо интелигентно да измислят, а по най-смешния и абсурден начин се опитват да ни лъжат в очите.
Коментиран от #96
18:49 11.12.2025
89 Малоумни атлантенца, не се ослушвайте
18:50 11.12.2025
90 Как
Коментиран от #92
18:50 11.12.2025
91 Палячо
18:52 11.12.2025
92 Изпитвам животински страх ....
До коментар #90 от "Как":Атлантически тролчета,
засрамете се!
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" .
18:52 11.12.2025
93 ДрайвингПлежър
До коментар #81 от "Хахахаха":Стига бе човек!!! Европа ли не е започвала война?
Европа всичко което е придобила в съществуването си от великите географски открития насам е благодарение на висок морал и демокрация а благодарение на по-добрите си оръжия!
Ако се готвиш за война неминуемо ще се озовеш във война! ГОТВИ СЕ ЗА МИР!!!
...ако искаш мир де, щото той не е много доходоносен ;)
18:53 11.12.2025
94 Евроспеканка
До коментар #86 от "Сульо":Ох, да та у...... заблуден.
18:56 11.12.2025
95 Тия може да бъде излекуван
18:56 11.12.2025
96 Хахахаха
До коментар #88 от "ЦИРК":Копей, ако Украйна падне под путлера, то украинската армия ще е под командването на путлера! Не мислите ли с тези глави? За какво ги носите на раменете, само да ви тежат ли? Последно ви го каза и Каспаров това - ако Украйна не беше спряла рашата, то руските танкове вече щяха да са в Полша! Какво не ви е ясно, не мога да разбера? Мислите ли, че ако Украйна беше паднала в началото, то путлера нямаше да изпрати украинската армия (която щеше да е под негово управление) напред през границата към Полша? Та той и сега мобилизира всичкото мъжко население от Донбас и го прати на фронта! Не мислите ли с тези глави?
Коментиран от #99
18:57 11.12.2025
97 ЦИРК
До коментар #77 от "ДрайвингПлежър":Много сте прав ! Има нещо счупено в главите им !
Истината е че това са болни мозъци, само като видите как пишат името на Путин, става ясно че съзнанието на този човек е толкова заслепено от омраза (най-вероятно и той не знае защо), че е готов да си направи харакири, да жертва и погуби всичко което обича, дори и за частица ментално удовлетворение на омразата му.
За съжаление много такива съзнания има, и пропагандата е насочена точно към тях. Но нека, когато му се изпълни изконната мечта, загнездила се така силно в мозъка му - да стане война с Русия. Той ще е готов и мотивиран да отиде в първите редици на фронта. Поне няма да сме ние.
Коментиран от #104
18:58 11.12.2025
98 мога да напусна...
До коментар #82 от "Хахахаха":Ама вие атлантенца сте много по малко и вие ще напуснете ако с народа не се съобразявате . А относно Украйна мен не ме е еня, като толкуз я любиш аре черта. У Киев десетки хиляди празни панелки има
Коментиран от #100
18:58 11.12.2025
99 ЦИРК
До коментар #96 от "Хахахаха":А вие защо СЕГА не сте на фронта да защитавате вярванията си , семейството си, родината си и всички НАС ?
Какво сте се разписали в тези коментари да дърдорите едно и също? Хайде аз лично ще ви купя пълно бойно снаражение и заминавайте че няма време ще ни нападнат !
19:00 11.12.2025
100 Хахахаха
До коментар #98 от "мога да напусна...":Пускай референдума ПОИМЕННО ЗА и Против ЕС! Ако ЗА ЕС спечели, копейките напускате в посока раша! Ако ПРОТИВ ЕС спечели, еврофилите напускат в посока Европа! Пускай референдума ПОИМЕННО и да се решават неща, които отдавна трябваше да се решат!
Коментиран от #102
19:00 11.12.2025
101 Смешен си
До коментар #82 от "Хахахаха":Не се излагай. Мисли с главата си! Държавата не си ти. Политиката и не е твоя, освен ако не си държавен служител. ....
19:04 11.12.2025
102 "Пускай референдума"
До коментар #100 от "Хахахаха":Може ли? Ще ми позволят ли атлантическите нацисти? А?
19:06 11.12.2025
103 Отрезвяващ
19:08 11.12.2025
104 ДрайвингПлежър
До коментар #97 от "ЦИРК":Въпросът е, че пак ние ще теглим каиша! Мен ме водят на отчет военните и мине не мине ме привикват. Тия младите дето скачат не са влизали поне в казарма да видят каква дивотия е и те според военната доктрина са негодни щото не са минали обучение. Ние сме първата линия!
Стане ли нещо евроатлантиците ще задръстят границата, ама западната да бягат и да се спасяват! А не мен ми писна да плащам за чужди дивотии!
Коментиран от #108
19:09 11.12.2025
105 Артилерист
Преди малко четох обширна статия за прадядото на Урсула, който е развил мощна компания в Русия, за което е награден от руския император Александър ll с титлата барон. Направих връзка с яростната русофобия на наследничката му Урсула с нашите бивши комунисти и предани русофили (които най-гласовито са припявали през соца "кат Русия няма втора тъй любима на света"), а сега големи демократи и атлантици. Тя, Урсула, също като тях (Борисов с "убития" си от комунистите дядо, Плевнелиев с баща си шеф на пропагандата в ОК на БКП в Благоевград, Дайнов с баща си кореспондент на в. "Работническо дело" в Лондон и тн.) , се опитва да отреже опашката си от тъй заслужилия си и тачен в Русия прапрадядо...
19:10 11.12.2025
106 Марк Рюте - персона нон грата !
19:12 11.12.2025
107 Отрезвяващ
До коментар #28 от "Хахахаха":Неориентиран си.Дезорентиран,абе нещо ти куца.
19:15 11.12.2025
108 ЦИРК
До коментар #104 от "ДрайвингПлежър":Те тези не са млади нито скачат според мен са си тролове просто. Или комплексари които цял живот ги подтискат и в къщи и на работа, та пишат колкото да дразнят. Може и от украинчета да са да им плащат да сеят тази безумно примитивна пропаганда (сигурно минава за пред тяхната аудитория ама за по-интелигентни същества е абсурдно).
Иначе нищо няма да се случи, война между НАТО и Русия никой няма да допусне, дори с цената на изтребление на политически настоящи "лидери". Всичко е игра за пари, кой да открадне повече и чии лобисти да получат по-голамо парче от народната пара. А дори и да се случи (под 0.00000001%) според мен, то фронт няма да има. всичко ще е за секунди и минути и който оцелее след гъбите оцелее. Дали ще бягат на запад, изток, север или юг все тази, спасение няма да има.
19:25 11.12.2025