Генералният секретар на НАТО призова за спешно укрепване на отбраната срещу заплахата от Русия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова всички съюзници да увеличат усилията си в областта на отбраната, за да не допуснат Русия да започне война с „мащаба на онези, които преживяха нашите предци“, съобщава Ройтерс, предава БТА.

В реч в Берлин Рюте отбеляза, че много от страните членки на алианса все още не осъзнават колко непосредствена е заплахата от Русия в Европа. Според него съюзниците трябва да бъдат готови бързо да увеличат своите разходи за отбрана и производствени мощности.

„Ние сме следващата мишена на Русия. Боя се, че прекалено много от съюзниците изпитват тихо самодоволство. Прекалено много не осъзнават спешността на ситуацията и смятат, че времето е на наша страна. Не е. Сега е моментът за действие“, заяви генералният секретар.

Рюте подчерта, че конфликтът вече „чука на вратата ни“ и че Русия е върнала войната в Европа. Той предупреди, че в рамките на следващите пет години Русия може да бъде готова да използва военна сила срещу НАТО, което налага спешни мерки за укрепване на отбраната.