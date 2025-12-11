Новини
Генералният секретар на НАТО призова за спешно укрепване на отбраната срещу заплахата от Русия
Генералният секретар на НАТО призова за спешно укрепване на отбраната срещу заплахата от Русия

11 Декември, 2025

Марк Рюте предупреждава, че конфликтът може да достигне мащаба на големи войни от миналото и че съюзниците трябва да действат незабавно

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова всички съюзници да увеличат усилията си в областта на отбраната, за да не допуснат Русия да започне война с „мащаба на онези, които преживяха нашите предци“, съобщава Ройтерс, предава БТА.

В реч в Берлин Рюте отбеляза, че много от страните членки на алианса все още не осъзнават колко непосредствена е заплахата от Русия в Европа. Според него съюзниците трябва да бъдат готови бързо да увеличат своите разходи за отбрана и производствени мощности.

„Ние сме следващата мишена на Русия. Боя се, че прекалено много от съюзниците изпитват тихо самодоволство. Прекалено много не осъзнават спешността на ситуацията и смятат, че времето е на наша страна. Не е. Сега е моментът за действие“, заяви генералният секретар.

Рюте подчерта, че конфликтът вече „чука на вратата ни“ и че Русия е върнала войната в Европа. Той предупреди, че в рамките на следващите пет години Русия може да бъде готова да използва военна сила срещу НАТО, което налага спешни мерки за укрепване на отбраната.


  • 1 ДрайвингПлежър

    46 13 Отговор
    Още един за кладата!
    Даже черна Африка ще изпревари Европа с нейните простотии. Грингото беше прав - НАТО трябва да бъде разпуснато, то е отживелица от миналото!

    Коментиран от #43, #85

    17:57 11.12.2025

  • 2 Шопо

    27 15 Отговор
    За спешно укрепване на отбраната срещу заплахата от Русия и САЩ.
    САЩ имат намерение да излизат от НАТО ако това стане с ЕС е свършено.

    Коментиран от #31, #47

    17:58 11.12.2025

  • 3 1488

    38 11 Отговор
    Укро-фашистската брюкселска измeт е навсякъде.
    Путин ще я изтребе до крак, тая cган мрьсна.
    🇺🇦🇪🇺🔥💀

    Коментиран от #22

    17:58 11.12.2025

  • 4 тоз смешко

    40 8 Отговор
    мине се не мине време
    пак изръси някоя глупост

    17:59 11.12.2025

  • 5 Бялджип

    36 6 Отговор
    Дълго може да се лъжат европейците от такива типове. Европейците са глуповати хора. Но и там не става да се лъже безкрайно, идва момент на прощаване с илюзиите.

    Коментиран от #10

    17:59 11.12.2025

  • 6 Как все са мишена на Русия

    36 7 Отговор
    и винаги отиват в Русия да нападат.

    18:00 11.12.2025

  • 7 Хайдее

    31 8 Отговор
    Този пак му казаха,че има нужда от военни поръчки и той пусна старата плоча.

    18:00 11.12.2025

  • 8 Бендида

    30 5 Отговор
    Не НАТО, а Европа трябва да се укрепва. И нека се укрепи със ,,собствено производство". Европа произвежда всичко - от самолети до кубинки. Стига пълненето на гушите на американската военна индустрия.

    Коментиран от #12

    18:02 11.12.2025

  • 9 Не знам..

    17 10 Отговор
    С каква цел го правите,но стига сте плашили хората с война.Та русия да не са луди да правят война,която те знаят,че ще загубят за две седмици.Да не са самоубийци.

    Коментиран от #45

    18:02 11.12.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    18 10 Отговор

    До коментар #5 от "Бялджип":

    Глада не прощава на никого, а той вече е в Европа - икономиката е на минус и западняците го усещат и по празния си стомах. За сега малцина, но още доста ще огладнеят и тогава ще поумнеят!

    П.С. Бялджип от Вести?

    Коментиран от #29

    18:02 11.12.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    33 6 Отговор
    Русия вече е на колене!
    Русия вече няма пари!
    Русия вече няма оръжие!
    И хоп ужас Русия ще нападне НАТО ‼️

    18:04 11.12.2025

  • 12 ДрайвингПлежър

    17 12 Отговор

    До коментар #8 от "Бендида":

    Обясни ми за къв бяс ти е да трошиш пари за тенеке? Добавената сойност на военния комплекс е нула - даже отрицателна стойност!

    Не големината на бомбата, а силата на икономиката решават войната! А икономика издържана от заеми има силата на астматик

    Коментиран от #18, #28

    18:05 11.12.2025

  • 13 си дзън

    10 13 Отговор
    Всички пари от зелената сделка и социала на емигрантите да се дадат на
    европейски производители на оръжия.
    Защо сега се вее знамето на Украйна в центъра на Покровск не знам.

    18:05 11.12.2025

  • 14 Гошо

    21 6 Отговор
    Укрепвайте бе ,кво чакате пръд-лювци Ония от Тарамбукари ви превзеха ,че даже и по една тояга не носеха ,вие от Русия сте взели да се плашите Също като македонците сте От България ги страх, а в две трети от страната албански знамена

    18:05 11.12.2025

  • 15 Европейци

    16 6 Отговор
    И този е с АйКю по-малко от номера на обувките си!

    18:05 11.12.2025

  • 16 Чакай малко, бре.

    18 6 Отговор
    Нали громеше Русия и руснаците воюваха с лопати и симсончета, а сега го е страх от тях?

    18:06 11.12.2025

  • 17 Левски

    15 7 Отговор
    Горкия Рюте, или е голям актьор като Зельо, или сънува кошмари, че е пред Путин на килимчето.

    18:07 11.12.2025

  • 18 Бендида

    14 7 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    Сам си си отговорил. ,,Не големината на бомбата, а силата на икономиката решават войната."
    Вътрешен оборот,така и така ще трошат пари, поне да са в европейската икономика.

    Коментиран от #26

    18:08 11.12.2025

  • 19 Не,че нещо, ама...

    14 7 Отговор
    С това интервю,...да се счита ли,че са загубили "вече" в Украйна?🤔🤣

    18:09 11.12.2025

  • 20 Гетлост

    13 6 Отговор
    Рюте грабвай мешката и отивай на фронта стига си подстрекавал към война няма желаещи да мрат а такива като тебе да стоят на завет и да ръсят мозък.

    18:13 11.12.2025

  • 21 Ццц

    10 7 Отговор
    Каква друга работа има търговският представител в една фирма, освен да вдига оборота? Каква друга функция има този негодник?

    18:15 11.12.2025

  • 22 Хахахаха

    11 16 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Ама бягайте от България бе русо нацисти! Каква работа имате в България и ЕС, не мога да разбера? Бягайте, имате държава която ви чака! Имате президент който ви чака! Какво правите тук?

    Коментиран от #71

    18:15 11.12.2025

  • 23 4353

    11 6 Отговор
    Светът вече приема различните като равноправни, но не ги приемаше те да ръководят държавите им. Ако този не беше МП на Нидерландия и нашият кокорчо се докопа някяк си до МП щеше да един от първите изключения.

    18:16 11.12.2025

  • 24 Тоа па

    13 6 Отговор
    Що не се скрие
    В сащ един републиканец предложи сащ да излязат от натото...

    Коментиран от #30

    18:16 11.12.2025

  • 25 666

    12 5 Отговор
    ГЕН СЕКРЕТАРЯТ СЕ ПЛАШИ ОТ РУСИЯ. ПО-ТОЧНО ТЕ ЗАПЛАШВАТ РУСИЯ. НО ЩЕ ИМА ОБЪРНАТ ДЕБЕЛАТА СТРАНА НА СОПАТА.

    18:17 11.12.2025

  • 26 ДрайвингПлежър

    10 9 Отговор

    До коментар #18 от "Бендида":

    Не баш - като ще трошат пари защо да е за военна техника, а не за нещо полезно.
    Военните продукти са нееластични - демек не може да продаваш безкрайно - насища се пазара и до там.
    Що не се харчат пари да се произвеждат храни или услуги, които всеки по света ползва?

    Света е тръгнал напред след като англетата измислиха парните станове.
    Преди това Холандците господстваха като предлагаха подправки - ама подправките също са нееластична стока. Не може да употребяваш неопределено количоество - ако потребяваш кило черен пипер на година трудно ще вдигнеш на две

    Тогава дойде индустриалната революци и англетата започнаха да предлагат текстилните продукти - те са еластични - ако имаш 1 чифт гащи може да идеш да си купиш втори за празник, да си купиш 3ти за лятото, да вземеш и 4ти за Сватбата и т.н. измислиха консуматорството а то движи икономиката - вярно че сме в положение на свръх консуматорство вече но консумирането е важно

    А ме съмнява урсулите да ми позволят да ида да си купя един от техните танкове, за които ще ми потрошат парите ;) Има голяма вероятност и да го ползвам :D
    Значи ще произвеждаме неща, които носят никаква ползва - е мерси! Не ме устройва дори да ги правим в Европа

    ... да не говорим, че ние и не можем! Европа даже и желязо няма достатъчно!

    Коментиран от #38, #42

    18:18 11.12.2025

  • 27 Ами

    10 6 Отговор
    Както вървят нещата, скоро в Европа може да има нови управляващи.
    А новите управляващи най-вероятно ще имат политика,
    която ще е доста различна от настоящата.

    18:18 11.12.2025

  • 28 Хахахаха

    6 15 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    Ама чакай бе копей, нали до ония ден обяснявахте, колко хубаво било по комунизма и колко много танкове и самолети сме имали тогава? Е тогава не ни ли струваха пари? Ама сега, като ви казват че трябва, аааааа не, стрували пари. Ами нали искате армия? Нали преди било хубаво, защото сме имали армия, а сега сме нямали? А като ви казват, че трябва армия-ами за какво ни е!

    Коментиран от #107

    18:18 11.12.2025

  • 29 Бялджип

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Да, но във "Вести" обаче имаше повече възможности и според мен по-интелигентни коментиращи. Тук е скука, така мисля.. Жалко, че се наведоха пред главатарите в държавата и закриха коментарната си страничка.

    Коментиран от #46

    18:19 11.12.2025

  • 30 Хахахаха

    6 12 Отговор

    До коментар #24 от "Тоа па":

    И САЩ като излязат от НАТО, какво? Това означава, че Европа трябва да се въоръжи и защитава сама, отбраната трябва да се засили и увеличи!

    18:19 11.12.2025

  • 31 Ха ха ха ха

    6 15 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Няма никакво значение дали САЩ ще излизат от НАТО,Русия върви уверено към края си.

    Коментиран от #39

    18:19 11.12.2025

  • 32 Митко

    14 5 Отговор
    Няма нато няма мато, има вечна дружба с РФ.

    18:20 11.12.2025

  • 33 Спешно излизане на България

    13 5 Отговор
    От НАТО ! Марк Рюте да си предупреждава гаргите!

    Коментиран от #52

    18:20 11.12.2025

  • 34 БОЛШЕВИК

    10 5 Отговор
    Русия ще ги нападне всеки един момент!
    Важното е, да се държат Западналите в страх и да може да ни доят и ограбват по-лесно и удобно!

    Коментиран от #40

    18:20 11.12.2025

  • 35 СПЕШНО

    10 4 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЕ УКРЕПИ ОТБРАНАТА СРЕЩУ ЕВРОДЕБИ...ЛИТЕ ОТ БРЮКСЕЛ
    ТРЯВА ДА ПИТАМЕ КОЛКО ЩЕ ИСКА ПУТИН ДА ГО МЕЛНЕ БРЮКСЕЛА С ЕДИН ОРЕШНИК
    МОЖЕ И ДА СМЕ НА ДАЛАВЕРА

    18:21 11.12.2025

  • 36 А кой е тоя

    8 4 Отговор
    Марк Рюте ? Българин ли е?

    Коментиран от #72

    18:21 11.12.2025

  • 37 Оставка

    9 5 Отговор
    7змамни лорупционери,заплахата сте вие,не русияктадци

    18:23 11.12.2025

  • 38 Хахахаха

    8 11 Отговор

    До коментар #26 от "ДрайвингПлежър":

    Ама иди го обясни това на путлера бе копей? Защо 40 процента от неговия бюджет отива за армия, а не да оправи външните тоалетни на хората? Аз много отдавна ви писах, че ние също няма да спечелим от тази война в Украйна, защото сега всички ще инвестират за въоръжаване. Парите няма да отиват за просперитет и добър живот, а за въоръжаване. До това води руската агресия. Ама вие нали и се радвате, какво сега ревете? След като раша се въоръжава, Европа също трябва да се въоръжава, кое не ви е ясно?

    Коментиран от #44, #50

    18:23 11.12.2025

  • 39 ТОЧНО ТАКА Е

    8 8 Отговор

    До коментар #31 от "Ха ха ха ха":

    ЗЕЛЕНЧУКА ТРЕБЕ ДА Е ШЕФ НА НАТО

    18:23 11.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 И какво се очаква от нас?

    11 4 Отговор
    (Марк Рюте предупреждава, че конфликтът може да достигне мащаба на големи войни от миналото и че съюзниците трябва да действат незабавно).... незабавно можем само една майна да му теглим

    18:24 11.12.2025

  • 42 си дзън

    3 11 Отговор

    До коментар #26 от "ДрайвингПлежър":

    За да ползваш еластичните продукти трябва нееластичен удар между очите на русията.
    При руски ботуш ползвателите рязко ще намалеят.

    18:24 11.12.2025

  • 43 А бе

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Ти си много по зле от Европа,отживелица от настоящето.

    18:25 11.12.2025

  • 44 ГЛЕЙ СИГА

    12 4 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    НЕ ИМ ТРЯБВАТ НА РУСНАЦИТЕ ТОАЛЕТНИ
    КАТ ТА ПРЕВЗЕМАТ ША ТИ СЕ......РАТ В УСТАТА

    Коментиран от #51

    18:25 11.12.2025

  • 45 БОЛШЕВИК

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Не знам..":

    Русия няма да загуби, напротив, ще ги издънка яко. Истината е, че Русия няма да ги напада и да воюва с тях, само ако те я нападнат тогава вече е свършено с НАТО.

    18:25 11.12.2025

  • 46 ДрайвингПлежър

    6 4 Отговор

    До коментар #29 от "Бялджип":

    BMDr - радвам се да видя някой от старата банда.

    Коментиран от #69

    18:25 11.12.2025

  • 47 Град Козлодуй

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    НАТО може да съществува и без САЩ, но ако и Турция излезе от НАТО тогава става лошо.

    18:25 11.12.2025

  • 48 Фори

    4 10 Отговор
    Ей най накрая се усетиха лековерните западняци за заплахата от Русия. Не може да трупаш орешници и посейдони и да не ги използваш. Европа се ръзоръжи напълно срещу свръх въоръжената Русия. Естествено е че ще се възползват.

    Коментиран от #86

    18:26 11.12.2025

  • 49 Каунь

    10 4 Отговор
    Ее нищо не му се разбира на тоя Рюте, уж сега веднага, на момента трябва да се действа, после след 5 години, после съюзниците не осъзнавали опастноста а пък някои даже изпитвали и задоволство.... абе омотаха се вече в собствените си лъжи.

    18:27 11.12.2025

  • 50 ДрайвингПлежър

    8 6 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    Ма тебе кво те брига за кво си троши парите Путин? Ти що го правиш?

    Ако комшията ти вземе заем да си купи 20 годишен германски премиум за 3 хилки - ти същото ли правиш?! После циврите ли си заедно?!

    Коментиран от #57

    18:27 11.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    6 9 Отговор

    До коментар #33 от "Спешно излизане на България":

    С лозунги не става пръдляк,трябват солидни аргументи каквито вие нямате.Дигайте си лозунгите в оремаг.

    Коментиран от #58

    18:28 11.12.2025

  • 53 Най добрата отбрана е

    13 4 Отговор
    НАТЮ да спре 0препикаването на оградата на мечката и дърпането на опашката и...
    Бисмарк предупреждава не дразнене мечката... „Знам 100 начина да изкарам Руската мечка от бърлогата й, но нито един да я върна обратно“

    18:28 11.12.2025

  • 54 Вън българия

    11 2 Отговор
    От тази секта на сатанисти икръвошози.те си мислят че като залетят орешниците ,някак ще се спас ви т ще бъдат размазани като хлебарки

    18:28 11.12.2025

  • 55 Стои си плъха във дупката

    10 2 Отговор
    И вряца простотии. Никой не му пука този ненормалник Марк Рюте кви ги дрънка.

    18:28 11.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 АРГУМЕНТИ ПРЕД КРЕТ...ЕН

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    ТИ ШЕГУВАШ ЛИ СЕ
    САМО СОПА В ТИКВАТА

    18:31 11.12.2025

  • 59 Главния натовски гей

    8 0 Отговор
    Много страшен нещо

    18:31 11.12.2025

  • 60 Ален Делон, Йохан Кройф

    11 1 Отговор
    “ Хората се делят на професионалисти и глупаци”
    Проблемът е когато глупаците се вземат за професионалисти. Ма много голям проблем !

    Коментиран от #62

    18:31 11.12.2025

  • 61 Експерт

    6 0 Отговор
    Спешно да се закупят още 100 стари самолета от американците.

    18:33 11.12.2025

  • 62 Експерт

    7 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ален Делон, Йохан Кройф":

    Тези глупаци ни ги насадиха хитрите янки. С тяхна помощ и под смешното им ръководство, ЕС е пред разпад, а САЩ се уреждат на нови пазари.

    Коментиран от #64

    18:34 11.12.2025

  • 63 Трябва ни мистър който в прав текст

    8 0 Отговор
    Да му каже да си тъкова мамиту ! Истински българин ни трябва а не някакво жалко нищожество ГЕЙргиев

    18:34 11.12.2025

  • 64 Ален Кройф

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "Експерт":

    Согласен !

    18:35 11.12.2025

  • 65 Ами

    5 2 Отговор
    До сега никой политик не е дал разумно обяснение, защо Русия ще напада някого.

    Коментиран от #70

    18:36 11.12.2025

  • 66 нАТО

    5 1 Отговор
    Нагла античовешка терористична опг

    18:37 11.12.2025

  • 67 Аман от гнусни

    4 0 Отговор
    Психично болни индивиди ей

    18:37 11.12.2025

  • 68 ЦИРК

    5 0 Отговор
    Много глупав човек и пълен циркаджия е този Рюте....

    Ето и малко статистика да се види колко нагъл е този човек: Рюте е министър претседател на Холандия в периода 2010 - 2024.

    Разходван % от БВП на Холандия за отбрана по години: 2010 - 1.29% , 2011 - 1.29% , 2012 - 1.24% , 2013 - 1.17% , 2014 - 1.16% , 2015 - 1.13% , 2016 - 1.16% , 2017 - 1.16% , 2018 - 1.22% , 2019 - 1.32% , 2020 - 1.44% , 2021 - 1.4% , 2022 - 1.35% , 2023 - 1.53% , 2024 - 2%.

    Средно около 1.4% за периода в който Рюте е бил начело на Холандия. Къде е спал че не е подготвил страната си за нещата които сега дъвче ? Сами си направете сметка що за стока е този и колко интелект има.

    Коментиран от #75

    18:38 11.12.2025

  • 69 Бялджип

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "ДрайвингПлежър":

    Поздрави !😊 👍

    18:38 11.12.2025

  • 70 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #65 от "Ами":

    Ами защото на рашата всички са и врагове явно! Та все се налага да напада някого! Кажи копей, кога рашата е спряла война при управлението на путлера? От 2014 година води война в Украйна. Преди това беше в Чечня и Грузия! Войни, войни, войни, обаче на незнам, кой ли пък ще напада! Наивници.

    Коментиран от #84

    18:39 11.12.2025

  • 71 АМИ РАБОТИМ ТУКА

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    В САНПЕДСТАНЦИЯ
    ОТДЕЛ ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ГНИДИ
    МОЛЯ ГРАЖДАНИТЕ АКО ЗНАЯТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ТОЯ ДА СА ОБАДЯТ
    УТИЛИЗАЦИЯТА Е БЕЗПЛАТНА

    18:39 11.12.2025

  • 72 Май да

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "А кой е тоя":

    ...от Своге

    18:40 11.12.2025

  • 73 ПЛАШИПУТКОВЕЦА ПАК ЦЪФНА!

    6 1 Отговор
    НЕ СПИРАТ ДА НИ ПЛАШАТ С РУСИЯ !!! АМА ХОДАТ ДА СЕ ВРАТ ,ДА ПРЕДИЗВИКВАТ , ТА ДА НИ УСТРЙВАТ УЖ ОСНОВАТЕЛНИ ПОВОДИ ЗА ТОЯ СТРАХ!!! НЯМА ПО- СДЪРЖАНА И ПО-МИРОЛЮБИВА ДЪРЖАВА ОТ РУСИЯ!! С ТАЗИ СХЕМА ,С ТОВА ФАЛШПЛАШЕНЕ ДО СЕГА НИ ОГРАБИХА НАД 500 МИЛЯРДА ЕСВРО ОТ БЮДЖЕТА . КАНЯТ СЕ ЗА ОЩЕ ОКОЛО 300 МИЛЯРДА!
    НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ С/У ТЕЯ ИЗРОДИ ГРАБИТЕЛИ!!
    ФЕБЕРЕ РАЗКРИВА ЧУТОВИЩНА УКРОКОРУПЦИЯ , СКОРО ЩЕ РАЗКРИЕ И УРСУЛОКОРУПЦИЯТА !! ЩЕ СМЕ ПОТРЕСЕНИ ОТ МАЩАБИТЕ НА КОРУПЦИЯ НЕ САМО В УКРАЙНА НО И В ЕС!!

    Коментиран от #79

    18:40 11.12.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #68 от "ЦИРК":

    Ами не се е готвил за война, нали? Ама според копейките, всички се били готвели за война срещу раша! Кога НАТО е заплашило раша, та путлера само плаши про сти те рушляци с НАТО?

    Коментиран от #88

    18:41 11.12.2025

  • 76 Владимир Путин офишъл

    3 0 Отговор
    И 6 ал съм въ

    18:42 11.12.2025

  • 77 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Хахахаха":

    Нещо ти е много изкълчено в главата! Какво сега - ще направиш по-големи бомби от Руснаците ли? ОК и после? После те ще те надскочат с още по-голяма и ти ще ревеш пак :Ма те имат по-голяма и са заплаха. И до кога така?!

    Филма с надпреварата в превъоръжаването го гледахме, знаем как завърши! Ама искаш ли да ханем бас, че тоя път ние сме от страна на булката?!

    Предния път неизчерпаемите ресурси на Африка бяха наши, а Азия не съществуваше на картата!
    Днес нещата са други - Африка се еманципира и системно гони европейците. Суровни почти нямаме или са прекалено скъпи! А Азия вече буквално диктува международния ред и буквално държи всички вериги за доставки.

    Та помисли си пак преди да се репчиш!
    Едни по-умни от вас (вас събирателно за еврофашисти) бяха казали :Ако не можеш да го биеш - присъедини се към него... ще го учите по трудния начин ама не виждам аз що да плащам за вашта глупост?!

    Коментиран от #81, #97

    18:42 11.12.2025

  • 78 Ленин

    3 0 Отговор
    1 става ясно от статията...
    Див страх тресе най-силният военен съюз!

    18:42 11.12.2025

  • 79 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "ПЛАШИПУТКОВЕЦА ПАК ЦЪФНА!":

    Ама бегай у раша, да не плащаш нищо бе копей!

    18:43 11.12.2025

  • 80 Марк Рюте въобще не ни е важен !

    2 1 Отговор
    Първо трябва да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    Коментиран от #82

    18:43 11.12.2025

  • 81 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #77 от "ДрайвингПлежър":

    Ами от войни, никой не печели, ама като искаш мир, трябва да се готвиш за война! Европа война не е започвала! Путлера нападна Украйна! Това са фактите! Путлера отключи войната в Европа!

    Коментиран от #93

    18:44 11.12.2025

  • 82 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #80 от "Марк Рюте въобще не ни е важен !":

    НАТО има обща отбрана с Украйна! ОК? Като не искаш да работиш с Украйна, можеш да напуснеш за раша! Какво правите в Европа, ЕС и НАТО? Какво? Вие не подкрепяте и не работите за тези съюзи! Напуснете държавата! Вие не се ли чувствате предатели?

    Коментиран от #87, #98, #101

    18:46 11.12.2025

  • 83 КАТО ШАНСА НА УКРАЙНА ЛИ

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Хахахаха":

    АМА ТО ГОЛЕМ ШАНС
    КАКТО КАЗАХ КАТ ТА ПРЕВЗЕМАТ РУСНАЦИТЕ ША ТИ СЕ.....РАТ В УСТА...ТА
    ДАН КАЖЕШ ЧЕ НЕ СИ ПРЕДУПРЕДЕН

    18:46 11.12.2025

  • 84 Каунь

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Хахахаха":

    Вече никой няма да ги напада,Рашата ама Путин като им приказваше, те му се смееха....Е тез същите сега реват

    18:47 11.12.2025

  • 85 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Прочетох само заглавието и мога да кажа с пълно право поговорката:"" луд умора няма"".....

    18:48 11.12.2025

  • 86 Сульо

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Фори":

    Блатните не могат четвърта година да се справят с украинците,щели Европа да бият,Научната фантастика вече не е полезна,копейзаж.

    Коментиран от #94

    18:49 11.12.2025

  • 87 КАЗАХ ТИ БЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Хахахаха":

    ДЕБ. ИЛ
    РАБОТИМ В ХЕИ
    ОТДЕЛ ВРЕДИТЕЛИ
    ГНИДИ ПЛЪХОВЕ ПЛУЖЕЦИ
    ЗНАЧИ ПЪРВО ВИ НАМИРАМЕ И СИ ВЪРШИМ РАБОТАТА ПОСЛЕ ША ХОДИМ НА ПОЧИВКА В КРИМ

    18:49 11.12.2025

  • 88 ЦИРК

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Хахахаха":

    Не мога да ви разбера тезите на вас. Какво всъщност се опитвате да изкажете ?

    Този ви разправя да си вдигнете данъците за да му пълните гушата и да пращат пари на доказани корупционери като Зеленски и компания, а вие го защитавате ли кво ли ? Ако не дай си боже има война между Русия и НАТО, то тя няма да има нищо общо с тази между Украйна и Русия (като начин на водене на бойните действия). Всички глупости с които ви плашат са само и единственно нагло, и безочливо да крадат от ЕС данъкоплатеца. Дори не си правят труда нещо интелигентно да измислят, а по най-смешния и абсурден начин се опитват да ни лъжат в очите.

    Коментиран от #96

    18:49 11.12.2025

  • 89 Малоумни атлантенца, не се ослушвайте

    3 2 Отговор
    "трябва да се действа незабавно" ви каза тоя май-муняк Марк Рюте ...трябва да се действа незабавно ейй шииибеци ... аре и да ви няма и да се отървем от вас сган гнусна

    18:50 11.12.2025

  • 90 Как

    1 2 Отговор
    Ако ни нападне Русия главнокомандващият ще се предаде първи. За него да се предадеш е най добрата тактика при война!

    Коментиран от #92

    18:50 11.12.2025

  • 91 Палячо

    1 1 Отговор
    Сериозно ли иска още пари, за да могат повече да крадат и нищо да не правят. Че да не би Русия да се притеснява от тези клоуни или Америка или която и да е друга държава. ЕС иска пари за превъоръжаване, отделно пари да въоръжим и Украйна, НАТО иска превъоръжаване на всички държави и всички защото има заплаха от Русия. Нима всички са идиоти и крадци, че защо ги хранихме години наред след като за нищо не стават. Сложете една сериозна снимка на този палячо, за да съответства на организацията на която е Генерален секретар, а не на цирк.

    18:52 11.12.2025

  • 92 Изпитвам животински страх ....

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Как":

    Атлантически тролчета,
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" .

    18:52 11.12.2025

  • 93 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Хахахаха":

    Стига бе човек!!! Европа ли не е започвала война?
    Европа всичко което е придобила в съществуването си от великите географски открития насам е благодарение на висок морал и демокрация а благодарение на по-добрите си оръжия!

    Ако се готвиш за война неминуемо ще се озовеш във война! ГОТВИ СЕ ЗА МИР!!!
    ...ако искаш мир де, щото той не е много доходоносен ;)

    18:53 11.12.2025

  • 94 Евроспеканка

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Сульо":

    Ох, да та у...... заблуден.

    18:56 11.12.2025

  • 95 Тия може да бъде излекуван

    0 0 Отговор
    ...с куршум

    18:56 11.12.2025

  • 96 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "ЦИРК":

    Копей, ако Украйна падне под путлера, то украинската армия ще е под командването на путлера! Не мислите ли с тези глави? За какво ги носите на раменете, само да ви тежат ли? Последно ви го каза и Каспаров това - ако Украйна не беше спряла рашата, то руските танкове вече щяха да са в Полша! Какво не ви е ясно, не мога да разбера? Мислите ли, че ако Украйна беше паднала в началото, то путлера нямаше да изпрати украинската армия (която щеше да е под негово управление) напред през границата към Полша? Та той и сега мобилизира всичкото мъжко население от Донбас и го прати на фронта! Не мислите ли с тези глави?

    Коментиран от #99

    18:57 11.12.2025

  • 97 ЦИРК

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "ДрайвингПлежър":

    Много сте прав ! Има нещо счупено в главите им !

    Истината е че това са болни мозъци, само като видите как пишат името на Путин, става ясно че съзнанието на този човек е толкова заслепено от омраза (най-вероятно и той не знае защо), че е готов да си направи харакири, да жертва и погуби всичко което обича, дори и за частица ментално удовлетворение на омразата му.

    За съжаление много такива съзнания има, и пропагандата е насочена точно към тях. Но нека, когато му се изпълни изконната мечта, загнездила се така силно в мозъка му - да стане война с Русия. Той ще е готов и мотивиран да отиде в първите редици на фронта. Поне няма да сме ние.

    Коментиран от #104

    18:58 11.12.2025

  • 98 мога да напусна...

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Хахахаха":

    Ама вие атлантенца сте много по малко и вие ще напуснете ако с народа не се съобразявате . А относно Украйна мен не ме е еня, като толкуз я любиш аре черта. У Киев десетки хиляди празни панелки има

    Коментиран от #100

    18:58 11.12.2025

  • 99 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Хахахаха":

    А вие защо СЕГА не сте на фронта да защитавате вярванията си , семейството си, родината си и всички НАС ?

    Какво сте се разписали в тези коментари да дърдорите едно и също? Хайде аз лично ще ви купя пълно бойно снаражение и заминавайте че няма време ще ни нападнат !

    19:00 11.12.2025

  • 100 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "мога да напусна...":

    Пускай референдума ПОИМЕННО ЗА и Против ЕС! Ако ЗА ЕС спечели, копейките напускате в посока раша! Ако ПРОТИВ ЕС спечели, еврофилите напускат в посока Европа! Пускай референдума ПОИМЕННО и да се решават неща, които отдавна трябваше да се решат!

    Коментиран от #102

    19:00 11.12.2025

  • 101 Смешен си

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Хахахаха":

    Не се излагай. Мисли с главата си! Държавата не си ти. Политиката и не е твоя, освен ако не си държавен служител. ....

    19:04 11.12.2025

  • 102 "Пускай референдума"

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Хахахаха":

    Може ли? Ще ми позволят ли атлантическите нацисти? А?

    19:06 11.12.2025

  • 103 Отрезвяващ

    1 0 Отговор
    Един ден,когато всичко се размине по живо ,по здраво кво ще го правим този и такива като него?

    19:08 11.12.2025

  • 104 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #97 от "ЦИРК":

    Въпросът е, че пак ние ще теглим каиша! Мен ме водят на отчет военните и мине не мине ме привикват. Тия младите дето скачат не са влизали поне в казарма да видят каква дивотия е и те според военната доктрина са негодни щото не са минали обучение. Ние сме първата линия!

    Стане ли нещо евроатлантиците ще задръстят границата, ама западната да бягат и да се спасяват! А не мен ми писна да плащам за чужди дивотии!

    Коментиран от #108

    19:09 11.12.2025

  • 105 Артилерист

    2 0 Отговор
    Секретарката Рюте брани поста си с изтърканата заплаха от Русия. В Конгреса на САЩ е внесен законопроект за НАПУСКАНЕ НА НАТО. Ако това се случи с европейското НАТО е свършено. То няма нито армия, нито ресурси тепърва да я създава. Руската заплаха се използва от сегашните главатари на ЕС и Англия, за да удължат престоя си в активната политика.
    Преди малко четох обширна статия за прадядото на Урсула, който е развил мощна компания в Русия, за което е награден от руския император Александър ll с титлата барон. Направих връзка с яростната русофобия на наследничката му Урсула с нашите бивши комунисти и предани русофили (които най-гласовито са припявали през соца "кат Русия няма втора тъй любима на света"), а сега големи демократи и атлантици. Тя, Урсула, също като тях (Борисов с "убития" си от комунистите дядо, Плевнелиев с баща си шеф на пропагандата в ОК на БКП в Благоевград, Дайнов с баща си кореспондент на в. "Работническо дело" в Лондон и тн.) , се опитва да отреже опашката си от тъй заслужилия си и тачен в Русия прапрадядо...

    19:10 11.12.2025

  • 106 Марк Рюте - персона нон грата !

    1 0 Отговор
    Това което чета представля състав от углавно престъпление по НК в България. Не се шегувам. Подоби текстове и призиви за война не би трябвало да четем в медиите

    19:12 11.12.2025

  • 107 Отрезвяващ

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    Неориентиран си.Дезорентиран,абе нещо ти куца.

    19:15 11.12.2025

  • 108 ЦИРК

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "ДрайвингПлежър":

    Те тези не са млади нито скачат според мен са си тролове просто. Или комплексари които цял живот ги подтискат и в къщи и на работа, та пишат колкото да дразнят. Може и от украинчета да са да им плащат да сеят тази безумно примитивна пропаганда (сигурно минава за пред тяхната аудитория ама за по-интелигентни същества е абсурдно).

    Иначе нищо няма да се случи, война между НАТО и Русия никой няма да допусне, дори с цената на изтребление на политически настоящи "лидери". Всичко е игра за пари, кой да открадне повече и чии лобисти да получат по-голамо парче от народната пара. А дори и да се случи (под 0.00000001%) според мен, то фронт няма да има. всичко ще е за секунди и минути и който оцелее след гъбите оцелее. Дали ще бягат на запад, изток, север или юг все тази, спасение няма да има.

    19:25 11.12.2025

