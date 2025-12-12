Путин обяви превземането на украинския град Северск и похвали "динамизма" на фронтовата линия

Руският президент Владимир Путин и началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов обявиха вчера превземането на източния украински град Северск, което отваря пътя за по-нататъшни настъпления, съобщи ДПА.

Това означава, че вече са възможни и други успешни атаки в други посоки в източната част на Донбас, заяви Путин по време на срещата, излъчена по държавната телевизия и частично чрез видео връзка.

Украинската страна първоначално не коментира официално предполагаемата капитулация на града.

Руската армия заяви, че следващата ѝ цел е да превземе град Славянск, в който преди началото на войната през 2022 г. са живели над 100 000 души.

Путин похвали "динамизма" на фронтовата линия, изглеждайки почти развълнуван за обичайното си сдържано поведение и отправи похвали към войските като "великолепни, момчета" и "прегръщам ви силно".

Стратегическата инициатива е изцяло в ръцете на руската армия, заяви той, добавяйки, че завладяването на регионите Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие напредва.

Путин не спомена текущите преговори за прекратяване на войната или мирния план на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва ДПА.

По-рано той описа предложенията на Тръмп като основа за преговори, но ясно заяви, че Русия може да постигне целите си на бойното поле, ако Киев отхвърли условията на Москва за споразумение.

Например, Путин изисква Украйна да предаде изцяло източната част на Донбас в замяна на прекратяване на огъня – с други думи, Киев да се оттегли от териториите, които все още контролира. Украйна винаги е отхвърляла категорично това искане.

На срещата вчера Путин потвърди целта за "изгонване на украинските формирования от нашата територия и възстановяване на мирния живот на земята на Донбас".

Президентът на Русия Владимир Путин пристигна в столицата на Туркменистан за двудневно посещение, предаде ТАСС.

Програмата му за днес е натоварена, отбелязва агенцията. Освен участието си в мероприятията на форума в чест на Международната година на мира и доверието, която се отбелязва от ООН, Путин има планирани редица двустранни срещи.

Кремъл вече потвърди преговорите с президента на Турция Тайип Ердоган, а посолството на Иран съобщи за плановете на президента на тази страна Масуд Пезешкиан да се срещне с руския лидер. В същото време в Ашхабад ще присъстват, освен домакинът на форума туркменският президент Сердар Бердимухамедов, и президентите на Армения, Ирак, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, както и премиерите на Азербайджан, Унгария, Грузия и Пакистан, информира ТАСС.

Участието на части от Корейската народна армия в освобождението на Курска област от украинските формирования подчерта статуса на КНДР на световната арена, заяви по време на пленума на Корейската трудова партия лидерът на страната Ким Чен-ун, предаде ТАСС.

Както съобщи агенция КЦТА, от 9 до 11 декември се проведе разширено заседание на пленума на Централния комитет на Трудовата партия на Корея, на което бяха обсъдени резултатите от партийната и държавната работа за годината и подготовката за конгреса на партията. Ким Чен-ун председателстваше събранието.

"За по-малко от година части от различни видове войски на нашата армия постигнаха блестящи бойни успехи в чуждестранна военна операция и демонстрираха на света непобедимостта на нашата армия и държава, потвърждавайки репутацията им на истински защитници на международната справедливост", посочи агенция КЦТА. Като още едно външнополитическо постижение се отбелязва честването на 80-годишнината от основаването на Корейската трудова партия.

"Тържествените мероприятия в чест на 80-годишнината на партията през тази година подчертаха пред целия свят абсолютната достойнство и непреодолимата сила, която притежават само нашата партия, нашата държава и нашият народ, и многократно укрепи твърдата воля на целия народ, стремящ се да изгради социалистическо общество със своя ум и усилия и по свой модел", посочва КЦТА. Агенцията отбеляза, че в областта на модернизацията “във всички аспекти на отбранителната способност на държавата са постигнати значителни успехи".

Ким Чен-ун също заяви, че през 2025 г. е настъпил "исторически поврат", когато страната му "преодоля последната пречка за изпълнението на петгодишния план и подготви импулс за преход към нов етап“ на развитие.