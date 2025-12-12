Новини
Тайланд разпуска парламента, страната се готви за избори

12 Декември, 2025 05:23, обновена 12 Декември, 2025 04:27

Това става на фона на мащабните сражения с Камбоджа по повод отдавнашни спорове за границите

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул получи кралско разрешение да разпусне парламента и да насрочи общи избори в началото на следващата година, съобщи Асошиейтед прес.

Изборите за Камарата на представителите ще се проведат 45 до 60 дни след кралския указ, период, през който Анутин ще оглави временно правителство с ограничени правомощия и няма да може да одобрява нов бюджет.

Анутин публикува вчера късно вечерта в профила си във Фейсбук: "Искам да върна властта на народа".

Този ход идва в труден политически момент, тъй като Тайланд е въвлечен в мащабни сражения с Камбоджа по повод отдавнашни спорове за границите.

Според съобщенията около двайсетина души са загинали в сраженията тази седмица, а стотици хиляди са били разселени от двете страни на границата.


