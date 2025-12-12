В Букурещ се проведе протест срещу корупцията в съдебната система, съобщава БТА. Причина за недоволството стана разследване на новинарския сайт „Recorder“, в което бивши и настоящи магистрати споделят за оказван натиск, довел до забавянето на ключови дела за корупция. Подобни демонстрации се състояха и в Яш, и в Клуж-Напока, предава News.bg.

Участниците в протестите поискаха оставките на председателя на Върховния касационен съд Лия Савоня, ръководството на Националната дирекция за борба с корупцията (DNA), както и на министъра на вътрешните работи Каталин Предою и министъра на правосъдието Раду Маринеску. Демонстрантите настояват за промени в законодателството и премахване на loopholes, които позволяват отлагането на дела до изтичане на давността.

Президентът Никушор Дан заяви, че ще покани всички магистрати, желаещи да обсъдят проблемите в системата, на открита среща на 22 декември без времеви ограничения. Според него фактът, че близо 200 магистрати говорят публично за проблеми с почтеността в системата, показва сериозността на ситуацията.

Общо 178 съдии и прокурори от различни части на Румъния изразиха в социалните мрежи своята подкрепа за магистратите, участвали в разкритията на „Recorder“. В позицията им се посочва: „Истината и почтеността не трябва да бъдат преследвани, а защитени. Мълчанието не е вариант, когато основните професионални ценности са застрашени.