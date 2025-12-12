В Букурещ се проведе протест срещу корупцията в съдебната система, съобщава БТА. Причина за недоволството стана разследване на новинарския сайт „Recorder“, в което бивши и настоящи магистрати споделят за оказван натиск, довел до забавянето на ключови дела за корупция. Подобни демонстрации се състояха и в Яш, и в Клуж-Напока, предава News.bg.
Участниците в протестите поискаха оставките на председателя на Върховния касационен съд Лия Савоня, ръководството на Националната дирекция за борба с корупцията (DNA), както и на министъра на вътрешните работи Каталин Предою и министъра на правосъдието Раду Маринеску. Демонстрантите настояват за промени в законодателството и премахване на loopholes, които позволяват отлагането на дела до изтичане на давността.
Президентът Никушор Дан заяви, че ще покани всички магистрати, желаещи да обсъдят проблемите в системата, на открита среща на 22 декември без времеви ограничения. Според него фактът, че близо 200 магистрати говорят публично за проблеми с почтеността в системата, показва сериозността на ситуацията.
Общо 178 съдии и прокурори от различни части на Румъния изразиха в социалните мрежи своята подкрепа за магистратите, участвали в разкритията на „Recorder“. В позицията им се посочва: „Истината и почтеността не трябва да бъдат преследвани, а защитени. Мълчанието не е вариант, когато основните професионални ценности са застрашени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вашето мнение
Коментиран от #5
08:28 12.12.2025
3 Някой
08:28 12.12.2025
4 Млъкни бе боклук
До коментар #1 от "честен ционист":Още с гурлите на очите и започна с простотиите.
08:31 12.12.2025
5 нещо си се сбъркал
До коментар #2 от "Вашето мнение":Урсула е най-влиятелната жена на света, а протестите онслужват само и единствено ЕНП и Урсула.
Коментиран от #10
08:32 12.12.2025
6 Объркано Атлантиче
САЩ дават 250 бронетранспортьора „Страйкър“ на Полша за 1 долар, а на България – 183 за 1,3 млрд. долара !!
"Докато Полша ще получи като подарък 250 бр. „Страйкър“, макар и употребявани, и очевидно нежелани вече от САЩ, тъй като излизат от употреба, България си купи 183 бр. бронетранспортьори „Страйкър“ за близо 1,3 милиарда долара. Кабинетът одобри сделката за американските „Страйкър“, без дори министрите да присъстват.
Българското министерство на отбраната сключи сделката директно с американската страна, без да обявява конкурс."
Коментиран от #7
08:35 12.12.2025
7 Точно така!
До коментар #6 от "Объркано Атлантиче":Нашата съдебна система си е тип-топ! Ето, освободиха крадливият кмет на Варна и всичко е наред!
08:39 12.12.2025
8 000
08:46 12.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Само дето
До коментар #5 от "нещо си се сбъркал":Тръмп е по-влиятелен от нея. Държи я с компромати от ваксините - АстраЗенека. Затова подписа супер неизгодния за ЕС договор с митата.
Коментиран от #11
08:57 12.12.2025
11 Пардон
До коментар #10 от "Само дето":Исках да кажа Пфайзер (американци)
08:59 12.12.2025
12 Мнение
09:04 12.12.2025
13 а тук трябваше да се почне като
09:25 12.12.2025