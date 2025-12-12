Новини
В Букурещ се проведе протест срещу корупцията в съдебната система

12 Декември, 2025 08:25

Граждани и съдии се обединяват за реформи и премахване на възможности за отлагане на дела

В Букурещ се проведе протест срещу корупцията в съдебната система - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

В Букурещ се проведе протест срещу корупцията в съдебната система, съобщава БТА. Причина за недоволството стана разследване на новинарския сайт „Recorder“, в което бивши и настоящи магистрати споделят за оказван натиск, довел до забавянето на ключови дела за корупция. Подобни демонстрации се състояха и в Яш, и в Клуж-Напока, предава News.bg.

Участниците в протестите поискаха оставките на председателя на Върховния касационен съд Лия Савоня, ръководството на Националната дирекция за борба с корупцията (DNA), както и на министъра на вътрешните работи Каталин Предою и министъра на правосъдието Раду Маринеску. Демонстрантите настояват за промени в законодателството и премахване на loopholes, които позволяват отлагането на дела до изтичане на давността.

Президентът Никушор Дан заяви, че ще покани всички магистрати, желаещи да обсъдят проблемите в системата, на открита среща на 22 декември без времеви ограничения. Според него фактът, че близо 200 магистрати говорят публично за проблеми с почтеността в системата, показва сериозността на ситуацията.

Общо 178 съдии и прокурори от различни части на Румъния изразиха в социалните мрежи своята подкрепа за магистратите, участвали в разкритията на „Recorder“. В позицията им се посочва: „Истината и почтеността не трябва да бъдат преследвани, а защитени. Мълчанието не е вариант, когато основните професионални ценности са застрашени.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вашето мнение

    8 4 Отговор
    Демокрацията на мъррцула май писна на всички

    Коментиран от #5

    08:28 12.12.2025

  • 3 Някой

    12 2 Отговор
    Ако всичко е наред в ЕС, що навсякъде (почти) хората негодуват? Да не би райската градина да не е толкова райска?

    08:28 12.12.2025

  • 4 Млъкни бе боклук

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Още с гурлите на очите и започна с простотиите.

    08:31 12.12.2025

  • 5 нещо си се сбъркал

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Урсула е най-влиятелната жена на света, а протестите онслужват само и единствено ЕНП и Урсула.

    Коментиран от #10

    08:32 12.12.2025

  • 6 Объркано Атлантиче

    15 1 Отговор
    При нас няма никаква корупция! И един пример за който не ви казват:

    САЩ дават 250 бронетранспортьора „Страйкър“ на Полша за 1 долар, а на България – 183 за 1,3 млрд. долара !!

    "Докато Полша ще получи като подарък 250 бр. „Страйкър“, макар и употребявани, и очевидно нежелани вече от САЩ, тъй като излизат от употреба, България си купи 183 бр. бронетранспортьори „Страйкър“ за близо 1,3 милиарда долара. Кабинетът одобри сделката за американските „Страйкър“, без дори министрите да присъстват.
    Българското министерство на отбраната сключи сделката директно с американската страна, без да обявява конкурс."

    Коментиран от #7

    08:35 12.12.2025

  • 7 Точно така!

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Объркано Атлантиче":

    Нашата съдебна система си е тип-топ! Ето, освободиха крадливият кмет на Варна и всичко е наред!

    08:39 12.12.2025

  • 8 000

    8 1 Отговор
    Където е стъпил либералния ботуш всичко е м руйни. Или европа на нациите, ири европа на бунището.

    08:46 12.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само дето

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "нещо си се сбъркал":

    Тръмп е по-влиятелен от нея. Държи я с компромати от ваксините - АстраЗенека. Затова подписа супер неизгодния за ЕС договор с митата.

    Коментиран от #11

    08:57 12.12.2025

  • 11 Пардон

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Само дето":

    Исках да кажа Пфайзер (американци)

    08:59 12.12.2025

  • 12 Мнение

    2 0 Отговор
    В България днес престъпниците от ВСС, окопали се в непозволена власт, за да прибират по 30 бона на месец, ще бъдат изритани от техни достойни колеги

    09:04 12.12.2025

  • 13 а тук трябваше да се почне като

    2 0 Отговор
    так а после с тикви и прасета

    09:25 12.12.2025

Новини по държави:
