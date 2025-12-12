Колумбия готова да предостави убежище на Мадуро при оттегляне от властта

Колумбия е готова да приюти венецуелския президент Николас Мадуро, ако той се оттегли от властта под натиск от САЩ, заяви вчера външният министър на страната Роса Виявисенсио, предава Франс прес, цитирана от БТА.
От лятото Вашингтон засилва натиска върху Каракас и Мадуро, когото обвинява в трафик на наркотици, като разположи значителни военни сили в Карибско море. Американските действия включват удари по предполагаеми лодки на трафиканти и заплахи за сухопътна военна операция. Мадуро от своя страна обвинява САЩ, че се опитват да го свалят от власт, за да поемат контрола над нефтените ресурси на страната.
В интервю за Радио Каракол Виявисенсио коментира възможността за оттегляне на Мадуро: „Ако неговото оттегляне означава, че той трябва да заживее в друга държава или да поиска защита, Колумбия няма причина да му откаже убежище“, посочи министърката.
Подобно на колумбийския президент, Виявисенсио смята, че евентуално преходно правителство във Венецуела „би представлявало решение“, за да се спре ескалацията в региона. „Но това решение трябва да бъде взето от САЩ и правителството на Мадуро чрез преговори“, добави тя.
Както много други държави, Колумбия не е признала резултатите от президентските избори във Венецуела миналата година, при които Мадуро беше преизбран за трети мандат - според опозицията, която твърди, че е спечелила изборите с измама. Въпреки това, Богота е запазила дипломатическите си отношения с Каракас, отбелязва AFP.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3, #6
09:58 12.12.2025
2 Кирил Гуайдо
10:00 12.12.2025
3 честен пионер
До коментар #1 от "честен ционист":Защо си мислиш бе амбрияж че някой се интересува от тъпоъгълните ти сравнения?
10:02 12.12.2025
4 не на американския световен тероризъм
Коментиран от #10
10:06 12.12.2025
5 Мъдуро да бега
Коментиран от #9
10:08 12.12.2025
6 Гошо
До коментар #1 от "честен ционист":Много ама много сме далеч от Венецуела ,освен по съотношение матови към бели
Коментиран от #14
10:14 12.12.2025
7 Възмутен
Иначе Путин бил лош - нашите козячета забравиха опорките че всяка държава можела да си избира в какви съюзи да участва когато става дума за Украйна и Русия била агресор защото нападнала Украйна. Обаче господарите им като си нападат Ирак, Либия, Сирия и сега Венецуела не са агресори - евреите и те също не са агресори.
Най ми е хубаво да когато почнат да обвиняват другите за същото което господарите им правят постоянно.
Цялата работа е че никой от тях не иска да си рита хляба
10:19 12.12.2025
8 пролуката е кратка
10:22 12.12.2025
9 Помнещ
До коментар #5 от "Мъдуро да бега":"Докато е време"
И защо да бяга - да може господарите ти да откраднат нефта на поредната държава ли? Както откраднаха нашето злато заради българските им подлоги. Нефта си е на венецуелците - не е на господарите ти. Само че сега ще се сблъскат с китайците там.
Коментиран от #12
10:23 12.12.2025
10 Уса
До коментар #4 от "не на американския световен тероризъм":"да предостави на Мадуро"
Те вече предоставиха и краварите бързат защото се увеличават с всеки изминал ден.
10:25 12.12.2025
11 Kaлпазанин
10:27 12.12.2025
12 САЩ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ
До коментар #9 от "Помнещ":Производители на петрол...въпроса е в НАРКОТИЦИТЕ НА МЪДУРО...затова ша го стрелят...
10:29 12.12.2025
13 Kaлпазанин
10:30 12.12.2025
14 Стига бе
До коментар #6 от "Гошо":Венецуела е една от най бедните държави....плуват в петрол а нема кво да папката....одат до съседните държави да си купят папкане.
10:31 12.12.2025
15 Мъдуро, Мъдуро....
10:35 12.12.2025
16 Мъдуро, Мъдуро....
10:53 12.12.2025