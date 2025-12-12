Колумбия готова да предостави убежище на Мадуро при оттегляне от властта

Колумбия е готова да приюти венецуелския президент Николас Мадуро, ако той се оттегли от властта под натиск от САЩ, заяви вчера външният министър на страната Роса Виявисенсио, предава Франс прес, цитирана от БТА.

От лятото Вашингтон засилва натиска върху Каракас и Мадуро, когото обвинява в трафик на наркотици, като разположи значителни военни сили в Карибско море. Американските действия включват удари по предполагаеми лодки на трафиканти и заплахи за сухопътна военна операция. Мадуро от своя страна обвинява САЩ, че се опитват да го свалят от власт, за да поемат контрола над нефтените ресурси на страната.

В интервю за Радио Каракол Виявисенсио коментира възможността за оттегляне на Мадуро: „Ако неговото оттегляне означава, че той трябва да заживее в друга държава или да поиска защита, Колумбия няма причина да му откаже убежище“, посочи министърката.

Подобно на колумбийския президент, Виявисенсио смята, че евентуално преходно правителство във Венецуела „би представлявало решение“, за да се спре ескалацията в региона. „Но това решение трябва да бъде взето от САЩ и правителството на Мадуро чрез преговори“, добави тя.

Както много други държави, Колумбия не е признала резултатите от президентските избори във Венецуела миналата година, при които Мадуро беше преизбран за трети мандат - според опозицията, която твърди, че е спечелила изборите с измама. Въпреки това, Богота е запазила дипломатическите си отношения с Каракас, отбелязва AFP.