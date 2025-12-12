Новини
Колумбия готова да предостави убежище на Мадуро при оттегляне от властта

12 Декември, 2025 09:57

Външният министър подчертава ролята на преговорите със САЩ за преходно решение във Венецуела

Колумбия готова да предостави убежище на Мадуро при оттегляне от властта - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Колумбия е готова да приюти венецуелския президент Николас Мадуро, ако той се оттегли от властта под натиск от САЩ, заяви вчера външният министър на страната Роса Виявисенсио, предава Франс прес, цитирана от БТА.

От лятото Вашингтон засилва натиска върху Каракас и Мадуро, когото обвинява в трафик на наркотици, като разположи значителни военни сили в Карибско море. Американските действия включват удари по предполагаеми лодки на трафиканти и заплахи за сухопътна военна операция. Мадуро от своя страна обвинява САЩ, че се опитват да го свалят от власт, за да поемат контрола над нефтените ресурси на страната.

В интервю за Радио Каракол Виявисенсио коментира възможността за оттегляне на Мадуро: „Ако неговото оттегляне означава, че той трябва да заживее в друга държава или да поиска защита, Колумбия няма причина да му откаже убежище“, посочи министърката.

Подобно на колумбийския президент, Виявисенсио смята, че евентуално преходно правителство във Венецуела „би представлявало решение“, за да се спре ескалацията в региона. „Но това решение трябва да бъде взето от САЩ и правителството на Мадуро чрез преговори“, добави тя.

Както много други държави, Колумбия не е признала резултатите от президентските избори във Венецуела миналата година, при които Мадуро беше преизбран за трети мандат - според опозицията, която твърди, че е спечелила изборите с измама. Въпреки това, Богота е запазила дипломатическите си отношения с Каракас, отбелязва AFP.


Колумбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 35 Отговор
    България е като Венецуела на Балканите, само че без нефта.

    Коментиран от #3, #6

    09:58 12.12.2025

  • 2 Кирил Гуайдо

    6 1 Отговор
    Нашият Бащица ще бяга в Бодрум при Падишаха.

    10:00 12.12.2025

  • 3 честен пионер

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Защо си мислиш бе амбрияж че някой се интересува от тъпоъгълните ти сравнения?

    10:02 12.12.2025

  • 4 не на американския световен тероризъм

    8 0 Отговор
    Китай и съюзниците му да предостави на Мадуро ракетни системи противовъздушни и противокорабни.

    Коментиран от #10

    10:06 12.12.2025

  • 5 Мъдуро да бега

    0 5 Отговор
    Докато е време, да не последва съдбата на САДДАМА и КАДАФИТО.

    Коментиран от #9

    10:08 12.12.2025

  • 6 Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Много ама много сме далеч от Венецуела ,освен по съотношение матови към бели

    Коментиран от #14

    10:14 12.12.2025

  • 7 Възмутен

    5 0 Отговор
    Ха ха ха - приятелите на САЩ Колумбия щяла да предоставя убежище на противника на САЩ Мадуро - да се смеш ли да плачеш ли на напъните на пропагандата да завоалира това че краварите искат да откраднат нефта на поредната държава с "диктатор".

    Иначе Путин бил лош - нашите козячета забравиха опорките че всяка държава можела да си избира в какви съюзи да участва когато става дума за Украйна и Русия била агресор защото нападнала Украйна. Обаче господарите им като си нападат Ирак, Либия, Сирия и сега Венецуела не са агресори - евреите и те също не са агресори.

    Най ми е хубаво да когато почнат да обвиняват другите за същото което господарите им правят постоянно.

    Цялата работа е че никой от тях не иска да си рита хляба

    10:19 12.12.2025

  • 8 пролуката е кратка

    1 0 Отговор
    Сега е момента Китай да си върне Тайван.

    10:22 12.12.2025

  • 9 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мъдуро да бега":

    "Докато е време"

    И защо да бяга - да може господарите ти да откраднат нефта на поредната държава ли? Както откраднаха нашето злато заради българските им подлоги. Нефта си е на венецуелците - не е на господарите ти. Само че сега ще се сблъскат с китайците там.

    Коментиран от #12

    10:23 12.12.2025

  • 10 Уса

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "не на американския световен тероризъм":

    "да предостави на Мадуро"

    Те вече предоставиха и краварите бързат защото се увеличават с всеки изминал ден.

    10:25 12.12.2025

  • 11 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Това ако е бая ако ,а във Венецуела искат ли да си подарят най ценния ресурс на говедата и дали ги страх от тях

    10:27 12.12.2025

  • 12 САЩ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Помнещ":

    Производители на петрол...въпроса е в НАРКОТИЦИТЕ НА МЪДУРО...затова ша го стрелят...

    10:29 12.12.2025

  • 13 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Сега очаквам и еврейското зеле да е включи изборите честни ли са били или не ,странно ми само където казват че са нечестни и президентите им ги определят за диктатори ,защо се развиват и без краварска помощ , а западашия запад се надява на ресурси без пари ,и модерни роби за да живеят добре

    10:30 12.12.2025

  • 14 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гошо":

    Венецуела е една от най бедните държави....плуват в петрол а нема кво да папката....одат до съседните държави да си купят папкане.

    10:31 12.12.2025

  • 15 Мъдуро, Мъдуро....

    0 0 Отговор
    При 18$ минимална работна заплата, кой ша та търпи в страната

    10:35 12.12.2025

  • 16 Мъдуро, Мъдуро....

    0 0 Отговор
    Търговията с наркотици ша ти резне тикваъа

    10:53 12.12.2025