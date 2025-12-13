Парите на Кремъл! ЕС няма да размразява руски активи преди края на войната в Украйна

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща съобщи в социалните мрежи, че замразените в Европейския съюз руски активи няма да бъдат разблокирани до приключването на украинския конфликт.

"Днес изпълнихме обещанието", дадено през октомври от Европейския съвет и лидерите на Европейския съюз - да запазим замразените руски активи до приключването на конфликта в Украйна и, както се изрази Коща, Русия "да не компенсира щетите", написа Коща, цитиран ор АФП.

Още новини от Украйна

"Следващият етап: да се задоволят финансовите нужди на Украйна за 2026 - 2027 г.", добави Коща.

На 11 декември постоянните представители на страните от ЕС се споразумяха за извънредни правомощия на Европейската комисия за запазване на замразените активи на Русия.

Планира се, че това ще позволи да се осигури безсрочно замразяване на активите, без да е необходимо да се подновява това решение на всеки шест месеца.

Датското председателство на Съвета на ЕС заяви, че постоянните представители "се съгласиха с преразгледаната версия на предложението по член 122 от Договора за функционирането на Европейския съюз и одобриха започването на писмена процедура за приемане на официално решение от Съвета", отбеляза Politico, което се запозна с юридическия текст на ЕК, "подкрепен от 27 постоянни представители на ЕС".

Европейският съюз (ЕС) се споразумя за безсрочно замразяване на активите на руската Централна банка, съхранявани в Европа, като по този начин премахна сериозна пречка за използването на тези средства за помощ на Украйна, писа "Ройтерс".

ЕС се договори да замрази безсрочно руските суверенни активи на стойност 210 милиарда евро, вместо да гласува на всеки шест месеца за удължаване на замразяването на активите.

Активите на руската ЦБ на стойност над 200 милиарда евро бяха замразени в западните страни след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. По-голямата част от тези средства се съхраняват в сметките на депозитаря Euroclear в Белгия.

Европейците искат да използват тези пари, за да предоставят на Украйна "репарационен кредит". Тази идея се очаква да бъде обсъдена на срещата на върха на ЕС на 19 декември.