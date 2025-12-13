Новини
Парите на Кремъл! ЕС няма да размразява руски активи преди края на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Парите на Кремъл! ЕС няма да размразява руски активи преди края на войната в Украйна

13 Декември, 2025 14:18 782 37

Планира се, че това ще позволи да се осигури безсрочно замразяване на активите, без да е необходимо да се подновява това решение на всеки шест месеца

Парите на Кремъл! ЕС няма да размразява руски активи преди края на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща съобщи в социалните мрежи, че замразените в Европейския съюз руски активи няма да бъдат разблокирани до приключването на украинския конфликт.

"Днес изпълнихме обещанието", дадено през октомври от Европейския съвет и лидерите на Европейския съюз - да запазим замразените руски активи до приключването на конфликта в Украйна и, както се изрази Коща, Русия "да не компенсира щетите", написа Коща, цитиран ор АФП.

Още новини от Украйна

"Следващият етап: да се задоволят финансовите нужди на Украйна за 2026 - 2027 г.", добави Коща.

На 11 декември постоянните представители на страните от ЕС се споразумяха за извънредни правомощия на Европейската комисия за запазване на замразените активи на Русия.

Планира се, че това ще позволи да се осигури безсрочно замразяване на активите, без да е необходимо да се подновява това решение на всеки шест месеца.

Датското председателство на Съвета на ЕС заяви, че постоянните представители "се съгласиха с преразгледаната версия на предложението по член 122 от Договора за функционирането на Европейския съюз и одобриха започването на писмена процедура за приемане на официално решение от Съвета", отбеляза Politico, което се запозна с юридическия текст на ЕК, "подкрепен от 27 постоянни представители на ЕС".

Европейският съюз (ЕС) се споразумя за безсрочно замразяване на активите на руската Централна банка, съхранявани в Европа, като по този начин премахна сериозна пречка за използването на тези средства за помощ на Украйна, писа "Ройтерс".

ЕС се договори да замрази безсрочно руските суверенни активи на стойност 210 милиарда евро, вместо да гласува на всеки шест месеца за удължаване на замразяването на активите.

Активите на руската ЦБ на стойност над 200 милиарда евро бяха замразени в западните страни след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. По-голямата част от тези средства се съхраняват в сметките на депозитаря Euroclear в Белгия.

Европейците искат да използват тези пари, за да предоставят на Украйна "репарационен кредит". Тази идея се очаква да бъде обсъдена на срещата на върха на ЕС на 19 декември.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И на него същото...

    12 1 Отговор
    На "Председателят" на Европейския съвет Антонио Коща....

    Коментиран от #8

    14:19 13.12.2025

  • 2 Видяхте ли в Радата какво казаха.

    29 3 Отговор
    че Зеленски е пуснал клип пред табелата на Купянск, който е от преди 6 месеца. Разобличиха го.

    14:20 13.12.2025

  • 3 Ъхъъъъ.... а четете ли се самите вие

    16 3 Отговор
    да запазим замразените руски активи до приключването на конфликта в Украйна и, както се изрази Коща, Русия "да не компенсира щетите", написа Коща, цитиран ор АФП....

    14:21 13.12.2025

  • 4 стоян георгиев

    9 1 Отговор
    Ами значи краят на войната наближава ...хахах .

    14:22 13.12.2025

  • 5 Леле - леле ! 😜

    21 2 Отговор
    Войната им срещу Русия не успя . Но още драпат за руски парички евроатлантиците .

    14:23 13.12.2025

  • 6 И как точно мислят

    20 2 Отговор
    Че Украйна ще го връща тоя "репарационен кредит" ? С мушмули?

    14:23 13.12.2025

  • 7 И Киев е Руски

    26 3 Отговор
    плановете на Русия били да завладее Европа. За какво и е нужна тя? Какво има тя, което Русия няма? Европейската цивилизация е цивилизация на разбойници и паразити, които са живели за сметка на другите, така че им е трудно да си представят нещо друго в нейните рамки.

    Отговор

    14:23 13.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 горски

    19 2 Отговор
    Путин се е съгласил ЕС да им замрази за постоянно всичките активи...но той щял да вземе и замрази цяла Украйна за вечни времена...
    Пито-платено.

    Коментиран от #14, #29

    14:23 13.12.2025

  • 10 Шопо

    23 2 Отговор
    САЩ имат намерение да излизат от НАТО.
    ЕС не може да съществува без НАТО, а НАТО не може да съществува без САЩ.
    С ЕС е свършено.

    14:23 13.12.2025

  • 11 Добри новини

    3 18 Отговор
    Това е правилно решение.
    Парите са една малка част от това, което фашисткия режим на Путлер трябва да изплати на Украйна.

    14:23 13.12.2025

  • 12 Атлантическият трябва да го поемаме

    16 2 Отговор
    Постоянно и дълбоко и ура да викаме, това е същността на атлантизма. Хибридизация и нацизъм, мизерия и война

    14:25 13.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Жалки кремълски папагали 🤡

    3 12 Отговор

    До коментар #9 от "горски":

    До 2 най много 3 дена и замръзнала . 🤣🤣🤣🤣

    14:25 13.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Има ли българин който да е "ЗА" ? А?

    13 2 Отговор
    (Дела с който искат да се ангажира България е 1% от 210 милиарда евро умножено по коефицент 2,3 евентуални арбитражни неустойки такси и т.н . Ако правителството ни поеме този ангажимент тези суми трябва да бъдат моментално блокирани по разплащателните ни сметки на БНБ ....)

    14:26 13.12.2025

  • 17 404

    11 1 Отговор
    Изглежда, че най-малкото Германия иска война с Русия. Вероятно не могат да забравят гледката на съветските танкове в руините на Берлин през май 1945 г. и искат да стигнат до Москва. Въоръжават се като луди. Искат отмъщение. Но именно германският фюрер започна войната и я загуби на 22 юни 1941 г., когато нападна СССР. Германия ще загуби отново. И, за съжаление, ние също. Освен това, най-вероятно ще бъде ядрена война, което означава края на света. Ще успее ли някой да разубеди плешивия. очилат Мерц да не се ядоса, или всички ще трябва да си починем заради него?

    14:26 13.12.2025

  • 18 Домашно към урок N1

    15 1 Отговор
    Да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    14:27 13.12.2025

  • 19 Ъхъъъъ....

    11 2 Отговор
    "незаконно и абсурдно решение" казва Де Вевер ! .... кво да коментираме повече. ЕК са престъпници. Не си ли го знаем? Да не би впрочем ЕК да са ЧСИ и да има подобни правомощия случайно. Всички до една санкции които са обявени до сега са незаконни и ЕК рано или късно ще бъде осъдена за трилиони и европейският данъкоплатец ще плаща дивотиите на тези психично болни индивиди

    14:28 13.12.2025

  • 20 запорираните милиарди НЕ са на Путин

    14 1 Отговор
    Както и централната банка не е негова, а на руският народ! И по конститиция е така. И почити на всякъде по света също. Суверена кой е според теб? Баба Пена а? Преди два дена дори Италия поиска официално да се впише, че италианското злато в ЕЦБ е собственост на италианският народ и ЕЦБ изквича на умряло .... сещаш ли се защо?

    14:29 13.12.2025

  • 21 Асен

    3 11 Отговор
    Абе кво ги пазят тези пари на рашистките агресори.

    14:30 13.12.2025

  • 22 Киркоров гей български срам 🇧🇬🏳️‍🌈

    3 9 Отговор
    Доскоро Киркоров задоволяваше похотта си с литовския прoститут Гедиминас Артовикус.

    Сега певецът е придружен навсякъде от очарователен младеж на име Тимофей.

    - Когато Филип Бедросович се умори, аз му правя масаж - призна Тимофей. - Омесвам врата, гърба и, разбира се, какво по-ниско... Няма да разкривам всички тайни, дори не се надявайте.

    14:31 13.12.2025

  • 23 И Киев е Руски

    10 4 Отговор
    Бриджит макрон има най големи топки в ЕС.Само тя то той може да вземе решение за кражбата на руските активи

    14:31 13.12.2025

  • 24 Пилотът Гошу

    12 3 Отговор
    Няма и да ги барнете. Банките няма да ви позволят. Всичко друго са приказки да се намират на работа спуснатите калинки на ЕС...

    14:32 13.12.2025

  • 25 Атлантическата престъпност в случая е

    10 4 Отговор
    структурирана около няколко основни теми:

    • военна заплаха и разширяване на НАТО;

    • политическа намеса в държави, близки до Русия;

    • икономически натиск чрез санкции;

    • прилагане на неравностойни международни стандарти;

    • разпространение на чужди и идеологически ценности;

    • изграждане на негативен образ чрез медиите.

    14:32 13.12.2025

  • 26 Ясно е отдавна

    4 11 Отговор
    Рашистите НИКОГА няма да имат достъп до тези пари .

    Коментиран от #32

    14:32 13.12.2025

  • 27 Фен

    10 3 Отговор
    А кой точно ЕС? Урсулите, или тези, които бавно, но безвъзвратно идват на тяхно място, и ги изпращат в историята?

    14:32 13.12.2025

  • 28 Чекай, чекай малко Коща Антончо

    12 1 Отговор
    Чекай аз да ти кажа.... че от вчера: Депутатите на Порошенко по време на мирните преговори заявиха, че Европейският съюз е заплаха за Украйна. Така депутатът от парламентарната фракция на ЕС Олексий Гончаренко се обяви срещу ЕС, заявявайки, че ако Украйна се присъедини към ЕС, тя ще загуби държавния си суверенитет. Това съобщи бившият депутат Борислав Береза ​​на страницата си в социалната мрежа. Членството в ЕС е абсолютен отказ от суверенитета. Те ще решават вместо нас каква форма да бъдат сливите и как правилно да приготвяме маслодайните и млечните крави“, цитира Борислав Береза ​​Гончаренко.........

    14:35 13.12.2025

  • 29 Фризер!

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "горски":

    Путин щял да вземе и замрази цяла Украйна за вечни времена...
    И вследствие на това,автоматично замръзнали усмивките на Зелко,Урсула,Калас,Макрон,Коща и Стармър...!

    14:36 13.12.2025

  • 30 Удри по Киев Путине

    8 2 Отговор
    На тея ще им омекнат крачетата ...

    14:36 13.12.2025

  • 31 Чък

    2 8 Отговор
    Грешка; парите на агресора трябва да се конфискуват.

    Коментиран от #37

    14:38 13.12.2025

  • 32 И Киев е Руски

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ясно е отдавна":

    Че Само ти имаш сигурен достъп до срамните буби на половинката ти

    14:39 13.12.2025

  • 33 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    5 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:40 13.12.2025

  • 34 ЕК била станала кредитна институция

    4 1 Отговор
    В комбинация със ЧПФ..... смешки ! Нацистки коптор е станала и все по очевдно става за всички, че никаква работа вече нямаме в тази хибридна антидемократична и престъпна структура

    14:40 13.12.2025

  • 35 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    6 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:40 13.12.2025

  • 36 Ами

    2 1 Отговор
    Специалисти по международно и търговско право твърдят, че :
    "Замразяването на активи без санкции от ООН и СТО е противозаконно.
    Така, че руските активи рано или късно ще бъдат върнати със съответните лихви.
    Като към тях могат да бъдат добавени и искове за пропуснати ползи.
    Което най-вероятно ще довърши някой финансови системи".
    Честито на печелившите :)

    14:46 13.12.2025

  • 37 Ами,айде де!

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Чък":

    Рипай от дивана и това пожелателно-,,трябва"-го реализирай,да видим как ще стане на практика...?!

    14:47 13.12.2025

