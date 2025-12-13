Парите на Кремъл! ЕС няма да размразява руски активи преди края на войната в Украйна

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща съобщи в социалните мрежи, че замразените в Европейския съюз руски активи няма да бъдат разблокирани до приключването на украинския конфликт.
"Днес изпълнихме обещанието", дадено през октомври от Европейския съвет и лидерите на Европейския съюз - да запазим замразените руски активи до приключването на конфликта в Украйна и, както се изрази Коща, Русия "да не компенсира щетите", написа Коща, цитиран ор АФП.
"Следващият етап: да се задоволят финансовите нужди на Украйна за 2026 - 2027 г.", добави Коща.
На 11 декември постоянните представители на страните от ЕС се споразумяха за извънредни правомощия на Европейската комисия за запазване на замразените активи на Русия.
Планира се, че това ще позволи да се осигури безсрочно замразяване на активите, без да е необходимо да се подновява това решение на всеки шест месеца.
Датското председателство на Съвета на ЕС заяви, че постоянните представители "се съгласиха с преразгледаната версия на предложението по член 122 от Договора за функционирането на Европейския съюз и одобриха започването на писмена процедура за приемане на официално решение от Съвета", отбеляза Politico, което се запозна с юридическия текст на ЕК, "подкрепен от 27 постоянни представители на ЕС".
Европейският съюз (ЕС) се споразумя за безсрочно замразяване на активите на руската Централна банка, съхранявани в Европа, като по този начин премахна сериозна пречка за използването на тези средства за помощ на Украйна, писа "Ройтерс".
ЕС се договори да замрази безсрочно руските суверенни активи на стойност 210 милиарда евро, вместо да гласува на всеки шест месеца за удължаване на замразяването на активите.
Активите на руската ЦБ на стойност над 200 милиарда евро бяха замразени в западните страни след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. По-голямата част от тези средства се съхраняват в сметките на депозитаря Euroclear в Белгия.
Европейците искат да използват тези пари, за да предоставят на Украйна "репарационен кредит". Тази идея се очаква да бъде обсъдена на срещата на върха на ЕС на 19 декември.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И на него същото...
Коментиран от #8
14:19 13.12.2025
2 Видяхте ли в Радата какво казаха.
14:20 13.12.2025
3 Ъхъъъъ.... а четете ли се самите вие
14:21 13.12.2025
4 стоян георгиев
14:22 13.12.2025
5 Леле - леле ! 😜
14:23 13.12.2025
6 И как точно мислят
14:23 13.12.2025
7 И Киев е Руски
14:23 13.12.2025
9 горски
Пито-платено.
Коментиран от #14, #29
14:23 13.12.2025
10 Шопо
ЕС не може да съществува без НАТО, а НАТО не може да съществува без САЩ.
С ЕС е свършено.
14:23 13.12.2025
11 Добри новини
Парите са една малка част от това, което фашисткия режим на Путлер трябва да изплати на Украйна.
14:23 13.12.2025
12 Атлантическият трябва да го поемаме
14:25 13.12.2025
14 Жалки кремълски папагали 🤡
До коментар #9 от "горски":До 2 най много 3 дена и замръзнала . 🤣🤣🤣🤣
14:25 13.12.2025
16 Има ли българин който да е "ЗА" ? А?
14:26 13.12.2025
17 404
14:26 13.12.2025
18 Домашно към урок N1
14:27 13.12.2025
19 Ъхъъъъ....
14:28 13.12.2025
20 запорираните милиарди НЕ са на Путин
14:29 13.12.2025
21 Асен
14:30 13.12.2025
22 Киркоров гей български срам 🇧🇬🏳️🌈
Сега певецът е придружен навсякъде от очарователен младеж на име Тимофей.
- Когато Филип Бедросович се умори, аз му правя масаж - призна Тимофей. - Омесвам врата, гърба и, разбира се, какво по-ниско... Няма да разкривам всички тайни, дори не се надявайте.
14:31 13.12.2025
23 И Киев е Руски
14:31 13.12.2025
24 Пилотът Гошу
14:32 13.12.2025
25 Атлантическата престъпност в случая е
• военна заплаха и разширяване на НАТО;
• политическа намеса в държави, близки до Русия;
• икономически натиск чрез санкции;
• прилагане на неравностойни международни стандарти;
• разпространение на чужди и идеологически ценности;
• изграждане на негативен образ чрез медиите.
14:32 13.12.2025
26 Ясно е отдавна
Коментиран от #32
14:32 13.12.2025
27 Фен
14:32 13.12.2025
28 Чекай, чекай малко Коща Антончо
14:35 13.12.2025
29 Фризер!
До коментар #9 от "горски":Путин щял да вземе и замрази цяла Украйна за вечни времена...
И вследствие на това,автоматично замръзнали усмивките на Зелко,Урсула,Калас,Макрон,Коща и Стармър...!
14:36 13.12.2025
30 Удри по Киев Путине
14:36 13.12.2025
31 Чък
Коментиран от #37
14:38 13.12.2025
32 И Киев е Руски
До коментар #26 от "Ясно е отдавна":Че Само ти имаш сигурен достъп до срамните буби на половинката ти
14:39 13.12.2025
33 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
14:40 13.12.2025
34 ЕК била станала кредитна институция
14:40 13.12.2025
35 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
Фидел Кастро 1992 г.
14:40 13.12.2025
36 Ами
"Замразяването на активи без санкции от ООН и СТО е противозаконно.
Така, че руските активи рано или късно ще бъдат върнати със съответните лихви.
Като към тях могат да бъдат добавени и искове за пропуснати ползи.
Което най-вероятно ще довърши някой финансови системи".
Честито на печелившите :)
14:46 13.12.2025
37 Ами,айде де!
До коментар #31 от "Чък":Рипай от дивана и това пожелателно-,,трябва"-го реализирай,да видим как ще стане на практика...?!
14:47 13.12.2025