Тайван отчете засилена китайска военна активност около острова

Министерството на отбраната на Тайван съобщи, че е засекло девет китайски военни самолета и седем военноморски кораба в района около Тайван между 6:00 ч. в петък 6:00 ч. днес.

Съобщава се, че четири от самолетите са пресекли средната линия на Тайванския проток и са навлезли в северната и югозападната зона за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ) на страната. В отговор Тайван изпрати самолети и военноморски кораби и разположи крайбрежни ракетни системи, за да наблюдава китайската активност.

Досега този месец Тайван е проследил китайски военни самолети 148 пъти и кораби 80 пъти. От септември 2020 г. Китай набляга на използването на тактики в сивата зона, като постепенно увеличи броя на военните самолети и военноморските кораби, действащи около Тайван.