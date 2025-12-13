Новини
Тайван отчете засилена китайска военна активност около острова
Тайван отчете засилена китайска военна активност около острова

13 Декември, 2025

Девет китайски военни самолета и седем кораба засечени в рамките на едно денонощие около страната

Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Тайван съобщи, че е засекло девет китайски военни самолета и седем военноморски кораба в района около Тайван между 6:00 ч. в петък 6:00 ч. днес.

Съобщава се, че четири от самолетите са пресекли средната линия на Тайванския проток и са навлезли в северната и югозападната зона за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ) на страната. В отговор Тайван изпрати самолети и военноморски кораби и разположи крайбрежни ракетни системи, за да наблюдава китайската активност.

Досега този месец Тайван е проследил китайски военни самолети 148 пъти и кораби 80 пъти. От септември 2020 г. Китай набляга на използването на тактики в сивата зона, като постепенно увеличи броя на военните самолети и военноморските кораби, действащи около Тайван.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Дърпайте още дракона за опашката

    8 0 Отговор
    и после пискайте като 404

    17:46 13.12.2025

  • 4 Чакаме китай да напада докато има война

    0 0 Отговор
    И да се изложи и той като Путин
    Срам да бере кучетата да ми се смеят като на Путин
    Хахахахаха

    18:07 13.12.2025