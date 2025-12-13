Новини
Враг пред портите на Русия! Германия изпраща още войници за укрепване на източната граница на Полша
  Тема: Украйна

Враг пред портите на Русия! Германия изпраща още войници за укрепване на източната граница на Полша

13 Декември, 2025 16:48 1 437 52

Варшава, която е твърд поддръжник на Украйна в битката ѝ с Москва, праз май обяви намерение да укрепи границите си с Беларус и руския анклав Калининград

Враг пред портите на Русия! Германия изпраща още войници за укрепване на източната граница на Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германия съобщи, че изпраща група войници в Полша, за да помогне за укрепването на източната граница на съседката си на фона на нарастващи опасения от заплахата от Русия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Основната задача на войниците от Бундесвера в Полша ще бъдат "инженерни дейности", каза снощи говорител на Министерството на отбраната в Берлин. Той уточни, че това може да включва "изграждането на укрепления, прокопаване на окопи, полагане на бодлива тел или изграждане на противотанкови заграждания".

Още новини от Украйна

"Подкрепата, която ще окажат германските военни в рамките на тази мисия, ще бъде сведена до тези инженерни дейности", настоя говорителят и добави, че контингентът ще наброява около 50 души.

Мисията е планирано да започне през второто тримесечие на новата година и ще продължи до края на 2027 г.

Говорителят подчерта, че разполагането на тези войници не изисква парламентарно одобрение, "тъй като няма непосредствена заплаха за живота и здравето им, свързана с въоръжен конфликт". С изключение на определени случаи всяко дислоциране на военни сили в чужбина изисква разрешението на германския парламент.

Полша, която е твърд поддръжник на Украйна в битката ѝ с Москва, праз май обяви намерение да укрепи границите си с Беларус и руския анклав Калининград.


Германия
  • 1 историк

    44 9 Отговор
    Кто гледам какви мазохисти са швабите , и си мисля ,че сърпа и чука може пак да се развее над Райхстага !!

    Коментиран от #2, #35

    16:50 13.12.2025

  • 2 Копейкин Костя

    8 33 Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    Ми нали с такива лозунги крепостните започнаха блицкрига в Украйна преди четири години!!!

    Коментиран от #17

    16:53 13.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 шаа

    29 3 Отговор
    фракти са много помпозни със заглавията, само не се усещат, че са с вувузели, а не с фанфари

    16:53 13.12.2025

  • 5 Ами не

    22 12 Отговор
    Врагът е Русия, Стайков!

    16:53 13.12.2025

  • 6 Сила

    16 5 Отговор
    Затваряй си вратата , че " вее "вятър и си настинал ...имаш температура и бълнуваш !!!

    16:54 13.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 поручик Христо Иванов

    26 4 Отговор
    Още отсега дойчешвуллетата напълниха кюлотите от страх ,какво остава ако наистина тръгнат руснаците 😂😂😂.

    Коментиран от #20

    16:54 13.12.2025

  • 9 Kaлпазанин

    25 4 Отговор
    Германия Ан и Европа се управляват от наркозависими идиоти

    16:55 13.12.2025

  • 10 1356

    15 1 Отговор
    Уникална журналистическа статия

    16:56 13.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пак ли

    9 2 Отговор
    Ша трепете ве еййй

    16:57 13.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АсанБГ

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Приятел,дружески да те поправя ,казва си нихт шийсен.Тук в Дуисбург сме много нашенци основно от Търговище и Шуменско .

    16:58 13.12.2025

  • 16 И Киев е Руски

    36 5 Отговор
    Тия вместо да мислят как да върнат доставките на газ от Русия и заводите си от Китай и САЩ те творят глупост след глупост

    16:59 13.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 УдоМача

    23 3 Отговор
    Кат са забравили историята ще им се наложи да я научат отново :)

    17:00 13.12.2025

  • 19 Топчията

    23 3 Отговор
    Германец и на снимка да го видиш отпери му един як ,винаги ще се намери повод .

    Коментиран от #29

    17:01 13.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сталин

    11 1 Отговор
    Тука ми мирише на страх с тая препратка към битката при моя град.

    17:01 13.12.2025

  • 22 И Киев е Руски

    24 1 Отговор
    Една причина Русия да нападне страна от ЕС.И защо евро свинете си мислят че ако нападнат Русия тя ще се бие с дронове

    17:02 13.12.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    20 1 Отговор
    Нищо ново.. Вермахта вече е бил пред портите на Русия. И пред портите на Москва и Ленинград. И пред портите на Сталинград. И вътре в самия град.

    Коментиран от #49

    17:02 13.12.2025

  • 24 Левски

    11 1 Отговор
    Вие от "Факти" не знаете ли друга фраза, освен тази. Смешно-жалки сте.

    17:04 13.12.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    13 1 Отговор
    Вермахта вече е бил в Полша. Червената армия тоже.

    17:04 13.12.2025

  • 26 С канцлер

    10 3 Отговор
    потомствен фашист може би искат реванш за ВСВ!? Няма да Им се получи! Отговорът ще е ужасяващ, бъдете сигурни!

    Коментиран от #37, #38

    17:04 13.12.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    7 4 Отговор
    Вермахта отива да си прибере Източна Прусия.

    17:06 13.12.2025

  • 28 Ъхъъъъ....

    9 2 Отговор
    за укрепването на източната граница на съседката си..... И редник Мерц да сложи каската ако обича ..

    17:08 13.12.2025

  • 29 ХА ХА

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Топчията":

    Знаеме че мастру батурси, главен.

    17:08 13.12.2025

  • 30 А минат случайно КПП-то

    3 1 Отговор
    А ги няма. .... приоритетна цел

    17:09 13.12.2025

  • 31 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    Вермахта ще окупира Померания и Източна Прусия.

    17:12 13.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Четете ли тази глупост атлантенца?

    6 4 Отговор
    Какво ви готвят ? А? (Говорителят подчерта, че разполагането на тези войници не изисква парламентарно одобрение, "тъй като няма непосредствена заплаха за живота и здравето им,....)

    17:15 13.12.2025

  • 34 Европа трябва

    5 6 Отговор
    да се защити от варварите!!!

    Коментиран от #36

    17:16 13.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Баце ЕООД

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Европа трябва":

    И за това я пълнят с афганистанци, африканци, сирийци, либийци, сомалийци, мароканци..

    Коментиран от #41

    17:18 13.12.2025

  • 37 Знаем ужасяващия отговор

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "С канцлер":

    Оня с водката ще заплаши с ядрена война.
    Той през ден така ни страхува.

    17:19 13.12.2025

  • 38 Знаем ужасяващия отговор

    3 7 Отговор

    До коментар #26 от "С канцлер":

    Оня с водката ще заплаши с ядрена война.
    Той през ден така ни страхува.

    17:20 13.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Читател

    4 1 Отговор
    50 човека ще плашат Русия.Поредната глупост.

    Коментиран от #42

    17:21 13.12.2025

  • 41 Бъркаш, Баце

    3 5 Отговор

    До коментар #36 от "Баце ЕООД":

    Африканците са в Русия за разплод, че това СВО..., нали знаеш?

    Коментиран от #51, #52

    17:22 13.12.2025

  • 42 Русия няма нужда от плашене

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Читател":

    Тя сама си се занулява.

    17:23 13.12.2025

  • 43 Ветеран от Протеста

    3 6 Отговор
    Врага пред портите на Европа е Русия,Анатоли Стайков .

    17:24 13.12.2025

  • 44 Михов

    3 1 Отговор
    Крайно време е да спрете с тези заглавия.

    17:26 13.12.2025

  • 45 Тези войници за нищо друго освен

    2 0 Отговор
    Ощетяване на обикновените хора данъкоплатци и другото което става от тези войници е храна за червеите

    17:32 13.12.2025

  • 46 Поляите са глупави, не виждат ли,

    5 2 Отговор
    че Германия бърза да заеме мястото на Щатите в НАТО. Натрупването на Геманкивойски в Полша е опасно за тази държава. Вмето към Калининград, Поляците да бъдат окупирани с искане връщане на придадените към Полша земи съгласно Подсдамското споразумение. Така направиха грешка преди Втората световна война, окупирайки част от Чехословакия в угода на Хитлер.

    17:33 13.12.2025

  • 47 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Най смешното във всичко това е,че немците си мислят ,че Руснаците ще ги взимат в плен за да се женят за тях.

    17:41 13.12.2025

  • 48 веселин

    4 1 Отговор
    Историята се повтаря сякаш сме в далечната 1939 година когато Германия само за 18 месеца окупирала Европа и като единна тръгват на Изток -- за разграбване на огромните Съветски - Руски природни богатства . Но тогава не успяха но това не означава ,че са се отказали защо да не опитат отново .? Сега сме в нова епоха и войната няма да е както с Украйна голяма част от Европа ще бъде превърната в пепел за да се реши проблема завинаги . Защото на всеки 70-80 години тръгват -- от Наполеон до Хитлер -- на Изток за разграбване на Руските природни богатства . Америка трябва да реши или ще се самоунищожим или ще живеем принудително на тая планета защото няма друга .

    17:50 13.12.2025

  • 49 Така така

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Данко Харсъзина":

    и после, всички знаем, какво следва след това😂

    17:51 13.12.2025

  • 50 Клоуни

    1 0 Отговор
    Значи военните се изпращат там заради заплахата от Русия, но няма нужда от специално разрешение, защото "няма непосредствена заплаха за живота и здравето им, свързана с въоръжен конфликт". Двоен стандарт в чист вид

    17:51 13.12.2025

  • 51 Мдам

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Бъркаш, Баце":

    Ти НЕЩО знаеш ли? Къде искат халифат уе капацитет? В Германия, къде протестират срещу мигрантите - в Англия? Къде всяка 4та жена е изнасилена в Швеция.. Беги на фронта, тук няма смисъл от теб

    18:06 13.12.2025

  • 52 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Бъркаш, Баце":

    Що закриват всичките 4 чуждестранни роти в Украйна? Знаеш ли? Да видим дали поне по една тема те бива

    18:07 13.12.2025

