Двама убити и осем в критично състояние при стрелба в университета Браун в Роуд Айлънд ВИДЕО

14 Декември, 2025 02:53, обновена 14 Декември, 2025 03:01 577 2

Общият брой на ранените достига 20 души, извършителят още не е заловен

Двама убити и осем в критично състояние при стрелба в университета Браун в Роуд Айлънд ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Двама души са убити при стрелба в университета Браун в Роуд Айлънд, съобщи кметът на Провидънс Брет Смайли, предаде Асошиейтед Прес.

Осем други са в критично състояние, добави той. Кметът потвърди, че стрелецът не е задържан. AP и NBC News съобщиха преди това за два смъртни случая. Според мрежата, до 20 други души са ранени.

Стрелбата е станала в сградата на инженерния и физичен факултет, каза Смайли. В инженерния факултет се провеждали заключителни изпити, допълни ректора Франсис Дойл.

Заподозреният е мъж, облечен в черно, каза заместник-началникът на полицията в Провидънс Тим О'Хара. „Използваме всички налични ресурси, за да открием заподозрения“, увери той.

Полицията все още не е сигурна как мъжът е влязъл в сградата. Според източници на CNN от правоохранителните органи, престрелка с участието на полицията е станала на няколко пресечки от мястото на стрелбата, но връзката между този инцидент и предполагаемия стрелец остава неясна.

Оръжие все още не е открито. Ректорът помоли всички да се укрият в и около кампуса.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за молитви за жертвите и оцелелите.

„Наясно съм със ситуацията в университета Браун. Ужасна е и всичко, което можем да направим в момента, е да се молим за жертвите и, очевидно, за тези, които са много сериозно ранени“, каза Тръмп.


САЩ
  • 1 Петър

    2 1 Отговор
    Защо братята сащци, постоянно правят такива золуми по училища и университети? Има нещо шашаво в народа на САЩ.

    03:08 14.12.2025

  • 2 Тест

    2 1 Отговор
    Никой не го интересува

    03:26 14.12.2025