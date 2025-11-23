Новини
Кой нарушава примирието? Израелската армия ликвидира важен командир от "Хамас"

23 Ноември, 2025 14:16 1 313 13

В публикация военните уточниха, че убитият е Аля Ал Хадиди, ръководител на доставките в производствения щаб на "Хамас"

Кой нарушава примирието? Израелската армия ликвидира важен командир от "Хамас" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелската армия съобщи днес, че е убила в Газа местен командир на "Хамас", предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че Израел и палестинската ислямистка групировка продължават да се обвиняват взаимно в нарушаване на договореното примирие, пише БТА.

В публикация военните уточниха, че убитият е Аля Ал Хадиди, ръководител на доставките в производствения щаб на "Хамас". В поста се посочва, че той е бил убит при една от вчерашните атаки в ивицата Газа.

От "Хамас" не са коментирали съобщението за убития командир.

Вчера израелската армия нанесе въздушни удари по Газа, за които премиерът Бенямин Нетаняху каза, че са отговор на изпращането от "Хамас" на боец в контролираната от Израел територия. Той отбеляза, че са убити петима висши членове на "Хамас".

Здравните власти в Газа съобщиха, че при израелските удари са загинали най-малко 20 палестинци.

Делегация на "Хамас" днес е в Кайро, за да се срещне с посредниците за постигане на мир във войната в Газа, съобщиха източник от египетските служби за сигурност и източник от "Хамас", докато Израел и палестинската въоръжена групировка продължават да си разменят обвинения за нарушения на примирието, предаде Ройтерс.

Представителят на "Хамас", който пожела да остане анонимен, заяви, че делегацията ще обсъди „продължаващото нарушение на споразумението за примирие“ от страна на Израел.

Египет, Катар и САЩ посредничат между "Хамас" и Израел, за да гарантират примирието, което влезе в сила миналия месец.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че военните сили на страната са убили пет висши членове на Хамас в събота, след като боец е бил изпратен в контролираната от Израел територия на Газа, за да атакува израелски войници там.

Здравните власти в Газа заявиха, че израелските въздушни удари вчера са убили най-малко 20 души.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак някой...

    4 1 Отговор
    ...е цъкал на пейджъра си и...бум...!

    14:20 23.11.2025

  • 2 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Аз вече се обърнах,за кой отбор трябва да викаме?

    14:20 23.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Примирието отдавна е погазено

    3 11 Отговор
    Ха мас трябва да предадат още 4 тела и да се разоръжат. Нито едното правят, нито другото. За сметка на това набират нови бойци и се готвят за реванш.

    Коментиран от #6

    14:26 23.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фен

    12 4 Отговор
    Странно. За всеки убит от собственото им ПВО украинец, трябва да плачем, като за голяма трагедия, а за това, което извършва Израел, дори ни е забранено да споменаваме думата. И кое прави украинците по-ценни от палестинците!?

    14:38 23.11.2025

  • 9 Кой нарушава примирието?

    15 2 Отговор
    Винаги Израел са били!

    14:40 23.11.2025

  • 10 Оригиналното заглавие

    11 2 Отговор
    преди да бъде вкарано през ционастката пропаганда и наративи в българските медии е: Цитирам 1 към 1 ( Израел наруши примирието в Гааза близо 500 пъти за 44 дни, убивайки стотици)....( Израел е нарушил постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня в Гааза най-малко 497 пъти за 44 дни, убивайки стотици палестинци от влизането му в сила на 10 октомври.. Около 342 цивилни са били убити при атаките, като деца , жени и възрастни хора са по-голямата част от жертвите....)

    14:49 23.11.2025

  • 11 Хиз Була в Ливан търси нов началник щаб

    3 1 Отговор
    За заплата и работно време нищо не казват. Но като се има предвид, че досегашният началник щаб Али Табатабаи днес по обяд загина на работното си място в кв. Дахия на Бейрут следва да заключим, че работният график е гъвкав.

    15:49 23.11.2025

  • 12 дядото

    4 3 Отговор
    те чи фут ите избиха до сега над 50 000 командири от хамас.пфу.

    15:51 23.11.2025

  • 13 12345

    0 1 Отговор
    Израел бомбардира Ливан.
    5 загинали и 28 ранени.
    Цивилни разбира се но за тях едва ли.

    20:03 23.11.2025