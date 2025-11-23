Кой нарушава примирието? Израелската армия ликвидира важен командир от "Хамас"

Израелската армия съобщи днес, че е убила в Газа местен командир на "Хамас", предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че Израел и палестинската ислямистка групировка продължават да се обвиняват взаимно в нарушаване на договореното примирие, пише БТА.

В публикация военните уточниха, че убитият е Аля Ал Хадиди, ръководител на доставките в производствения щаб на "Хамас". В поста се посочва, че той е бил убит при една от вчерашните атаки в ивицата Газа.

От "Хамас" не са коментирали съобщението за убития командир.

Вчера израелската армия нанесе въздушни удари по Газа, за които премиерът Бенямин Нетаняху каза, че са отговор на изпращането от "Хамас" на боец в контролираната от Израел територия. Той отбеляза, че са убити петима висши членове на "Хамас".

Здравните власти в Газа съобщиха, че при израелските удари са загинали най-малко 20 палестинци.

Делегация на "Хамас" днес е в Кайро, за да се срещне с посредниците за постигане на мир във войната в Газа, съобщиха източник от египетските служби за сигурност и източник от "Хамас", докато Израел и палестинската въоръжена групировка продължават да си разменят обвинения за нарушения на примирието, предаде Ройтерс.

Представителят на "Хамас", който пожела да остане анонимен, заяви, че делегацията ще обсъди „продължаващото нарушение на споразумението за примирие“ от страна на Израел.

Египет, Катар и САЩ посредничат между "Хамас" и Израел, за да гарантират примирието, което влезе в сила миналия месец.

