Новини
Свят »
Израел »
Планът на Тръмп буксува сериозно! Разделянето на ивицата Газа изглежда като все по-вероятен вариант

Планът на Тръмп буксува сериозно! Разделянето на ивицата Газа изглежда като все по-вероятен вариант

11 Ноември, 2025 14:23 783 14

  • газа-
  • хамас-
  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отрича страната му да има намерение да реокупира Газа, но настоява за поддържане на буферна зона по границата, за да предотврати повторение на атаките от октомври 2023 г.

Планът на Тръмп буксува сериозно! Разделянето на ивицата Газа изглежда като все по-вероятен вариант - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Де факто разделяне на ивицата Газа между зони, контролирани от Израел, и такива, оставащи под управлението на "Хамас", става все по-вероятно, съобщиха множество източници, цитирани от агенция "Ройтерс". Планът на президента на САЩ Доналд Тръмп за преминаване отвъд примирието и създаване на стабилен мир буксува, твърдят шестима високопоставени европейски представители с пряк достъп до преговорите.

По техни думи, изпълнението на втората фаза от плана е фактически спряно, а възстановяването на разрушената инфраструктура вероятно ще бъде ограничено само до териториите под израелски контрол. Това, предупреждават те, може да доведе до години на разделение и фактическа изолация между двете части на Газа.

Според първия етап от плана, в сила от 10 октомври, израелската армия контролира около 53% от територията на Газа, включително голяма част от земеделските земи, град Рафах в южната част и части от град Газа. Останалите райони са под контрола на "Хамас", където над два милиона жители живеят в лагери и сред руините на разрушените градове.

Следващият етап предвижда изтегляне на Израел зад така наречената "жълта линия", създаване на преходна власт за управление на Газа, разгръщане на многонационални сили за сигурност, разоръжаване на "Хамас" и начало на възстановяването. Но засега няма срокове, механизми или съгласие за прилагане.

"Всички искаме този конфликт да приключи, но въпросът е - как?", каза външният министър на Йордания Айман Сафади на конференцията по сигурността в столицата на Бахрейн, Манама.

Според източници, ако САЩ не предприемат решителен натиск за разблокиране на процеса, жълтата линия ще се превърне в трайна граница, разделяща Газа, като на практика бетонира сегашното положение. Вашингтон е изготвил проекторезолюция на Съвета за сигурност на ООН, която да даде двугодишен мандат на международните сили и преходното управление, но много страни отказват да поемат ангажимент за участие.

Междувременно, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и Джаред Къшнър заявиха, че възстановителните средства могат да започнат да се насочват само към зоните под израелски контрол - идея, която според анализатори може да превърне временното разделение в трайна реалност.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отрича страната му да има намерение да реокупира Газа, но настоява за поддържане на буферна зона по границата, за да предотврати повторение на атаките от октомври 2023 г.

На терен израелските сили изграждат жълти бетонни блокове, маркиращи линията на изтегляне, и нова инфраструктура от своята страна. В същото време, в контролираните от палестинците райони "Хамас" възстановява присъствието си, осигурявайки ред и охрана на пазарите и доставките на храна.

Според шестимата европейски представители, ако не настъпи коренна промяна в позициите на Израел и "Хамас", или ако САЩ не окажат сериозен натиск за участие на Палестинската власт, планът на Тръмп няма да продължи отвъд примирието.

Британският външен министър Ивет Купър заяви в Манама: "Газа не трябва да остане в ничия земя между войната и мира."

Според оценки на експерти, възстановяването на Газа ще струва поне 70 милиарда долара, но арабските държави от Залива отказват да финансират, ако Палестинската власт не бъде включена в процеса и не бъде определен път към държавност.

Йордания и Палестинската власт отново подчертаха, че Газа е неделима част от палестинската територия и че траен мир и възстановяване са възможни само при пълен палестински суверенитет.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кога и къде са го казали ?

    5 0 Отговор
    (Междувременно, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и Джаред Къшнър заявиха, че възстановителните средства могат да започнат да се насочват само към зоните под израелски контрол) ? А? Категорично Тръмп друго каза в Египет ! Кой управлява САЩ

    14:27 11.11.2025

  • 2 Нацюга

    1 1 Отговор
    Новите руснаци на 22 век ще бъдат с дръпнати очи.

    14:29 11.11.2025

  • 3 Няма такъв филм

    3 1 Отговор
    Гааза е неделима част от палестинската територия и траен мир и възстановяване са възможни само при пълен палестински суверенитет. И да не забравяме че Палестинската държава е призната от повече държави от колкото Израел

    14:30 11.11.2025

  • 4 Сатана Z

    4 0 Отговор
    САШТ се управлява от Еврейско лоби,а не от Палестинско.Дори се говори ,че бай Дончо е приел юдаизма преди време.

    14:30 11.11.2025

  • 5 факуса

    1 0 Отговор
    на тръмпока всичко в главата му буксува

    14:31 11.11.2025

  • 6 Планът на Тръмп буксува сериозно!

    1 0 Отговор
    Или Тръмп никой за слива не го брои? Все по смешен става този индивид

    14:32 11.11.2025

  • 7 САЩ са престъпна държава

    3 0 Отговор
    Това не трябва да се забравя. Няма договор който да не са нарушили

    14:34 11.11.2025

  • 8 И двамата впрочем

    2 0 Отговор
    И Джей Ди Ванс и Джаред Къшнър са за затвор и то по американската конституция !

    14:36 11.11.2025

  • 9 Хич даже Планът на Тръмп

    1 1 Отговор
    Не боксува. Той е за Палестина със столица Брюксел

    14:37 11.11.2025

  • 10 Цвете

    1 0 Отговор
    С ЕДНА ДУМА, ВСИЧКО ПО СТАРОМУ, ТАКА ЛИ??? ТО И ТАКА СИ СЕ ОЧАКВАШЕ. ТРУДНО Е СЪЖИТЕЛСТВОТО С ДВА ОСТРИ КАМЪКА. КОЛКО ГОДИНИ МИНАХА ДО СЕГА, ОТ НЕТЪРПИМОСТТА ДА ЗАЖИВЕЯТ НОРМАЛНО???? ГУБИ МИ СЕ ГОДИНАТА ОТ РАЗГАРА НА ТЕХНИЯ КОНФЛИКТ. 😮‍💨

    14:39 11.11.2025

  • 11 Цвете

    1 0 Отговор
    С ЕДНА ДУМА, ВСИЧКО ПО СТАРОМУ, ТАКА ЛИ??? ТО И ТАКА СИ СЕ ОЧАКВАШЕ. ТРУДНО Е СЪЖИТЕЛСТВОТО С ДВА ОСТРИ КАМЪКА. КОЛКО ГОДИНИ МИНАХА ДО СЕГА, ОТ НЕТЪРПИМОСТТА ДА ЗАЖИВЕЯТ НОРМАЛНО???? ГУБИ МИ СЕ ГОДИНАТА ОТ РАЗГАРА НА ТЕХНИЯ КОНФЛИКТ. 😮‍💨

    14:41 11.11.2025

  • 12 Каталуния нюз, водеща новина от вчера

    2 0 Отговор
    (Организаторите на предстоящия футболен мач между Каталуния и Палестина , насрочен за 18 ноември, призоваха обществеността да напълни Олимпийския стадион „Луис Компани“ в Барселона, за да изпрати послание за „надежда и солидарност“ към палестинския народ. За да се даде тласък на събитието, в неделя пред Casa Orsola в Барселона се проведе обществено събитие с празничен и активистки дух , отворено за всички. Малко повече от седмица преди края са продадени около 40000 билета . Палестинците ще могат да гледат мача на живо по телевизията, като всички палестински телевизионни мрежи ще го излъчват.)

    14:41 11.11.2025

  • 13 българина

    1 0 Отговор
    поредното олупиране на земи от евреите нишо по различно от 1948 г насам, така щее до последния палестинец или докато арабите не се вземта в ръце и ме си вземтаа своето!

    14:48 11.11.2025

  • 14 Гориил

    2 0 Отговор
    Ограбването и унищожаването на малката палестинска държава се случва пред очите на целия свят.В същото време арабският свят бойкотира Израел, но не бърза да помага на своите братя и единоверци да получат независимост и суверенитет.

    14:57 11.11.2025