Планът на Тръмп буксува сериозно! Разделянето на ивицата Газа изглежда като все по-вероятен вариант

Де факто разделяне на ивицата Газа между зони, контролирани от Израел, и такива, оставащи под управлението на "Хамас", става все по-вероятно, съобщиха множество източници, цитирани от агенция "Ройтерс". Планът на президента на САЩ Доналд Тръмп за преминаване отвъд примирието и създаване на стабилен мир буксува, твърдят шестима високопоставени европейски представители с пряк достъп до преговорите.

По техни думи, изпълнението на втората фаза от плана е фактически спряно, а възстановяването на разрушената инфраструктура вероятно ще бъде ограничено само до териториите под израелски контрол. Това, предупреждават те, може да доведе до години на разделение и фактическа изолация между двете части на Газа.

Според първия етап от плана, в сила от 10 октомври, израелската армия контролира около 53% от територията на Газа, включително голяма част от земеделските земи, град Рафах в южната част и части от град Газа. Останалите райони са под контрола на "Хамас", където над два милиона жители живеят в лагери и сред руините на разрушените градове.

Следващият етап предвижда изтегляне на Израел зад така наречената "жълта линия", създаване на преходна власт за управление на Газа, разгръщане на многонационални сили за сигурност, разоръжаване на "Хамас" и начало на възстановяването. Но засега няма срокове, механизми или съгласие за прилагане.

"Всички искаме този конфликт да приключи, но въпросът е - как?", каза външният министър на Йордания Айман Сафади на конференцията по сигурността в столицата на Бахрейн, Манама.

Според източници, ако САЩ не предприемат решителен натиск за разблокиране на процеса, жълтата линия ще се превърне в трайна граница, разделяща Газа, като на практика бетонира сегашното положение. Вашингтон е изготвил проекторезолюция на Съвета за сигурност на ООН, която да даде двугодишен мандат на международните сили и преходното управление, но много страни отказват да поемат ангажимент за участие.

Междувременно, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и Джаред Къшнър заявиха, че възстановителните средства могат да започнат да се насочват само към зоните под израелски контрол - идея, която според анализатори може да превърне временното разделение в трайна реалност.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отрича страната му да има намерение да реокупира Газа, но настоява за поддържане на буферна зона по границата, за да предотврати повторение на атаките от октомври 2023 г.

На терен израелските сили изграждат жълти бетонни блокове, маркиращи линията на изтегляне, и нова инфраструктура от своята страна. В същото време, в контролираните от палестинците райони "Хамас" възстановява присъствието си, осигурявайки ред и охрана на пазарите и доставките на храна.

Според шестимата европейски представители, ако не настъпи коренна промяна в позициите на Израел и "Хамас", или ако САЩ не окажат сериозен натиск за участие на Палестинската власт, планът на Тръмп няма да продължи отвъд примирието.

Британският външен министър Ивет Купър заяви в Манама: "Газа не трябва да остане в ничия земя между войната и мира."

Според оценки на експерти, възстановяването на Газа ще струва поне 70 милиарда долара, но арабските държави от Залива отказват да финансират, ако Палестинската власт не бъде включена в процеса и не бъде определен път към държавност.

Йордания и Палестинската власт отново подчертаха, че Газа е неделима част от палестинската територия и че траен мир и възстановяване са възможни само при пълен палестински суверенитет.