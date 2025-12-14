Новини
Гьозтепе на Станимир Стоилов триумфира с ценна победа като гост на Газиантеп

14 Декември, 2025 17:27 723 1

  • гьозтепе -
  • газиантеп-
  • турската суперлига-
  • станимир стоилов -
  • жандерсон

Тимът не само прекъсна серията без победи, но и си върна самочувствието в битката за челните места в турския елит

Гьозтепе на Станимир Стоилов триумфира с ценна победа като гост на Газиантеп - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща развръзка беляза сблъсъка между Гьозтепе и Газиантеп в 16-ия кръг на турската Суперлига, където възпитаниците на Станимир Стоилов се поздравиха с минимален, но изключително важен успех – 1:0 на чужд терен.

Двубоят започна с високо темпо и напрежение, като още в 40-ата минута Жуниор Олайтан изведе с прецизно центриране Жандерсон, който прати топката в мрежата. Радостта на гостите обаче бе краткотрайна – попадението бе отменено заради игра с ръка на бразилския нападател.

След почивката домакините от Газиантеп получиха златен шанс да открият резултата. В 65-ата минута съдията отсъди дузпа, но Мохамед Бойо не успя да се възползва – ударът му профуча покрай вратата, оставяйки резултата непроменен.

Само четири минути по-късно Гьозтепе наказа пропуска на съперника. След изпълнение на корнер от Амин Черни, Жандерсон се извиси над всички и с мощен удар с глава донесе така жадуваното попадение за гостите.

В заключителните минути на срещата Хуан се озова в отлична позиция и прати топката във вратата на Газиантеп, но радостта му бе попарена от вдигнатия флаг на страничния съдия – голът бе отменен поради засада.

С този ценен успех Гьозтепе вече разполага с 29 точки и се изкачва на четвъртата позиция във временното класиране на Суперлигата. Газиантеп остава на седмо място с 23 точки.



Standings provided by Sofascore


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АПК КАСПИЧАН

    2 0 Отговор
    Браво Мъри!

    18:12 14.12.2025

