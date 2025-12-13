Тайван приветства твърдата подкрепа на Австралия и Япония за мира в Тайванския проток

Министерството на външните работи на Тайван заяви, че високо оценява непоколебимата подкрепа за мира в Тайванския проток, изразена в съвместно изявление на министрите на отбраната на Австралия и Япония.

Изявлението беше публикувано след срещата на австралийския вицепремиер и министър на отбраната Ричард Марлс и японския министър на отбраната Шинджиро Коидзуми, проведена по-рано тази седмица в Токио. В документа се потвърждава, че мирът и стабилността в Тайванския проток са от съществено значение за регионалната и международната сигурност и просперитет. Министрите отново заявяват категоричното си противопоставяне на едностранни действия, целящи промяна на статуквото чрез сила или принуда, и подчертават, че въпросите между двете страни на протока трябва да бъдат решавани по мирен път чрез диалог.

В отговор тайванското външно министерство заяви, че продължаващото военно разширяване на Китай и провокативните му действия в Източнокитайско море, Южнокитайско море и Тихия океан представляват заплаха за регионалната и глобалната сигурност. Като пример беше посочен неотдавнашният инцидент, при който китайски изтребители са насочили бордовите си радари към самолети на Японските сили за въздушна самоотбрана.

Министерството добави, че ще следи отблизо развитието на ситуацията в региона и призова Китай да прекрати всякакви безотговорни действия, които биха могли да доведат до ескалация и да застрашат сигурността и стабилността в Индо-Тихоокеанския регион.

Като отговорен член на международната общност Тайван ще продължи да укрепва собствените си отбранителни способности и устойчивостта на цялото общество, заявиха от външното министерство. В същото време страната ще продължи да работи в тясно сътрудничество с демократичните си партньори за защита на международния ред, основан на правила, както и за поддържане на мира, просперитета и стабилността в Тайванския проток и Индо-Тихоокеанския регион.