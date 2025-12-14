Под обстрел! Одеска област беше подложена на поредна масирана атака с дронове и ракети през нощта

Одеска област (Затока, Черноморск, Южни, Арциз, Сарата) бе атакувана с дронове и управляеми бомби през нощта от акваторията на Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, пише БТА.
Фиксирани са щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура, информира той.
В помощ на населението са разгърнати пунктове за временно убежище.
Критичната инфраструктура работи на генератори.
Тревогата трае вече шест часа и половина, бе обявена в 03:36 ч. и продължава и до момента.
Атаката с дронове срещу Черноморск и Затока не спира.
Местните власти призовават жителите да се скрият в бомбоубежищата.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
