Под обстрел! Одеска област беше подложена на поредна масирана атака с дронове и ракети през нощта
  Тема: Украйна

Под обстрел! Одеска област беше подложена на поредна масирана атака с дронове и ракети през нощта

14 Декември, 2025 14:25

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна

Под обстрел! Одеска област беше подложена на поредна масирана атака с дронове и ракети през нощта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Одеска област (Затока, Черноморск, Южни, Арциз, Сарата) бе атакувана с дронове и управляеми бомби през нощта от акваторията на Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, пише БТА.

Фиксирани са щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура, информира той.

В помощ на населението са разгърнати пунктове за временно убежище.

Критичната инфраструктура работи на генератори.

Тревогата трае вече шест часа и половина, бе обявена в 03:36 ч. и продължава и до момента.

Атаката с дронове срещу Черноморск и Затока не спира.

Местните власти призовават жителите да се скрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


Украйна
  • 1 Одеса в състава на РФ

    32 1 Отговор
    Бандерите ще гледат Черно море на картичка.

    Коментиран от #26

    14:26 14.12.2025

  • 2 Пич

    28 0 Отговор
    Аз бих превзел Одеса преди Киев ! Руските стратези не са по глупави от мен !

    Коментиран от #27

    14:27 14.12.2025

  • 3 Доган сарай

    26 0 Отговор
    Нищо им нямааааа,да свикват!

    14:27 14.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тервел

    0 25 Отговор
    Явно ще се отнемат 300 милиарда от руските пари в Белгия и ще се закупят ракети Таурус и Томахоук за Украйна .

    14:29 14.12.2025

  • 6 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    27 0 Отговор
    Доста време не бяхте споменавали,колко са българите в Одеса

    14:29 14.12.2025

  • 7 ру БЛАТА

    0 26 Отговор
    Тия БЛАТУШКИТЕ съвсем изплискаха легена.. добре че НАТО им обгради цялата граница от 20200 километра 😉

    14:29 14.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СБО провал

    1 26 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #17

    14:30 14.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цецко

    2 18 Отговор
    Пеевски апелира : Не на омразата и руската пропаганда !

    14:30 14.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    24 0 Отговор
    След като не зачитат интересите на Русия, естествено ще бъдат унищожени! Какво друго очакват?!?

    14:31 14.12.2025

  • 16 Ееееех, че хубаво!

    18 0 Отговор
    На зло куче, зъл прът! НАТО така помага на съюзниците си, че нищо не остава от тях!

    14:31 14.12.2025

  • 17 Ъхъъъъ

    5 7 Отговор

    До коментар #9 от "СБО провал":

    Не само Покрайна но и НАТО и ЕС.

    Коментиран от #19

    14:32 14.12.2025

  • 18 RIP Сесесере 1920 1991💀

    2 14 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме с безаналогови управленци и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    14:32 14.12.2025

  • 19 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    3 16 Отговор

    До коментар #17 от "Ъхъъъъ":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада 🍌🍌🍌😁

    14:32 14.12.2025

  • 20 Честито ЕВРО

    2 16 Отговор
    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    14:33 14.12.2025

  • 21 Фен

    22 1 Отговор
    Ами дано руснаците по-скоро да освободят българите в Одеса. За да могат свободно да говорят и учат български, и да не бъдат насилствено мобилизирани и пращани на безсмислена смърт.

    14:33 14.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 WC Куфарче 💼🚽

    3 14 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация и конфискация

    14:34 14.12.2025

  • 24 Kaлпазанин

    15 1 Отговор
    Не е вярно ,ток има щото ракетите отдавна свършиха ,и скоро Путин пак ще умре в седи в бункера и дроновете и те свършиха ,тва дето ви показват и пишат медиите са фейкове

    14:34 14.12.2025

  • 25 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    3 9 Отговор
    И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(

    Коментиран от #30

    14:35 14.12.2025

  • 26 Баце ЕООД

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Одеса в състава на РФ":

    Имат си черно море в България... Виж немците им пратиха 150 човека подкрепления, време е ние! Подкрепления, че може дори котето да им дадем за късмет, хаха

    14:39 14.12.2025

  • 27 Айде

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Отивай да станеш на тор.

    Коментиран от #36

    14:41 14.12.2025

  • 28 Абе

    4 0 Отговор
    Днеска много безпомощно се заяжда сссиганинчо тука. Викам му да ходи н фронта, ама и 6те чуждестранни роти са закрити вече.

    14:44 14.12.2025

  • 29 Архимандрисандрит Бибиян

    0 5 Отговор
    "Масква" си търси компания.

    14:44 14.12.2025

  • 30 иван костов

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":

    Успокойте се другарю! Петолъчки отдавна няма, живеем в 2025г. а не 1944г! Къде сте били през цялото време?😂😂😂

    Коментиран от #32

    14:45 14.12.2025

  • 31 ох, най-сетне

    7 1 Отговор
    бях се притеснил къде ли са тези 150 000 българи, слава богу там са!🤣🤣🤣

    Коментиран от #33, #35

    14:49 14.12.2025

  • 32 Другар капиталист

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "иван костов":

    Господине проверете си диоптъра аз ги виждам ежедневно на военните машини на Хремъл Ким дебелия и Кихай

    Коментиран от #34

    14:53 14.12.2025

  • 33 Ха ХаХа

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "ох, най-сетне":

    Един българин няма нече там
    Наркоманът гихноправ3хукраинци с укроимена

    14:54 14.12.2025

  • 34 А аз виждам

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Другар капиталист":

    На машини западни еераси като теб

    14:55 14.12.2025

  • 35 Бай той Толстой

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "ох, най-сетне":

    Те са се размножили бе?😮Таа семка мандръсана вулгарска

    14:56 14.12.2025

  • 36 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Айде":

    Това покана да ти бръкна в торището да ти бръкна ли е ?!

    14:57 14.12.2025

  • 37 стоян луков

    6 0 Отговор
    и лука стоянов:
    абеееее, няма ли най-после някой дето да ни кажи колко са аджеба
    българите в одеса и областта ???!

    14:59 14.12.2025

  • 38 Анонимен

    6 0 Отговор
    Не сме далече от тези действия,войната бавно и полека се приближава.Ний нямаме никаква готовност,като живеем в свой измислен свят,изграден от ценностите на демокрацията,който без лагери и без много шум намали драстично народонаселението на отечеството ни.Изгради мъже ,които успешно воюват само пред компютъра.Каквото сме надробили туй ще сърбаме.Остава упорито да застанем до р.Дунав и да чакаме с цветя и погачи.Друго не ни остава.

    14:59 14.12.2025

  • 39 стоян георгиев- стъки

    3 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    15:03 14.12.2025

  • 40 9 историк

    4 0 Отговор
    69
    96
    65
    48
    Бой и б..ъ...Н ал зелен

    15:06 14.12.2025

  • 41 Военен

    0 1 Отговор
    Кремълските терористи рано или късно ще получа ответка която ще ги вразуми.

    15:18 14.12.2025

Новини по държави:
