Започна срещата на Зеленски с Уиткоф и зетя на Тръмп в Берлин
  Тема: Украйна

Започна срещата на Зеленски с Уиткоф и зетя на Тръмп в Берлин

14 Декември, 2025 20:34, обновена 14 Декември, 2025 19:38

В разговорите участва и германският канцлер Фридрих Мерц

Започна срещата на Зеленски с Уиткоф и зетя на Тръмп в Берлин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Започна срещата в Берлин на украинския президент Володимир Зеленски с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, с участието и на германския канцлер Фридрих Мерц, в рамките на дипломатическите усилия за намиране на изход от войната в Украйна, предаде Франс прес.

В съобщение във "Фейсбук" украинският президент публикува снимки, на които се вижда как той се ръкува със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и други снимки, на които се виждат американски, украински и германски официални представители, сред които Мерц, седнали около масата за преговори.

Германия
Оценка 2.1 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой от тримата

    19 2 Отговор
    ще трябва много да се понаведе, но няма да са американците...

    19:41 14.12.2025

  • 2 Берлин

    15 2 Отговор
    Ясно ,ще има подписи на тази среща!!!
    И идва часът на мирът

    19:42 14.12.2025

  • 3 ха-ха

    26 2 Отговор
    Е, и ? Добре са се събрали , но сметката накрая ще я иска кръчмарят !

    19:42 14.12.2025

  • 4 Баджанака на Путин

    0 14 Отговор
    там ли е?

    Коментиран от #10

    19:42 14.12.2025

  • 5 Пич

    22 2 Отговор
    Резюме:
    Зетя и Уиткоф ще трошат главата на Зелю , а германците ( сестра Шолц ) ще му слагат лепенки!!!

    19:42 14.12.2025

  • 6 Без кръчмаря

    20 1 Отговор
    срещата е абортирала:))
    Да вадят бялото и да почват Кекс наркотици и рокендрол:))

    19:43 14.12.2025

  • 7 гръмовержецът

    19 1 Отговор
    Тия образи нищо няма да решат без руснаците !

    19:43 14.12.2025

  • 8 Юрий Ушаков от Русия

    19 1 Отговор
    Русия ясно е посочила на Съединените щати позицията си по мирно уреждане в Украйна, всякакви промени в американския план ще бъдат отхвърлени, е заявил Руският президентски помощник Юрий Ушаков пред журналиста Павел Зарубин. Видеото е било публикувано в Telegram канала на репортера. "Ако има подходящи поправки, тогава ще имаме много остри възражения, тъй като много ясно заявихме позицията си, която изглеждаше доста ясна за Американците," казал Ушаков. Президентският помощник е отбелязал, че Русия няма да приеме "неприемливи разпоредби", включително по териториалния въпрос. Юрий Ушаков също е заявил, че мечтите на Украинския лидер Владимир Зеленски за присъединяването на страната към НАТО и Кримския полуостров няма да се сбъднат.

    19:43 14.12.2025

  • 9 Kaлпазанин

    18 1 Отговор
    Тази вече пак ще има парти с бело пак

    19:44 14.12.2025

  • 10 Баджанака на зеленияСопол

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Баджанака на Путин":

    е там.

    19:44 14.12.2025

  • 11 От Берлин

    21 1 Отговор
    Точка 1...вдигаш белия байряк...Точка 2. Не се ли съгласиш на Точка 1, байряка ти влиза от3ад.Точка 3...и 6@ли сме та...вдигай байряка,че и нашите точки са на прицел🖕🤣

    Коментиран от #17, #27

    19:44 14.12.2025

  • 12 Сватанака

    11 0 Отговор
    Само със зетя,няма да стане!

    19:44 14.12.2025

  • 13 Тъщата на Тръмп

    5 1 Отговор
    за 24 часа,може да спре войната!

    19:46 14.12.2025

  • 14 ...не било пудра захар

    18 1 Отговор
    Освен да се нашмъркат, друго нищо не могат да направят. Русия казва,те ще подписват.

    19:47 14.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Епстийн

    4 0 Отговор
    Най-добре,бълдъзите на Тръмп и Путин да преговарят!

    19:48 14.12.2025

  • 17 новите съседи

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "От Берлин":

    Успя да ни развеселиш .... :)

    Коментиран от #34

    19:48 14.12.2025

  • 18 Тези хора какво се правят

    18 0 Отговор
    постоянно на откачени и все нещо обсъждат. Мирът въобще не зависи от тях. От тях ще зависи мира когато победят, ама кога ще е това не се знае. Тогава мира идва по естествен път. Жак Бо пенсиониран бивш съветник на НАТО и полковник от Генералния щаб на Швейцарските въоръжени сили е заявил, че Специалната военна операция може да бъде завършена на фронта или на преговорната маса, но само при условията на Москва. Той е отбелязал, че НАТО все още не е напълно осъзнало, че Русия е решена и ще постигне демилитаризация на Украйна, за да спре възобновяването на конфликта веднъж завинаги.

    19:50 14.12.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Бай Дончо взе да изпраща синът, зетят, балдъзата, шуренайковица и так далее. САЩ бавно и полека се превръща в монархия.

    Коментиран от #42

    19:50 14.12.2025

  • 20 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Накрая както винаги Германия ще плати сметката на евреите Къшнър и Зеленски

    19:51 14.12.2025

  • 21 Аве маймуняци, къв Украински

    11 0 Отговор
    Президент е?
    На Зеления мандата отдавна му чао, са на кой е Президент Зеленски освен на жена си?

    19:57 14.12.2025

  • 22 Ццц

    8 0 Отговор
    Дрогираният може да се оттегля щом е нащракал снимки и вече ги е постнал у фейса. Друга работа там няма, че само бърка хората на цирк ли са, на сериозна среща ли са? Може в почивката по едно кафе да направи и да жунглира с бисквитките, за да разсее преговарящите. Когато Украйна си избере президент, може и за него кафенце.

    19:57 14.12.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Време е да изпратим зетят на Бойко и балдъзата на Радев някъде да преговарят.

    19:57 14.12.2025

  • 24 Замислен

    10 0 Отговор
    А на снимката победителя вижда ли се,или може и без него?

    19:58 14.12.2025

  • 25 Учуден

    12 0 Отговор
    Зеленият пор още ли се представя за президент?

    19:58 14.12.2025

  • 26 Без Русия Мирен Договор

    11 0 Отговор
    Няма.

    19:59 14.12.2025

  • 27 купидон

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "От Берлин":

    Браво на чувството ти за хумор - успя да ни подобриш настроението ! Нещата при наший зеля от савото начало стоят точно така , както си ги описал .

    20:01 14.12.2025

  • 28 Инна

    8 0 Отговор
    Германският канцлер Фридрих Мерц напусна преждевременно преговорите между лидера на киевската хунта Зеленски, Стив Виткоф, и Джаред Кушнер в Берлин. Според Die Welt, Мерц е оставил на негово място помощника си Гюнтер Заутер. Причината за отсъствието на канцлера от толкова важни преговори е неясна.

    Съобщава се, че Заутер модерира срещата на Зеленски с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп. Основната тема на преговорите е съгласуването на мирен план за Украйна.

    20:01 14.12.2025

  • 29 Ми то ......

    6 0 Отговор
    Пак ще му набиват канчето на клоуна , във последно време само това правят със него горкия !!!!!! Русия бие отвсякъде на фронта и напредва към киеФфффф тия го подкукуросват да не отстъпва и да се сражава до последния укрофашист !!!!! Голям кочан ....много голям кочан го чака надрусаняка !!!!!!

    Коментиран от #32, #36

    20:02 14.12.2025

  • 30 Италианският заместник-премиер,

    4 0 Отговор
    лидер на партията "Лигата" Матео Салвини се е противопоставил на военния конфликт с Русия. Това е било съобщено от издание askanews. Според Салвани Европа бойкотира мирния процес заради френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Кийр Стармър и други лидери, които не могат да решат собствените си проблеми в страните и искат да ги прехвърлят в чужбина. "Ние не сме във война с Русия и не искам децата ми да се бият с нея. Когато една сила има 6 000 ядрени бойни глави, диалогът, за който винаги говори Светият отец папа Лъв е най-добрият път напред," е добавил държавникът. Политикът е предложил да не се нарушава преговорният процес и да се "позволи на Тръмп, Зеленски и Путин да постигнат споразумение."

    Коментиран от #35

    20:03 14.12.2025

  • 31 Ами

    3 0 Отговор
    Новината от последните минути е, че
    Мерц и Зеленски са дръпнали по една линия :)

    20:03 14.12.2025

  • 32 гръмовержецът

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ми то ......":

    И по-голям ще види , ако още се инати и се прави на велик ! Война все още няма ....

    20:04 14.12.2025

  • 33 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Зеленски преговаря с родата на бай Дончо. Тези преговори не струват колкото шише минерална вода дето е на масата. Всичките разговори и преговори станаха някаква карикатура.

    20:05 14.12.2025

  • 34 Толкова ли си т....

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "новите съседи":

    ....ъп..че това успя да те развесели?

    Коментиран от #39, #40

    20:06 14.12.2025

  • 35 Славини

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Италианският заместник-премиер,":

    Е господин никой.Както и ботокса седящ 4 години в дупка.

    20:06 14.12.2025

  • 36 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ми то ......":

    Премери ги и докладвай!

    20:06 14.12.2025

  • 37 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Всички заемащи държавна длъжност трябва да се тестват за наркотици поне веднъж годишно, а тези на избираенма длъжност ежемесечно. Опасно е кола да шофираш надрусан камо ли държава. Вижте тоя надрусеняк какво направи с държавата си

    20:06 14.12.2025

  • 38 Нетърпелив

    5 0 Отговор
    Чакам със нетърпение среднощното изявление на зеления потник !

    20:07 14.12.2025

  • 39 новите съседи

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Толкова ли си т....":

    И какво лошо има в това , че някой умее да се шегува ? Това , че на теб не ти допада си е лично твой проблем ! Понял ?

    20:07 14.12.2025

  • 40 селски ,

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Толкова ли си т....":

    Не се прави на сериозен , а наблегни на джумерките и киселото зеле ! Писането не е за теб !

    Коментиран от #41

    20:10 14.12.2025

  • 41 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "селски ,":

    Може да е гладен човека , и затова да не му е до смях ....

    20:11 14.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Да бее

    3 1 Отговор
    Последно са изгонили Мерц, друг представител на правителството ще модерира срещата.

    20:12 14.12.2025

  • 44 Русофил

    1 3 Отговор
    Русия заминава...!

    Коментиран от #45

    20:13 14.12.2025

  • 45 СЕЛО МОЕ ,

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Русофил":

    Русия си е там , цяла и невредима ! Ако някой ще си ходи - това е укрията и зеления папугай ! Понял или нет ?!

    20:16 14.12.2025

  • 46 И Киев е Руски

    0 1 Отговор
    Булката зеленска кво ше праи там

    Коментиран от #48, #50

    20:16 14.12.2025

  • 47 Мдаааа

    0 0 Отговор
    Срещата е Украйна -Европа-САЩ
    Русийката по-настрана😂🤣😂

    20:17 14.12.2025

  • 48 Шаааа и..би. Май...

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "И Киев е Руски":

    ..Ка ти.

    20:18 14.12.2025

  • 49 КОЛКО РАЗХОДКИ

    0 0 Отговор
    КОЛКО СРЕЩИ ДУМИ ЯДЕНЕ ПИЕНЕ ГОРИВА И НАКРАЯ ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО. СТОТИЦИ, ХИЛЯДИ СРЕЩИ И НАКРАЯ ОБСЕБВАНЕ НА СРЕДСТВА И ИЗГУБЕНИ ЖИВОТИ. С ТЕЗИ ПАРИ МОЖЕХА ДА ПОСТРОЯТ БОЛНИЦИ ПРИЮТИ.

    20:18 14.12.2025

  • 50 Зеленски е там където трябва.

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "И Киев е Руски":

    Путин в коя землянка е глупако?В момента над моцква летят дронове.

    20:20 14.12.2025

