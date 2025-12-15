Стрелбата по евреите в Сидни е продължила 6 минути, откриха знаме на ИДИЛ в колата на единия от нападателите ВИДЕО

Стрелбата по цивилни по време на терористичната атака в Сидни е продължила близо шест минути, като през това време извършителите са произвели 103 изстрела.

Това съобщи ABC, която се е сдобила със записи от охранителни камери, заснели действията на извършителите.

Видеото, частично публикувано от ABC, ясно показва нападателите и всички техни действия. Чуват се звуци от изстрели, първо от Навид и Саджид Акрам, а след това от полицаите, които са застреляли единия от извършителите и са ранили сериозно другия.

Австралийската полиция подозира, че един от стрелците е свързан с Ислямска държава, съобщи ABC, позовавайки се на полицейски източник.

Според канала, следователи от Съвместната оперативна група за борба с тероризма смятат, че въоръжените мъже, стреляли по хора, „са се заклели във вярност на терористичната групировка ИДИЛ“.

Източникът на ABC отбеляза, че в колата на нападателите е намерено знаме на ИДИЛ, а един от нападателите, 24-годишният Навид Акрам, е бил разпитван преди няколко години от Австралийската организация за сигурност и разузнаване „относно тесните му връзки с терористична клетка на Ислямска държава, базирана в Сидни“.

Генералният директор на ведомството Майк Бърджис по-рано отбеляза, че един от нападателите е известен на агенцията, но агенцията го е смятала, че „не представлява непосредствена заплаха за обществеността“.

Знамената в Австралия ще бъдат спуснати до средата на пилоните в знак на национален траур след стрелбата на плажа Бонди, при която загинаха 15 души, а един от нападателите беше убит, обяви снощи премиерът Антъни Албанезе, цитиран от Франс прес и БТА.

"Знамената ще бъдат спуснати наполовина в цялата страна днес в знак на почит към жертвите и ранените", подчерта Албанезе. Властите определят нападението като терористично и антисемитско.

"Злото се развихри на плажа Бонди по начин, който надхвърля всяко въображение", заяви по-рано Албанезе. "Това е целенасочена атака срещу австралийските евреи в първия ден на Ханука, който трябва да бъде ден на радост, празник на вярата – злонамерен, антисемитски и терористичен акт, който удари сърцето на нашата нация", добави той. "Атака срещу австралийските евреи е атака срещу всички австралийци".

Австралийската полиция коригира днес броя на жертвите на петнадесет души, като уточни, че шестнадесетият загинал е един от нападателите, убит по време на атаката, отбелязва АФП, като цитира изявление на полицията на Нови Южен Уелс в "Екс".

Двамата въоръжени нападатели са 50-годишен баща и 24-годишният му син, уточниха австралийските сили на реда. 50-годишният мъж е загинал, 24-годишният в момента е в болница, според полицейския началник на Нови Южен Уелс, Малкълм Лайон, по време на пресконференция.

Полицията не издирва други извършители, добавят Ройтерс и ДПА. Лайон добави, че по-възрастният от двамата мъже е имал разрешително за шест оръжия. Тези оръжия са били използвани при нападението и са конфискувани.

Лайон също така заяви, че са били открити две "активни" взривни устройства, които са били отнесени и обезвредени от сапьори.

Самоделните бомби са били "доста прости по конструкция", но добави: "Много се радвам, че тези устройства не са били активирани".

Лайон добави, че съобщенията, че колата на нападателя е била покрита с черно знаме на Ислямска държава, "ще бъдат част от разследването". Полицията е сигурна, че в нападението не е участвал трети човек.

По-рано той уточни, че един от нападателите е бил известен на властите, но не е имало "конкретна заплаха".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съболезнования след терористичната атака на плажа Бонди в Сидни и специално похвали мъжа, който обезоръжи и повали един от нападателите, предаде ДПА, цитирана от БТА.



Тръмп визира сцената, в която мъж изненадва и обезоръжи един от стрелците по време на нападението. На запис се вижда, че той първо скача на гърба на нападателя отзад и след кратка борба му взема пушката. Заподозреният извършител, който малко преди това е стрелял по хора, избягва, куцайки.



Тръмп заяви в коледно обръщение, че мъжът, който се намеси и спря един от нападателите, е "много, много смел човек". Той "спаси много човешки животи", подчерта президентът на САЩ.



Той също така определи нападението като антисемитско, както по-рано направиха австралийските власти, отбелязва ДПА.



Австралийските медии определят минувача като герой. Според тях става дума за Ахмед ал Ахмед, собственик на магазин за плодове в Сидни, 43-годишен, баща на две деца, отбелязва Асошиейтед прес.



Той е бил прострелян два пъти при нападението и е претърпял операция, съобщава братовчед му Мустафа.

Много хора се стекоха на нощно бдение в централен Лондон, за да почетат паметта на загиналите, предаде БНР. Премиерът Киър Стармър и съпругата му също почетоха жертвите.



Полицейските сили в Англия и Шотландия заявиха, че увеличават присъствието си сред еврейските общности във връзка със започналите традиционни ритуали за запалване на свещите за Празника на светлината Ханука.

Сред убитите е роденият в Лондон равин Ели Шлангер, баща на пет деца, потвърди семейството му.



Британският премиер Киър Стармър и съпругата му Виктория се включиха в нощното бдение като запалиха семейна свещ на "Даунинг стрийт" 10. Споделяйки снимка в социалните мрежи, премиерът каза: "Докато палим свещ за Ханука, нашите мисли и молитви са с убитите при терористичната атака, техните близки и цялата еврейска общност. Светлината винаги ще побеждава тъмнината".



Виктория Стармър има еврейски предци от страна на баща си Бърнард.



Около 100 души се събраха пред сградата на австралийското посолство. Някои развяваха британски и израелски знамена, а други държаха плакати с надпис "Спрете омразата".