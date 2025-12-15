Първият дипломат на Рим: Мирният план на Доналд Тръмп за Украйна не бива да се пропилява

Вицепремиерът и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни заяви, че възможността за мир в Украйна, създадена от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, не трябва да бъде пропиляна, съобщи агенция АНСА, цитирана от БТА.

Таяни подчерта също необходимостта от тясно сътрудничество между Европейския съюз и Съединените щати.

Според него определянето на ролята и приноса на Европа за управлението на украинската криза е "фундаментално изпитание", а следващите седмици може да се окажат решаващи. За пореден път ще бъде от съществено значение да останем единни", добави той.

Италианският външен министър определи американската мирна инициатива като възможност, която "не бива да се пропуска“, като по думите му, целта е "връщането на мира в Европа".

Таяни посочи още, че Италия може да играе ролята на мост между Брюксел и Вашингтон на фона на напрежението около митата, въведени от администрацията на Тръмп и критиките му към ЕС. Той подчерта, че италианското правителство е установило "отлични отношения" с новата американска администрация.

"САЩ не могат без Европа и Европа не може без САЩ", каза Таяни.



Той обясни, че международната обстановка поставя външната политика в центъра на обществения дебат, а Италия, под ръководството на премиера Джорджа Мелони, се утвърждава като все по-значим играч на световната сцена.