Първият дипломат на Рим: Мирният план на Доналд Тръмп за Украйна не бива да се пропилява
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Рим: Мирният план на Доналд Тръмп за Украйна не бива да се пропилява

15 Декември, 2025 15:45 597 10

Антонио Таяни посочи още, че Италия може да играе ролята на мост между Брюксел и Вашингтон на фона на напрежението около митата, въведени от администрацията на Тръмп и критиките му към ЕС

Вицепремиерът и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни заяви, че възможността за мир в Украйна, създадена от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, не трябва да бъде пропиляна, съобщи агенция АНСА, цитирана от БТА.

Таяни подчерта също необходимостта от тясно сътрудничество между Европейския съюз и Съединените щати.

Според него определянето на ролята и приноса на Европа за управлението на украинската криза е "фундаментално изпитание", а следващите седмици може да се окажат решаващи. За пореден път ще бъде от съществено значение да останем единни", добави той.

Италианският външен министър определи американската мирна инициатива като възможност, която "не бива да се пропуска“, като по думите му, целта е "връщането на мира в Европа".

Таяни посочи още, че Италия може да играе ролята на мост между Брюксел и Вашингтон на фона на напрежението около митата, въведени от администрацията на Тръмп и критиките му към ЕС. Той подчерта, че италианското правителство е установило "отлични отношения" с новата американска администрация.

"САЩ не могат без Европа и Европа не може без САЩ", каза Таяни.

Той обясни, че международната обстановка поставя външната политика в центъра на обществения дебат, а Италия, под ръководството на премиера Джорджа Мелони, се утвърждава като все по-значим играч на световната сцена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    4 8 Отговор
    Бай Дончо да праща Стефчо Витков в България да преговаря за правителство, понеже се провали в Украйна. Трбваше да прати Рубин като му се предложи, ама е на като му е комшия Трънско-Видинско.

    15:47 15.12.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    10 2 Отговор
    ЕС не е Европа. То по-голямата част от Европа е на територията на Русия!

    15:48 15.12.2025

  • 3 И италианците

    10 0 Отговор
    взеха да виждат истината.

    15:49 15.12.2025

  • 4 купидон

    6 2 Отговор
    Най-важен е плана на Путин , всичко друго е шменти капелли ....

    15:50 15.12.2025

  • 5 Путин и Тръмп съвместно:

    6 1 Отговор
    И6@ли сме ва

    15:53 15.12.2025

  • 6 Руски колхозник

    5 2 Отговор
    Интересно, как Путин реагира на подобни измислени сбирки на разни ЕС лидери/дипломати?🤔🤣🤣🤣

    15:56 15.12.2025

  • 7 Българин

    5 0 Отговор
    “Мирният план” на Тръмп означава нов световен ред. А това става с нова световна война, която САЩ ще загубят. По-скоро вече са загубили. А единственият победител ще е Китай, който ще се намеси в самият и край. Този номер са го научили от САЩ, които го изиграха успешно два пъти.

    15:57 15.12.2025

  • 8 Украйна не бива да пропилява

    4 0 Отговор
    Последният си шанс за оцеляване. Така е

    15:58 15.12.2025

  • 9 Куролицията на желаещите

    3 0 Отговор
    дЖилесковчета къде сте бре ? Що се криете сега? А?

    16:00 15.12.2025

  • 10 НИЯ

    0 0 Отговор
    Защо не се вразуми този Зелендки,че това е последният му шанс преди да унищожи тотално страната си.Този човек е безмозъчен ,нима не вижда накъде отиват нещата ,колко млади мъже загинаха в страната му.Нима не разбира ,че ЕС го зануляват умишлено .

    16:12 15.12.2025

