Пет причини защо Тръмп вдигна мерника на Венецуела

Американският президент Доналд Тръмп нареди "пълна и тотална" блокада на всички санкционирани петролни танкери, които влизат и излизат от Венецуела.

В публикация в социалните мрежи, с която обяви блокадата, Тръмп заяви, че страната използва петрол за финансиране на наркотрафик и други престъпления и обеща да продължи концентрирането на военни сили.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет провеждат закрити, класифицирани брифинги за всички американски сенатори и представители относно стратегията на администрацията на Тръмп спрямо Венецуела, пише "Ройтерс".

Целите на президента Доналд Тръмп остават неясни за много законодатели дори три месеца и половина по-късно, повече от 20 смъртоносни американски удара по лодки край южноамериканската държава и масивно натрупване на военна сила в Карибите.

Ето поглед върху съчетанието от проблеми, които са причина за кампанията за натиск.

Наркотици

През октомври администрацията на Тръмп информира Конгреса, че САЩ са във "въоръжен конфликт" с наркокартелите, като заяви, че венецуелският президент Николас Мадуро играе основна роля в доставката на незаконни наркотици, които убиват американци - нещо, което Мадуро отрича.

Освен това администрацията е определила като чуждестранни терористични организации "Трен де Арагуа" - венецуелска банда с произход от затворите, и "Картел де лос Солес" - свободно дефиниран термин, който се появи през 90-те години на миналия век като препратка към всеки венецуелски служител с предполагаеми връзки с наркотиците.

Министерството на правосъдието на САЩ обвини самия Мадуро в наркотероризъм през 2020 г., по време на първия мандат на Тръмп като президент.

По данни на САЩ Венецуела е транзитна страна за кокаин, предназначен за Европа и САЩ, и убежище за престъпни групи, които трафикират наркотици, но не е източник на фентанил - наркотикът, свързан с повечето свръхдози в САЩ.

Доктрината "Монро" на Тръмп

Този месец Тръмп публикува своята Стратегия за национална сигурност с думите, че САЩ трябва да възродят доктрината "Монро" от XIX век, която обявява Западното полукълбо за зона на влияние на Вашингтон.

Стратегията поставя Западното полукълбо начело на външнополитическите приоритети на Тръмп и намеква за влиянието на САЩ като начин да се откаже на Пекин достъп до ресурси като военни съоръжения и критични минерали.

Тъй като е изправено пред строги санкции на САЩ, правителството на Мадуро подписа енергийни и минни споразумения с Китай, Иран и Русия.

Кампания за натиск, която да доведе до по-приятелски настроено към САЩ правителство, би засилила ефективно американското влияние в региона.

Венецуелският лидер на опозицията - носителката на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо, в неделя заяви, че "абсолютно" подкрепя стратегията на Тръмп. Мачадо посочи, че Тръмп най-накрая е поставил Венецуела там, където трябва да бъде, като приоритет за националната сигурност на САЩ.

"Искаме това от години и най-накрая се случва", изтъкна тя.

Петрол

Мадуро твърди, че Вашингтон иска петрола на Венецуела, който в момента страната продава предимно на Китай. Венецуела разполага с най-големите доказани петролни запаси в света и анализаторите посочват, че достъпът до петрол може да бъде ценен коефициент за преговори за Мадуро в отношенията му с Тръмп - защитник на индустрията за изкопаеми горива.

Някои западни компании, сред които базираната в САЩ Chevron, която има специален лиценз, остават активни във Венецуела. Въпреки това, индустрията на страната изостава, като производството е ниско за размера на резервите ѝ. Години на санкции попречиха на Венецуела да привлича инвестиции и да получава оборудване и части, от които се нуждае.

Анализатори считат, че петролните резерви на Венецуела биха представлявали интерес за Тръмп, но по-големият проблем е страна в същото полукълбо с петрол и други ресурси, която е тясно свързана със съперници на САЩ като Китай и Русия.

"Идеята, че имате тази страна с петрол, минерали и редкоземни елементи в нашето полукълбо, а основните ѝ съюзници са Китай и Русия, е нещо, което не се вписва наистина в светогледа на Тръмп", отбеляза Дейвид Смилд, експерт по въпросите за Венецуела в университета Тулейн.

Куба

Много близки политически съюзници на Тръмп, сред които неговият кубинско-американски държавен секретар Рубио, отдавна се застъпват за твърди мерки срещу комунистическото правителство на Куба. Те виждат правителството на Мадуро и неговия петрол като съществена подкрепа за кубинския президент Мигел Диас-Канел и други лидери в Хавана и се надяват, че промяната във венецуелското правителство ще отслаби кубинското.

Имиграция

Администрацията на Тръмп предприема действия за прекратяване на правния статут на стотици хиляди венецуелски имигранти в Съединените щати, следвайки политиката на "масови депортации веднага", която му помогна да спечели успешната си кампания за преизбиране миналата година.

Венецуелското население в Съединените щати е нараснало с близо 600% от 2000 до 2021 г. - от 95 000 на 640 000 души, тъй като южноамериканската страна е изправена пред политически и икономически сътресения.

Прекратяването на нестабилността в родината им би намалило стимула за венецуелците да търсят нов живот в САЩ.