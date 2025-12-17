Пет причини защо Тръмп вдигна мерника на Венецуела

Американският президент Доналд Тръмп нареди "пълна и тотална" блокада на всички санкционирани петролни танкери, които влизат и излизат от Венецуела.
В публикация в социалните мрежи, с която обяви блокадата, Тръмп заяви, че страната използва петрол за финансиране на наркотрафик и други престъпления и обеща да продължи концентрирането на военни сили.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет провеждат закрити, класифицирани брифинги за всички американски сенатори и представители относно стратегията на администрацията на Тръмп спрямо Венецуела, пише "Ройтерс".
Целите на президента Доналд Тръмп остават неясни за много законодатели дори три месеца и половина по-късно, повече от 20 смъртоносни американски удара по лодки край южноамериканската държава и масивно натрупване на военна сила в Карибите.
Ето поглед върху съчетанието от проблеми, които са причина за кампанията за натиск.
Наркотици
През октомври администрацията на Тръмп информира Конгреса, че САЩ са във "въоръжен конфликт" с наркокартелите, като заяви, че венецуелският президент Николас Мадуро играе основна роля в доставката на незаконни наркотици, които убиват американци - нещо, което Мадуро отрича.
Освен това администрацията е определила като чуждестранни терористични организации "Трен де Арагуа" - венецуелска банда с произход от затворите, и "Картел де лос Солес" - свободно дефиниран термин, който се появи през 90-те години на миналия век като препратка към всеки венецуелски служител с предполагаеми връзки с наркотиците.
Министерството на правосъдието на САЩ обвини самия Мадуро в наркотероризъм през 2020 г., по време на първия мандат на Тръмп като президент.
По данни на САЩ Венецуела е транзитна страна за кокаин, предназначен за Европа и САЩ, и убежище за престъпни групи, които трафикират наркотици, но не е източник на фентанил - наркотикът, свързан с повечето свръхдози в САЩ.
Доктрината "Монро" на Тръмп
Този месец Тръмп публикува своята Стратегия за национална сигурност с думите, че САЩ трябва да възродят доктрината "Монро" от XIX век, която обявява Западното полукълбо за зона на влияние на Вашингтон.
Стратегията поставя Западното полукълбо начело на външнополитическите приоритети на Тръмп и намеква за влиянието на САЩ като начин да се откаже на Пекин достъп до ресурси като военни съоръжения и критични минерали.
Тъй като е изправено пред строги санкции на САЩ, правителството на Мадуро подписа енергийни и минни споразумения с Китай, Иран и Русия.
Кампания за натиск, която да доведе до по-приятелски настроено към САЩ правителство, би засилила ефективно американското влияние в региона.
Венецуелският лидер на опозицията - носителката на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо, в неделя заяви, че "абсолютно" подкрепя стратегията на Тръмп. Мачадо посочи, че Тръмп най-накрая е поставил Венецуела там, където трябва да бъде, като приоритет за националната сигурност на САЩ.
"Искаме това от години и най-накрая се случва", изтъкна тя.
Петрол
Мадуро твърди, че Вашингтон иска петрола на Венецуела, който в момента страната продава предимно на Китай. Венецуела разполага с най-големите доказани петролни запаси в света и анализаторите посочват, че достъпът до петрол може да бъде ценен коефициент за преговори за Мадуро в отношенията му с Тръмп - защитник на индустрията за изкопаеми горива.
Някои западни компании, сред които базираната в САЩ Chevron, която има специален лиценз, остават активни във Венецуела. Въпреки това, индустрията на страната изостава, като производството е ниско за размера на резервите ѝ. Години на санкции попречиха на Венецуела да привлича инвестиции и да получава оборудване и части, от които се нуждае.
Анализатори считат, че петролните резерви на Венецуела биха представлявали интерес за Тръмп, но по-големият проблем е страна в същото полукълбо с петрол и други ресурси, която е тясно свързана със съперници на САЩ като Китай и Русия.
"Идеята, че имате тази страна с петрол, минерали и редкоземни елементи в нашето полукълбо, а основните ѝ съюзници са Китай и Русия, е нещо, което не се вписва наистина в светогледа на Тръмп", отбеляза Дейвид Смилд, експерт по въпросите за Венецуела в университета Тулейн.
Куба
Много близки политически съюзници на Тръмп, сред които неговият кубинско-американски държавен секретар Рубио, отдавна се застъпват за твърди мерки срещу комунистическото правителство на Куба. Те виждат правителството на Мадуро и неговия петрол като съществена подкрепа за кубинския президент Мигел Диас-Канел и други лидери в Хавана и се надяват, че промяната във венецуелското правителство ще отслаби кубинското.
Имиграция
Администрацията на Тръмп предприема действия за прекратяване на правния статут на стотици хиляди венецуелски имигранти в Съединените щати, следвайки политиката на "масови депортации веднага", която му помогна да спечели успешната си кампания за преизбиране миналата година.
Венецуелското население в Съединените щати е нараснало с близо 600% от 2000 до 2021 г. - от 95 000 на 640 000 души, тъй като южноамериканската страна е изправена пред политически и икономически сътресения.
Прекратяването на нестабилността в родината им би намалило стимула за венецуелците да търсят нов живот в САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даааааааа
Някой чувал ли е за военни действия в УСА.
Ако се случи краварите ще са по смирени
Коментиран от #14, #31
09:42 17.12.2025
2 Последния Софиянец
09:42 17.12.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
09:43 17.12.2025
4 Някой
09:43 17.12.2025
5 Причината е една
09:43 17.12.2025
6 Граф Сен Жермен
09:44 17.12.2025
7 дядо поп
09:49 17.12.2025
8 Баце ЕООД
09:50 17.12.2025
9 Ивелин Михайлов
09:52 17.12.2025
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
1. Петролът
2. Петролът
3. Петролът
4. Петролът
5. Петролът
09:52 17.12.2025
11 Механик
В последните 75 години, САЩ нападат само държави, които имат нефт. За пример са Ирак, Иран, Сирия...
Коментиран от #26
09:53 17.12.2025
12 Причината една единствена
09:53 17.12.2025
13 Причината е само Една!
09:54 17.12.2025
14 Видьо Видев
До коментар #1 от "Даааааааа":Нова Година-нов късмет!
Путлер-обесен!
10:07 17.12.2025
15 Нещастници
10:08 17.12.2025
16 Нещастници
10:09 17.12.2025
17 Гост
10:15 17.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мишел
Очертава се първа победа на САЩ във война от много време.
Коментиран от #25
10:18 17.12.2025
20 Луд
10:19 17.12.2025
21 5 причини
2.имат петрол
3.имат петрол
4.имат петрол
5.имат петрол
Американците колко войни направиха в близкия изток, заради петрола. В Африка също воюваха, пак заради петрола.
10:22 17.12.2025
22 мбуа ха ха ха
С продажба на пуканки финансирал продажбата на лекарства.
Тоя хабер има ли от кое се печели повече? Финансирали продажбата на дрога, все едно има нужда от финансиране това от което се печели най-много.
10:26 17.12.2025
23 Иван
Коментиран от #24
10:27 17.12.2025
24 аха
До коментар #23 от "Иван":За това казваш не натиска Шаломов(Путин по майчина линия)
10:28 17.12.2025
25 така е
До коментар #19 от "Мишел":Най-голямата демокрация в света съвсем демократично избива бедни рибари, които набеждава без никакви доказателства, че са наркотрафиканти. Докато съществуват САЩ, Великобритания и Израел, мир в света няма да има, а държавите няма да могат да разполагат с ресурсите си в полза на народите си.
10:33 17.12.2025
26 Златин
До коментар #11 от "Механик":И злато . Ако не бяхме дали нашето ,сигурно главен виновник за накърнени интереси на " Велика САЩ " и наркотрафика към тях щяхме да сме ние и самолетоносачите да са в Черно море. Не е добре ,че им го подариха заедно с територия за бази ,но пък нали сега сме братушки ,макар и не съвсем. В този шиб свят ,ни да имаш ,ни да нямаш . Алчни и ненаситни милиардери с маниакални грандомански диктаторски наклонности колкото искаш . Велики и хората пикаят на гробовете им като се гътнат.
10:34 17.12.2025
27 хихихи
10:39 17.12.2025
28 Лукойл
Причината НЕ Е като тази в Ирак, Либия или Сирия там беше заради нефта им
а във Венецуела заради петрола им
Коментиран от #29
10:43 17.12.2025
29 Роснефт
До коментар #28 от "Лукойл":Това е безспорен
Факт
10:44 17.12.2025
30 СТО И ДЕСЕТ ПРИЧИНИ МАДУРУ
10:45 17.12.2025
31 5 причини
До коментар #1 от "Даааааааа":1. Нефт 2. Нефт 3. Нефт 4. Нефт 5. Нефт
10:47 17.12.2025