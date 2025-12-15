Новини
В скандинавската страна парите в брой стават част от подготовката на населението и институциите за кризисни ситуации

Швеция: Страната, в която не се плаща кеш - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Швеция почти никъде не се плаща с пари в брой. Но голямата зависимост от интернет крие и рискове. Централната банка съветва хората да държат вкъщи пари за една седмица, които да стигат за най-неотложните нужди.

Без значение дали човек си купува дъвка от автомат, традиционна канелена кифличка от пекарна или плаща такса за ползване на обществена тоалетна – в Швеция почти навсякъде вече се плаща само дигитално. Само една от десет покупки все още се извършва с пари в брой.

Повечето магазини в скандинавската страна приемат само карти – това важи дори за големите търговски обекти. Изглежда практично, но си има и недостатъци. Защото парите в брой изчезват не само от портфейлите: банковите клонове все по-рядко предлагат възможност да се теглят пари на каса, а банкоматите постоянно намаляват.

Има хора, които изпитват затруднения с дигиталните плащания

Бьорн Ериксон е подел инициатива за запазване на плащанията с пари в брой. Според него има нужда от промяна в мисленето: „Безналичните плащания изключват определени хора, които срещат различни затруднения - например хора с физически увреждания или много от по-възрастните хора, които не могат да се справят с дигиталните предизвикателства, както и някои от онези, които живеят в провинцията на места без покритие“.

И не само това: възможни кибератаки и прекъсвания на електрозахранването или на интернет също са част от проблема. Шведската централна банка оценява заплахата от подобни фактори като съвсем реална. И макар защитите на финансовата система засега да функционират добре, във времена на геополитически напрежения парите в брой са изключително важни.

Съвети да се държат и пари в брой

„Искаме да повишим съзнанието за това, че е разумно вкъщи да имате известно количество пари в брой, за да останете платежоспособни и при прекъсване на телекомуникациите или електрозахранването. Препоръчваме да държите у дома достатъчно пари в брой, за да можете да покриете разходите си за храна и лекарства за една седмица“, казва в тази връзка Елин Ритола от Централната банка на Швеция.

Шведското министерство на отбраната подкрепя тази препоръка, защото парите в брой са елемент от националната подготовка за случаи на кризи. Но далеч не всички шведи следват този съвет. Импровизирана анкета на ДВ по улиците на шведската столица Стокхолм показва, че хората масово не държат пари в брой у дома – включително и защото става все по-трудно да се плаща кеш. Други обаче не са забравили урока от Испания, където тази година имаше тежък срив в електроснабдяването, което създаде огромни проблеми на хората и невъзможност да плащат сметки.

Банките нямат интерес от промяна

Шведското правителство търси правилните решения. Експертна комисия, която бе създадена миналата година, препоръчва банките да бъдат задължени по закон да поддържат инфраструктура за разплащания в брой. За същото настоява и Централната банка на Швеция от години, борейки се с нежеланието на финансови институции, които нямат интерес от промяна.

„Според нашите анализи, намаляващото използване на пари в брой е донесло финансови ползи на банките – в размер на около три милиарда шведски крони. Затова има основателни причини да засилим натиска върху банките. Така например ние предложихме да има задължителна възможност за използване на пари в брой. Идеята е магазините, които продават стоки от първа необходимост, да бъдат задължени да приемат и пари в брой“, казва за ДВ Елин Ритола от Шведска централна банка.

Така в скандинавската страна парите в брой стават част от подготовката на населението и институциите за кризисни ситуации. Темата остава политически актуална, независимо че кешовите разплащания в Швеция са почти на изчезване.


  • 1 видяхте ли

    24 8 Отговор
    Така става като приемат еврото,местната валута изчезва

    Коментиран от #18, #22, #23, #25

    20:25 15.12.2025

  • 2 Да,бе

    36 5 Отговор
    Значи Швеция е първият дигитален концлагер...Какъв финал на някога гордите викинги плюс,че са и най-северният халифат.

    Коментиран от #32

    20:26 15.12.2025

  • 3 Даже

    11 1 Отговор
    и по сергиите на Коледните базари .

    20:26 15.12.2025

  • 4 Не, че нещо ама...

    19 0 Отговор
    Въпрос на време беше,дигитализацията на парите.Така се придобива пълен контрол.

    20:28 15.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Добре дошли в концлагера на Цифровото евро.

    Коментиран от #9, #11

    20:29 15.12.2025

  • 6 Гордостта на Тарра

    12 0 Отговор
    То оригинални бели шведи няма вече

    20:30 15.12.2025

  • 7 Руски колхозник

    7 3 Отговор
    В Нидерландия също е така.Рядко някой плаща в кеш, а градските транспорти не приемат пари в брой.

    20:31 15.12.2025

  • 8 Закс

    10 0 Отговор
    Полека с ваазилин...

    20:32 15.12.2025

  • 9 Град Козлодуй

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Швеция си има собствена валута, какво Евро бълнуваш бе ч@к@л

    20:34 15.12.2025

  • 10 Тракиец 🇺🇦

    8 2 Отговор
    Срам и позор за Швеция

    20:36 15.12.2025

  • 11 ами да ама не

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    ЕЦБ за момента е много по-консервативна. И кеша пази и с криптото не се олива. И с лихвите я кара плавно.

    Като гледам новите евраци с по 1000 защити и здрава артия, няма намерение да ги смянт скоро.
    Да не казвам кои банкнови приличат на еднодневки - полупрозрачни и тънки...

    20:37 15.12.2025

  • 12 Пич

    4 0 Отговор
    Всеки има право да е глупав ! Но накрая оцеляват умните !!! Вземайте злато , това ще ви увеличи шансовете !

    Коментиран от #14

    20:37 15.12.2025

  • 13 Меее

    7 0 Отговор
    И в кравефермата не се плаща кеш, всичко ти сипват в копанката и после на пангара с брадвата

    20:39 15.12.2025

  • 14 Чип

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Новата година е година на Среброто. Вземайте и на следващата Коледа да ме почерпите за финансовия съвет

    Коментиран от #20, #27

    20:40 15.12.2025

  • 15 ...

    5 0 Отговор
    2028 година официално ще обявите фалит
    2029 ви вкарваме в война с русия
    2030 ще изчезнете от картата на европа

    20:40 15.12.2025

  • 16 DW - Пропаганден машинен

    6 0 Отговор
    Швеция - демо на дигитален концлагер!

    20:41 15.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хихихи

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "видяхте ли":

    Швеция нямат Евро и едва ли ще приемат някога. Тяхната валута е една от трите най стабилни в Европа заедно с норвежката и швейцарската . А за мен е номер едно, защото нямат като швейцарците парите на целия свят,и нямат природните ресурси на норвежците Валута която е силна единствено заради силната им икономика

    Коментиран от #30

    20:44 15.12.2025

  • 19 Мнение

    6 0 Отговор
    Всички се правят, но всички обичат Кеш :-)

    20:46 15.12.2025

  • 20 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Чип":

    Така е , сега среброто е в сила ! Въпреки това за дългосрочно съхранение на препоръчвам злато! Който има възможност - имоти за бягство , в Нова Зеландия , например , или подобни и далечни.

    20:46 15.12.2025

  • 21 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Що бе? В малобритания с кво плащат? Я афтурчиту да спомене кога за последно видя в малобритания кеш? Даже просяците са с пос терминали

    20:47 15.12.2025

  • 22 Хе хе

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "видяхте ли":

    А представяш ли си да бяха приели еврото?

    20:48 15.12.2025

  • 23 Шведска крона

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "видяхте ли":

    Швеция е член на ЕС, но избира да остане извън еврозоната, тъй като няма обществено одобрение за въвеждане на еврото.

    20:49 15.12.2025

  • 24 руzoфил

    0 1 Отговор
    ние берем взятки само кеш.мистър кеш !

    20:49 15.12.2025

  • 25 Коментиращ

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "видяхте ли":

    Точно това е целта на тези овладени от злото "медии", като "Демон Веле"!

    Обясняват на длъж и на шир колко невероятно е да плащаш с карта и да ти махнат кеша, и така докато не ти въведат дигиталното евро, с което да ти контролират всяка една секунда от живота!
    Днес си ял много месо?!
    Запор на сметките, или голяма такса!
    Завчера си писал нещо против урсулевите чучела на злото?!
    Запор на сметките, щото смееш да изразяваш собствено мнение, против съвременните робовладелци!

    Казвате си:
    "Да бе, това са конспирации..."?!
    Сигурни ли сте?!
    Помните ли какво стана с тези, които решиха да подкрепят протеста на тираджиите в Канада (които тираджии ги задължиха да се бодат с експерименталки, инак нема да пътуват)?!
    Ами стана това, че на част от протестиращите им бяха запорирани сметките от режима на Трюдо (друг служител на злото, като урсулите)!!!

    Така, че НИКАКВО ЕВРО, ОЩЕ ПО-МАЛКО ДИГИТАЛНО!
    ПАРИТЕ В БРОЙ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ!
    АНОНИМНОТО ХАРЧЕНЕ НА ПАРИ, ТРЯБВА ДА СИ ОСТАНЕ АНОНИМНО, ЗА ДА ИМА ПОНЕ НЯКАКВА ДЕМОКРАЦИЯ!
    ЩЕ КАЖЕТЕ, "ДА АМА С ДИГИТАЛНИТЕ ПАРИ КОРУПЦИЯТА ЩЕ СЕ ВИЖДА?!
    И КАКВО ОТ ТОВА?!
    ТЕ КОРУМПИРАНИТЕ, КАТО УРСУЛА, И СЕГА СИ ЗНАЯТ КОИ СА КАТО ТЯХ!
    С ДИГИТАЛНОТО ЕВРО ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА СА КОРУМПИРАНИ, ПРОСТО ЩЕ ВЪРНАТ РОБСТВОТО НАД ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА!

    20:50 15.12.2025

  • 26 Е да де,

    1 1 Отговор
    Не само в Швеция, в Нидерландия е същото и то не от скоро. Ако някъде решиш да платиш кеш направо ще те гледат като извънземен. Не защото това не е редно или неправилно, а защото никой не ползва пари в брой и нямат налични дребни, а както в повечето случаи се налага трябва да ти върнат ресто. А там не могат да си позволят оправдание като при нас: "Съжалявам, но нямам да ти върна." и ти да отвърнеш "Абе карай, няма проблем!".

    20:50 15.12.2025

  • 27 Това сребро

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Чип":

    на кого ще го продадеш?

    20:50 15.12.2025

  • 28 ежко

    3 0 Отговор
    Ако една страна не приема плащане във собствената си валута, то как може да убеди гражданите си,че валутата и струва нещо?Щом емитираш нещо, то трябва и да позволяваш на хората да го ползват!Интересен казус за съда, ако си глобен затова,че не можеш да ползваш кеша си!

    20:52 15.12.2025

  • 29 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Не е далеч денят,в който жълто-кафяви медии като DW и подлогите им Факти ще бъдат забранени със закон а работещите в тях ще бъдат подвеждани под съдебна отговорност.

    20:53 15.12.2025

  • 30 Евгени

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "хихихи":

    Не точно за това премахват парите в брой. И колкото по-малка е една държава толкова по рисковано е да има своя валута. Само трябва да дойде някой Тръмп, който не уважава никакви политически и финансови правила, и да каже от днес не приемаме вашата валута, за нас тя е равнозначна на тоалетна хартия. И ето ти криза. Както направи с швейцарците. Сложи им 39% мита, и онези горките месеци наред му се молят да им ги намали

    20:56 15.12.2025

  • 31 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Европейският Райх не притежава нищо ценно ,с което да обезпечи трилионите напечатани € хартийки,чиято производство като себестойност надвишава вложените средства.

    20:57 15.12.2025

  • 32 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    А бе ейййй, има много държави в които кеша изчезва и на никой не му трябва. Китай също е една от тези държави. На кой му трябва кеш, света върви напред, кой ти ползва хартии за разплащане? Е, хартиите са добри за вървежа на черния бизнес и сивия сектор, ама ако искате да няма криминалитет, то е най-добре всичко да се плаща с карти.

    Коментиран от #35

    20:57 15.12.2025

  • 33 Кинг Кеш

    2 0 Отговор
    Другата пландемия като ги залостят и тях, няма да има нужда от вечерен час, хайки по улиците и машини за биометрични данни по веригите за хр. стоки - седи си АИто у кибуца в мошестан и следи картите. Хихихи

    20:58 15.12.2025

  • 34 ококор

    1 0 Отговор
    bg - тepитopиятa кoeтo щe e oпитнoтo пoлe зa cbdc-тo нa юpогeйcкaтa цeнтpaлнa бaнкa

    20:59 15.12.2025

  • 35 Да,бе

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха":

    Кеша е свобода да разполагаш с парите си,а дигитално вече се крадат милиарди,а бе ейй,алооууу...Пък Китай е друга цивилизация.

    21:02 15.12.2025

  • 36 Справедлив

    0 0 Отговор
    Тыпи шведски тройки.

    21:04 15.12.2025

  • 37 Обществена тайна

    0 0 Отговор
    Почна се, сега ще ни подгряват за дигиталното евро. Платена пропаганда!
    Ние искаме В БРОЙ да плащаме, защото не сме малоумни и не искаме с един бутон да бъдем занулени, шантажирани и пресирани от тираничната система. Утре ще почнете да възхвалявате и социалнара кредитна система на Китай.
    Засрамете се!

    21:05 15.12.2025

