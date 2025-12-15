Швеция: Страната, в която не се плаща кеш

В Швеция почти никъде не се плаща с пари в брой. Но голямата зависимост от интернет крие и рискове. Централната банка съветва хората да държат вкъщи пари за една седмица, които да стигат за най-неотложните нужди.
Без значение дали човек си купува дъвка от автомат, традиционна канелена кифличка от пекарна или плаща такса за ползване на обществена тоалетна – в Швеция почти навсякъде вече се плаща само дигитално. Само една от десет покупки все още се извършва с пари в брой.
Повечето магазини в скандинавската страна приемат само карти – това важи дори за големите търговски обекти. Изглежда практично, но си има и недостатъци. Защото парите в брой изчезват не само от портфейлите: банковите клонове все по-рядко предлагат възможност да се теглят пари на каса, а банкоматите постоянно намаляват.
Има хора, които изпитват затруднения с дигиталните плащания
Бьорн Ериксон е подел инициатива за запазване на плащанията с пари в брой. Според него има нужда от промяна в мисленето: „Безналичните плащания изключват определени хора, които срещат различни затруднения - например хора с физически увреждания или много от по-възрастните хора, които не могат да се справят с дигиталните предизвикателства, както и някои от онези, които живеят в провинцията на места без покритие“.
И не само това: възможни кибератаки и прекъсвания на електрозахранването или на интернет също са част от проблема. Шведската централна банка оценява заплахата от подобни фактори като съвсем реална. И макар защитите на финансовата система засега да функционират добре, във времена на геополитически напрежения парите в брой са изключително важни.
Съвети да се държат и пари в брой
„Искаме да повишим съзнанието за това, че е разумно вкъщи да имате известно количество пари в брой, за да останете платежоспособни и при прекъсване на телекомуникациите или електрозахранването. Препоръчваме да държите у дома достатъчно пари в брой, за да можете да покриете разходите си за храна и лекарства за една седмица“, казва в тази връзка Елин Ритола от Централната банка на Швеция.
Шведското министерство на отбраната подкрепя тази препоръка, защото парите в брой са елемент от националната подготовка за случаи на кризи. Но далеч не всички шведи следват този съвет. Импровизирана анкета на ДВ по улиците на шведската столица Стокхолм показва, че хората масово не държат пари в брой у дома – включително и защото става все по-трудно да се плаща кеш. Други обаче не са забравили урока от Испания, където тази година имаше тежък срив в електроснабдяването, което създаде огромни проблеми на хората и невъзможност да плащат сметки.
Банките нямат интерес от промяна
Шведското правителство търси правилните решения. Експертна комисия, която бе създадена миналата година, препоръчва банките да бъдат задължени по закон да поддържат инфраструктура за разплащания в брой. За същото настоява и Централната банка на Швеция от години, борейки се с нежеланието на финансови институции, които нямат интерес от промяна.
„Според нашите анализи, намаляващото използване на пари в брой е донесло финансови ползи на банките – в размер на около три милиарда шведски крони. Затова има основателни причини да засилим натиска върху банките. Така например ние предложихме да има задължителна възможност за използване на пари в брой. Идеята е магазините, които продават стоки от първа необходимост, да бъдат задължени да приемат и пари в брой“, казва за ДВ Елин Ритола от Шведска централна банка.
Така в скандинавската страна парите в брой стават част от подготовката на населението и институциите за кризисни ситуации. Темата остава политически актуална, независимо че кешовите разплащания в Швеция са почти на изчезване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 видяхте ли
Коментиран от #18, #22, #23, #25
20:25 15.12.2025
2 Да,бе
Коментиран от #32
20:26 15.12.2025
3 Даже
20:26 15.12.2025
4 Не, че нещо ама...
20:28 15.12.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #11
20:29 15.12.2025
6 Гордостта на Тарра
20:30 15.12.2025
7 Руски колхозник
20:31 15.12.2025
8 Закс
20:32 15.12.2025
9 Град Козлодуй
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Швеция си има собствена валута, какво Евро бълнуваш бе ч@к@л
20:34 15.12.2025
10 Тракиец 🇺🇦
20:36 15.12.2025
11 ами да ама не
До коментар #5 от "Последния Софиянец":ЕЦБ за момента е много по-консервативна. И кеша пази и с криптото не се олива. И с лихвите я кара плавно.
Като гледам новите евраци с по 1000 защити и здрава артия, няма намерение да ги смянт скоро.
Да не казвам кои банкнови приличат на еднодневки - полупрозрачни и тънки...
20:37 15.12.2025
12 Пич
Коментиран от #14
20:37 15.12.2025
13 Меее
20:39 15.12.2025
14 Чип
До коментар #12 от "Пич":Новата година е година на Среброто. Вземайте и на следващата Коледа да ме почерпите за финансовия съвет
Коментиран от #20, #27
20:40 15.12.2025
15 ...
2029 ви вкарваме в война с русия
2030 ще изчезнете от картата на европа
20:40 15.12.2025
16 DW - Пропаганден машинен
20:41 15.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 хихихи
До коментар #1 от "видяхте ли":Швеция нямат Евро и едва ли ще приемат някога. Тяхната валута е една от трите най стабилни в Европа заедно с норвежката и швейцарската . А за мен е номер едно, защото нямат като швейцарците парите на целия свят,и нямат природните ресурси на норвежците Валута която е силна единствено заради силната им икономика
Коментиран от #30
20:44 15.12.2025
19 Мнение
20:46 15.12.2025
20 Пич
До коментар #14 от "Чип":Така е , сега среброто е в сила ! Въпреки това за дългосрочно съхранение на препоръчвам злато! Който има възможност - имоти за бягство , в Нова Зеландия , например , или подобни и далечни.
20:46 15.12.2025
21 Хохо Бохо
20:47 15.12.2025
22 Хе хе
До коментар #1 от "видяхте ли":А представяш ли си да бяха приели еврото?
20:48 15.12.2025
23 Шведска крона
До коментар #1 от "видяхте ли":Швеция е член на ЕС, но избира да остане извън еврозоната, тъй като няма обществено одобрение за въвеждане на еврото.
20:49 15.12.2025
24 руzoфил
20:49 15.12.2025
25 Коментиращ
До коментар #1 от "видяхте ли":Точно това е целта на тези овладени от злото "медии", като "Демон Веле"!
Обясняват на длъж и на шир колко невероятно е да плащаш с карта и да ти махнат кеша, и така докато не ти въведат дигиталното евро, с което да ти контролират всяка една секунда от живота!
Днес си ял много месо?!
Запор на сметките, или голяма такса!
Завчера си писал нещо против урсулевите чучела на злото?!
Запор на сметките, щото смееш да изразяваш собствено мнение, против съвременните робовладелци!
Казвате си:
"Да бе, това са конспирации..."?!
Сигурни ли сте?!
Помните ли какво стана с тези, които решиха да подкрепят протеста на тираджиите в Канада (които тираджии ги задължиха да се бодат с експерименталки, инак нема да пътуват)?!
Ами стана това, че на част от протестиращите им бяха запорирани сметките от режима на Трюдо (друг служител на злото, като урсулите)!!!
Така, че НИКАКВО ЕВРО, ОЩЕ ПО-МАЛКО ДИГИТАЛНО!
ПАРИТЕ В БРОЙ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ!
АНОНИМНОТО ХАРЧЕНЕ НА ПАРИ, ТРЯБВА ДА СИ ОСТАНЕ АНОНИМНО, ЗА ДА ИМА ПОНЕ НЯКАКВА ДЕМОКРАЦИЯ!
ЩЕ КАЖЕТЕ, "ДА АМА С ДИГИТАЛНИТЕ ПАРИ КОРУПЦИЯТА ЩЕ СЕ ВИЖДА?!
И КАКВО ОТ ТОВА?!
ТЕ КОРУМПИРАНИТЕ, КАТО УРСУЛА, И СЕГА СИ ЗНАЯТ КОИ СА КАТО ТЯХ!
С ДИГИТАЛНОТО ЕВРО ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА СА КОРУМПИРАНИ, ПРОСТО ЩЕ ВЪРНАТ РОБСТВОТО НАД ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА!
20:50 15.12.2025
26 Е да де,
20:50 15.12.2025
27 Това сребро
До коментар #14 от "Чип":на кого ще го продадеш?
20:50 15.12.2025
28 ежко
20:52 15.12.2025
29 Сатана Z
20:53 15.12.2025
30 Евгени
До коментар #18 от "хихихи":Не точно за това премахват парите в брой. И колкото по-малка е една държава толкова по рисковано е да има своя валута. Само трябва да дойде някой Тръмп, който не уважава никакви политически и финансови правила, и да каже от днес не приемаме вашата валута, за нас тя е равнозначна на тоалетна хартия. И ето ти криза. Както направи с швейцарците. Сложи им 39% мита, и онези горките месеци наред му се молят да им ги намали
20:56 15.12.2025
31 Сатана Z
20:57 15.12.2025
32 Хахахаха
До коментар #2 от "Да,бе":А бе ейййй, има много държави в които кеша изчезва и на никой не му трябва. Китай също е една от тези държави. На кой му трябва кеш, света върви напред, кой ти ползва хартии за разплащане? Е, хартиите са добри за вървежа на черния бизнес и сивия сектор, ама ако искате да няма криминалитет, то е най-добре всичко да се плаща с карти.
Коментиран от #35
20:57 15.12.2025
33 Кинг Кеш
20:58 15.12.2025
34 ококор
20:59 15.12.2025
35 Да,бе
До коментар #32 от "Хахахаха":Кеша е свобода да разполагаш с парите си,а дигитално вече се крадат милиарди,а бе ейй,алооууу...Пък Китай е друга цивилизация.
21:02 15.12.2025
36 Справедлив
21:04 15.12.2025
37 Обществена тайна
Ние искаме В БРОЙ да плащаме, защото не сме малоумни и не искаме с един бутон да бъдем занулени, шантажирани и пресирани от тираничната система. Утре ще почнете да възхвалявате и социалнара кредитна система на Китай.
Засрамете се!
21:05 15.12.2025