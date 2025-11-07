Модерна бойна авиация! Украйна получава 150 изтребители Gripen, а от 2033 г. започва и да ги произвежда

Производството на шведските многоцелеви изтребители Gripen в Украйна ще започне през 2033 г., съобщи украинският министър на отбраната Денис Шмигал.
На 6 ноември е подписан меморандум между украинска компания и шведския производител Saab, който предвижда постепенно локализиране на производството, обяви той.
"Очакваме, че до 2033 г. Gripen ще бъде значително локализиран в Украйна: от сглобяване на големи единици до локализиране на отделни компоненти", заяви Шмигал.
🇺🇦🇸🇪 Today in Stockholm, I signed a Letter of Intent with Swedish Defense Minister @PlJonson on partnership in defense innovation.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 6, 2025
This document opens new opportunities to attract Swedish investment and technology to develop Ukraine’s defense industry, create new formats of… pic.twitter.com/83DxiQKGTZ
Новината идва след подписаното на 22 октомври писмо за намерение между Швеция и Украйна за потенциална доставка на до 150 изтребителя Gripen.
Швеция поръча 60 изтребителя Gripen E още през 2013 г., но получи първия едва през 2024 г. Saab вече изпълнява поръчки за държави като Бразилия и Тайланд, макар че техните договори са за значително по-малки количества.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 2033г.
23:40 07.11.2025
2 Вярвайте
23:42 07.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хохи Бохо
23:43 07.11.2025
5 Гошо 33-тя
Тъй ли й обещаха на Украйна,ъ?
23:45 07.11.2025
6 Читател
23:46 07.11.2025
7 ООрана държава
23:46 07.11.2025
8 Цеко сифоня
23:46 07.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 1488
23:47 07.11.2025
11 Шмъркал
23:48 07.11.2025
12 Pyccкий Карлик
23:49 07.11.2025
13 Боби
23:50 07.11.2025
14 ?????
Шведите за 25 години са произвели малко повече от 200 Грипена.
Смятайте кво и що и как.
23:50 07.11.2025
15 Минувач
Тогава войната ще е приключила! Аз лично не изключвам варианта Путин умишлено да бави Украйна, защото всичко върви в полза на Русия и не говоря за самата война. Говоря за процесите в Европа. Напълно възможно е Путин да преценя ситуацията и да се стреми да извлече максималните ползи, които са много по-големи от Украйна. А това е смяната на режима в ЕС и основните правителства в Европа. Вижда се, че в Германия и Франция първи сили в момента са десните и евро-скептични партии, и не само в тези държави. Изборите там ще са след 2-3 години, както и за ЕП. Путин си цъка войната и чака да дойдат тези важни избори. За 2-3 години ще е взел всички руско-езични територии в Украйна, другите не са му важни, там и да ги вземе, ще са буре с барут, не му трябват.
Това са фактите - политически Русия не е в риск, но ЕС е и то в голям. Войната бавно пъпли на запад, на Украйна и става все по-трудно да и дават пари и оръжие, перспектива за украинска контра-офанзива няма. Слушайте ме - Русия няма да приключи войната преди следващите важни избори в Европа. Ако спечели сега бързо, десните партии все още само водят, но нямат мнозинство за самостоятелно управление, но със забавянето на войната и това ще се случи.
23:52 07.11.2025
16 Висящият от колесник
ще спра войната за 24 часа
ще ви дадем 16 изтребителя само ги купете предварително
за 3 три милиарда (един дадоха ама той се счупи и не може да лети
та и тия така ще ви дадем едни 150 изтребителя ама друг пут
23:54 07.11.2025
17 Снимка
23:55 07.11.2025
18 Звучи твърде несериозно!
23:58 07.11.2025