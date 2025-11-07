Новини
Свят »
Украйна »
Модерна бойна авиация! Украйна получава 150 изтребители Gripen, а от 2033 г. започва и да ги произвежда
  Тема: Украйна

Модерна бойна авиация! Украйна получава 150 изтребители Gripen, а от 2033 г. започва и да ги произвежда

7 Ноември, 2025 23:39 609 18

  • изтребители-
  • украйна-
  • швеция-
  • нато-
  • gripen-
  • денис шмигал

Saab вече изпълнява поръчки за държави като Бразилия и Тайланд, макар че техните договори са за значително по-малки количества

Модерна бойна авиация! Украйна получава 150 изтребители Gripen, а от 2033 г. започва и да ги произвежда - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Производството на шведските многоцелеви изтребители Gripen в Украйна ще започне през 2033 г., съобщи украинският министър на отбраната Денис Шмигал.

На 6 ноември е подписан меморандум между украинска компания и шведския производител Saab, който предвижда постепенно локализиране на производството, обяви той.

"Очакваме, че до 2033 г. Gripen ще бъде значително локализиран в Украйна: от сглобяване на големи единици до локализиране на отделни компоненти", заяви Шмигал.

Новината идва след подписаното на 22 октомври писмо за намерение между Швеция и Украйна за потенциална доставка на до 150 изтребителя Gripen.

Швеция поръча 60 изтребителя Gripen E още през 2013 г., но получи първия едва през 2024 г. Saab вече изпълнява поръчки за държави като Бразилия и Тайланд, макар че техните договори са за значително по-малки количества.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2033г.

    19 3 Отговор
    Украйна със столица Лвов.

    23:40 07.11.2025

  • 2 Вярвайте

    14 3 Отговор
    Ако настъпи мир, на остатъчна Украйна и гащите ще им опишат и отнемат.

    23:42 07.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хохи Бохо

    14 3 Отговор
    Ма то дошло. Шведите да подпишат тоя меморандум с Русия щото до тогава Украйна ще е географска област на Русия, каквато винаги си е била. Ааз когато учих география държава Украйна НЕ СЪЩЕСТВУВАШЕ

    23:43 07.11.2025

  • 5 Гошо 33-тя

    11 3 Отговор
    Брях чи си обърках от коя ши ги сглабя
    Тъй ли й обещаха на Украйна,ъ?

    23:45 07.11.2025

  • 6 Читател

    12 3 Отговор
    2033 ще произвежда браво може би по рано.Абе Украйна не съществува бе идиоти . Всичко това са кредити от сатанистите.

    23:46 07.11.2025

  • 7 ООрана държава

    13 3 Отговор
    2033? Ентусиасти, мислят си че ще съществува такава държава през 2033

    23:46 07.11.2025

  • 8 Цеко сифоня

    12 2 Отговор
    Ей ся вече на Русия и е спукана работата. Начин 2033 г. някъде към обед украинското знаме шъ се вее над Кремъл.

    23:46 07.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 1488

    10 1 Отговор
    през 2033 сички шопи ще се преселят в софийското метро

    23:47 07.11.2025

  • 11 Шмъркал

    9 3 Отговор
    Не знам да се смея ли да плача ли. 2033г. не се знае какво ще е останало от Украйна. До 2033г. дългът на Украйна ще е 400-500 милиарда евро.( та не знам как ще купят самолети). До 2033г. Грипен ще е страшно "остарял" самолет. И мога още да продължа. Явно Украинското ръководство не знае на кой свят се намира, а Швеците са ясни отдавна- г.й до г.я мила мойо майно ле.

    23:48 07.11.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    3 9 Отговор
    Украинската фантазия е безгранична, като ру3ката глупост.......

    23:49 07.11.2025

  • 13 Боби

    1 5 Отговор
    Браво!

    23:50 07.11.2025

  • 14 ?????

    11 1 Отговор
    Пак ли да го дъвчем.
    Шведите за 25 години са произвели малко повече от 200 Грипена.
    Смятайте кво и що и как.

    23:50 07.11.2025

  • 15 Минувач

    6 0 Отговор
    Да вземе да напишете и, че Украйна щяла да получи първите от тези 150 изтребителя след 3 години...
    Тогава войната ще е приключила! Аз лично не изключвам варианта Путин умишлено да бави Украйна, защото всичко върви в полза на Русия и не говоря за самата война. Говоря за процесите в Европа. Напълно възможно е Путин да преценя ситуацията и да се стреми да извлече максималните ползи, които са много по-големи от Украйна. А това е смяната на режима в ЕС и основните правителства в Европа. Вижда се, че в Германия и Франция първи сили в момента са десните и евро-скептични партии, и не само в тези държави. Изборите там ще са след 2-3 години, както и за ЕП. Путин си цъка войната и чака да дойдат тези важни избори. За 2-3 години ще е взел всички руско-езични територии в Украйна, другите не са му важни, там и да ги вземе, ще са буре с барут, не му трябват.
    Това са фактите - политически Русия не е в риск, но ЕС е и то в голям. Войната бавно пъпли на запад, на Украйна и става все по-трудно да и дават пари и оръжие, перспектива за украинска контра-офанзива няма. Слушайте ме - Русия няма да приключи войната преди следващите важни избори в Европа. Ако спечели сега бързо, десните партии все още само водят, но нямат мнозинство за самостоятелно управление, но със забавянето на войната и това ще се случи.

    23:52 07.11.2025

  • 16 Висящият от колесник

    8 0 Отговор
    ще ви оправя за 800 дни
    ще спра войната за 24 часа
    ще ви дадем 16 изтребителя само ги купете предварително
    за 3 три милиарда (един дадоха ама той се счупи и не може да лети
    та и тия така ще ви дадем едни 150 изтребителя ама друг пут

    23:54 07.11.2025

  • 17 Снимка

    4 0 Отговор
    Шмигал леко е намигнал

    23:55 07.11.2025

  • 18 Звучи твърде несериозно!

    2 0 Отговор
    Новината идва след подписаното на 22 октомври ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЕ между Швеция и Украйна ЗА ПОТЕНЦИАЛНА доставка на до 150 изтребителя Gripen.

    23:58 07.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания