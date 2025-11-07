Модерна бойна авиация! Украйна получава 150 изтребители Gripen, а от 2033 г. започва и да ги произвежда

Производството на шведските многоцелеви изтребители Gripen в Украйна ще започне през 2033 г., съобщи украинският министър на отбраната Денис Шмигал.

На 6 ноември е подписан меморандум между украинска компания и шведския производител Saab, който предвижда постепенно локализиране на производството, обяви той.

"Очакваме, че до 2033 г. Gripen ще бъде значително локализиран в Украйна: от сглобяване на големи единици до локализиране на отделни компоненти", заяви Шмигал.

Новината идва след подписаното на 22 октомври писмо за намерение между Швеция и Украйна за потенциална доставка на до 150 изтребителя Gripen.

Швеция поръча 60 изтребителя Gripen E още през 2013 г., но получи първия едва през 2024 г. Saab вече изпълнява поръчки за държави като Бразилия и Тайланд, макар че техните договори са за значително по-малки количества.