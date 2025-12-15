Новини
Украинската разузнавателна служба отбелязва, че руските военноморски сили са били принудени да разположат подводницата на пристанището в Новоросийск поради успешните операции с надводни дронове "Сий бейби"

Ценна мишена! Украински дронове поразиха руска подводница, въоръжена с ракети "Калибър" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украински подводни дронове "Съб сий бейби" (Sub Sea Baby) за първи път в историята поразиха руска подводница по проект 636.3 "Варшавянка" при операция на пристанището в Новоросийск, предаде Укринформ, като се позова на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), пише БТА.

Тази подводница фигурира в кодификацията на НАТО като клас "Кило".

"На борда на подводницата имаше четири пускови устройства за крилати ракети "Калибър", които врагът използва за удари по украинска територия", пише в изявлението на СБУ.

В операцията участваха 13-та главна дирекция за военно контраразузнаване на СБУ и украинския военноморски флот.

"Цената на подводница от клас "Варшавянка" е около 400 млн. долара. Предвид настоящите международни санкции строителството на подобна подводница може да струва до 500 млн. долара. Този клас подводници е известен още като "Черна дупка" поради способността на корпуса му да абсорбира звука и да остава до голяма степен незабележима", пише СБУ.

Украинската разузнавателна служба отбелязва, че руските военноморски сили са били принудени да разположат подводницата на пристанището в Новоросийск поради успешните операции с надводни дронове "Сий бейби", които прогониха руските кораби и подводници от Севастополския залив.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 1488

    49 64 Отговор
    радвам се че заплатите дето дарих вършат работа
    👍

    Коментиран от #64

    19:33 15.12.2025

  • 2 ЮРУШ НА КОМЕНТАРИТЕ

    125 44 Отговор
    За всички вярващи на измислици.

    Коментиран от #24, #82, #114

    19:35 15.12.2025

  • 3 Иван

    52 34 Отговор
    Тел Авив е по-ценна мишена.

    19:35 15.12.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    85 54 Отговор
    Поразили са ми у . я! Русия разполага с най-много атомни подводници и супер торпедото Посейдон от 100 мегатона.

    Коментиран от #19, #59, #71, #87

    19:35 15.12.2025

  • 5 хихи

    113 34 Отговор
    От статията се разбира, че е поразено на Зеленски на баба му хвърчилото

    Коментиран от #34

    19:37 15.12.2025

  • 6 Анализатор

    53 88 Отговор
    Подводницата ще стане музеен експонат на Черноморското дъно...
    Тя е символ на руската икономика, руската наука, руската военна мощ и ще отиде там, където е мястото на пРоссия - на дъното на морето.../цивилизацията/

    19:37 15.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ДрайвингПлежър

    94 37 Отговор
    Утре сабахлян укрите пак ще реват - то като си глупав е завинаги.
    Просто ще накарат Путин да им отреже достъпа до море, нещо, което можеше да им се размине - ама вече явно няма

    Коментиран от #90

    19:37 15.12.2025

  • 10 хихи

    66 29 Отговор
    От статията се разбира, че е поразено на Зеленски на баба му хвърчилото

    19:37 15.12.2025

  • 11 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    34 54 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    19:37 15.12.2025

  • 12 И Преди и сега

    40 67 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    19:37 15.12.2025

  • 13 АНГЛОСАКСОНСКАТА ПРОПАГАНДА

    73 27 Отговор
    Официално е хумористичен жанр.

    Коментиран от #31

    19:38 15.12.2025

  • 14 скучно и точка.

    28 42 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч

    19:38 15.12.2025

  • 15 Дън Бай

    28 24 Отговор
    Добре е. Можеше да ударят и една от първата световна война.

    19:39 15.12.2025

  • 16 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    29 38 Отговор
    И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(

    19:39 15.12.2025

  • 17 Говорит Москва

    31 39 Отговор
    Руската подводница, най-дълго лежи под вода

    19:39 15.12.2025

  • 18 Иван

    26 25 Отговор
    В еврейските цехове за печатане на долари и складовете има трилиони долари. Русия да унищожи тези вражески цели.

    19:39 15.12.2025

  • 19 Данко

    39 43 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    То и крейсера Мацква трабваше да пази въздуха на цялото им черноморско крайбрежие,
    ама сега е Дисни Ленд за рибките.

    19:39 15.12.2025

  • 20 Димяща ушанка

    33 40 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #27

    19:39 15.12.2025

  • 21 Путлеристан 🤮🤮

    27 36 Отговор
    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    19:40 15.12.2025

  • 22 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    23 37 Отговор
    Блага вест,айде хайрлия да е,ама къде са пукали пак блатното пъвъо без аналог в мирето,сигурно пак по гларуси,те друго не моат да свалят завалиите с тая скрап???!!! 😂😂

    19:40 15.12.2025

  • 23 ЮРОАМЕБА

    41 26 Отговор
    Прочетох и ме стана леко. Благодаря за тази хубава измислица.

    Коментиран от #39

    19:40 15.12.2025

  • 24 Крайцера Москва

    31 31 Отговор

    До коментар #2 от "ЮРУШ НА КОМЕНТАРИТЕ":

    Я дай един пример украинските официални власти да са излъгали?

    Коментиран от #29

    19:40 15.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ру БЛАТА

    30 30 Отговор
    Добро възмездие защото тази само подводица е причината за много смърт и разрушение

    19:41 15.12.2025

  • 27 ПУСНАХА ЛИ ТОКА В ЛВИВ

    28 24 Отговор

    До коментар #20 от "Димяща ушанка":

    Или още паметника на Бандера е тъмен.

    Коментиран от #88

    19:42 15.12.2025

  • 28 РФ е въздух под налягане !

    32 28 Отговор
    "Вторая" ?! 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #32, #33

    19:42 15.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Кажи честно ... 🤣

    34 8 Отговор
    Не лъжете !
    Това не беше подводница, това беше безаналогово секретно ПВО, което прилича на подводница.
    Дрона беше успешно унищожен, само някаква отломка е запалила сухите треви.

    Коментиран от #78

    19:43 15.12.2025

  • 31 Арни

    23 22 Отговор

    До коментар #13 от "АНГЛОСАКСОНСКАТА ПРОПАГАНДА":

    А путиновата пропаганда е траги-кумичен жанр.

    Коментиран от #37

    19:44 15.12.2025

  • 32 Ха ХаХа

    18 15 Отговор

    До коментар #28 от "РФ е въздух под налягане !":

    Затова ли екрите сад разпранизадници

    19:44 15.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Kaлпазанин

    9 13 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    Ми чи как ,то друго хвърчило пак с малки очила и тиква еврейска го е публикувал този псалм

    19:44 15.12.2025

  • 35 Добри новини

    23 23 Отговор
    Това е хубава новина.

    Коментиран от #42

    19:44 15.12.2025

  • 36 Македонско войн

    31 16 Отговор
    Абе аз ли нещо не разбрах, ама в парцала пише,че подводница се била преместила?!? В заглавието пише за някакъв удар...... и розовите превъзбудени диванни понита са се наредили...... котенца милички.
    Давам ви идея , в следващия пропаганден етюд посочете, че укрите вече свалят руски спътници....

    Коментиран от #124

    19:45 15.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ЕЙ САКСОНСКИ ПОДЛОГИ ПАЗЕТЕ СЕ

    16 20 Отговор
    Иде ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    Коментиран от #47

    19:46 15.12.2025

  • 39 Арни

    20 25 Отговор

    До коментар #23 от "ЮРОАМЕБА":

    Значи руските средства за информация лъжат, защото потвърдиха информацията. Чети не само руска пропаганда.

    19:46 15.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 КОГАТО ДА ГО ПОТОПИШ Е КЪСНО

    14 17 Отговор
    АБСУРДНИ ЗА УКРИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ! ЗЕЛЬО НЕ ПРАВИ НИЩО САМ , ПРАВИ ТОВА КОЕТО МУ СЕ ДИКТУВА!!АКО ИМА ТАКОВА НЕЩО ТО Е ДЕЛО НА ОСТРОВЯНИТЕ ЛАЙНОБРИТЦИ , ТА ТАКА СЪКРАЩАВАТ ВРЕМТО СИ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ !!!
    СПОМНЯТЕ ЛИ СИ ДОКЛАДА НА НОВАТА ШЕФКА НА РАЗУАНАВАЕТО , КАК ПРЕПИСВАШАШЕ СОБСТВЕНИТЕ СИ МУРАФЕТСКИ НАЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДРУГИТЕ , ТА СЛУЧВА СЕ ПОРЕДНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО!

    Коментиран от #95

    19:46 15.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 УДРИ С ЛОПАТАТА

    16 15 Отговор
    Зеленото ще е съгласен с всичко. УДРИ, УДРИ.

    19:47 15.12.2025

  • 44 Уса

    15 17 Отговор
    Украинците са като пдрс ите,ти го биеш а той ти вика още още

    19:48 15.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    15 15 Отговор
    И да вярваш на подобни статии.

    19:48 15.12.2025

  • 47 Засега

    18 13 Отговор

    До коментар #38 от "ЕЙ САКСОНСКИ ПОДЛОГИ ПАЗЕТЕ СЕ":

    Вместо денацификацияя настана деНефтефикация и да се надяваме КОНФИСКАЦИЯ

    Коментиран от #57

    19:48 15.12.2025

  • 48 Ами

    15 18 Отговор
    Значи ... Към репарациите които ще се изплащат на Русия,
    да прибавим поне още половин милиард долара.
    Мислех си поне, че внуците на нашите внуци няма да плащат
    репарации ... Но явно няма да имат този късмет.

    19:49 15.12.2025

  • 49 Мишел

    15 17 Отговор
    ВСУ вече два пъти уж потопят тази подводница, но тя продължава упорито за ги бомби с Калибри в залпа на потопени Руски военен черноморски флот ( общо по 48 ракети преди и след потапянето).

    Коментиран от #86

    19:49 15.12.2025

  • 50 Клоуна пусин 🤡💩

    17 22 Отговор
    Това със сигурност боли, да ти издумкат подводница за 400 000 000 $ + 4 ракети за още 80 000 000 $ с някакво дронче за 10 000 $ .
    Очакваме кафявите линии на бункерния cъceл Путлер

    19:49 15.12.2025

  • 51 Курд Околянов

    12 12 Отговор
    Прочетете последното изречение и се посмейте !

    19:49 15.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Скъсаняк

    8 4 Отговор

    До коментар #37 от "Главок":

    А ти като може да пишеш И четеш Я ни кажи колко имаш в банковата сметка

    19:50 15.12.2025

  • 54 Подложен измекярин (блатен)

    14 15 Отговор
    Ама просията като фалира и обесят путанин на красния герен, кой ши ни дава на нази филии със сирини?!!!

    19:50 15.12.2025

  • 55 Майко мила

    18 18 Отговор
    Русофилията наистина е тежко психическо заболяване! Драскат, че се насе рат!

    19:50 15.12.2025

  • 56 Ъъъъъъъъъъъ

    10 16 Отговор
    Да не е като операция "Паяжина"?🤣

    19:50 15.12.2025

  • 57 ЮРОАМЕБА

    11 12 Отговор

    До коментар #47 от "Засега":

    Пази се колега, че ще страдаме много. Иде ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    19:50 15.12.2025

  • 58 УЖ ВСЕ ХУБАВИ УКРО НОВИНИ

    15 15 Отговор
    А ПЪК ЯДЕМ БОЙ ДО ОТКАТ И ГУБИМ НАД МИЛИОН ДУШИ И ЧЕТВЪРТ ТЕРИТОРИЯ.

    19:50 15.12.2025

  • 59 Грешни са ти данните

    17 16 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Другарю. САЩ, Русия и Китай имат горе-долу по равно (около 65-70), като някои източници дават китайските около 75.
    Обаче всички подводници на САЩ, без изключение, до една са ядрени, докато ядрените подводници на Русия и Китай ОБЩО са 40-45. Като общ тонаж и въоръжение подводниците на Русия и Китай взети заедно не могат да стигнат американските.
    И те така.

    Коментиран от #68

    19:51 15.12.2025

  • 60 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    18 20 Отговор
    Толкова комична армия като тази на федерастите няма .

    19:52 15.12.2025

  • 61 си дзън

    16 14 Отговор
    Нищо и няма на подводницата, само нямало да се потапя. Ще я ползват за шамандура, скъпа шамандура

    19:52 15.12.2025

  • 62 гръмовержецът

    13 17 Отговор
    Утре от ранна утрин ще има новини за предколедна заря в уркията ! Ще има пак рев и сополи колко лош бил Путин ...

    19:52 15.12.2025

  • 63 РФ е въздух под налягане !

    20 16 Отговор
    Я да видим пак успехите на московията за 2 години набези .

    Коментиран от #100, #126, #142

    19:53 15.12.2025

  • 64 Бай той Толстой

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Много филми гледаш,бате

    19:53 15.12.2025

  • 65 Морски

    11 16 Отговор
    Вероятността с подводни дронове да се удари тая подводница е 1 към 1000.

    19:53 15.12.2025

  • 66 Арагорн

    13 19 Отговор
    Пълни глупости, подводницата си изстреля ракетите по Одеса и отива да презареди.

    Коментиран от #120

    19:55 15.12.2025

  • 67 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    19 15 Отговор
    Пусин пак стана за смях . Ще трябва пак да облича костюмчето на горски пазач и да всява респект сред ватенките.

    19:55 15.12.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Московията трябва да бъде разрушена...

    20 12 Отговор
    Браво!

    Коментиран от #74

    19:55 15.12.2025

  • 70 Даа...

    12 7 Отговор
    На видеото се виждат поне 3 военни кораба с радари, които спят, или се управляват от руски робот хуманоид, празнуващ началото на седмицата . 🤣🤣🤣

    19:57 15.12.2025

  • 71 Дик диверсанта

    11 11 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Супер, дупер, 50 км за 4 години

    19:57 15.12.2025

  • 72 Уникално

    13 8 Отговор
    Чудесна новина!

    19:57 15.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ха-ха

    9 12 Отговор

    До коментар #69 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    Какво чакаш , че не грабваш мешката и на фронта да тре...пеш лошите руснаци ?! От дивана и баба знае ...

    19:57 15.12.2025

  • 75 Много добре се е случило.Добре, добре.

    12 9 Отговор
    Много добре.

    Коментиран от #76

    19:58 15.12.2025

  • 76 селски ,

    7 12 Отговор

    До коментар #75 от "Много добре се е случило.Добре, добре.":

    Чакай да видиш сутрешните новини ! Ще е още по-добре , ама няма да е за украинците ....Пак няма да има ток , пак Путин бил лош ....Голям та....к са тия украинци , целият Свят им се присмива на ку...те кра....ту....ни !

    Коментиран от #91

    20:01 15.12.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Навалний

    12 9 Отговор

    До коментар #30 от "Кажи честно ... 🤣":

    Тъп си троле руски!

    20:01 15.12.2025

  • 79 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 9 Отговор
    Събират се при крайцера, от втарая остана само леш и скрап, копейките за това реват от заран на умрело гладни по бунищата❗❗

    20:03 15.12.2025

  • 80 Тома

    6 10 Отговор
    Факти първо проверете и после пишете какво казват укронацистите или гледайте руските канали по интернет

    Коментиран от #99

    20:03 15.12.2025

  • 81 Браво

    16 7 Отговор
    Браво на украинците. Видях видео, добре се взриви подводницата.

    Коментиран от #85

    20:03 15.12.2025

  • 82 Фанаха ни

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "ЮРУШ НА КОМЕНТАРИТЕ":

    за боядисани врабчета.

    20:04 15.12.2025

  • 83 Морски

    10 7 Отговор
    Но те преди време удариха на док една и я разрушиха напълно, а това се случва едно на милион, няма такива смешковци като ватите и копейките им продажни!

    20:05 15.12.2025

  • 84 Весела Коледа

    10 11 Отговор
    Чудесен подарък за демократичната общност!
    Слава на Украйна!

    20:05 15.12.2025

  • 85 ха-ха

    8 13 Отговор

    До коментар #81 от "Браво":

    Урките държавата си изгубиха , той тръгнал за подводницата да се радва ....Щраус , мамин .....

    20:05 15.12.2025

  • 86 Мишел

    11 10 Отговор

    До коментар #49 от "Мишел":

    Продължение:
    Това е ДПЛ Ростов на Дон. Беше атакувана в сухия док на корабостроителницата в Новорусийск по време на модернизация 2 пъти. Беше повреден елемент на външния корпус, който беше сменен за 10 дни. Сега е в морето и участва във всички ракетни атаки на Руския ЧВФ.. Украйна нямат оръжие, с което да я атакуват - техният ЧВФ в състав 60 корабаи една ДПЛ е извън строя, на дъното.

    20:06 15.12.2025

  • 87 Да да

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    ама никой не го е виждал тоя Посейдон . Абе - запали ли Армата ?

    20:07 15.12.2025

  • 88 Не се притеснявай

    7 5 Отговор

    До коментар #27 от "ПУСНАХА ЛИ ТОКА В ЛВИВ":

    Всички имат генератори в Украйна

    20:07 15.12.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Хахахаха

    8 6 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    А след това утре вечер, рашите ще реват!

    20:09 15.12.2025

  • 91 Много добре се е получило.

    6 2 Отговор

    До коментар #76 от "селски ,":

    Добре, добре.

    20:10 15.12.2025

  • 92 УдоМача

    1 6 Отговор
    Подли да ни са сърдити що сте калибровани...

    20:11 15.12.2025

  • 93 Ае копейките

    10 5 Отговор
    По колко ви плащат за дежурство?

    20:12 15.12.2025

  • 94 Иван

    2 10 Отговор
    Дрън дрън ярина.

    Коментиран от #97

    20:12 15.12.2025

  • 95 Хахахаха

    10 3 Отговор

    До коментар #41 от "КОГАТО ДА ГО ПОТОПИШ Е КЪСНО":

    Сериозно ли украинците не правят нищо бе ба стун? Да ти обясня малко, че ракетите които пазеха бившия СССР се правеха в Украйна, в УССР! В Украйна има много специалисти по оръжия,ако не ти е ясно.

    20:12 15.12.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 БАШ СИ БЕШЕ

    3 2 Отговор

    До коментар #94 от "Иван":

    ДРЪЪЪЪЪН
    ДРЪЪЪЪЪН

    20:13 15.12.2025

  • 98 Абе зае....БИ.

    10 4 Отговор
    49 кораба и катери + 2... Подводници ФИРА и то от държава 20 пъти по- малка, без оръжие, пари, Авиация, подводници, флот, крилати и балистични ракети?!?
    Абе тоа Е--- БАЛНИК ху ЙЛО с кой воюва бе дееа?!?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #121

    20:15 15.12.2025

  • 99 Даааа

    4 3 Отговор

    До коментар #80 от "Тома":

    По руските канали казаха,че са в Лисабон.

    20:15 15.12.2025

  • 100 Хахахаха

    9 3 Отговор

    До коментар #63 от "РФ е въздух под налягане !":

    Така е. Само допълни по картата ударите за последните две години по руска територия, зануляването на руските самолети по летищата, зануляването на руските НПЗ, ударите по руските летища, ударите по руските оръжейни складове на руска територия, ударите по руските пристанища, за да им стане ясно на копейките, успехите на руската армия, за последните две години.

    20:16 15.12.2025

  • 101 РЕСПЕКТ !!!!

    10 8 Отговор
    Тия ПИЧ ове направиха монголоидния ЦАЛИВАЧ на КУ РАна за ПОСМЕШИЩЕ!!
    СДА ВАЙ СЯ ХУ ЙЛО
    Ееееедехееее

    20:16 15.12.2025

  • 102 Гръм и мълнии

    7 11 Отговор
    Определено Украйна ще загуби излаз на море.

    Коментиран от #107

    20:17 15.12.2025

  • 103 Грамофон свири, майка плаче

    7 6 Отговор
    Ако е вярна информацията, над Украйна ще се изсипят доста лопати и съдомиялни

    20:19 15.12.2025

  • 104 Браво на Украйна!

    9 6 Отговор
    Всички рашисти на кайма!

    20:19 15.12.2025

  • 105 az СВО Победа 80

    11 9 Отговор
    Накратко:

    1. Радостта на Киев е преждевременна.

    2. Подводният дрон пропуска целта. Не уцелва подводницата, а се удря и взривява в бетонния пирс на пристанището. Вижда се много добре от видеото, което самият Киев публикува.

    3. Пак само PR "перемога" се е получило...

    Коментиран от #109

    20:19 15.12.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Хахахаха

    7 5 Отговор

    До коментар #102 от "Гръм и мълнии":

    Като гледам, русийката ми изглежда, че няма да има с какво да ходи по това море, на там отиват нещата.

    Коментиран от #111

    20:20 15.12.2025

  • 108 Какво става тука бе

    2 3 Отговор
    Зарихте ни с ценни украински победи, постижения и идеи!
    А копейките си мислеха, че Украйна и Колицията на Желаещите са загубили войната?

    Срещу професионалната журналистика, бронебойни няма открити! Няма открити!

    20:22 15.12.2025

  • 109 Хахахаха

    4 6 Отговор

    До коментар #105 от "az СВО Победа 80":

    Така е. И бетонния пирс от взрива разрушава подводницата. От отломките е. Хахахаха.

    Коментиран от #115

    20:22 15.12.2025

  • 110 хи, хи,

    6 7 Отговор
    скоро пак ще я потопят като „Адмирал Макаров“ него го потапяха 3 пъти, а той още си плава!

    20:23 15.12.2025

  • 111 Ими то ватенките...

    9 5 Отговор

    До коментар #107 от "Хахахаха":

    Останаха без флот в Черно море. Украйна е велика!

    20:23 15.12.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Щъркел

    2 5 Отговор
    Фактииииии
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    20:24 15.12.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 az СВО Победа 80

    5 7 Отговор

    До коментар #109 от "Хахахаха":

    Гледай видеото и ще разбереш какво съм написал.

    Коментиран от #116, #119, #122

    20:25 15.12.2025

  • 116 Тебе лични по закона за защита на държат

    3 5 Отговор

    До коментар #115 от "az СВО Победа 80":

    Като Цв.Радойнов за русофилство на бесилото

    20:28 15.12.2025

  • 117 Последния софиянец

    7 6 Отговор
    Тия Узкоглази Монголо- мюсюлмани ли щеа а воюват с НАТО?
    😄
    Па они оше щурмуват селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк броя😄

    20:29 15.12.2025

  • 118 Мирен гражданин

    8 9 Отговор
    Чудесна новина! Айде скоро и моста, че откога го чакам да рухне! То на орката докато не ѝ забиеш ножа в гърлото, не мирясва!

    20:30 15.12.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 И след това

    4 2 Отговор

    До коментар #66 от "Арагорн":

    Пускат екипажа да се разтовари при майчето ти ;)

    Коментиран от #151

    20:32 15.12.2025

  • 121 Пилотът Гошу

    3 8 Отговор

    До коментар #98 от "Абе зае....БИ.":

    Е айде, айде... Без пари и оръжие... Те я заляха и с пари, и с оръжие, с разузнаване и с квото се сетиш... Украинците само дърпат спусъка, а евентуално не само те, че дават разни гора, дето не трябва да са там... Тея масали за бедната украинска армия и в детската градина не вървят...

    Коментиран от #129

    20:32 15.12.2025

  • 122 Хахахаха

    6 7 Отговор

    До коментар #115 от "az СВО Победа 80":

    Гледах го видеото, точно в целта. Подводницата е точно до стената и там е удара.

    Коментиран от #125

    20:34 15.12.2025

  • 123 Мнение

    5 4 Отговор
    Без никакво значение е дали вярвате или невярвате на тази новина.
    Украйна губи и това е факт! Европа и САЩ ще са на страната на победените.
    Скоро тази новина и всички подобни предишни ще са без всякакво значение освен Поучително!

    20:36 15.12.2025

  • 124 Невъзможно

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Македонско войн":

    Няма как да свалят нещо, което го няма. Чайниците, които изстрелват си оадат сами...

    20:36 15.12.2025

  • 125 az СВО Победа 80

    2 7 Отговор

    До коментар #122 от "Хахахаха":

    Май, май не си го гледал... 🤣

    Коментиран от #131, #134

    20:36 15.12.2025

  • 126 Я сравним

    6 5 Отговор

    До коментар #63 от "РФ е въздух под налягане !":

    и населението на Украйна и икономиката на Европа от 2023 до сега!???
    Русия бърза работа няма!
    Освен това от Бахмут до Покровсй, най-укрепените позиции градени за 10 години от натовски инженери, са превзети.
    А и не са отразени на картите ти частите от Днипро, Харков и Суми

    20:36 15.12.2025

  • 127 Хахахаха

    1 7 Отговор
    Факти, качете и видеото в статията, за да го гледат хората. Видеото е навсякъде в тубата от удара. Качете го в статията ще е интересно на хората, явно някои не могат да го намерят.

    20:36 15.12.2025

  • 128 селски ,

    3 3 Отговор

    До коментар #106 от "Хехехехехехе":

    Спирай пърцуцата , че вече много си се натряс....л !

    20:37 15.12.2025

  • 129 Механик

    7 3 Отговор

    До коментар #121 от "Пилотът Гошу":

    Дай инфо колко подводници, самолетоносачи, раптъри,Ф-35,томахавки, и т.н са получили украинците ,щото явно съм пропуснал

    Коментиран от #140

    20:37 15.12.2025

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Хахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #125 от "az СВО Победа 80":

    Гледах го, написах и тук да го качат. Видеото се гледа свободно в тубата.

    20:38 15.12.2025

  • 132 Хахахаха

    3 3 Отговор
    Факти пуснете видеото тук от удара. Интересно е и е по статията.

    20:39 15.12.2025

  • 133 курск

    4 3 Отговор
    та курс.по потапяне и неизплуване

    20:40 15.12.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 2 ДНЯ и ВСЕ

    7 5 Отговор
    Не вервам, Фюрера пеДо-фил твърди ,че ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ върви по план!
    2 Милиона монголяци Фира и ху ЙЛО педофила от ГОТВАЧО ИЗБЕГА

    20:41 15.12.2025

  • 136 Да ми кажат

    6 4 Отговор
    Руските тръбари заьо руския флот избяга в Новорусийск ,защото половинат фкот в Севастопол потъна.Абе за Русия още Крайцера Мацква още плува ,плува ама под вода Титаник и спираме да говорим.

    20:43 15.12.2025

  • 137 Хахахаха

    6 6 Отговор
    Е копеи, вижте сега във видеото горе, къде стои "паркирана" подводницата и че взрива е точно там където стои. Вижда се ясно на видеото.

    Коментиран от #141

    20:44 15.12.2025

  • 138 Гост

    3 5 Отговор
    Яко Черни дупки, като почнеш ог Украйна, през Натю, и Редакцията! Абе, черни дупки да има!!!

    20:44 15.12.2025

  • 139 хахаха

    3 4 Отговор
    Смях в залата :) Той и Зеленски показа на Тръмп карта как печели войната само, че онзи го изгони заради подобни измислици :)

    20:46 15.12.2025

  • 140 ТИГО

    4 0 Отговор

    До коментар #129 от "Механик":

    Май си доста в час!
    Търси си ги сам ,ще станат ЧЕТИРИ ГОДИНИ от как твоите ора нападнаха Украйна ! Слава на героите !

    20:47 15.12.2025

  • 141 хахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #137 от "Хахахаха":

    Тя тази снимка е от миналата Коледа хахахаха

    Коментиран от #150

    20:48 15.12.2025

  • 142 хахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "РФ е въздух под налягане !":

    това ти ли го нарисува защото няма нищо общо с фронтовата линия :)

    Коментиран от #145, #147

    20:50 15.12.2025

  • 143 ТИГО

    4 2 Отговор
    Слава на Героите ,тук 90 % няма да си мръднат газа ! Директно ще оближат "Братушките" и баница ще им направят!

    20:51 15.12.2025

  • 144 ЧЕСТНО

    2 2 Отговор
    Понякога ми става жал за Дермо -- ядите Ко пейки,ама кат вида колко са де--- БИЛНИ и отчаяни,...почвам а се кефя
    Вервате ли у ТРИДНЕВНАТА на ху--- ЙЛО педофила, копейкоброячи? Хехехехехехе
    Вервате ли че оная ГНИЛОЧ -- мумията сифилистична е...ЖИВА?
    Хехехехехехе

    20:53 15.12.2025

  • 145 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #142 от "хахаха":

    Е като това няма нищо общо с фронтовата линия, защо путлера иска ВСУ да се изтегля от Донецка и Луганска област?

    20:53 15.12.2025

  • 146 Софиянец

    2 3 Отговор
    Розовите понита кълват ли тия пасквили?

    Коментиран от #149, #154

    20:53 15.12.2025

  • 147 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #142 от "хахаха":

    ТИ кога беше там ?ТРОЛ с изкуствен интелект!

    Коментиран от #152

    20:54 15.12.2025

  • 148 Софиянец

    1 3 Отговор
    Тая "статийк" си е направо IQ тест за тукашните евроатлантически дбили 😂

    20:55 15.12.2025

  • 149 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #146 от "Софиянец":

    Ела да ме клъвнеш по розовото пони !

    20:55 15.12.2025

  • 150 Русофилките

    0 0 Отговор

    До коментар #141 от "хахаха":

    Нямате ситка. Колкото повече ви клатят, все ви е малко.

    20:56 15.12.2025

  • 151 Арагорн

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "И след това":

    Не му отива на червей да говори за някого на когото не може да се намаже на малкия пръст.

    20:56 15.12.2025

  • 152 ТИГО

    0 2 Отговор

    До коментар #147 от "ТИГО":

    ДА ме клъвнеш по розовото Конювичарско пони !

    20:57 15.12.2025

  • 153 Хаха

    0 3 Отговор
    А розовия пеньоар Асенка Василева вика , че не я е страх, въпреки, че много са я плашили!

    Коментиран от #155

    20:57 15.12.2025

  • 154 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #146 от "Софиянец":

    ДА ме клъвнеш по розовото Конювичарско пони !

    20:58 15.12.2025

  • 155 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #153 от "Хаха":

    А теб те е шубе от Асенката !

    20:59 15.12.2025

  • 156 Турбомагомедов

    1 0 Отговор
    Ууууххххх как я пръснаха кеф ми стана
    400 милиона долара струвала

    21:05 15.12.2025

  • 157 ТИГО

    1 0 Отговор
    Напълни се с палячовци ! Тука сте големи ама на площада ви няма ! Що не дойдохте да се развихрите !

    21:05 15.12.2025

