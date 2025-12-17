Кремъл отрече: Путин не е говорил с Тръмп

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руският президент Владимир Путин не е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп от 16 октомври.
Тръмп заяви вчера, че е имал телефонен разговор с Путин, но не сподели никакви подробности, уточни АФП.
Песков коментира и възможността за коледно примирие с Украйна, като заяви, че Русия иска мирно споразумение, а не "примирие, което да даде на Украйна почивка и да се подготви за продължаване на войната".
След преговорите между САЩ, Украйна и европейските ѝ съюзници през уикенда, Песков заяви, че Москва не е получила нови предложения, но ще анализира всички нови документи, когато ги получи.
1 Така е
Коментиран от #2, #11, #19
09:21 17.12.2025
2 Така де
До коментар #1 от "Така е":Тръмп си говори с Путин така, че Путин да не може да се усети.
Коментиран от #4
09:24 17.12.2025
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
" Американците винаги намират вярното решение.След като изпробоват всички други. "
Хахахх
09:24 17.12.2025
4 Така ли
До коментар #2 от "Така де":Тръмп прави наистина?
09:24 17.12.2025
5 Диагноза
09:26 17.12.2025
6 Кой говорил, кой не
09:26 17.12.2025
7 Ъъъъъъъъъ
"Флотът ще продължи да расте и ударът, който ще понесат, ще бъде невиждан досега, докато не върнат на Съединените щати целия петрол, земя и други активи, които бяха откраднати от нас“, заяви Тръмп
Това за Венецуела.... Аз ли съм идиот? За какви земи претендира Тръмп? Че и за петрол.... 🤔
Аз лично не съм чувал да има някакви териториални спорове между Съединените щати и Венецуела. Границата на 550-километровата морска зона между двете страни е установена през 1980 г. и ратифицирана както от Вашингтон, така и от Каракас.... 🤔
Как да говориш с такъв човек?🤣
Коментиран от #9
09:29 17.12.2025
8 Путин да слуша Тръмп
Коментиран от #13
09:32 17.12.2025
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Ъъъъъъъъъ":Представи си да го каже Путин. Мисирките ще полудеят. Сега - мълчат. Англосаксонеца перманентно ли има право да краде? !
09:32 17.12.2025
10 +-+-+-
09:33 17.12.2025
11 Руски колхозник
До коментар #1 от "Така е":Няма как,длъжник му е🤣
09:34 17.12.2025
12 Един
09:37 17.12.2025
13 Брачед
До коментар #8 от "Путин да слуша Тръмп":Избийте си го от главата...Русия не е нито Иран, нито Виетнам, нито Япония, нито която и да е друга страна.Русия ще вземе цяла Украйна, на всички им е ясно,че остави ли парче земя,НАТО, ЕС и всяка друга паплач,,ще се намърда и въоръжи там.
Коментиран от #22
09:39 17.12.2025
14 Озадачен
09:40 17.12.2025
15 Вижте разликата на снимката
09:49 17.12.2025
16 Дочуто,оттук оттам
Путин:-Кво стаа,6рато,работата е 6.
Тръмп:-Гледа ли срещата на Урсулите,брат?Какво си мислят тия?
Путин:-Голям смях,братле...приготвил съм им кофа ва3елин и ще им пукам точките
Тръмп:-Ха ха, ха.. Урсула я и3пързалях с едни сметки на Кайманите, а Мадуро дал фалшиво 6ел0 на Зеления пъпеш, е га ти,глей кви ги върши.
Путин:-За него съм приготвил специален подарък ...сцена в Чукотка, ха ха
Тръмп:-Ок,меен,ще затварям,че трябва да 6омбя малко рибари из Карибите.
Путин:- Поздрави на Мелания и да пием по едно на Аляска ...водката от мен,ледът от теб,ха ха...
Тръмп:-ха хааа, ай чал
Путин:-6ай 6ай
09:55 17.12.2025
17 А защо господин
Розовите понита цвилят и това е радост за ухото.
Коментиран от #21
09:55 17.12.2025
18 Мишел
10:00 17.12.2025
19 Видьо Видев
До коментар #1 от "Така е":Нова Година-нов късмет!
Путлер-обесен!
10:05 17.12.2025
20 От Източния фронт
10:08 17.12.2025
21 господин Путин
До коментар #17 от "А защо господин":Перфектно закопа русийката.
10:13 17.12.2025
22 Zaхарова
До коментар #13 от "Брачед":Брау бе гуведо!Бъди бдителен и продължавай да лъжеш като руснак!
50 рубли бонус!!!
10:16 17.12.2025