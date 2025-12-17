Кремъл отрече: Путин не е говорил с Тръмп

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руският президент Владимир Путин не е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп от 16 октомври.

Тръмп заяви вчера, че е имал телефонен разговор с Путин, но не сподели никакви подробности, уточни АФП.

Песков коментира и възможността за коледно примирие с Украйна, като заяви, че Русия иска мирно споразумение, а не "примирие, което да даде на Украйна почивка и да се подготви за продължаване на войната".

След преговорите между САЩ, Украйна и европейските ѝ съюзници през уикенда, Песков заяви, че Москва не е получила нови предложения, но ще анализира всички нови документи, когато ги получи.