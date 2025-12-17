Новини
Кремъл отрече: Путин не е говорил с Тръмп
  Тема: Украйна

Кремъл отрече: Путин не е говорил с Тръмп

17 Декември, 2025 09:10 1 037 22

След преговорите между САЩ, Украйна и европейските й съюзници през уикенда, Песков заяви, че Москва не е получила нови предложения, но ще анализира всички нови документи, когато ги получи

Кремъл отрече: Путин не е говорил с Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руският президент Владимир Путин не е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп от 16 октомври.

Тръмп заяви вчера, че е имал телефонен разговор с Путин, но не сподели никакви подробности, уточни АФП.

Песков коментира и възможността за коледно примирие с Украйна, като заяви, че Русия иска мирно споразумение, а не "примирие, което да даде на Украйна почивка и да се подготви за продължаване на войната".

След преговорите между САЩ, Украйна и европейските ѝ съюзници през уикенда, Песков заяви, че Москва не е получила нови предложения, но ще анализира всички нови документи, когато ги получи.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    4 1 Отговор
    Тръмп редовно си говори с Путин. Ако не го чуе два три дена и му става мъчно.

    Коментиран от #2, #11, #19

    09:21 17.12.2025

  • 2 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Тръмп си говори с Путин така, че Путин да не може да се усети.

    Коментиран от #4

    09:24 17.12.2025

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор
    Американците са такива американците, хахаха.
    " Американците винаги намират вярното решение.След като изпробоват всички други. "
    Хахахх

    09:24 17.12.2025

  • 4 Така ли

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така де":

    Тръмп прави наистина?

    09:24 17.12.2025

  • 5 Диагноза

    9 6 Отговор
    Тръмп и бункерния съсел са абсолютно неадекватни старчета.

    09:26 17.12.2025

  • 6 Кой говорил, кой не

    8 3 Отговор
    Само фотосът е сполучлив, сякаш и двамцата излизат току що от Пъкъла!

    09:26 17.12.2025

  • 7 Ъъъъъъъъъ

    5 2 Отговор
    Как да говориш с такъв човек?🤔

    "Флотът ще продължи да расте и ударът, който ще понесат, ще бъде невиждан досега, докато не върнат на Съединените щати целия петрол, земя и други активи, които бяха откраднати от нас“, заяви Тръмп

    Това за Венецуела.... Аз ли съм идиот? За какви земи претендира Тръмп? Че и за петрол.... 🤔
    Аз лично не съм чувал да има някакви териториални спорове между Съединените щати и Венецуела. Границата на 550-километровата морска зона между двете страни е установена през 1980 г. и ратифицирана както от Вашингтон, така и от Каракас.... 🤔
    Как да говориш с такъв човек?🤣

    Коментиран от #9

    09:29 17.12.2025

  • 8 Путин да слуша Тръмп

    3 4 Отговор
    Да не забравя кво стана с...Иран.

    Коментиран от #13

    09:32 17.12.2025

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ъъъъъъъъъ":

    Представи си да го каже Путин. Мисирките ще полудеят. Сега - мълчат. Англосаксонеца перманентно ли има право да краде? !

    09:32 17.12.2025

  • 10 +-+-+-

    1 2 Отговор
    Да се готви Аляска

    09:33 17.12.2025

  • 11 Руски колхозник

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Няма как,длъжник му е🤣

    09:34 17.12.2025

  • 12 Един

    2 2 Отговор
    Не е говорил с Тръмп, само е квичал.

    09:37 17.12.2025

  • 13 Брачед

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Путин да слуша Тръмп":

    Избийте си го от главата...Русия не е нито Иран, нито Виетнам, нито Япония, нито която и да е друга страна.Русия ще вземе цяла Украйна, на всички им е ясно,че остави ли парче земя,НАТО, ЕС и всяка друга паплач,,ще се намърда и въоръжи там.

    Коментиран от #22

    09:39 17.12.2025

  • 14 Озадачен

    2 3 Отговор
    Че то има ли още имбецили, които вярват на Кремъл?

    09:40 17.12.2025

  • 15 Вижте разликата на снимката

    3 3 Отговор
    Путлер 170 сантиметра ,а Тръмт 190 🤣 и бункерния диктатор е само с 5 сантиметра надолу.

    09:49 17.12.2025

  • 16 Дочуто,оттук оттам

    1 1 Отговор
    Тръмп:-Здрасти, Вова,как е, меен?
    Путин:-Кво стаа,6рато,работата е 6.
    Тръмп:-Гледа ли срещата на Урсулите,брат?Какво си мислят тия?
    Путин:-Голям смях,братле...приготвил съм им кофа ва3елин и ще им пукам точките
    Тръмп:-Ха ха, ха.. Урсула я и3пързалях с едни сметки на Кайманите, а Мадуро дал фалшиво 6ел0 на Зеления пъпеш, е га ти,глей кви ги върши.
    Путин:-За него съм приготвил специален подарък ...сцена в Чукотка, ха ха
    Тръмп:-Ок,меен,ще затварям,че трябва да 6омбя малко рибари из Карибите.
    Путин:- Поздрави на Мелания и да пием по едно на Аляска ...водката от мен,ледът от теб,ха ха...
    Тръмп:-ха хааа, ай чал
    Путин:-6ай 6ай

    09:55 17.12.2025

  • 17 А защо господин

    1 3 Отговор
    Путин трябва да си прави труда да вдига слушалката след като за него нещата се движат в перфектната посока. Времето и бъдещето ще покаже кой ще спечели шахматната партия.
    Розовите понита цвилят и това е радост за ухото.

    Коментиран от #21

    09:55 17.12.2025

  • 18 Мишел

    3 0 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    10:00 17.12.2025

  • 19 Видьо Видев

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Нова Година-нов късмет!
    Путлер-обесен!

    10:05 17.12.2025

  • 20 От Източния фронт

    1 1 Отговор
    Мъка! Голяма мъка господа! Красивите европейски униформи не издържат на руския студ като ватенките на москалите! Руснаците са намерили окопи пълни със замръзнали до смърт украински герои. Готови за бял чувал и в белия Камаз! Новогодишен подарък за хазарчето от сатеричния театър.

    10:08 17.12.2025

  • 21 господин Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "А защо господин":

    Перфектно закопа русийката.

    10:13 17.12.2025

  • 22 Zaхарова

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Брачед":

    Брау бе гуведо!Бъди бдителен и продължавай да лъжеш като руснак!
    50 рубли бонус!!!

    10:16 17.12.2025

