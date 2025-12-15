Новини
Свят »
Белгия »
Европейският съюз прие нови санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Европейският съюз прие нови санкции срещу Русия

15 Декември, 2025 23:23 901 20

  • русия-
  • украйна-
  • санкции-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • петрол

Решението беше огласено в момент, когато преговорите в Берлин между украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери продължават

Европейският съюз прие нови санкции срещу Русия - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз реши да санкционира днес 40 плавателни съда от "сенчестия флот" на Русия и одобри други наказателни мерки, целящи да изчерпят финансовите източници на Москва, заяви висшия представител на ЕС по въпросите за външната политика Кая Калас, цитирана от ДПА, пише БТА.

Решението бе огласено в момент, когато преговорите в Берлин между украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери продължават.

Още новини от Украйна

"Сенчестият флот на Русия остава нейното финансово спасително въже и сега ние ще го прережем", посочи Калас след среща на министрите на външните работи от държавите членки на ЕС в Брюксел.

"За да прекъснем по-бързо паричния поток на Русия, сега ще трябва да санкционираме също нейния "сенчест флот" на ротационен принцип, като решенията ще се вземат всеки месец", уточни тя. Санкционираните плавателни съдове няма да могат да влизат в европейски пристанища и няма да могат да получават застраховки.

„Сенчестият флот“ е отговорът на Русия на международния таван на цените на петрола, наложен върху руския износ на изкопаеми горива. Москва се опита да скрие произхода на нейния нефт посредством разнообразни методи, включително изключването или манипулирането на сателитни приемници или прехвърлянето на петрол между танкери в открито море, уточнява ДПА.

ЕС наложи също така санкции срещу логистични компании и лица, свързани с петролните компании "Роснефт" и "Лукойл", заяви Калас.

Бившият заместник-шериф на Флорида Джон Доугън също беше сред лицата, на които днес им бяха наложени забрани за пътуване и замразяване на активите. Доугън, който избяга в Русия през 2016 г., е обвиняван в участие в дезинформационни кампании, облагодетелстващи Кремъл, по твърдения на държавите членки на ЕС. Предполага се, че той е направлявал мрежата от сайтове с фалшиви новини "Копи Коп" и е подкрепял дейностите на пропагандната група "Буря-1516". Съществуват доказателства, според които Доугън има връзки с руското военно разузнаване (ГРУ) и получава насоки за повлияване на избори, дискредитиране на политически дейци и манипулиране на общественото мнение в западните страни.

Министрите на външните работи на ЕС обсъдиха и продължаващите усилия за прекратяване на войната на Русия в Украйна. Планираната видеоконференция с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър обаче не предостави допълнителна информация, тъй като разговорът беше възпрепятстван от проблеми с връзката. "Не знам дали това беше кибератака, но със сигурност технологията не работеше добре", уточни Кая Калас.

Срещата на министрите на външните работи се проведе дни преди срещата на върха на ЕС в Брюксел, където европейските лидери трябва да решат дали са готови да предоставят на Украйна замразените руски държавни активи като заем за покриване на дългосрочните финансови нужди на страната.

В петък миналата седмица страните членки на ЕС приеха с голямо мнозинство безсрочното замразяване на руските активи на стойност 210 млрд. евро, като по този начин премахнаха първото препятствие към отделянето на средства за репарационен заем за Украйна, отбелязва ДПА.

Белгия, където се намира по-голямата част от руските активи във финансовия депозитар "Юроклиър", както и други европейски държави, се противопоставят на плановете за репарационния заем.

Усилията за привличането на Белгия продължават, подчерта Калас, като изрази скептицизъм, че решението за заема ще бъде взето тази седмица.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стамо

    11 5 Отговор
    А ко речи? Санкции ли ? Хаха от крачол в крачол.

    23:27 15.12.2025

  • 2 Коза от паветата

    21 4 Отговор
    Браво! Няма да им изпращаме брашно от скакалци, да видат те в Русията. И няма да се къпим за да им стои непрудадена газтъ.
    Чакъйти да си промия окото, чи си бръкнах с капачката от бутилкатъ, и пак щи кажа.

    23:27 15.12.2025

  • 3 ООрана държава

    16 4 Отговор
    Да ни е честито, колко милярда ще плащаме сега?

    23:27 15.12.2025

  • 4 И кво

    14 3 Отговор
    ЕсесеСЕРЕ-то никой не ги брои за живи!

    23:27 15.12.2025

  • 5 Шопо

    16 4 Отговор
    Браво, точно така трябва.
    Откраднете парите, потопете корабите и чакайте орешарски да ви посети.

    23:29 15.12.2025

  • 6 приказка

    14 4 Отговор
    На Ламята му режели главата и хоп още две глави са се появявали. Режели двете и хоп, четири са се появявали. Затова по добре спрете да режете, защото става все по голяма Ламята

    23:30 15.12.2025

  • 7 Кая Калас

    18 4 Отговор
    "Сенчестият флот на Русия остава нейното финансово спасително въже и сега ние ще го прережем"
    А също така на мен ми прерязаха връзката между устата и главния мозък.

    23:30 15.12.2025

  • 8 марксист

    8 4 Отговор
    Какво направиха естонците със своя валутен резерв след като влязоха в еврозоната. България има резерв два пъти повече от наличната валута левове. Може ли да не влиза в еврозоната, а да напечати още толкова левове и да гарантира конвертируемост чрез злато вместо с евро, като закупи злато с наличното евро. Американският златен резерв при златният им стандарт е бил 40%, българският ще е 100%.

    23:32 15.12.2025

  • 9 петте букви

    8 2 Отговор
    Война или Любов....каквото посееш,това ще пожънеш

    23:33 15.12.2025

  • 10 сам у рай

    7 4 Отговор
    Евролуковиглави, срам и позор за неадекватността, но боя оправя нещата.

    23:40 15.12.2025

  • 11 Урсулахаха

    5 4 Отговор
    Руснаците ще превземат Донбас по един или друг начин. Добре е да се откажат сега, без да губят повече животи.

    Виткоф днес към зеления клоун на Киев. 😂👍

    23:43 15.12.2025

  • 12 не четох статията

    5 4 Отговор
    не е заради автора. ценя си времето. тъпи решения на ес. за тва

    23:46 15.12.2025

  • 13 няма нормален българин който иска

    8 3 Отговор
    да влезе в ЕС......

    23:48 15.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Доволен съм…

    5 1 Отговор
    Добра новина!

    23:49 15.12.2025

  • 16 Браво!

    2 1 Отговор
    Европейският съюз ще е най-новата присъединена република на Руската федерация. Ще я нарекат Атлантическа Украйна.

    00:10 16.12.2025

  • 17 За малко

    1 0 Отговор
    Добре е, че ни се размина еврозоната. Представете си каква глупост щеше да стане ако бяхме приели еврото!

    00:11 16.12.2025

  • 18 Новият Вавилон нека рухне!

    0 0 Отговор
    Недостроенята нова Вавилонска кула в Брюксел ще рухне и каите, и урсулите са в паника.

    еС вече е в периферията на капиталистическата система - донор на САЩ и на коварната Британия - новият Пакистан на Британските отрови.

    От една страна еС сам си изпроси спиране на евтините руски суровини; от друга страна САЩ ритна еС в старческия задник на Урсула; от трета страна Малобритания, която от своя страна е в постоянен конфликт със САЩ, ритна еС, но си запази привилегиите в глупавия еС.

    Въпросът е какво дири България в този западащ европейски съюз? Под вола теле ли дириме в еС?

    Коментиран от #20

    00:14 16.12.2025

  • 19 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Още от утре очаквайте нов скок на цените...

    00:16 16.12.2025

  • 20 Туй то

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Новият Вавилон нека рухне!":

    Ко да праиш, под робство стоиме. Чакаме дядя Ивана.

    00:16 16.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания