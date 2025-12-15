Виктор Орбан: Залогът е прост: война или мир! Унгария няма да участва

Готвим се за срещата на високо равнище на ЕС в Брюксел, заяви в социалната мрежа „Фейсбук“ унгарският премиер Виктор Орбан малко преди началото на заседанието на комисията по европейски въпроси в парламента в Будапеща, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
„Залогът е прост: война или мир“, заяви Орбан. „Никога не сме били толкова близо до решаването на руско-украинската война. Европа е на прага на огромна възможност: САЩ може скоро да прекратят войната, която ние европейците не успявахме да решим в продължение на четири години. Не можем да направим нищо друго, освен да ги подкрепим“, заяви премиерът, но допълни, че „всички знаци показват различни посоки“.
Европа ще продължи войната на бойното поле и „ще я засили в икономическата сфера чрез конфискация на замразени руски активи“, заяви той, добавяйки, че последният ход е „равностоен на открито обявяване на война и руската страна ще отвърне на удара“.
„Нямаме причина да променяме унгарската позиция. Войната не може да бъде решена на фронтовата линия. Трябва да направим това, което прави американският президент Тръмп: да преговаряме“, каза Орбан.
„Следователно Унгария няма да подкрепи конфискацията на замразени руски активи, няма да изпраща пари или въоръжение на Украйна и няма да участва в обслужващия войната заем на ЕС“, заяви Орбан.
„Затегнете коланите, ще имаме бурна седмица“, добави той.
Вярно е,че взеха златото ни ,там колко млрд от централната ни банка заминаха за ЕЦБ ,но това не е нищо спрямо блатото в което ще влезем..
До коментар #13 от "Дайджест":Унгария няма дългове,затова Орбан може да води такава политика! Останалите от ЕС са с дългове от тук до небето и още по нагоре и не могат да мръднат ..Само слушкане!
До коментар #14 от "Не лъжи":Прав си, не е междувременно, щото вчера хиляди маршируваха из улиците на Париж и викаха против макрон, войната и вече в частност против Украйна
До коментар #20 от "Алтънов":Не зная точно и не съм се интересувала ! Не говоря за златните находища ! Дори не зная точно и колко млрд ...По памет 20 млрд ли седяха гарант в БНБ?
Златото и млрд от БНБ сега заминаха за ЕЦБ
До коментар #9 от "Възраждане":Нищо не е ясно!!!Войната ще спрат тези които я започнаха,иначе гонка до дупка.
Въпреки, че май скоро самите унгарци ще те изгонят.
До коментар #32 от "На независимият човек":От него нищо не зависи!
До коментар #1 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":Къде е новината...!???
До коментар #39 от "Куха лейка този ...":Заедно с путин и асад ще се опитат да избягат в северна корея. Може да с присламчат фицо, вучич и кой? руменчо радев наш.
В Европа вече започнаха да пресмятат кой, колко ще трябва да отдели, ако кражбата се шровали.И цифрите са скандални:
Холандия, ще трябва да отдели 13,4 милиарда евро, което се равнява на приблизително 1595 евро на домакинство. Германия ще трябва да отдели 51,3 милиарда евро. С приблизително 41 милиона домакинства, това се равнява на около 1250 евро на германско домакинство.... И така нататък. За България няма данни, но на хала, на който сме, все ще е много.... 🤣
До коментар #43 от "Заедно":Коз.яч.е,освен Унгария знаеш ли,че и Бъл.гари.я ,Ав стр ия, Ит али я, Че хи я. , Сл о вак ия са против?
Така,че да кажеш,че на въпросните държави премиерите ще бягат е някак си.....н.алудн..чаво..
В Бр.ю.ксел ги а.ре.сту.ват а тези ще бягат:)))
КАКВО МУ СЕ ЦЦЦЕРЕМОНИТЕ НА ТОЯ ПППРОКСИ НННАПУШЕН УУУБИЕЦ??? А БЕ ОСТАВИХТЕ СЕ В РЪЦЕТЕ НА ЕДИН УУБИЕЦ ДА ВИ РАЗИГРАВА , ДА ВИ ПРАВИ НА МММАЙМУНИ , ЕДНО ЯКО КККОРУМПЕ ПППОДКУПЕНО ОТ ШЕПА ФФФАШВОЙНОПОДПАЛВАЧИ!!!
ТОЧЕН И ЯСЕН Е ОТГОВОРА : ИЛИ МИР ИЛИ ВВВВИОЙНА !!! ТОВА СА ОБЦИИТЕ!!!!!
ИЗБИРАШ МИРА , ОК , ПРИЕМАШ УСЛОВИЯТА НА ПОБЕДИТЕЛЯ !!!
ИЗБИРАШ ВВВОЙНАТА ,АКО НЕ ПРИЕМАШ УСЛОВИЯТА МУ И УДЪЛЖАВАШ АААГОНИЯТА НА НАРОДА СИ!!!
ПРОСТО И ЯСНО !!!
