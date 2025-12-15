Новини
Виктор Орбан: Залогът е прост: война или мир! Унгария няма да участва
  Тема: Украйна

15 Декември, 2025 18:23

Будапеща няма да изпраща пари и въоръжение на Украйна, няма да участва и в обслужващия войната заем на ЕС

Виктор Орбан: Залогът е прост: война или мир! Унгария няма да участва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Готвим се за срещата на високо равнище на ЕС в Брюксел, заяви в социалната мрежа „Фейсбук“ унгарският премиер Виктор Орбан малко преди началото на заседанието на комисията по европейски въпроси в парламента в Будапеща, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

„Залогът е прост: война или мир“, заяви Орбан. „Никога не сме били толкова близо до решаването на руско-украинската война. Европа е на прага на огромна възможност: САЩ може скоро да прекратят войната, която ние европейците не успявахме да решим в продължение на четири години. Не можем да направим нищо друго, освен да ги подкрепим“, заяви премиерът, но допълни, че „всички знаци показват различни посоки“.

Още новини от Украйна

Европа ще продължи войната на бойното поле и „ще я засили в икономическата сфера чрез конфискация на замразени руски активи“, заяви той, добавяйки, че последният ход е „равностоен на открито обявяване на война и руската страна ще отвърне на удара“.

„Нямаме причина да променяме унгарската позиция. Войната не може да бъде решена на фронтовата линия. Трябва да направим това, което прави американският президент Тръмп: да преговаряме“, каза Орбан.

„Следователно Унгария няма да подкрепи конфискацията на замразени руски активи, няма да изпраща пари или въоръжение на Украйна и няма да участва в обслужващия войната заем на ЕС“, заяви Орбан.

„Затегнете коланите, ще имаме бурна седмица“, добави той.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    52 9 Отговор
    Не харесаха тази новина

    Коментиран от #37

    18:26 15.12.2025

  • 2 мунчо в затвора!

    15 55 Отговор
    Тоя путински слуга Орбан вече няма да може да пречи на ЕС.С квалифицирано мнозинство ЕС ще вземе решението си, а путиноидът Орбан ще духа супата.

    Коментиран от #3

    18:26 15.12.2025

  • 3 Готви се

    21 9 Отговор

    До коментар #2 от "мунчо в затвора!":

    За заден.

    18:27 15.12.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    48 9 Отговор
    Междувременно голям протест се провежда в Париж под надслов - Няма да умираме за Украйна!

    Коментиран от #14

    18:31 15.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А бащата на някаква Саяна

    7 15 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #15

    18:31 15.12.2025

  • 7 Паци фист

    10 25 Отговор
    Нищо не е просто в тази ситуация, прости са тези, които опростяват нещата. Явно искат пак да ги окупират, забравили са 1956 г.

    18:31 15.12.2025

  • 8 така се доказва

    35 8 Отговор
    че една държава може да води независима политика в рамките на Европейския съюз

    18:33 15.12.2025

  • 9 Възраждане

    21 12 Отговор
    Ясно е. Зеленият потник трябва да спре войната

    Коментиран от #29

    18:33 15.12.2025

  • 10 Дайджест

    9 29 Отговор
    На този главата му е толкова празна,че не може да се удави.

    18:34 15.12.2025

  • 11 Благой от СОФстрой

    10 26 Отговор
    Маджарските-азиатци ще компенсират путлеризма копувайки от рашляците стоки, газ и нафта!

    18:35 15.12.2025

  • 12 орбан

    10 26 Отговор
    май не разбира, че избира войната.

    18:36 15.12.2025

  • 13 Дайджест

    10 22 Отговор
    От изтичащи мандати акъл не щем.Тамън 300 милиарда външен дълг ще остави на унгарците и ще се опита да избяга.

    Коментиран от #19

    18:37 15.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Учуден

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "А бащата на някаква Саяна":

    Е и какво ти пречи човека

    18:40 15.12.2025

  • 16 Щирлиц

    2 2 Отговор
    и Зорге ....

    18:40 15.12.2025

  • 17 Атина Палада

    15 8 Отговор
    И тук да го напиша..Искам,много искам ЕС да посегне на руските активи и да прати еврото в историята.! България ще бъде най големият печеливш ..Дай Боже един път и ние да спечелим ..
    Вярно е,че взеха златото ни ,там колко млрд от централната ни банка заминаха за ЕЦБ ,но това не е нищо спрямо блатото в което ще влезем..

    Коментиран от #18, #20

    18:41 15.12.2025

  • 18 По голям Путин

    7 6 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    искаш ли?

    18:43 15.12.2025

  • 19 Атина Палада

    24 8 Отговор

    До коментар #13 от "Дайджест":

    Унгария няма дългове,затова Орбан може да води такава политика! Останалите от ЕС са с дългове от тук до небето и още по нагоре и не могат да мръднат ..Само слушкане!

    18:44 15.12.2025

  • 20 Алтънов

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Колко злато ти взеха?

    Коментиран от #26

    18:44 15.12.2025

  • 21 Не вярвах

    7 7 Отговор
    че има и по прости от нас!

    18:45 15.12.2025

  • 22 Дориана

    24 7 Отговор
    Браво на Унгария, отстоява националните си интереси за разлика от Българските политици продажници.

    18:46 15.12.2025

  • 23 Дедо

    5 17 Отговор
    Унгарски страхливец и върл путинист. Дано опонента му го бие на президентските избори . Той затова ги прави тези изцепки , за да спечели президентските избори отново и да продължи да източва Унгария и да придобива всичко в нея. Ако ги загуби , ще бъде арестуван за хиляди злоупотреби , ако не избяга в Русия .

    18:46 15.12.2025

  • 24 ДрайвингПлежър

    12 3 Отговор

    До коментар #14 от "Не лъжи":

    Прав си, не е междувременно, щото вчера хиляди маршируваха из улиците на Париж и викаха против макрон, войната и вече в частност против Украйна

    18:47 15.12.2025

  • 25 Орбан

    5 6 Отговор
    знае ли, крал Бела lV,до къде е бягал от монголците?В името на мира!

    18:47 15.12.2025

  • 26 Атина Палада

    12 3 Отговор

    До коментар #20 от "Алтънов":

    Не зная точно и не съм се интересувала ! Не говоря за златните находища ! Дори не зная точно и колко млрд ...По памет 20 млрд ли седяха гарант в БНБ?
    Златото и млрд от БНБ сега заминаха за ЕЦБ

    18:47 15.12.2025

  • 27 Тервел

    5 10 Отговор
    Наистина ако загуби изборите , ще бъде арестуван и ще му се повдигнат много обвинения. Вероятно ще бъде вкаран в затвора .

    18:48 15.12.2025

  • 28 Историк

    1 4 Отговор
    Зеленски е Леонид,а Орбан,Бела lV !

    18:51 15.12.2025

  • 29 Не си познал

    7 5 Отговор

    До коментар #9 от "Възраждане":

    Нищо не е ясно!!!Войната ще спрат тези които я започнаха,иначе гонка до дупка.

    18:51 15.12.2025

  • 30 Ъъъъъъъъъ

    17 5 Отговор
    Орбан има топки......Не е мишок. Ама и какво значение има какво казва Орбан, когато крадците намериха вратичка, за да заобиколят несъгласието на такива като него, Бабиш и т.н.? Какво значение има неговото мнение?

    18:51 15.12.2025

  • 31 Още по проZто е

    6 11 Отговор
    Да напуснеш ЕС, а не да чакаш милиарди от този съюз и да работиш против него.
    Въпреки, че май скоро самите унгарци ще те изгонят.

    18:55 15.12.2025

  • 32 На независимият човек

    12 3 Отговор
    Винаги му е лесно да казва нещата право във очите без да се притеснява и съобразява!

    Коментиран от #33

    18:55 15.12.2025

  • 33 Правилно

    4 6 Отговор

    До коментар #32 от "На независимият човек":

    От него нищо не зависи!

    18:56 15.12.2025

  • 34 !!!?

    6 10 Отговор
    Този маджарски шопар да чете Толстой..."Война и Мир", а не война или руски мир !!!?

    18:56 15.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 !!!?

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":

    Къде е новината...!???

    19:01 15.12.2025

  • 38 Залогът е

    0 5 Отговор
    като Орбан!

    19:02 15.12.2025

  • 39 Куха лейка този ...

    3 7 Отговор
    Няма по-корумпиран от тази шамандура.

    Коментиран от #43

    19:03 15.12.2025

  • 40 Йом

    8 2 Отговор
    Поне един има топки в тази пуста Европа. Станахме за смях на цял свят с тези меки китки в Брюксел.

    19:04 15.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Е то бива, бива, но чак толкова...

    5 1 Отговор
    Добре де, какво нередно има в думата "о.куп.а.ци.я", че вече два пъти коментара е цензуриран още от алгоритъма? Толкова ли е страшна тази дума?

    19:06 15.12.2025

  • 43 Заедно

    1 6 Отговор

    До коментар #39 от "Куха лейка този ...":

    Заедно с путин и асад ще се опитат да избягат в северна корея. Може да с присламчат фицо, вучич и кой? руменчо радев наш.

    Коментиран от #48, #49, #51

    19:08 15.12.2025

  • 44 Ъъъъъъъъ

    7 1 Отговор
    Хахахаха.... 🤣
    В Европа вече започнаха да пресмятат кой, колко ще трябва да отдели, ако кражбата се шровали.И цифрите са скандални:

    Холандия, ще трябва да отдели 13,4 милиарда евро, което се равнява на приблизително 1595 евро на домакинство. Германия ще трябва да отдели 51,3 милиарда евро. С приблизително 41 милиона домакинства, това се равнява на около 1250 евро на германско домакинство.... И така нататък. За България няма данни, но на хала, на който сме, все ще е много.... 🤣

    19:11 15.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Капитан Крийч

    2 2 Отговор
    Z поколението да стега мешките мястото му е на фронта в Украйна, а не на жълтите павета при мекото Коки.

    19:13 15.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Заедно":

    Коз.яч.е,освен Унгария знаеш ли,че и Бъл.гари.я ,Ав стр ия, Ит али я, Че хи я. , Сл о вак ия са против?
    Така,че да кажеш,че на въпросните държави премиерите ще бягат е някак си.....н.алудн..чаво..
    В Бр.ю.ксел ги а.ре.сту.ват а тези ще бягат:)))

    19:19 15.12.2025

  • 52 комунист

    0 0 Отговор
    Вярно.бе,за нас комунистите всичко е в черно и бяло!

    19:19 15.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ЕДИН ПРАГМАТИЧЕ,ТРЕЗВОМИСЛ ПОЛИТИК ОРБАН

    0 0 Отговор
    МА БРАВИО, ТОЧНО ТАКА Е !!!
    КАКВО МУ СЕ ЦЦЦЕРЕМОНИТЕ НА ТОЯ ПППРОКСИ НННАПУШЕН УУУБИЕЦ??? А БЕ ОСТАВИХТЕ СЕ В РЪЦЕТЕ НА ЕДИН УУБИЕЦ ДА ВИ РАЗИГРАВА , ДА ВИ ПРАВИ НА МММАЙМУНИ , ЕДНО ЯКО КККОРУМПЕ ПППОДКУПЕНО ОТ ШЕПА ФФФАШВОЙНОПОДПАЛВАЧИ!!!
    ТОЧЕН И ЯСЕН Е ОТГОВОРА : ИЛИ МИР ИЛИ ВВВВИОЙНА !!! ТОВА СА ОБЦИИТЕ!!!!!
    ИЗБИРАШ МИРА , ОК , ПРИЕМАШ УСЛОВИЯТА НА ПОБЕДИТЕЛЯ !!!
    ИЗБИРАШ ВВВОЙНАТА ,АКО НЕ ПРИЕМАШ УСЛОВИЯТА МУ И УДЪЛЖАВАШ АААГОНИЯТА НА НАРОДА СИ!!!
    ПРОСТО И ЯСНО !!!

    19:30 15.12.2025

