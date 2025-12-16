Москва: Русия няма да прави никакви териториални отстъпки на Украйна

Русия не е готова да направи никакви териториални отстъпки в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, каза днес заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, цитиран от ТАСС, пише БТА.
Агенцията отбелязва, че Рябков е имал предвид Донбас, Крим и територията, която Москва нарича "Новорусия" (Запорожка и Херсонска област - бел. ред.).
Той посочи, че през 2022 г. в резултат на референдуми Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област са станали неразделна част от Русия.
Тези допитвания не са признати от Киев и Запада.
"В момента се получават четири субекта, които са неразделна част от Руската федерация. Не говоря за Крим. Тази история, както всички помним, се отнася за 2014 г. Така че общо имаме пет субекта и в никакъв случай не може да направим компромис по тях, защото според нас това ще бъде преразглеждане на един много фундаментален елемент от нашата държавност, заложен в нашата конституция", подчерта заместник-министърът в интервю за Eй Би Си Нюз.
В същото време, според Рябков, "какъв ще бъде резултатът от нашите преговори с администрацията на САЩ, е отворен въпрос".
Рябков допълни, че Москва все още не разбира споразуменията, постигнати от САЩ, Украйна и Европейския съюз в Берлин, съобщиха руските информационни агенции.
Москва при никакви обстоятелства няма да се съгласи на разполагането на войски на западни страни в Украйна под каквато и да е форма, включително в рамките на НАТО, подчерта Рябков в интервюто. На уточняващия въпрос дали Русия ще бъде готова за разполагане на европейски сили в Украйна, не в рамките на НАТО, Рябков отговори: "Не, не и още веднъж не".
Руската страна все още не разбира как са приключили преговорите между украинската, американската и европейската делегации на срещата за уреждане на конфликта, проведена в Берлин, отбеляза Рябков.
"Ние не разбираме какво се е случило там“, подчерта заместник-министърът.
Първият кръг от преговорите между делегациите на САЩ и Украйна се проведе в Берлин на 14 декември и продължи около 5 часа. Страните продължиха преговорите в понеделник сутринта, като срещата продължи около 2 часа. В състава на делегацията на САЩ бяха специалният пратеник на президента Стивън Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. От украинска страна участваха Володимир Зеленски, секретарят на Съвета за сигурност Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб на на украинските въоръжени сили Андрей Гнатов.
Впоследствие лидерите на 10 европейски държави, както и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, се срещнаха в Берлин в понеделник, за да подкрепят преговорите между САЩ и Украйна.
В интервюто Рябков допълни, че Русия приветства усилията на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за преодоляване на украинския конфликт и сама се стреми към уреждането му.
По думите на заместник-министъра на външните работи на Русия Москва твърдо се придържа към разбиранията, постигнати на срещата между президента на Русия Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп в Анкоридж.
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Скоро Покрайна няма да има излаз на море
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти добре ли си бе, момче? Могъщият украински флот ще го търкалят на каруци по сушата !!!
До коментар #1 от "Атина Палада":Пиши си с твоят ник.Срига си писал с моя.
РУСИЯ НИКОГА НЕ МОЖЕ
16:02 16.12.2025
копейката
Атина Палада
До коментар #15 от "Атина Палада":даже и шу...а ти не е твоя-а обща
Българин.....
До коментар #8 от "Атина Палада":БандероюВермахта е оставил...10 хиляди трупа в красноармеск!Честита Нова година!
16:04 16.12.2025
До коментар #8 от "Атина Палада":Ще го превземат ,но чакат първо поредният милиарден транш да им пратим:) Докато пращаме многомилиардни траншове ,в Украйна ще си играят на превземане и отстъпване ..
Малоумен Копей
Газ, чорапи, ръкавици
Доналд Тръмп офишъл
32 Колко скоро?
До коментар #5 от "Бегайййй":До края на столетието ще стане ли?
16:06 16.12.2025
33 Абе
До коментар #20 от "копейката":На 3 март ще си припомниш защо ти е национален празник и къде е била преди това България на картата 5 века:)))
39 Нивите искат мотика
Фотографа
До коментар #42 от "НА СНИМКАТА":На тази среща,от която е снимката към статията, когато Путин дойде,всички се на🚾каха
Миролюб Войнов, разбирач
То за Четири Года така и не разбрахте как се вляпахте в Украйна и загубихте 500 000 души, черноморския флот, 41бр ТУ-95М, Байконур и две ядрени подводници !!!
Га големите се разберат, Русийката ще бъде уведомена чрез посланика на Хондурас. За сега "превземайте" Купянск и Покровск на няма и 7км от руската граница и молете Ким да не изтегля корейските лъвове от Курск 😁
България 5 века я е имало !
До коментар #33 от "Абе":Била е под чужда власт, включена в границите на една империя.
Ти кажи по това време къде е била Русия - крепостни селяни и средновековие.
През това време се случва индустриалната революция в Европа.
До коментар #20 от "копейката":Там е но не я виждаш,защото за първите 45 години само Георги Димитров е поставил въпроса пред Сталин.За следващите 36 години никой от управляващите не каза "Аз съм българин да живее България".Вместо това постоянно ни надуваха главите със "Слава украине"
До коментар #20 от "копейката":Дунавска България, ама к..
............. у...............
.............. Р..... за тях.... виж само колко продажни копейки има, които са готови да им... дуаааааттт
16:18 16.12.2025
Гледах по телевизията
До коментар #33 от "Абе":Професор Божидар Димитров, Бог да го прости, разказа за падането под "турското присъствие".
България е била по население колкото Франция по онова време. Два и половина милиона. От тях са останали около 200 хиляди, скрити в Балкана и горите. Останалите над два милиона турците са ги изклали, дивашки, по азиатски жестоко.
Истина е
Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф
63 Що ви трябвяше да се
До коментар #63 от "Що ви трябвяше да се":Коя е тази Баба меца,дето четвърта година вече не могат да я събудят
До коментар #55 от "Кооо":Я кажи за кои 45 години Димитров е повдигал въпроса. От коя до коя година е живял този смел Димитров. И тези години съвпадат ли с тези години, когато Живков предлага България за 16 република на Русия
Достоевски разказва
Руските войници били недоволни, че българите били по-заможни от тях и ги гледали изпод вежди. Класикът обяснява защо.
Българите не са виновни, че земята им е плодородна и ражда трижди повече от руската. Но ние, руснаците, идваме не за пръв път по тези земи и те ни посрещаха преди радушно, с хляб и сол, по християнски. А ние се изтеглихме и ги оставихме на турците. Турците ги клали, докато се уморят и спрели да си починат и да пият ракия. Заковали останалите българи за ушите към оградите. Намерили се българи, които се съгласили да помагат на турците и да бесят своите съседи, а турците гледали, пиели ракия и се смеели. После обесили и тях, а Стара Загора запалили и изгорили до основи. Както и навсякъде.
До коментар #67 от "копейката":Живков беше велик държавник. Грузия, Армения, Украйна и Финландия също се присъединяват доброволно към Руската империя за да се спасят от поробване и геноцид. Нас Руската империя веднъж ни освободи, но няма да повтори, защото сме НЕБЛАГОДАРНО ПЛЕМЕ, кръстоска с турци, татари, черкези, малко славяни и монголоидни бродяги на коне.
До коментар #71 от "Пенсионер 69 годишен":на 70....
.
.
До коментар #58 от "Гледах по телевизията":Той казал,ама излъгал. Виж сега турчина идва коли 2,5 милиона българи и .....я има България на световната карта. Русия идва във Волжка България.....и Волжка България заедно с населението са заличени
