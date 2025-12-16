Новини
Москва: Русия няма да прави никакви териториални отстъпки на Украйна
  Тема: Украйна

Москва: Русия няма да прави никакви териториални отстъпки на Украйна

16 Декември, 2025 15:55 1 982 88

Руската страна все още не разбира как са приключили преговорите между украинската, американската и европейската делегации на срещата за уреждане на конфликта, проведена в Берлин, отбеляза Сергей Рябков

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия не е готова да направи никакви териториални отстъпки в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, каза днес заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, цитиран от ТАСС, пише БТА.

Агенцията отбелязва, че Рябков е имал предвид Донбас, Крим и територията, която Москва нарича "Новорусия" (Запорожка и Херсонска област - бел. ред.).

Той посочи, че през 2022 г. в резултат на референдуми Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област са станали неразделна част от Русия.

Тези допитвания не са признати от Киев и Запада.

"В момента се получават четири субекта, които са неразделна част от Руската федерация. Не говоря за Крим. Тази история, както всички помним, се отнася за 2014 г. Така че общо имаме пет субекта и в никакъв случай не може да направим компромис по тях, защото според нас това ще бъде преразглеждане на един много фундаментален елемент от нашата държавност, заложен в нашата конституция", подчерта заместник-министърът в интервю за Eй Би Си Нюз.

В същото време, според Рябков, "какъв ще бъде резултатът от нашите преговори с администрацията на САЩ, е отворен въпрос".

Рябков допълни, че Москва все още не разбира споразуменията, постигнати от САЩ, Украйна и Европейския съюз в Берлин, съобщиха руските информационни агенции.

Москва при никакви обстоятелства няма да се съгласи на разполагането на войски на западни страни в Украйна под каквато и да е форма, включително в рамките на НАТО, подчерта Рябков в интервюто. На уточняващия въпрос дали Русия ще бъде готова за разполагане на европейски сили в Украйна, не в рамките на НАТО, Рябков отговори: "Не, не и още веднъж не".

Руската страна все още не разбира как са приключили преговорите между украинската, американската и европейската делегации на срещата за уреждане на конфликта, проведена в Берлин, отбеляза Рябков.

"Ние не разбираме какво се е случило там“, подчерта заместник-министърът.

Първият кръг от преговорите между делегациите на САЩ и Украйна се проведе в Берлин на 14 декември и продължи около 5 часа. Страните продължиха преговорите в понеделник сутринта, като срещата продължи около 2 часа. В състава на делегацията на САЩ бяха специалният пратеник на президента Стивън Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. От украинска страна участваха Володимир Зеленски, секретарят на Съвета за сигурност Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб на на украинските въоръжени сили Андрей Гнатов.

Впоследствие лидерите на 10 европейски държави, както и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, се срещнаха в Берлин в понеделник, за да подкрепят преговорите между САЩ и Украйна.

В интервюто Рябков допълни, че Русия приветства усилията на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за преодоляване на украинския конфликт и сама се стреми към уреждането му.

По думите на заместник-министъра на външните работи на Русия Москва твърдо се придържа към разбиранията, постигнати на срещата между президента на Русия Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп в Анкоридж.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    19 53 Отговор
    Русия е позорно слаба

    Коментиран от #15, #38, #85

    15:55 16.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 42 Отговор
    докато остане без флот

    Коментиран от #5, #14

    15:56 16.12.2025

  • 3 Българин

    16 42 Отговор
    ватата 4-та година се излага в Донбас

    15:56 16.12.2025

  • 4 Пич

    35 14 Отговор
    Стига сте се обяснявали , вземете им още !!! С тъпи говеда се процедира като с команчи от Столипиново !!! Само у главъта...

    15:57 16.12.2025

  • 5 Бегайййй

    41 14 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Скоро Покрайна няма да има излаз на море

    Коментиран от #32, #34

    15:57 16.12.2025

  • 6 Факти

    35 13 Отговор
    Никакви отстъпки : с фа ши сти НЕ СЕ ПРЕГОВАРЯ !

    15:57 16.12.2025

  • 7 А ти

    11 3 Отговор
    Си грозно дебела , затова си мечтаеш да си като истинската и й крадеш Ника !

    15:59 16.12.2025

  • 9 Да живее

    31 16 Отговор
    Велика Русия.

    Коментиран от #51

    16:01 16.12.2025

  • 10 Уса

    29 8 Отговор
    Ние от САЩ отстъпки към Зеленски йок.Глупаците да му плащат сметките и не ни занимавайте с вашите соросоидни сърбежи

    16:01 16.12.2025

  • 11 БОЛШЕВИК

    26 10 Отговор
    Какви териториални отстъпки да прави Русия? Затова ли освобождава тия територии и това изстрадало население за да ги остави пак на произвола на съдбата?

    Коментиран от #64

    16:01 16.12.2025

  • 12 Българин ..

    33 10 Отговор
    Путин да спира да се лигави и си взима Одеса и киев! Старото руско царство!Новорусия!

    Коментиран от #59

    16:01 16.12.2025

  • 13 Русия е права

    29 6 Отговор
    Лъжленски се гъне и бега към ЗапАда при Урсулите, а те вият !

    16:01 16.12.2025

  • 14 Алооо

    24 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти добре ли си бе, момче? Могъщият украински флот ще го търкалят на каруци по сушата !!!

    16:02 16.12.2025

  • 15 Атина Палада

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Пиши си с твоят ник.Срига си писал с моя.

    Коментиран от #21, #28

    16:02 16.12.2025

  • 17 Опааа

    25 5 Отговор
    😆 Правилно! Как се разбират без да питат Вова?!?😆 Никакви отстъпки! Слава! 🇷🇺

    16:02 16.12.2025

  • 18 РУСИЯ НИКОГА НЕ МОЖЕ

    10 25 Отговор
    ДА ПОБЕДИ УКРАЙНА...ПРОСТИЯТ И БЕДНИЯТ НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА ПОБЕДИ УМНИЯТ И БОГАТИЯТ...ФАКТ....

    16:02 16.12.2025

  • 20 копейката

    7 21 Отговор
    Нашата Волжка България, САЩ ли я ни отнема. Запада ли? Или братска Русия?.....Къде на картата може да видим Волжка България?

    Коментиран от #33, #55, #57

    16:02 16.12.2025

  • 21 Атина Палада

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    даже и шу...а ти не е твоя-а обща

    16:03 16.12.2025

  • 23 Българин.....

    17 11 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    БандероюВермахта е оставил...10 хиляди трупа в красноармеск!Честита Нова година!

    Коментиран от #37

    16:04 16.12.2025

  • 24 Курск за путин

    7 5 Отговор
    Значи като хвана една сопа.....

    16:04 16.12.2025

  • 25 Атина Палада

    15 6 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Ще го превземат ,но чакат първо поредният милиарден транш да им пратим:) Докато пращаме многомилиардни траншове ,в Украйна ще си играят на превземане и отстъпване ..

    16:04 16.12.2025

  • 26 Ами

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    И на теб ли върнара територия колкото цяла България ти се вижда малко:)))

    16:04 16.12.2025

  • 28 Малоумен Копей

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Срига срига никой не те брига

    16:05 16.12.2025

  • 29 Българин

    4 15 Отговор
    Абе вярно, че руснаците избягаха с 200 от вписаната им в Конституцията Херсонска област. Това не се ли брои за отстъпка?

    16:05 16.12.2025

  • 30 Газ, чорапи, ръкавици

    15 4 Отговор
    И гонка на бандеровските нацюги да се стоплят, защото взеха да ги намират в окопите станали на кокал. Посинели. Дълбоко замразени. Като германците в Сталинград. Готови за белите чували в Камазите.

    16:05 16.12.2025

  • 31 Доналд Тръмп офишъл

    10 1 Отговор
    Владимир...ето това е приказка, браво...камерата включена ли е,микр0ф0ните работят ли,...ъъъ,пард0н.. трябва да се прекрати войната, има доста жертви, да се 06съди приемлив0 решение,...ъъъ,Урсула.. за митата,нещо да ти кажа...

    16:06 16.12.2025

  • 32 Колко скоро?

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Бегайййй":

    До края на столетието ще стане ли?

    16:06 16.12.2025

  • 33 Абе

    16 4 Отговор

    До коментар #20 от "копейката":

    На 3 март ще си припомниш защо ти е национален празник и къде е била преди това България на картата 5 века:)))

    Коментиран от #44, #52, #54, #56, #58

    16:07 16.12.2025

  • 34 Българин

    5 13 Отговор

    До коментар #5 от "Бегайййй":

    И колко скоро, Украйна ще остане без излаз на море?

    16:07 16.12.2025

  • 35 Владимир Путин офишъл

    8 1 Отговор
    И6@л съм ва

    16:08 16.12.2025

  • 36 Дрът русофил

    9 10 Отговор
    Русоде билите пак се превъзбудиха.

    16:09 16.12.2025

  • 37 Доктор Лудников

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин.....":

    Защо си оставен без надзор?, къде са санитарите?

    16:09 16.12.2025

  • 38 Ужасен ужас

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    По-скоро е доста търпелива

    16:10 16.12.2025

  • 39 Нивите искат мотика

    13 4 Отговор
    А Украйна пълна окупация, ако ще и след 20 години, сито, филтрация и каторга за нацюгите, без право на замяна.

    Коментиран от #45

    16:10 16.12.2025

  • 40 Дрът русофил

    7 3 Отговор
    Русоде билите пак се превъзбудиха.

    16:10 16.12.2025

  • 41 Какви отстъпки, бре?

    5 9 Отговор
    Висят там 4 години и накрая да ги изхвърлят. Не си е работа като за велика армия.

    16:10 16.12.2025

  • 42 НА СНИМКАТА

    9 12 Отговор
    ДЖУДЖЕТО НА ЖУЖЕ Е СТАНАЛО !!!!

    Коментиран от #47

    16:11 16.12.2025

  • 43 Фотографа

    15 3 Отговор
    На тази среща,от която е снимката към статията, когато Путин дойде,всички се на🚾каха

    16:12 16.12.2025

  • 44 Какво да си припомни?

    7 15 Отговор

    До коментар #33 от "Абе":

    3ти март не е национален празник, ти колко века смяташ да им лазиш в краката?

    16:12 16.12.2025

  • 45 До 20 години

    6 13 Отговор

    До коментар #39 от "Нивите искат мотика":

    Русия ще е Ту-тууу

    16:12 16.12.2025

  • 46 Германец.

    8 4 Отговор
    Дис швайнехунд в Украйна трябва да капитулират!

    16:12 16.12.2025

  • 47 Фотографа

    14 4 Отговор

    До коментар #42 от "НА СНИМКАТА":

    На тази среща,от която е снимката към статията, когато Путин дойде,всички се на🚾каха

    Коментиран от #53

    16:13 16.12.2025

  • 48 Миролюб Войнов, разбирач

    5 13 Отговор
    "...Ние не разбираме какво се е случило там..."

    То за Четири Года така и не разбрахте как се вляпахте в Украйна и загубихте 500 000 души, черноморския флот, 41бр ТУ-95М, Байконур и две ядрени подводници !!!
    Га големите се разберат, Русийката ще бъде уведомена чрез посланика на Хондурас. За сега "превземайте" Купянск и Покровск на няма и 7км от руската граница и молете Ким да не изтегля корейските лъвове от Курск 😁

    16:15 16.12.2025

  • 49 бай Ставри

    12 4 Отговор
    Никакви териториални отстъпки означава, че няма да има никаква Украйна.

    16:15 16.12.2025

  • 50 Правилно

    7 3 Отговор
    От тук та до Берлин. Фашага да не остане.

    16:16 16.12.2025

  • 51 Ха ха ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Да живее":

    Едва ли!

    16:16 16.12.2025

  • 52 копейката

    3 8 Отговор

    До коментар #33 от "Абе":

    Това ти стига да забравиш Волжка България ли? Когато си празнуваш празника,празнувай и 499 години руснаците как са те гледали

    16:16 16.12.2025

  • 53 Копейчо

    1 5 Отговор

    До коментар #47 от "Фотографа":

    Направи ли снимка?

    16:16 16.12.2025

  • 54 България 5 века я е имало !

    7 10 Отговор

    До коментар #33 от "Абе":

    Била е под чужда власт, включена в границите на една империя.
    Ти кажи по това време къде е била Русия - крепостни селяни и средновековие.
    През това време се случва индустриалната революция в Европа.

    16:17 16.12.2025

  • 55 Кооо

    11 3 Отговор

    До коментар #20 от "копейката":

    Там е но не я виждаш,защото за първите 45 години само Георги Димитров е поставил въпроса пред Сталин.За следващите 36 години никой от управляващите не каза "Аз съм българин да живее България".Вместо това постоянно ни надуваха главите със "Слава украине"

    Коментиран от #67

    16:17 16.12.2025

  • 56 хаха

    5 11 Отговор

    До коментар #33 от "Абе":

    Аз знам България на три морета, когато е била далеч от Русия

    16:18 16.12.2025

  • 57 Те сега искат и...

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "копейката":

    Дунавска България, ама к..
    ............. у...............
    .............. Р..... за тях.... виж само колко продажни копейки има, които са готови да им... дуаааааттт

    16:18 16.12.2025

  • 58 Гледах по телевизията

    7 4 Отговор

    До коментар #33 от "Абе":

    Професор Божидар Димитров, Бог да го прости, разказа за падането под "турското присъствие".
    България е била по население колкото Франция по онова време. Два и половина милиона. От тях са останали около 200 хиляди, скрити в Балкана и горите. Останалите над два милиона турците са ги изклали, дивашки, по азиатски жестоко.

    Коментиран от #65, #75

    16:18 16.12.2025

  • 59 А бе

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "Българин ..":

    Не се лигави,Толкова може.

    16:18 16.12.2025

  • 61 Незнайко

    3 11 Отговор
    Не знам, но мисля че само здравият пердах ще вразуми московците. Това примитивно фино-угрийско племе, обзето от гордост, високомерие и чувство за превъзходство спрямо останалите народи, почита само грубата сила, а над слабите издевателства с азиатска жестокост и наслада!

    16:20 16.12.2025

  • 62 Истина е

    11 9 Отговор
    Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."

    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф

    16:21 16.12.2025

  • 63 Що ви трябвяше да се

    7 6 Отговор
    е бав ате с Баба Меца? Който не се учи от историята си плаща с лихвите.

    Коментиран от #66

    16:21 16.12.2025

  • 64 Сульо

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":

    Украйна е суверенна и независима държава. Блатарите да се омитат от там,иначе ще им се случи по трудният начин.

    16:22 16.12.2025

  • 65 Ъъъъъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Гледах по телевизията":

    "От тях са останали около 200 хиляди, скрити в Балкана и горите."

    По днешните стандарти, тези хора щяха да ги определят като "терористична организация". Нещо като Хамас....🤣

    16:23 16.12.2025

  • 66 А бе кух

    4 8 Отговор

    До коментар #63 от "Що ви трябвяше да се":

    Коя е тази Баба меца,дето четвърта година вече не могат да я събудят

    Коментиран от #70, #81

    16:24 16.12.2025

  • 67 копейката

    4 7 Отговор

    До коментар #55 от "Кооо":

    Я кажи за кои 45 години Димитров е повдигал въпроса. От коя до коя година е живял този смел Димитров. И тези години съвпадат ли с тези години, когато Живков предлага България за 16 република на Русия

    Коментиран от #71

    16:26 16.12.2025

  • 69 Достоевски разказва

    3 2 Отговор
    По памет превеждам.
    Руските войници били недоволни, че българите били по-заможни от тях и ги гледали изпод вежди. Класикът обяснява защо.
    Българите не са виновни, че земята им е плодородна и ражда трижди повече от руската. Но ние, руснаците, идваме не за пръв път по тези земи и те ни посрещаха преди радушно, с хляб и сол, по християнски. А ние се изтеглихме и ги оставихме на турците. Турците ги клали, докато се уморят и спрели да си починат и да пият ракия. Заковали останалите българи за ушите към оградите. Намерили се българи, които се съгласили да помагат на турците и да бесят своите съседи, а турците гледали, пиели ракия и се смеели. После обесили и тях, а Стара Загора запалили и изгорили до основи. Както и навсякъде.

    16:28 16.12.2025

  • 70 Кухарка си т и драги

    12 3 Отговор

    До коментар #66 от "А бе кух":

    Нищо не разбираш от тактика. Баба Меца ги мори бавно и последователно. Умна е Баба Меца. Знае си работата. Тактика на изтощението. Колото повече санкции налагат - толкова повече им влиза!

    16:30 16.12.2025

  • 71 Пенсионер 69 годишен

    9 4 Отговор

    До коментар #67 от "копейката":

    Живков беше велик държавник. Грузия, Армения, Украйна и Финландия също се присъединяват доброволно към Руската империя за да се спасят от поробване и геноцид. Нас Руската империя веднъж ни освободи, но няма да повтори, защото сме НЕБЛАГОДАРНО ПЛЕМЕ, кръстоска с турци, татари, черкези, малко славяни и монголоидни бродяги на коне.

    Коментиран от #73, #74

    16:37 16.12.2025

  • 72 Зеленски

    4 0 Отговор
    Искаме Сибир!

    16:38 16.12.2025

  • 73 Стани най после

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Пенсионер 69 годишен":

    на 70....
    .

    Коментиран от #76

    16:39 16.12.2025

  • 74 Фанова

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Пенсионер 69 годишен":

    Така ли те водят,във ведомоста?

    16:39 16.12.2025

  • 75 Абе

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "Гледах по телевизията":

    Той казал,ама излъгал. Виж сега турчина идва коли 2,5 милиона българи и .....я има България на световната карта. Русия идва във Волжка България.....и Волжка България заедно с населението са заличени

    Коментиран от #82

    16:41 16.12.2025

  • 76 Пенсионер 69 годишен

    5 0 Отговор

    До коментар #73 от "Стани най после":

    Пожелай ми да стана на сто и отгоре, че да почерпя. Не знам, кога ще бъда в София.

    16:44 16.12.2025

  • 77 Тоо

    0 1 Отговор
    Не бе наглост, не бе чудо !

    16:46 16.12.2025

  • 78 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор
    Бях се завърнал в България и се отбих в кварталната кръчма. Евтиния! Почерпих всички, повторих, потретих, почетвъртих, купих им луканка и шпек за мезе. Пийнаха е един взе да ме псува, че съм се оправил, А ТЕ! Седят на по едно пиене цял ден в кръчмата! Хахаха! Не виси в кръчмата! Учи езици. Заминавай на работа в чужбина.
    Няма скоро да се завърна, защото ме е страх да карам колата. Остарях.

    16:51 16.12.2025

  • 79 стоян георгиев- стъки

    4 0 Отговор
    Уудрий Вова , да се пукат душите черни душмански ,а пък те нека си правят сметки без кръчмар !

    16:51 16.12.2025

  • 80 И Одеса трябва да е

    3 0 Отговор
    руска!

    16:55 16.12.2025

  • 81 Бай Карагьоз ВИК-то

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "А бе кух":

    Продухвам запушени кухини от всякакво естество ,цени народни като за приятели ,досега никой не се е оплакал.Не се срамувай,човешко е да поискаш помощ !

    16:56 16.12.2025

  • 82 Волжка България

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Абе":

    Кой я завладява? Не е ли Святослав Киевски, синът на княгиня Олга, който заличава Хазарския каганат? Не помня вече. Той и българския цар пленява и се гаври с него, но е убит от печенегите.

    16:56 16.12.2025

  • 83 Госあ

    3 0 Отговор
    А некви гьотферени разтегат лакърдии колко слаба била Русия 😂

    Коментиран от #86

    16:57 16.12.2025

  • 84 Галина Колева

    2 0 Отговор
    Защо бе създадена тази т.н.Украйна ? Връщаме се по и след ПСВ и Революцията и онази ужасна комунистическа идеология. Гражданската война в Русия ,загубата на белогвардейците изоставени от т.н.велики сили ...Е ТОВА Е ПРОДЪЛЖЕНИЕТО. Тогава СССР опрощава всички заеми на всички евр.държави и си осигурява спокойствието и се пръква Украйна.

    17:00 16.12.2025

  • 85 Откога на къшмера му се казва Позор!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    още при Гостомел елитните части на Рашмахна се показаха!

    17:01 16.12.2025

  • 86 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Госあ":

    Бедно им е въображението какво е Русия. Бях на бригада в Ижорск, край Ленинград, в завода за турбини. Влака пътува половин час край промишлената зона! Бях и на Саяно-Шушенската ГЭС. По-висока е от Айфеловата кула, и е 1200 метра дължина. Забравих на колко Хеопсови пирамиди по обем е. Отидох да видя изворите на Енисей. ПОЖЕЛАВАМ ВСЕКИМУ. Това не ти е Швейцария или Австрия да се качиш на самолета и за час си там. ПРИРОДА! Там е роден Шойгу и Путин ходи в отпуската си.

    17:05 16.12.2025

  • 87 Факт

    0 0 Отговор
    Всичко се решава на фронта!

    17:10 16.12.2025

  • 88 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Прекосих планината с автобус. Орлите и облаците останаха отдолу. Минахме през облаците и над тях СИНЬО НЕБЕ И ВЪРХОВЕ! Туристи слязоха и тръгнаха към върха. Текат поточета от ледника горе кристално чисти. Нямах много време и екипировка да ги последвам, а сега съм вече стар. ☹️

    17:13 16.12.2025

