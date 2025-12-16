Говори Кремъл: Участието на европейците в преговорите за мир с Киев не вещае нищо добро

Кремъл заяви днес, че участието на европейските страни в преговорите по плана за мир в Украйна „не вещае нищо добро“, и посочи, че все още не е информиран за резултатите от преговорите в Берлин, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Участието на европейците не вещае нищо добро, що се отнася до това дали (споразумението) е приемливо (за Москва)“, подчерта Дмитрий Песков, говорителят на руския президент Владимир Путин.

