Говори Кремъл: Участието на европейците в преговорите за мир с Киев не вещае нищо добро
  Тема: Украйна

16 Декември, 2025 22:25 1 005 76

Участието на европейците не вещае нищо добро, що се отнася до това дали споразумението е приемливо за Москва, подчерта Дмитрий Песков

Говори Кремъл: Участието на европейците в преговорите за мир с Киев не вещае нищо добро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че участието на европейските страни в преговорите по плана за мир в Украйна „не вещае нищо добро“, и посочи, че все още не е информиран за резултатите от преговорите в Берлин, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Участието на европейците не вещае нищо добро, що се отнася до това дали (споразумението) е приемливо (за Москва)“, подчерта Дмитрий Песков, говорителят на руския президент Владимир Путин.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тавариши и Таварашутки

    9 14 Отговор
    В Масква тази година

    Коледните Елхи

    Ще бъдат Китайски. ...

    Насечени в Сибир .

    По Плану на Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #25

    22:28 16.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    11 7 Отговор
    Факт! За съжаление Европа в момента има нужда буквално от война!
    За щастие все още осъзнават, че не са готови за нея - не че не я искат!

    "усилията" на европа са за замаскиране, за едно фиктивно примирие докато подготвят украйна и докато сами се подготвят - от вас зависи да бъдат спрени! Щото дойде ли Русия да ги спира вече ме яко прецакани!

    22:29 16.12.2025

  • 3 Маскаля

    6 12 Отговор
    утече у каналя!

    22:30 16.12.2025

  • 4 Майна

    20 5 Отговор
    Малко коментари от американски форум:
    ,,Войната до този момент е по-успешна, отколкото Русия може дори да си представи. Те успяха да демилитаризират не само Украйна, но и европейските страни.
    Най-важното е, че Европа се е самоунищожила икономически и се деиндустриализира, без ясен път за обръщане на тази тенденция.
    Икономическият колапс, пред който е изправена Европа, кара европейските лидери да се паникьосват все по-ирационално с всеки изминал ден. Русия осъзнава, че за Европа войната е единствената им надежда за оцеляване и трябва да бъдат подготвени."

    22:30 16.12.2025

  • 5 На тоя тарикат щерка му

    9 8 Отговор
    си пие кафето в Париж!

    22:31 16.12.2025

  • 6 Майна

    13 3 Отговор
    Пак американец:
    ,,ЕС сега е Адолфският бункер, крещейки заповеди, биейки персонала, чакайки обаждането на Щайнер за славната победа на фронта.
    Такива нисковежди, с нисък коефициент на интелигентност, нечовешки същества, натикани в по-нисшия статус на ЕС от онези, които се крият в килерите в задните стаи."

    22:32 16.12.2025

  • 7 Маскалия мрази Европа

    6 12 Отговор
    но там си държи кинтите!
    Нещо като нашите русофили де били!
    Сбъркана работа!

    Коментиран от #13

    22:32 16.12.2025

  • 8 Сатана Z

    16 6 Отговор
    Един хипер звук по бърлогата на НАТО в Брюксел ще охлади мераците на евро фашагите за поход на Изток.

    Коментиран от #14

    22:33 16.12.2025

  • 9 Анджо

    6 12 Отговор
    А мирът по руски вещае само добро. Още ли има проклети русофили да защитават руският мир. Дано се отдалечим още повече след войната и повече да няма ме нищо общо с тия .

    Коментиран от #16

    22:33 16.12.2025

  • 10 Пророк Илия

    14 5 Отговор
    В джоба на сакото си Путин държи една салфетка, сгъната на две. На нея е изобразена картата на Европа, надлежно сгъната на западната и източна части. Въпрос на време е салфетката да бъде поставена на масата и не е нужно да си врачка за да знаеш в коя част сме ние, българите. Първите..Повтарям, първите който ще се върнат в руската сфера на влияние (доброволно или не дотам) сме ние. Следват останалите бивши членки на Варшавския договор.

    Коментиран от #32, #46, #76

    22:34 16.12.2025

  • 11 В В.П.

    10 3 Отговор
    С 4 сармата ,Есср ще бъде помлян .Разбира се че ,Европа не трябва да има думата .От Германия и Австрия излязоха две световни войни..Много страдание и смърт...Или Шмерца е забравил.

    22:35 16.12.2025

  • 12 Майна

    12 3 Отговор
    О, бедни ми европейци..
    ,,Планът за кражба на руски държавни активи, съхранявани в Брюксел, е толкова очевидно разрушителен за банковото дело в ЕС (банките, които крадат парите на клиентите, фалират), че би могъл да бъде предложен само от тези, създадени от чуждестранен конкурент: Фон дер Лайен и др."

    22:36 16.12.2025

  • 13 Ако не беше Русия

    9 6 Отговор

    До коментар #7 от "Маскалия мрази Европа":

    Българете още щяха да разменят яйца срещу ракия в кръчмата ,които крият в пояса на потурите или под червения фес на кратуната.

    Коментиран от #17

    22:36 16.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 зевзек

    4 9 Отговор
    тоя Песков е една оплаквачка, само критикува, съжелява, предупреждава, докато Медведев и Толстой го играят агресори, заплашват с апокалипсис, резулата е един и същ, нулев

    Коментиран от #22

    22:38 16.12.2025

  • 16 ДПС Ново начало

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Анджо":

    Ще може да се усамотите в Белене,ти и себеподобните ти.

    Коментиран от #42, #45

    22:38 16.12.2025

  • 17 Ако не беше СССР

    7 10 Отговор

    До коментар #13 от "Ако не беше Русия":

    Щяхме да сме поне като Австрия.
    Маршшшш!Подлоги блатна..Маршшшш!

    Коментиран от #23

    22:39 16.12.2025

  • 18 касата

    7 6 Отговор
    Песков е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    22:39 16.12.2025

  • 19 Майна

    8 4 Отговор
    "ЕС продължи да санкционира полковник Жак Бод за престъплението, свързано със свободата на словото, и като експерт, предупреждаващ гражданите, че политиките на НАТО са най-вредни за самата Европа."

    22:39 16.12.2025

  • 20 СВО=ПРОВАЛ

    6 5 Отговор
    Лека нощ копейки.

    Коментиран от #29, #33, #35

    22:40 16.12.2025

  • 21 Българин

    6 6 Отговор
    Ние българите смятаме руснаците за добитък!

    Коментиран от #36, #56

    22:40 16.12.2025

  • 22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "зевзек":

    От руснак войник не става .

    22:41 16.12.2025

  • 23 СССР

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "Ако не беше СССР":

    Повече от 35 години няма СССР а като гледам сме тръгнали по икономически ръст към Екваториална Африка а не към Европата.

    22:41 16.12.2025

  • 24 В В.П.

    5 1 Отговор
    Никой ,никога не трябва да дава шанс на Есср хрътките ,защото са неблагодарни мъстии...Вече не купуват МБ и БМВ,търсят БИД,и Хавал..+Дачия..

    22:42 16.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 4 Отговор
    От руснак войник не става .

    22:42 16.12.2025

  • 27 Бастардо

    3 2 Отговор
    Дмитрии,прав си.Отдавна твърдя че Дончо иска да ни отслаби тотално.Но паразитите в Брюксел не ги еня за хората.Те са си ок и с пари и с коли и с жилища.

    22:43 16.12.2025

  • 28 Майна

    5 2 Отговор
    И нещо над , което да се замислите..
    Защо Радев го лъскат в момента..
    ,,Дните на „капитаните“ на ЕС (в макиавелианския смисъл на думата) са преброени. Надявам се само гражданите да не се хванат на предложената от Макиавели стратегия, която беше да се отърве от капитаните, публично претендиращи да бъдат освободители, докато тихомълком се назначават нови капитани, също обслужващи интересите на външната сила."

    22:43 16.12.2025

  • 29 Бегай

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "СВО=ПРОВАЛ":

    Че си на работа утре

    22:43 16.12.2025

  • 30 Ами сега?

    1 0 Отговор
    "Добро"за кого?

    22:44 16.12.2025

  • 31 Ъхъ!!!

    2 3 Отговор
    Путя му се ще да прави мирен план само с агент Краснов!

    Коментиран от #39

    22:44 16.12.2025

  • 32 Ванга

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пророк Илия":

    Още три дни са ти написани у тефтеро.

    Коментиран от #38

    22:46 16.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Руският президент Владимир Путин

    5 4 Отговор
    по повод последните терористични нападения и действия на неприятелски държави срещу интересите на Русия. “Бог може и да изпраща терористите и неприятелски държави да нарушават интересите на Русия, но мой дълг е да му ги върна обратно„

    Коментиран от #50

    22:48 16.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ко стаа бе руски боклуци?

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    22:49 16.12.2025

  • 37 Ко стаа бе руски боклуци?

    4 5 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #67

    22:50 16.12.2025

  • 38 Ония-горе

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ванга":

    Внимавай какво пожелаваш другиму ,защото може да се обърне върху гърбът ти.

    22:50 16.12.2025

  • 39 ЪХЪ

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "Ъхъ!!!":

    Картите са в ЕС.

    22:51 16.12.2025

  • 40 Гориил

    8 3 Отговор
    Европейците загубиха тази война. Най-трагичната последица от това поражение беше невъзможността за възраждане на старата, богата и просперираща Европа. Дори временната стабилизация не гарантира по-нататъшна деградация и разпад.В тази ситуация България трябва твърдо да защитава националните си интереси и да развива връзки с международната общност. България няма приятели в Европа.

    Коментиран от #53

    22:51 16.12.2025

  • 41 Атина Палада

    7 3 Отговор
    Русия и Украйна само бават топката .:)) Руснаците превземат някое селище ,после Украйна си го върне..Следва отново превземане от руснаците....и така траншовете за Изток не спират ..Европа не само се обезоръжи ..това е най малкия проблем,че няма оръжия..Че няма пари и това не е проблем..Големият проблем е,че се деиндустриалузира...

    Коментиран от #47, #48, #57, #60, #69

    22:52 16.12.2025

  • 42 някой си

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "ДПС Ново начало":

    а вие ще сте в окопите щото на Вовата му трябва пушечно месо.И вие сте най-подходящите,щото сте се разплули по диваните.

    22:53 16.12.2025

  • 43 големсмях

    2 3 Отговор
    Навремето учехме ,че европейските държави са в ..да бе ... Европа ..,а САЩ са в Америка ..А руския папагал не искал ..хахаха европейските държави да се намесват в...европейски работи .То и Рассия е азиатска държава ..И кво стана ....Америка и Азия ...а казват какво да става в ЕС...ЕЕЕ...няма да стане ...Все пак Путин няма да се изпуска в памперса до 100 години.

    Коментиран от #62

    22:53 16.12.2025

  • 44 Варшавянка

    3 0 Отговор
    Новота подводница на Руския
    Чернорморски Флот .

    22:55 16.12.2025

  • 45 Ей май

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ДПС Ново начало":

    Ще спукам плондера

    22:55 16.12.2025

  • 46 Пет държави желаят да се обединят

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Пророк Илия":

    вече с Русия доброволно. През декември 2025 г., се случва нещо, за което не сме си и помисляли с години. Беларус, Армения, Южна Осетия, Абхазия и Приднестровието едновременно са предприели официални стъпки за присъединяване към съюза на Русия-Беларус като нови съюзни държави. Това няма да е стария СССР или просто съюз - те искат да е нов Съюз, по-мощен и по-модерен, демократичен и съвременен от стария СССР.
    Това не е виц.

    Коментиран от #51

    22:55 16.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Абе ти

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    До циганка.Нали?

    22:58 16.12.2025

  • 49 В В.П.

    3 2 Отговор
    Най големите неблагодарници са Окропитеците .Дължат 350 млд докара на РФ .Затова си направиха Майдана ,да минават на другия бряг...Трепаха хора ,гориха хора...Гражданска война ,,И тоя ,,цивилизован,,запад видя всичко ..и знаеше всичко..Ама,Дебело дърво..Путин е строг но справедлив..

    22:58 16.12.2025

  • 50 Президент

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Руският президент Владимир Путин":

    КГБ Пропадняк

    Патриарх

    КГБ Пропадняк.

    Има само една Кочина
    Която може да се похвали с това

    Затова ли все БОГ
    Им е в устите на Тези Двамата
    КГБ ейци?

    22:58 16.12.2025

  • 51 Армения ли

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "Пет държави желаят да се обединят":

    Абе тебе да не са те ръмбили магарета.Когато трябваше да им помагат в тъй наречения военен съюз те ги изоставиха.Сключиха мир благодарение на Тръмп.Абе ти проруския глашатай вземи се думни праз но гла вец.

    22:59 16.12.2025

  • 52 Мнения от Американски форум

    1 3 Отговор
    ,,Войната до този момент е по-успешна, отколкото Русия може дори и да си представи. Те успяха да демилитаризират не само Украйна, но и европейските страни. Най-важното е, че Европа се е самоунищожила икономически и се деиндустриализира, без ясен път за обръщане на тази тенденция. Икономическият колапс, пред който е изправена Европа, кара европейските лидери да се паникьосват все по-ирационално с всеки изминал ден. Русия осъзнава, че за Европа войната е единствената им надежда за оцеляване и трябва да бъдат подготвени."

    Коментиран от #55, #58, #66

    23:00 16.12.2025

  • 53 СВО=ПРОВАЛ

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Гориил":

    Раша ги чака ГЛАД.

    23:03 16.12.2025

  • 54 В В.П.

    2 2 Отговор
    Слава Русская!!.Путин е Бог..!Аз съм Путинист..Западът на Шмерц е едно недоносено яре..Ще го ефтанизират ,изтока и запада..

    Коментиран от #64

    23:03 16.12.2025

  • 55 Изпражнението гайтанджиева

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Мнения от Американски форум":

    Колега това са руски фейкове.

    23:04 16.12.2025

  • 56 По важното

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Е че Путин.смята Руснака за добитък
    Затова просто го праща на Заколение.

    Коментиран от #61

    23:07 16.12.2025

  • 57 РУСИЯ ЗАГУБИ ВОЙНАТА

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    И ЛЕТИ СЪС СТРАШНА СИЛА В ПРОПАСТА

    23:08 16.12.2025

  • 58 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Мнения от Американски форум":

    Хахахахаха....

    Мнения Мнения.

    От некой Комеди Шоу.

    23:08 16.12.2025

  • 59 В В.П.

    3 3 Отговор
    Който се е хванал ортак с Германия е заминал за скрап..Самата Душланд е измислена държава ..Сега отново ,Окрайната разбра за Ко става дума ..Преди 80 год ,Беше България ,преди това пак яде дървото..Айде стига толкоз!!

    23:08 16.12.2025

  • 60 Геро

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Нали ти казах че мнението на празноглави ута-йки като теб нямат никакво значение.

    23:10 16.12.2025

  • 61 Демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "По важното":

    Демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    23:11 16.12.2025

  • 62 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "големсмях":

    Голем смеха си ти ,щом не знаеш ,че Русия е европейска държава:)))
    За САЩ континента си е Евразия..Както си е! Европа е само част от най големият континент -Евразия. Русия се простира на по голяма територия в Европа от всички останали страни взети заедно..

    Коментиран от #74

    23:12 16.12.2025

  • 63 Артилерист

    2 2 Отговор
    Когато се говори за европейците, които не вещаят нищо добро, трябва да се имат предвид тримата големи-Англия, Германия и Франция-и още 6-7 бивши империи и колониални владетели. Всички останали са подтчинени/подтиснати и ограбвани държави с марионетни правителства, които послушно изпълняват нарежданията и чрез прислужващите медии, платени сороски НПО и техните агитки втълпяват на населението послушание с наратива "ние сме членове трябва да изпълняваме общите решения". Но "общите" решения са всъщност на управляващите марионетки, сложени от управниците на бившите империи, да ги нарека примерно Г-10. Най-яркият показател за налагане на послушание и подчинение на периферията, каквато е например България, е спирането на траншовете. Това се случваше на няколко пъти при правителствата на Станишев и Орешарски. Това е утвърден похват на еднополюсните западняци, начело със САЩ, които задушават със санкции/принуда всеки несъгласен с тях. Затова всяко участие на европейците в преговорите с Русия, разбирай трите големи, означава единствено налагане на техните условия, независимо от случващото се на фронта.

    Коментиран от #71

    23:12 16.12.2025

  • 64 Путин е Бог

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "В В.П.":

    Който ще го сложат
    До Ленин.

    За да може Руснаците да плюят върху
    Него .

    Дъртака който закопа Русия .

    23:13 16.12.2025

  • 65 В В.П.

    1 1 Отговор
    Франция първа ще признае капитулацията на Киев и режима .После Германия след като сменят Шмерц фашиста....Руските клещи не прощават..Слагам залог 20 лева..

    Коментиран от #68

    23:13 16.12.2025

  • 66 И името на този американски форум е

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Мнения от Американски форум":

    Под мекицата на митро фанова

    23:13 16.12.2025

  • 67 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Никой няма и желание да превзема Киев.

    23:14 16.12.2025

  • 68 Па ти за 20 лв

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "В В.П.":

    Висиш тук по 10 часа?

    23:14 16.12.2025

  • 69 Толкова ти е куха кратуна

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Че никога не можеш да се удавиш.

    23:16 16.12.2025

  • 70 В В.П.

    1 1 Отговор
    Преди 4 гид ,Окропите бяха без Крим ,Днес Киев загуби Още 130000 км територия ..Това е България +Крим .Москва назад не връща ,освен ако не пожелае..Пирамидата Киев поломи 1 трлн долара ..Математиката е убийствена ..

    23:17 16.12.2025

  • 71 Тоа па

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Артилерист":

    Колко е БВП на Русия, САЩ,Китай, ЕС?Аааааа?

    23:19 16.12.2025

  • 72 Българин

    0 1 Отговор
    От европейците нищо не зависи. Каквото им нареди Тръмп, те незабавно го изпълняват. Това е ясно за всички!

    23:20 16.12.2025

  • 73 В В.П.

    0 0 Отговор
    Тука има едни наивни окропитеци дето 24/7 могат да повтарят .Крим наш..
    Амчи ,давайте .!!

    23:20 16.12.2025

  • 74 СССР пак бяха най-голямата държава

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    И пак бяха голи,гладни и боси. Нали разбра що не можеш да се удавиш.Но си забавен елемент.
    В дай още някой бисер да се посмеем.

    23:22 16.12.2025

  • 75 В В.П.

    0 0 Отговор
    Има наивни окраински хрътки дето могат по 24/7 да повтарят Донбас Наш..Амчи ,повтаряйте си ..!! АХАХА..Илюзията Нее реална представа.

    23:23 16.12.2025

  • 76 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пророк Илия":

    Това ако стане кьорав Българин няма остане в България. Ще се да му кажа на мойто дете са изчезва на каде извън България. При толкова много гадни и продажни българи няма да може да се диша. Проклинам ги със цялото си сърце тия гадни и безмозъчни русофили.

    23:24 16.12.2025

