Тръмп обяви правителство на Венецуела за терористична организация и блокира танкерите, пътуващи към страната

17 Декември, 2025 04:23, обновена 17 Декември, 2025 05:38 1 261 26

  • доналд тръмп-
  • венецуела-
  • терористична организация-
  • петрол

Той предупреди, че САЩ ще ескалират военната си активност около страната, която "ще се сблъска с безпрецедентен шок"

Тръмп обяви правителство на Венецуела за терористична организация и блокира танкерите, пътуващи към страната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви настоящото венецуелско правителство за чуждестранна терористична организация и обяви блокада на танкерите, пътуващи към страната.

„Заради кражбата на нашите активи и по много други причини, включително тероризъм, контрабанда на наркотици и трафик на хора, венецуелският режим е определен за чуждестранна терористична организация“, написа той в социалната мрежа Truth Social.

Тръмп обяви блокада на всички санкционирани петролни танкери, пътуващи до и от Венецуела.

Той предупреди, че САЩ ще ескалират военната си активност около Венецуела, която според него ще се сблъска с безпрецедентен шок.

„Шокът за тях ще бъде безпрецедентен – докато не върнат на Съединените американски щати целия петрол, земя и други активи, които преди това ни откраднаха“, заяви президентът на САЩ.

След изявлението на Тръмп, президентът на Венецуела Николас Мадуро призова за продължаващи глобални протести „срещу пиратството от страна на правителството на Съединените щати“, включващи работници в нефтената, газовата и морската промишленост.

Отношенията между Венецуела и САЩ се влошиха значително напоследък. Вашингтон многократно използва военни сили за унищожаване на лодки, за които се твърди, че превозват наркотици. Според американската страна подобни операции се извършват за борба с транснационалната престъпност и трафика на наркотици.

Белият дом разреши на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела за дестабилизиране на настоящото правителство. Твърди се, че венецуелският президент Николас Мадуро използва терористични организации за контрабанда на наркотици в Съединените щати. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп увери, че Вашингтон няма планове да воюва с Каракас. Ройтерс, позовавайки се на американски официални лица, съобщи, че Съединените щати се готвят да започнат нова фаза от операции срещу Венецуела, включително евентуално сваляне на Мадуро.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Уфф

    17 4 Отговор
    Този краварина, ще настъпи мотиката във Венецуела. То бива краварска наглост, ама чак толкова..

    04:32 17.12.2025

  • 2 Дядо Гъдьо

    16 4 Отговор
    Изтрещя бай Доналд. Хич няма да ми липсва като му дойде края

    04:33 17.12.2025

  • 3 Оли гърми гърми🤣🤣🤣🤣

    13 3 Отговор
    Тоа е най изперкалия сашовски президент🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    04:33 17.12.2025

  • 4 побърканяк

    14 3 Отговор
    Рижия съвсем изтрещя.

    04:35 17.12.2025

  • 5 Евгени от Алфапласт

    6 3 Отговор
    Обаче ние, понеже сме тарикати, ще си купуваме машинки за гласуване от тях.🤣🤣🤣

    04:39 17.12.2025

  • 6 Така

    10 3 Отговор
    Се почва! После, ще отидат едни бизнесмени с камуфлажни униформи да им покажат как да правят бизнес и кой да изберат за президент.

    04:46 17.12.2025

  • 7 Коста

    25 4 Отговор
    Международната общност кога ще осъдят действията на Тръмп? Кога американците са имали активи във Венецуела? Откраднати? Или той нефта там е американски само дето венецуелците не знаят

    Коментиран от #10

    04:47 17.12.2025

  • 8 Жоро

    0 2 Отговор
    Тръмп 2028

    Коментиран от #19

    04:58 17.12.2025

  • 9 боги

    17 2 Отговор
    невероятна американска наглост!
    Земята и ресурсите на венецуела били американски.
    Чудно венецуелския народ къде да живее и чии ресурси да добива.
    Май бай Дончо иска да върне робовладелството!
    Ако я кара така, следващия шизофреник ще го уцели....

    05:01 17.12.2025

  • 10 Най

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Коста":

    Вероятно са имали преди доста години и са били застраховани, и няма какво да търсят,по принцип си абсолютно прав

    05:01 17.12.2025

  • 11 Абе

    5 0 Отговор
    Нефта преди това е бил на македонците

    05:05 17.12.2025

  • 12 Българин

    1 10 Отговор
    Е за това го харесвам Тръмп! Като каже нещо, всичко си изпълнява. И няма ала-бала, да се съобразява с измислени правила и закони. Знае че има власт и сила и ги използва за своите интереси и тези на своите приятели. А който е срещу него, сам си е избрал съдбата!

    Коментиран от #14, #16

    05:08 17.12.2025

  • 13 Има зло

    13 2 Отговор
    Режимите във Вашингтон Лондон и Брюксел винаги по един и същи начин създават фалшиви наративи (разкази) срещу опонентите си, които общо казано са страни, нежелаещи доброволно да предадат суверенитета и суровините си на Вашингтон. Използват санкции (незаконни според Устава на ООН) и/или военна сила. И всичко се прави под фалшивия лозунг за свобода и демокрация, които самите Вашингтон Лондон и Брюксел тъпчат с ботуши...

    05:09 17.12.2025

  • 14 И приятелите му

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Не са за завиждаНЕ.

    05:23 17.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Приятели???? Посочи един. Израел и Лондон не са им приятели, а нещо друго.

    05:34 17.12.2025

  • 17 Това не ме интересува

    3 0 Отговор
    Искам само да знам,защо Тръмп вкара две ядрени подводници в Черно море и защо вече два месеца,Турция мълчи.
    Договора от Монтрьо 1936 не важи ли за США.

    05:38 17.12.2025

  • 18 Иван

    2 0 Отговор
    Нарко Рубио.

    06:11 17.12.2025

  • 19 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Жоро":

    А Нетаняху?

    06:13 17.12.2025

  • 20 Безпрецедент в Латинска Америка

    3 0 Отговор
    "Нито опитът за преврат (2002), нито петролният саботаж на опозицията можаха да обезкуражат Уго Чавес. Той действаше безкомпромисно. След като уволни 13 000 „саботьори” Чавес пристъпи към национализация на петролодобива - основното богатство на Венецуела. Смесените дружества станаха с 60% държавно участие. Големите петролни компании си направиха сметката и продължиха да инвестират, въпреки че бяха принудени да печелят значително по-малко. Безработицата спадна от 14.6 % на 6.1%. Броят на крайно бедните намаля повече от 2 пъти, а на социално слабите от 54.5 до 31.5%. Минималната работна заплата се повиши също 2 пъти и достига най-високо ниво за Латинска Америка - около 300 долара"

    Коментиран от #24

    06:14 17.12.2025

  • 21 УдоМача

    2 2 Отговор
    И този ще си намери майстора. Много скоро!!

    06:21 17.12.2025

  • 22 Иван

    2 1 Отговор
    Боклука Доналд Тръмп знае много добре, че САЩ извършиха бомбения атентат в Мадридското метро.

    Коментиран от #26

    06:21 17.12.2025

  • 23 Олга

    0 1 Отговор
    Ако не може, но много-много се иска, то може.Така се обяснява мерака на САЩ за венесуелска нефт.Впрочем, както и навсякъке по света .

    06:24 17.12.2025

  • 24 Ляв+

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Безпрецедент в Латинска Америка":

    Мдааа, Уго Чавес и неговата Боливарска Революция, след като той печели изборите през 1992 година, започват да увличат държава след държава в Латинска Америка. И тук започват проблемите на Венецуела. Следват санкции въведени от Демо(н)кратичния Свят след добре известна демонизация, съчетани с "помпане" на опозицията.

    06:25 17.12.2025

  • 25 Миролюб Войнов, наблюдател

    0 2 Отговор
    "...блокира танкерите..."

    Пачему Рассия не може да блокира и затвори Черно море, както правят С.А.Щ. ?
    Защото и Хондурас не може 😆

    06:25 17.12.2025

  • 26 Израел е фашистката държава

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Иван":

    МОСАД извърши клането на плажа в Сидни, за бъде обвинен Иран. Австралийската полиция не се намесват в продължение на 20 минути, а районното е на 200 метра...

    06:37 17.12.2025