Тръмп обяви правителство на Венецуела за терористична организация и блокира танкерите, пътуващи към страната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви настоящото венецуелско правителство за чуждестранна терористична организация и обяви блокада на танкерите, пътуващи към страната.
„Заради кражбата на нашите активи и по много други причини, включително тероризъм, контрабанда на наркотици и трафик на хора, венецуелският режим е определен за чуждестранна терористична организация“, написа той в социалната мрежа Truth Social.
Тръмп обяви блокада на всички санкционирани петролни танкери, пътуващи до и от Венецуела.
Той предупреди, че САЩ ще ескалират военната си активност около Венецуела, която според него ще се сблъска с безпрецедентен шок.
„Шокът за тях ще бъде безпрецедентен – докато не върнат на Съединените американски щати целия петрол, земя и други активи, които преди това ни откраднаха“, заяви президентът на САЩ.
След изявлението на Тръмп, президентът на Венецуела Николас Мадуро призова за продължаващи глобални протести „срещу пиратството от страна на правителството на Съединените щати“, включващи работници в нефтената, газовата и морската промишленост.
Отношенията между Венецуела и САЩ се влошиха значително напоследък. Вашингтон многократно използва военни сили за унищожаване на лодки, за които се твърди, че превозват наркотици. Според американската страна подобни операции се извършват за борба с транснационалната престъпност и трафика на наркотици.
Белият дом разреши на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела за дестабилизиране на настоящото правителство. Твърди се, че венецуелският президент Николас Мадуро използва терористични организации за контрабанда на наркотици в Съединените щати. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп увери, че Вашингтон няма планове да воюва с Каракас. Ройтерс, позовавайки се на американски официални лица, съобщи, че Съединените щати се готвят да започнат нова фаза от операции срещу Венецуела, включително евентуално сваляне на Мадуро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уфф
04:32 17.12.2025
2 Дядо Гъдьо
04:33 17.12.2025
3 Оли гърми гърми🤣🤣🤣🤣
04:33 17.12.2025
4 побърканяк
04:35 17.12.2025
5 Евгени от Алфапласт
04:39 17.12.2025
6 Така
04:46 17.12.2025
7 Коста
Коментиран от #10
04:47 17.12.2025
8 Жоро
Коментиран от #19
04:58 17.12.2025
9 боги
Земята и ресурсите на венецуела били американски.
Чудно венецуелския народ къде да живее и чии ресурси да добива.
Май бай Дончо иска да върне робовладелството!
Ако я кара така, следващия шизофреник ще го уцели....
05:01 17.12.2025
10 Най
До коментар #7 от "Коста":Вероятно са имали преди доста години и са били застраховани, и няма какво да търсят,по принцип си абсолютно прав
05:01 17.12.2025
11 Абе
05:05 17.12.2025
12 Българин
Коментиран от #14, #16
05:08 17.12.2025
13 Има зло
05:09 17.12.2025
14 И приятелите му
До коментар #12 от "Българин":Не са за завиждаНЕ.
05:23 17.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ха-ха-ха
До коментар #12 от "Българин":Приятели???? Посочи един. Израел и Лондон не са им приятели, а нещо друго.
05:34 17.12.2025
17 Това не ме интересува
Договора от Монтрьо 1936 не важи ли за США.
05:38 17.12.2025
18 Иван
06:11 17.12.2025
19 Иван
До коментар #8 от "Жоро":А Нетаняху?
06:13 17.12.2025
20 Безпрецедент в Латинска Америка
Коментиран от #24
06:14 17.12.2025
21 УдоМача
06:21 17.12.2025
22 Иван
Коментиран от #26
06:21 17.12.2025
23 Олга
06:24 17.12.2025
24 Ляв+
До коментар #20 от "Безпрецедент в Латинска Америка":Мдааа, Уго Чавес и неговата Боливарска Революция, след като той печели изборите през 1992 година, започват да увличат държава след държава в Латинска Америка. И тук започват проблемите на Венецуела. Следват санкции въведени от Демо(н)кратичния Свят след добре известна демонизация, съчетани с "помпане" на опозицията.
06:25 17.12.2025
25 Миролюб Войнов, наблюдател
Пачему Рассия не може да блокира и затвори Черно море, както правят С.А.Щ. ?
Защото и Хондурас не може 😆
06:25 17.12.2025
26 Израел е фашистката държава
До коментар #22 от "Иван":МОСАД извърши клането на плажа в Сидни, за бъде обвинен Иран. Австралийската полиция не се намесват в продължение на 20 минути, а районното е на 200 метра...
06:37 17.12.2025