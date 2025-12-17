Президентът се среща с представители на парламентарните групи на БСП-ОЛ и на ИТН

Президентът Румен Радев ще се срещне с представители на парламентарните групи на "БСП-Обединена левица" и на "Има такъв народ" (ИТН). Срещите са част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Първата среща ще бъде от 10:00 ч. с "БСП-Обединена левица" и след това с "Има такъв народ" от 11:30 ч.
Преди ден президентът обсъди политическата ситуация в страната с представителите на "Възраждане" и с "ДПС - Ново начало".
В понеделник (15 декември) започнаха консултациите при президента Румен Радев, като той разговаря с ГЕРБ-СДС и с "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).
Премиерът Росен Желязков обяви преди дни, че правителството подава оставка. Ден по-късно единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя. До нея се стигна след масови протести в София и други градове на страната този месец.
Според Конституцията след оставката на кабинета президентът започва нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.
/БИ/
Източник: www.bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С двама
Коментиран от #3, #8
07:42 17.12.2025
2 Има ни пак
07:43 17.12.2025
3 Ура,,Ура
До коментар #1 от "С двама":И двамата имат противна и отблъскваща визия.
07:46 17.12.2025
4 побърканяк
07:46 17.12.2025
5 Олекси
07:49 17.12.2025
6 Ще ми е интересно...!
Коментиран от #20
07:50 17.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Зоран
До коментар #1 от "С двама":Трифонов за българската политика е това, което е Трифонов за българската музика.
Коментиран от #11
07:52 17.12.2025
9 видя се
07:52 17.12.2025
10 Ком
07:57 17.12.2025
11 Мисля си нещо...!
До коментар #8 от "Зоран":Какво е общото и различното...?!
Преди Слави пълнеше стадионите на концертите си...!
Сега пълни площадите ...срещу него и политиката му...!
07:57 17.12.2025
12 Фен
08:00 17.12.2025
13 Съгласно Конституцията
08:04 17.12.2025
14 Весо
Първа причина - Теменушкъ...
Втора причина - Къдравата Сю...
И трета, но не на последно място - „санитарен кордон“ около голямото Д!
Коментиран от #18
08:04 17.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Смях
08:28 17.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Забрави нещо...!
До коментар #14 от "Весо":И не на последно място...-
Приносът на бат- Бойко,с неговото просташко и арогантно държане и безкрайните му кражби и далавери...!
08:36 17.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мунчо и стил???
До коментар #6 от "Ще ми е интересно...!":Па и ироничен??? А бе ти да не си пиян? Фигуранта на Черепа! Те тАва е идола ти Боташ– руския слуга!
08:39 17.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.