Новини
България »
Президентът се среща с представители на парламентарните групи на БСП-ОЛ и на ИТН

17 Декември, 2025 07:36 600 21

В понеделник (15 декември) започнаха консултациите при президента Румен Радев, като той разговаря с ГЕРБ-СДС и с "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ)

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев ще се срещне с представители на парламентарните групи на "БСП-Обединена левица" и на "Има такъв народ" (ИТН). Срещите са част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Първата среща ще бъде от 10:00 ч. с "БСП-Обединена левица" и след това с "Има такъв народ" от 11:30 ч.

Преди ден президентът обсъди политическата ситуация в страната с представителите на "Възраждане" и с "ДПС - Ново начало".

В понеделник (15 декември) започнаха консултациите при президента Румен Радев, като той разговаря с ГЕРБ-СДС и с "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).

Премиерът Росен Желязков обяви преди дни, че правителството подава оставка. Ден по-късно единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя. До нея се стигна след масови протести в София и други градове на страната този месец.

Според Конституцията след оставката на кабинета президентът започва нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.

/БИ/

Източник: www.bta.bg


  • 1 С двама

    11 0 Отговор
    нечистоплътни представители , както външно , така и вътрешно , някакви си Тошков и и ЗаВиров - селяндури , фалшиви и лъжливи . До какво падение е стигнала държавата .

    Коментиран от #3, #8

    07:42 17.12.2025

  • 2 Има ни пак

    7 0 Отговор
    Няма никакъв смисъл от консултации с политически трупове. Само загуба на време и празни приказки.

    07:43 17.12.2025

  • 3 Ура,,Ура

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "С двама":

    И двамата имат противна и отблъскваща визия.

    07:46 17.12.2025

  • 4 побърканяк

    8 0 Отговор
    Консултации с политически трупове си е загуба на време.Зафиров да вади фритюрника от мазето и да заминава на пазара в Бургас, а африкански заедно с дългия за учиндол.

    07:46 17.12.2025

  • 5 Олекси

    10 0 Отговор
    Радев трябва да ги пита, дали вече усещат дългата ръка на Пеефски хаха

    07:49 17.12.2025

  • 6 Ще ми е интересно...!

    9 2 Отговор
    Как Радев,в типично -ироничният си стил ги пусне по пързалката,с някой точен лаф...

    Коментиран от #20

    07:50 17.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зоран

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "С двама":

    Трифонов за българската политика е това, което е Трифонов за българската музика.

    Коментиран от #11

    07:52 17.12.2025

  • 9 видя се

    9 0 Отговор
    Няма смисъл да ги приема защото те се отекоха в мръсният канал !!!

    07:52 17.12.2025

  • 10 Ком

    8 1 Отговор
    Факта е че ИТН и БСП изтърваха момента да напуснат мафиотското правителство навреме дето се вика след дъжд качулка !

    07:57 17.12.2025

  • 11 Мисля си нещо...!

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Зоран":

    Какво е общото и различното...?!
    Преди Слави пълнеше стадионите на концертите си...!
    Сега пълни площадите ...срещу него и политиката му...!

    07:57 17.12.2025

  • 12 Фен

    1 1 Отговор
    Не тая ПП, друго, освен жени, не трябва да му се пращат на срещи. Да си му отиват на характера.

    08:00 17.12.2025

  • 13 Съгласно Конституцията

    2 0 Отговор
    Служебен премиер може да бъде избиран и от предишни председатели на парламента, омбудсмани и тн., а не само от текущите изпълняващи длъжността.

    08:04 17.12.2025

  • 14 Весо

    4 3 Отговор
    Веднага ви казвам 3те причини защо това правителство падна:
    Първа причина - Теменушкъ...
    Втора причина - Къдравата Сю...
    И трета, но не на последно място - „санитарен кордон“ около голямото Д!

    Коментиран от #18

    08:04 17.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Смях

    1 3 Отговор
    Ганьо Чехльов прави предизборни пазарлъци.... Мънка мучи и накрая ПАК Баце пръв с 40%!!!!

    08:28 17.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Забрави нещо...!

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Весо":

    И не на последно място...-
    Приносът на бат- Бойко,с неговото просташко и арогантно държане и безкрайните му кражби и далавери...!

    08:36 17.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мунчо и стил???

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ще ми е интересно...!":

    Па и ироничен??? А бе ти да не си пиян? Фигуранта на Черепа! Те тАва е идола ти Боташ– руския слуга!

    08:39 17.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

