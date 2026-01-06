Новини
Словения насрочи парламентарни избори за 22 март

Словения насрочи парламентарни избори за 22 март

6 Януари, 2026 14:24 345 2

Президентът Наташа Пирц Мусар подчерта необходимостта от честен вот и борба с дезинформацията

Словенският президент Наташа Пирц Мусар насрочи парламентарните избори в страната за 22 март, предава Асошиейтед прес. „Искам изборите да бъдат проведени честно и ще обърна внимание на дезинформацията и манипулациите, включително тези от чужбина“, заяви тя, предава News.bg.

Гласуването за 90-членното Народно събрание се разглежда като ключово изпитание за либералното коалиционно правителство на премиера Роберт Голоб, което е изправено пред конкуренцията на популистки десни партии. Кабинетът на Голоб дойде на власт през 2022 г., след като победи предшественика си Янез Янша.

По закон парламентът трябва да се събере в рамките на 20 дни след изборите. След това президентът разполага с 30 дни, за да предложи кандидат за министър-председател, който да получи подкрепата на мнозинството от законодателите.

Пирц Мусар призова за уважителна, отговорна и толерантна комуникация по време на предизборната кампания, подчертавайки важността на прозрачността и почтеността на процеса.


  • 1 Колко честни

    6 0 Отговор
    Като в Румъния ли?
    Ако не ни харесат съда ще ги отмени. Споко.
    Ще са честни по краварски:((

    Коментиран от #2

    14:26 06.01.2026

  • 2 Амииии

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Колко честни":

    Като наще. Тук никой от ЕС и ЕК не подлага на съменение резултатите.

    14:32 06.01.2026

